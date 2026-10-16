Es difícil reprochar a Christian Lundstrom, responsable del fútbol femenino del campeón sueco Hacken, que se pregunte cómo sería el primer equipo del club si hubiera conservado a todas las jugadoras que ha vendido en los últimos años.

Con una delantera formada por Felicia Schroder, del Real Madrid, y Stina Blackstenius, del Arsenal; Johanna Rytting Kaneryd, del Lyon, surtiéndolas de balones desde una banda; otra jugadora del Madrid, Filippa Angeldahl, en el centro del campo junto a Julia Zigiotti Olme, del Manchester United; y la portera del Chelsea Livia Peng protegida por defensas como Emma Koivisto, del Milan, y Anna Sandberg, otra futbolista que ahora milita en el Manchester United, sería una alineación formidable.

Pero la Damallsvenskan sueca ya no es la mejor liga femenina del mundo, una condición que podía reivindicar hace 20 años, cuando Marta era una de sus grandes estrellas, y su lugar en la jerarquía ha cambiado. Ahora, los clubes más grandes de ligas más potentes se fijan en el talento emergente de Suecia, y no solo en el del Hacken.

La Women’s Super League ficha en la Damallsvenskan más que en cualquier otra liga: desde el verano de 2022, ha llevado a Inglaterra a no menos de 60 jugadoras procedentes de Suecia. Entre ellas están Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg y Kyra Cooney-Cross, del Arsenal; Nathalie Bjorn, del Chelsea; la defensa Rebecca Knaak, del Manchester City; y Olivia Holdt y Cathinka Tandberg, del Tottenham.

Pero la WSL no es la única que se ha fijado en la liga. La FIFA señaló en su último informe de fichajes que ninguna liga ingresó más dinero durante el mercado de verano de 2026 que la Damallsvenskan, que recaudó nada menos que 4,2 millones de dólares (3,2 millones de libras) con solo 30 traspasos. La WSL ocupó el segundo puesto de esa lista, pero sus 3,97 millones de dólares (3 millones de libras) procedieron de 95 operaciones.

Y, sin embargo, pese a perder tanto talento de primer nivel con tanta frecuencia, a menudo en mitad de una temporada, muchos clubes suecos consiguen recuperarse. Cubren con solvencia los enormes huecos que dejan esas salidas y siguen avanzando hacia sus objetivos a pesar de los contratiempos. ¿Cómo lo hacen?