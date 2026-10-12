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Alessia Russo England 1:1Getty/GOAL

¿Sin Alessia Russo, no hay plan B para Inglaterra? La selección inglesa corre el riesgo de depender demasiado de su delantera estrella ante la falta de alternativas para el puesto de 9

La delantera del Arsenal lleva ya varios años rindiendo con regularidad y fiabilidad a nivel internacional, pero ¿qué pasaría si no estuviera disponible?

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Cuando Inglaterra viajó a Suiza en el verano de 2025 para defender su título europeo, a Sarina Wiegman no le faltaban opciones para el puesto de delantera centro. Alessia Russo, la ‘9’ titular de la selección inglesa, llegó al torneo tras firmar la mejor temporada de su carrera a nivel de clubes, con cifras de dos dígitos tanto en goles como en asistencias mientras el Arsenal ganaba la Champions League.

    Aggie Beever-Jones se perfilaba como su suplente. La joven del Chelsea venía de completar su mejor temporada con el club, que conquistó un triplete nacional sin perder ningún partido. Jugó más minutos que nunca y mantuvo un buen ritmo goleador. Incluso se estrenó como goleadora con Inglaterra justo antes de la Eurocopa.

    A ellas se sumó Michelle Agyemang. La joven del Arsenal recibió su primera convocatoria con Inglaterra apenas tres meses antes del inicio de la Eurocopa, pero su impacto en el debut, con un gol a los 41 segundos, impresionó a todos, incluida Wiegman. Entró en la convocatoria como una apuesta sorpresa.

    Las tres contribuyeron a que Inglaterra ganara la Eurocopa aquel verano y las tres marcaron en Suiza durante un mes que terminó con Inglaterra derrotando a España en la tanda de penaltis para alzar el título. Sin embargo, solo 15 meses después, y a ocho meses del Mundial femenino, Wiegman ha pasado de tener opciones de sobra para el puesto de delantera a poder estar preocupada por lo mucho que depende ahora de Russo.

  • Falta de opciones

    Michelle Agyemang England Women 2025
    Getty Images

    Agyemang parecía haberse consolidado como la suplente de Russo, pero sufrió una devastadora lesión de rodilla de la que aún se está recuperando.

    Russo fue la única delantera centro convocada por Inglaterra para el partido de clasificación para el Mundial de este mes contra Grecia, en parte porque Beever-Jones ha pasado por dificultades desde la Eurocopa del año pasado. Empezó la temporada 2025-26 en un gran momento de forma, pero su rendimiento pronto decayó y después se sumaron algunas molestias físicas. La jugadora de 23 años no marca en un partido oficial desde la final de la Copa de la Liga, disputada en marzo.

    Agyemang lo ha tenido aún más difícil. La jugadora de 20 años se rompió el ligamento cruzado anterior durante la primera concentración de Inglaterra tras la Eurocopa y no ha vuelto a jugar desde entonces. Tampoco parece que su regreso sea inminente y, cuando se produzca, necesitará tiempo para recuperar la forma física.

    A Wiegman tampoco le sobran alternativas. Issy Goodwin parecía haberse situado entre las candidatas a ser la siguiente opción tras una buena primera temporada en la Women’s Super League el año pasado con el London City Lionesses. Sin embargo, la jugadora de 23 años ha tenido pocos minutos en lo que va de campaña, aunque ha marcado dos goles en sus dos partidos de liga.

    Más allá de Goodwin, hay veteranas con experiencia como Beth England y Nikita Parris, a quienes Wiegman ya convocó en otras ocasiones después de largos periodos fuera de la selección, pero poco más.

  • Adaptándose, pero sin prosperar

    Beth Mead England Women 2025
    Getty Images

    Beth Mead es una de las jugadoras que pueden adaptarse para cubrir un hueco como delantera centro, pero esta es una de las varias soluciones provisionales que no termina de convencer.

    Por supuesto, hay otras jugadoras en la plantilla que pueden adaptarse para jugar de ‘9’. Beth Mead, Lauren Hemp y Lauren James ya lo han hecho con sus clubes, con su selección o con ambos.

    La falta de gol tampoco es un gran problema. Solo España y Alemania marcaron más tantos en la máxima categoría de la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial a principios de este año. Siete goleadoras distintas contribuyeron a los 13 goles de Inglaterra en seis partidos.

    Pero lo que le falta a Inglaterra cuando Russo no está sobre el césped quedó patente tras su sustitución, a falta de solo 17 minutos para el final de la victoria del viernes ante Grecia. Sin esa referencia en ataque, Inglaterra siguió generando peligro, pero no mostró la misma solidez en su estructura y no pudo ampliar el 3-0 que Russo había contribuido decisivamente a establecer con un gol y una asistencia. En cambio, Grecia recortó distancias por medio de Kallisti Brouksair, algo que debió de frustrar mucho a Wiegman.

  • Oportunidad perdida

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman tendría ahora mismo partidos amistosos en los que experimentar si Inglaterra no hubiera sufrido una dura derrota ante España en junio que la obligó a disputar la repesca del Mundial.

    En un mundo ideal, Wiegman habría aprovechado los dos últimos parones internacionales del año para probar variantes en ataque y estudiar posibles alternativas por si Russo, por cualquier motivo, no estuviera disponible. Su extraordinario historial sin lesiones da fe de su profesionalidad en todos los aspectos, pero Inglaterra no debería dar por sentada la disponibilidad de la jugadora de 27 años. Al fin y al cabo, en el fútbol puede pasar cualquier cosa.

    Sin embargo, Inglaterra no logró la clasificación directa para el Mundial del próximo año debido a la contundente derrota por 4-0 ante España en junio, en un partido en el que solo necesitaba un punto. Por eso, tiene en su calendario estos encuentros de clasificación en lugar de los útiles amistosos que pueden disputar selecciones como España, Dinamarca, Francia y Alemania.

  • Se agotan las oportunidades

    England Women Training Session
    Getty Images Sport

    Russo ha rendido a un nivel excelente con Inglaterra desde que se ganó el puesto de delantera centro titular, pero eso no significa que la selección inglesa no deba tener un plan B en ataque.

    Puede que todavía haya oportunidades. Si Inglaterra marca un par de goles pronto en el partido de vuelta del martes contra Grecia, Wiegman podría hacer algunos cambios que le permitan conocer mejor sus otras opciones.

    La Liga de Naciones ocupará a Inglaterra durante los tres primeros parones de selecciones de 2027, por lo que la única ventana para disputar amistosos llegará justo antes del Mundial. Pero quizá el sorteo sea favorable y le depare algunos partidos en los que pueda hacer pruebas.

    Al fin y al cabo, parece que Wiegman necesita ver cómo funciona su equipo sin Russo. ¿Podría fijarse en cómo el Chelsea ha utilizado con éxito a James como falso nueve? ¿Qué le pediría en concreto a Mead en ese papel? ¿Podría convocar a alguien más, como Goodwin, solo para ver qué puede aportar? ¿Se trata simplemente de esperar a que regresen Beever-Jones y Agyemang y decidir a partir de ahí?

    Que Russo sea insustituible en este equipo dice mucho de sus cualidades particulares. Además, que haya encontrado su mejor nivel con tres goles en sus tres últimos partidos, tras un arranque de temporada lento, es una buena noticia para ella, para Inglaterra y para el Arsenal.

    Pero siempre es importante tener un plan B y, ahora mismo, no está claro exactamente cuál sería el de Inglaterra si llegara a necesitarlo.