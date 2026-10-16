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Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

«Siempre sabemos que perderemos jugadoras»: cómo afronta la Damallsvenskan sueca ser el mercado más demandado para fichar jugadoras con destino a la WSL y otras ligas

Antaño la mejor liga del fútbol femenino, la máxima categoría sueca pierde ahora con frecuencia a sus mejores jugadoras en el mercado de fichajes, a menudo a mitad de temporada.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Es difícil reprochar a Christian Lundstrom, responsable del fútbol femenino del campeón sueco Hacken, que se pregunte cómo sería el primer equipo del club si hubiera conservado a todas las jugadoras que ha vendido en los últimos años.

    Con una pareja de delanteras formada por Felicia Schroder, del Real Madrid, y Stina Blackstenius, del Arsenal, con Johanna Rytting Kaneryd, del Lyon, surtiéndolas de balones desde una banda, Filippa Angeldahl, otra estrella del Madrid, en el centro del campo junto a Julia Zigiotti Olme, del Manchester United, y con Livia Peng, portera del Chelsea, protegida por defensas como Emma Koivisto, del Milan, y Anna Sandberg, otra jugadora que ahora milita en el Manchester United, sería toda una alineación.

    Pero la Damallsvenskan sueca ya no es la mejor liga femenina del mundo, una condición que podía reivindicar hace 20 años, cuando Marta era una de sus grandes estrellas, y su lugar en la jerarquía ha cambiado. Ahora, el talento emergente de Suecia es un objetivo codiciado por los grandes clubes de las grandes ligas, y no solo el del Hacken.

    La Women's Super League ficha en la Damallsvenskan más que en cualquier otra liga: desde el verano de 2022 ha incorporado a Inglaterra a nada menos que 60 jugadoras procedentes de Suecia. Entre ellas figuran Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg y Kyra Cooney-Cross, del Arsenal; Nathalie Bjorn, del Chelsea; la defensa del Manchester City Rebecca Knaak; y la pareja del Tottenham formada por Olivia Holdt y Cathinka Tandberg.

    Pero la WSL no es la única que se ha fijado en esta liga. El último informe de traspasos de la FIFA mostró que ninguna competición ingresó más dinero durante el mercado de verano de 2026 que la Damallsvenskan, que recaudó la impresionante cifra de 4,2 millones de dólares (3,2 millones de libras) con solo 30 traspasos. La WSL ocupó el segundo puesto de esa lista, pero sus 3,97 millones de dólares (3 millones de libras) procedieron de 95 operaciones.

    Y, sin embargo, pese a perder tanto talento de primer nivel con tanta frecuencia, a menudo a mitad de temporada, muchos clubes suecos logran recuperarse, cubren con solvencia los enormes huecos que dejan esas salidas y siguen encaminados hacia sus objetivos a pesar de los contratiempos. ¿Cómo lo consiguen?

  • Sin hacerse ilusiones

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    El Kristianstads no consiguió retener a Beata Olsson ni seis meses: el Liverpool se hizo con sus servicios después de que marcara nueve goles en 15 partidos de la Damallsvenskan en 2025.

    «¿Suena demasiado fácil?», dice Lovisa Strom entre risas. Como integrante del grupo deportivo del Kristianstads DFF, que existe en lugar de un puesto independiente de director deportivo, acaba de explicar a GOAL cómo uno de los clubes independientes de la Damallsvenskan afronta con éxito el reto de perder a jugadoras clave en el mercado de fichajes. Entre quienes han pasado por la provincia de Escania en los últimos años figuran Jutta Rantala y Eveliina Summanen, habituales de la WSL, la estrella del Angel City Sveindis Jonsdottir y la delantera del Liverpool Beata Olsson. Aun así, el KDFF ha terminado entre los seis primeros en ocho de las últimas nueve temporadas.

    La respuesta de Strom apunta quizá a la principal razón por la que los clubes suecos, en general, saben afrontar tan bien el lugar que ocupan en la jerarquía del fútbol: no se hacen ilusiones sobre cuál es su posición.

    «Lo sabemos», responde cuando se le pregunta por la posibilidad de perder a sus mejores jugadoras. «Sabemos que algunas personas vendrán aquí y se quedarán para siempre. Tenemos jugadoras que llevan aquí más de 10 años. Tendremos jugadoras que de verdad quieran estar aquí y jugadoras que quieran desarrollarse aquí. También tenemos jugadoras que quieren venir, desarrollarse y marcharse a otro sitio, y eso está bien. Siempre contamos con que perderemos jugadoras».

