¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

«Siempre sabemos que perderemos jugadoras»: cómo afronta la Damallsvenskan sueca ser el mercado más popular para los fichajes de la WSL y otras ligas

La máxima categoría sueca, que antes era la mejor liga del fútbol femenino, ve ahora cómo otros clubes fichan con frecuencia a sus mejores jugadoras, a menudo a mitad de temporada.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Es difícil reprochar a Christian Lundstrom, responsable del fútbol femenino del campeón sueco Hacken, que se pregunte cómo sería el primer equipo del club si hubiera conservado a todas las jugadoras que ha vendido en los últimos años.

    Con una delantera formada por Felicia Schroder, del Real Madrid, y Stina Blackstenius, del Arsenal; Johanna Rytting Kaneryd, del Lyon, surtiéndolas de balones desde una banda; otra jugadora del Madrid, Filippa Angeldahl, en el centro del campo junto a Julia Zigiotti Olme, del Manchester United; y la portera del Chelsea Livia Peng protegida por defensas como Emma Koivisto, del Milan, y Anna Sandberg, otra futbolista que ahora milita en el Manchester United, sería una alineación formidable.

    Pero la Damallsvenskan sueca ya no es la mejor liga femenina del mundo, una condición que podía reivindicar hace 20 años, cuando Marta era una de sus grandes estrellas, y su lugar en la jerarquía ha cambiado. Ahora, los clubes más grandes de ligas más potentes se fijan en el talento emergente de Suecia, y no solo en el del Hacken.

    La Women’s Super League ficha en la Damallsvenskan más que en cualquier otra liga: desde el verano de 2022, ha llevado a Inglaterra a no menos de 60 jugadoras procedentes de Suecia. Entre ellas están Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg y Kyra Cooney-Cross, del Arsenal; Nathalie Bjorn, del Chelsea; la defensa Rebecca Knaak, del Manchester City; y Olivia Holdt y Cathinka Tandberg, del Tottenham.

    Pero la WSL no es la única que se ha fijado en la liga. La FIFA señaló en su último informe de fichajes que ninguna liga ingresó más dinero durante el mercado de verano de 2026 que la Damallsvenskan, que recaudó nada menos que 4,2 millones de dólares (3,2 millones de libras) con solo 30 traspasos. La WSL ocupó el segundo puesto de esa lista, pero sus 3,97 millones de dólares (3 millones de libras) procedieron de 95 operaciones.

    Y, sin embargo, pese a perder tanto talento de primer nivel con tanta frecuencia, a menudo en mitad de una temporada, muchos clubes suecos consiguen recuperarse. Cubren con solvencia los enormes huecos que dejan esas salidas y siguen avanzando hacia sus objetivos a pesar de los contratiempos. ¿Cómo lo hacen?

  • Sin hacerse ilusiones

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    El Kristianstads ni siquiera logró retener a Beata Olsson durante seis meses: el Liverpool se lanzó a por ella después de que marcara nueve goles en 15 partidos de la Damallsvenskan en 2025.

    «¿Suena demasiado fácil?», dice Lovisa Strom entre risas. Como integrante del grupo deportivo del Kristianstads DFF, que existe en lugar de un puesto independiente de director deportivo, acaba de explicar a GOAL cómo uno de los clubes independientes de la Damallsvenskan afronta con éxito el reto de perder a jugadoras clave en el mercado de fichajes. Entre las que han pasado por el condado de Escania en los últimos años figuran las habituales de la WSL Jutta Rantala y Eveliina Summanen, la estrella del Angel City Sveindis Jonsdottir y la delantera del Liverpool Beata Olsson. Pese a ello, el KDFF ha terminado entre los seis primeros en ocho de las últimas nueve temporadas.

    En la respuesta de Strom está quizá la principal razón por la que los clubes suecos, en general, saben manejar tan bien su posición en la jerarquía: no se hacen ilusiones sobre el lugar que ocupan.

    «Lo sabemos», responde cuando se le pregunta por el riesgo de perder a sus mejores talentos. «Sabemos que algunas jugadoras vendrán aquí y se quedarán para siempre. Tenemos jugadoras que llevan aquí más de 10 años. Tendremos jugadoras que de verdad quieran estar aquí y jugadoras que quieran progresar aquí. También hay jugadoras que quieren venir, progresar y marcharse a otro sitio, y no pasa nada. Siempre contamos con que perderemos jugadoras».

