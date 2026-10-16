Es difícil reprochar a Christian Lundstrom, responsable del fútbol femenino del campeón sueco Hacken, que se pregunte cómo sería el primer equipo del club si hubiera conservado a todas las jugadoras que ha vendido en los últimos años.

Con una pareja de delanteras formada por Felicia Schroder, del Real Madrid, y Stina Blackstenius, del Arsenal, con Johanna Rytting Kaneryd, del Lyon, surtiéndolas de balones desde una banda, Filippa Angeldahl, otra estrella del Madrid, en el centro del campo junto a Julia Zigiotti Olme, del Manchester United, y con Livia Peng, portera del Chelsea, protegida por defensas como Emma Koivisto, del Milan, y Anna Sandberg, otra jugadora que ahora milita en el Manchester United, sería toda una alineación.

Pero la Damallsvenskan sueca ya no es la mejor liga femenina del mundo, una condición que podía reivindicar hace 20 años, cuando Marta era una de sus grandes estrellas, y su lugar en la jerarquía ha cambiado. Ahora, el talento emergente de Suecia es un objetivo codiciado por los grandes clubes de las grandes ligas, y no solo el del Hacken.

La Women's Super League ficha en la Damallsvenskan más que en cualquier otra liga: desde el verano de 2022 ha incorporado a Inglaterra a nada menos que 60 jugadoras procedentes de Suecia. Entre ellas figuran Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg y Kyra Cooney-Cross, del Arsenal; Nathalie Bjorn, del Chelsea; la defensa del Manchester City Rebecca Knaak; y la pareja del Tottenham formada por Olivia Holdt y Cathinka Tandberg.

Pero la WSL no es la única que se ha fijado en esta liga. El último informe de traspasos de la FIFA mostró que ninguna competición ingresó más dinero durante el mercado de verano de 2026 que la Damallsvenskan, que recaudó la impresionante cifra de 4,2 millones de dólares (3,2 millones de libras) con solo 30 traspasos. La WSL ocupó el segundo puesto de esa lista, pero sus 3,97 millones de dólares (3 millones de libras) procedieron de 95 operaciones.

Y, sin embargo, pese a perder tanto talento de primer nivel con tanta frecuencia, a menudo a mitad de temporada, muchos clubes suecos logran recuperarse, cubren con solvencia los enormes huecos que dejan esas salidas y siguen encaminados hacia sus objetivos a pesar de los contratiempos. ¿Cómo lo consiguen?