  • Si no te preparas, prepárate para fracasar.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    El Hacken ha perdido a varias jugadoras clave en 2026, pero aun así ganó la Copa Europa en mayo y sigue al frente de la Damallsvenskan a falta de pocos partidos.

    Cuando un club entiende eso, puede planificar con antelación. Es el caso del Hacken, que actualmente lidera la Damallsvenskan pese a haber perdido a tres jugadoras clave en el mercado de enero, que coincide con el parón entre temporadas de la liga, y a otras dos en el mercado de verano, que se celebra a mitad de la campaña de 2026.

    «Siempre tenemos que ir, diría yo, dos mercados de fichajes por delante», explica a GOAL Lundstrom, responsable del fútbol femenino del club. Eso significa que, en las últimas semanas, el personal del club ha estado evaluando a qué jugadoras podría fichar en el mercado del próximo verano, en enero de 2028 o incluso dentro de dos años.

    «Así es como trabajamos: elaboramos plantillas alternativas y estudiamos cómo podrían ser en el futuro, porque siempre sabemos que perderemos jugadoras», explica.

    También hay otros factores que tener en cuenta. Es importante lograr en la plantilla la combinación adecuada de jugadoras experimentadas, jóvenes talentos y promesas de las categorías inferiores. También lo es contar con jugadoras que aún necesitan desarrollarse, pero que podrían llegar a sustituir a quienes se marchen más adelante. Esto, además, ayuda a reducir la rotación en la plantilla.

    El Hammarby es otro club que pierde habitualmente a sus mejores jugadoras y, aun así, consigue mantenerse cerca de los primeros puestos de la Damallsvenskan. Eva Nystrom, capitana de Finlandia que pasó cuatro años allí, cree que una de las principales razones es que el club crea una estructura sólida que reduce el impacto de las salidas individuales.

    «Siempre hablábamos y trabajábamos mucho con el equipo, así que no importaba demasiado quién jugara en cada posición, porque teníamos los principios y el ADN. Todo el mundo sabía qué hacer», explicó.

    En definitiva, independientemente de cómo se prepare un equipo para las salidas, lo fundamental es la planificación en general. Eso es lo que ayuda a un club a recuperarse.

  • Gestión de contratos y relaciones con los jugadores

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    El Real Madrid pagó una cifra cercana al récord mundial para fichar a Schroder del Hacken en verano, apenas un año después de que ella firmara un nuevo contrato de larga duración en Suecia.

    Esa planificación se facilita de varias maneras, una de ellas son los contratos. Antes, los clubes quizá no podían ofrecer contratos largos a las jugadoras, pero el crecimiento del fútbol femenino hace que ahora sean cada vez más habituales y que los clubes puedan recibir cantidades considerables por los traspasos.

    Una buena relación con las jugadoras facilita la negociación de esos contratos. Schroder, que dejó el Hacken para fichar por el Real Madrid en verano, es un excelente ejemplo. La prolífica delantera despertaba el interés de clubes de toda Europa cuando, para cierta sorpresa, firmó en junio de 2025 un nuevo contrato de larga duración, hasta 2029. Eso obligó al Madrid a pagar una cantidad cercana al récord mundial por su fichaje un año después.

    «Creo que es importante que el club establezca una relación con las jugadoras para que podamos hacerles entender lo importante que es para el club», dice Lundstrom. «La idea no es mantenerlas aquí cuatro años. Eso también hay que explicarlo. La idea es traspasarlas».

    Strom está de acuerdo. «Siempre mantenemos esa conversación abierta», dice. «Si una jugadora firma un contrato de tres años, pero llega un equipo inglés y a ella le encantaría irse, le decimos: “Vale, estamos totalmente abiertos a ello”». Strom, sin embargo, insiste: «Pero eso no significa que, si llega un equipo inglés, vayamos a decir sin más: “Vale, adiós, puedes irte”. Si formamos a una jugadora, alguien tiene que pagar por ello».

  • Mucho atractivo

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    La capitana de Finlandia, Eva Nystrom, es una de las decenas de jugadoras que han logrado fichar en Inglaterra tras llamar la atención en la Damallsvenskan sueca.

    A la hora de sustituir a estas jugadoras, la Damallsvenskan sigue teniendo muchos atractivos en el mercado de fichajes. En su clasificación de ligas según su nivel, Opta la sitúa solo por debajo de las máximas categorías de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España e Italia. Queda por delante de Francia y de otras competiciones en crecimiento, como la Liga MX de México, así como del resto de ligas «de desarrollo» de Europa, entre ellas las de Noruega, Dinamarca y Países Bajos. Además, el buen coeficiente UEFA de Suecia permite que muchas jugadoras adquieran bastante experiencia europea al llegar a los principales clubes.

    Está claro que es una gran liga para que jugadoras de cualquier nacionalidad progresen y den el siguiente paso, sobre todo porque el mercado de fichajes demuestra que las ligas y los clubes más importantes del fútbol siguen muy de cerca lo que ocurre en Suecia.

    Nystrom es una de las jugadoras que ha seguido la habitual ruta hacia la WSL a través de la Damallsvenskan, donde pasó una temporada en el Umea y cuatro en el Hammarby antes de fichar por el West Ham. «En comparación con la liga finlandesa, creo que la sueca es mucho más grande y profesional», declaró a GOAL. «Además, los equipos pueden jugar la Champions League y la Copa Europa, así que, por supuesto, tienen más espectadores cuando compiten en Europa».

    Sus palabras recuerdan a GOAL algo que dijo Therese Sjogran, ahora directora deportiva del Manchester City, en una entrevista anterior, cuando trabajaba en el FC Rosengard. «Seguimos teniendo un entorno en el que las jugadoras pueden mejorar y, a largo plazo, ir a un club más grande», afirmó en 2021, unas palabras que siguen vigentes hoy. «Eso viene de lejos. Diría que los conocimientos son, en cierto modo, nuestra columna vertebral. Creo que nunca perderemos nuestra posición en ese aspecto; solo perderemos terreno en lo económico».

  • Puntos de venta únicos

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads confía en que Evelyne Viens, autora del primer gol del Paris FC en un reciente duelo de la Champions League contra el Barcelona, siga siendo una entusiasta embajadora del club.

    También están los aspectos concretos que cada club puede ofrecer a una nueva jugadora. Strom, por ejemplo, confía en que la cultura del Kristianstads, la forma en que el club cuida a sus futbolistas y la «muy buena relación» que mantiene con quienes se han marchado harán que sus exjugadoras sean grandes embajadoras si una posible incorporación pregunta por el KDFF.

    «Vendimos a Evelyne [Viens] a la Roma. Si alguien le preguntara: “Vale, tengo una oferta para ir al Kristianstads. ¿Qué opinas?”, tengo la certeza al 100 % de que diría: “Ve”», asegura Strom. «Las jugadoras se sienten bien aquí y, si te sientes bien aquí, creo que serás mejor futbolista».

    Cuando una jugadora valora si un club es el lugar adecuado para dar el siguiente paso, este también puede señalar el talento que ha contribuido a desarrollar a lo largo de los años. «Hemos vendido a muchas jugadoras y demostrado que ofrecemos una buena plataforma», afirma Lundstrom, responsable del fútbol femenino del Hacken. «Diría que es una de nuestras mayores bazas a la hora de fichar. Ven lo que hemos hecho. A nosotros nos toca seguir haciéndolo».

  • Más desafíos a los que hacer frente

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    El Rosengard ha ganado 14 títulos suecos, pero ha afrontado nuevos retos en los últimos años. El año pasado terminó a un puesto y dos puntos de los puestos de descenso.

    Sin embargo, los clubes de la Damallsvenskan se enfrentan a muchos otros desafíos en este contexto. Para empezar, hay que decir que casos como el de Schroder, que se marchó al Real Madrid por una cifra de siete dígitos, son poco frecuentes. Los importes de los traspasos suelen ser mucho menores, por lo que una sola venta no permite financiar de repente multitud de áreas. Aun así, esas cantidades están aumentando y, aunque no siempre sean enormes, son «muy importantes», en palabras de Strom, especialmente para un club independiente como Kristianstads.

    Todos los clubes quieren una cantera sólida que pueda cubrir las vacantes que dejan las jugadoras que se marchan, y hay varios buenos ejemplos en la Damallsvenskan: el 80 % de las adolescentes que jugarán en la liga en 2026 se han formado en sus propios clubes. Pero crear una estructura así no es fácil ni rápido, como tampoco lo es desarrollar jugadoras de forma constante, especialmente por los recursos económicos que requiere.

    Erling Nilsson, que lleva casi 20 años en el FC Rosengard, campeón de Suecia en 14 ocasiones, señala que el «gran problema» es encontrar entrenadores para esos equipos juveniles. «Necesitamos mejores entrenadores y pagarles un sueldo para que puedan dedicar mucho tiempo a las jóvenes jugadoras», explica a GOAL. «Pero ¿de dónde sacamos el dinero? Esa es una cuestión fundamental». Nilsson apunta que existen empleos económicamente más atractivos para los posibles candidatos.

    También está el hecho de que muchas jóvenes promesas abandonan la Damallsvenskan mucho antes que en años anteriores, sobre todo porque clubes de élite como el Barcelona, el Lyon y el Chelsea buscan incorporar a estas jugadoras a edades más tempranas y encargarse ellos mismos de las siguientes etapas de su desarrollo. «Antes pasaban por Rosengard cuando tenían 17 o 18 años, como Rytting Kaneryd. Ahora van directamente al Lyon o al Barcelona, sin pasar por aquí», señala Nilsson.

  • Pros y contras

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    El Kristianstads es uno de los seis clubes independientes de la Damallsvenskan, pero también uno de los pocos que no opera con pérdidas.

    También están los retos a los que se enfrentan los clubes independientes de la Damallsvenskan, que actualmente son seis en una liga de 14 equipos.

    En el caso concreto de Rosengard, ha surgido una nueva potencia en la zona de Malmo, donde tiene su sede: Malmo FF. El club masculino más laureado de Suecia votó a favor de recuperar su equipo femenino en 2019 y, tras lograr cinco ascensos en cinco años, ahora está en primera división.

    «¿Por qué iba a elegir una chica de 14 o 15 años venir a Rosengard cuando puede jugar en Malmo FF? ¿En un club famoso?», pregunta Nilsson, pese a trabajar en un club que contribuyó a la formación de Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir y muchas otras. «Ese es un gran reto para nosotros: encontrar motivos por los que deberían venir aquí».

    Es una cuestión que se plantean todos los clubes independientes, especialmente ahora que los equipos femeninos vinculados a un club masculino empiezan a copar los primeros puestos de la clasificación. «Está bien que haya tanto clubes con equipos masculinos y femeninos como clubes centrados solo en el fútbol femenino, pero, por supuesto, para los primeros es más fácil porque pueden compartir experiencias y también tienen seguridad económica», admite Lundstrom. Hacken, cuyo equipo masculino ha participado habitualmente en competiciones europeas en los últimos años, es un buen ejemplo de ello.

    «Cuentas con los recursos que tienes y debes sacarles el máximo partido. Creo que se nos da bien», dice Strom. Kristianstads es un gran ejemplo de club independiente que prospera. De hecho, KDFF es uno de los pocos clubes de la Damallsvenskan que equilibra sus cuentas o genera beneficios. «Necesitamos una estrategia distinta a la de los clubes que tienen detrás grandes equipos masculinos».

  • Nueva realidad

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    Puede que Suecia ya no esté representada habitualmente en las finales de la Champions League femenina, pero Hacken y Hammarby sí disputaron la final de la primera edición de la Copa Europa femenina en 2026.

    Todo es muy distinto de cómo era el fútbol femenino sueco hace 12 años, cuando un club de la Damallsvenskan disputó por última vez una final de la Champions League femenina, tras haber estado presente en seis de las siete primeras entre 2002 y 2008. Aquel día, el Tyreso cayó por 4-3 ante el Wolfsburgo en un partido memorable. Marta, Christen Press y Vero Boquete figuraban en un once inicial repleto de estrellas.

    Pero solo 33 días después, el Tyreso se declaró en quiebra y las grandes figuras empezaron a abandonar la Damallsvenskan. Hoy no es la liga de referencia del fútbol femenino, pero sus clubes gozan de una estabilidad financiera mucho mayor, aunque afrontan nuevos retos. Además, es sin duda una de las ligas que mejor desarrolla el talento, como demuestra la frecuencia con la que los mejores equipos y las principales ligas acuden a ella para fichar.

    Y aunque las finales de la Champions League puedan parecer ahora un sueño inalcanzable, los grandes resultados en Europa no tienen por qué serlo. El Hacken y el Hammarby disputaron este año la primera final de la Copa Europa femenina de la UEFA, que ganó el Hacken. Este último también ha logrado victorias destacadas ante el Arsenal y el Real Madrid en los últimos tiempos.

    También es significativo que todas las integrantes de la selección femenina de Suecia hayan pasado una parte importante de sus carreras en la Damallsvenskan. Como dice Bjorn, una de las figuras de una selección que ocupa el octavo puesto de la clasificación mundial de la FIFA: «En Suecia se hacen bien las cosas».