  • Si no te preparas, prepárate para fracasar.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    Hacken ha perdido a varias jugadoras clave en 2026, pero aun así ganó la Copa Europa en mayo y sigue líder de la Damallsvenskan a falta de pocos partidos.

    Cuando un club entiende eso, puede planificar con antelación. Es el caso del Hacken, que actualmente lidera la Damallsvenskan pese a haber perdido a tres jugadoras clave en el mercado de enero, que coincide con el parón entre temporadas de la liga, y a otras dos en el mercado de verano, que se celebra a mitad de la campaña de 2026.

    «Siempre tenemos que ir, diría yo, dos mercados por delante», explica Lundstrom, responsable del fútbol femenino del club, a GOAL. Eso significa que, en las últimas semanas, el cuerpo técnico ha estado evaluando a qué jugadoras podría fichar en el mercado del próximo verano, en enero de 2028 o incluso dentro de dos años.

    «Así es como trabajamos: creamos plantillas alternativas y estudiamos cómo podrían ser en el futuro, porque siempre sabemos que perderemos jugadoras», explica.

    También hay otros factores que tener en cuenta. Es importante lograr una buena combinación de jugadoras experimentadas, jóvenes talentos y promesas de las categorías inferiores, así como contar con jugadoras que todavía necesitan desarrollarse, pero que podrían llegar a cubrir internamente futuras bajas. Esto también ayuda a reducir los cambios en la plantilla.

    El Hammarby es otro club que pierde regularmente a sus mejores jugadoras y, aun así, consigue mantenerse cerca de los primeros puestos de la Damallsvenskan. Eva Nystrom, capitana de Finlandia que pasó cuatro años allí, cree que una de las principales razones es que el club establece una sólida estructura de juego que reduce el impacto de las salidas individuales.

    «Siempre hablábamos mucho y hacíamos muchas cosas con el equipo, así que no importaba demasiado quién jugara en cada posición, porque teníamos unos principios y una identidad. Todo el mundo sabía qué hacer», explicó.

    En definitiva, independientemente de cómo prepare un equipo las salidas, lo fundamental es la planificación en general. Eso es lo que ayuda a un club a recuperarse.

  • Gestión de contratos y relaciones con los jugadores

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    El Real Madrid pagó una cifra cercana al récord mundial por fichar a Schroder procedente del Hacken en verano, apenas un año después de que la jugadora firmara un nuevo contrato de larga duración en Suecia.

    Hay varios factores que facilitan esa planificación, entre ellos los contratos. Antes, los clubes quizá no podían firmar contratos largos con las jugadoras, pero el crecimiento del fútbol femenino hace que ahora sea cada vez más habitual. Así, los clubes pueden recibir cantidades considerables por sus traspasos.

    Una buena relación con las jugadoras facilita la negociación de esos contratos. Schroder, que dejó el Hacken para fichar por el Real Madrid en verano, es un excelente ejemplo. La prolífica delantera despertaba el interés de clubes de toda Europa cuando, de forma un tanto sorprendente, firmó en junio de 2025 un nuevo contrato de larga duración, hasta 2029. Eso hizo que el Madrid tuviera que pagar una cantidad cercana al récord mundial por su fichaje un año después.

    «Creo que es importante que el club establezca una relación con las jugadoras para que podamos hacerles entender lo importante que es para el club», dice Lundstrom. «La idea no es que se queden aquí cuatro años. Eso también hay que explicárselo. La idea es traspasarlas».

    Strom está de acuerdo. «Siempre hablamos de ello abiertamente», afirma. «Si una jugadora firma un contrato de tres años, pero llega un equipo inglés y a ella le encantaría irse, le decimos: “De acuerdo, estamos totalmente abiertos a esa posibilidad”». Strom, sin embargo, puntualiza: «Pero eso no significa que, si llega un equipo inglés, vayamos a decir sin más: “De acuerdo, adiós, puedes irte”. Si formamos a una jugadora, alguien tiene que pagar por ello».

  • Mucho atractivo

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    La capitana de Finlandia, Eva Nystrom, es una de las decenas de jugadoras que han logrado fichar por un club inglés tras llamar la atención en la Damallsvenskan sueca.

    A la hora de reemplazar a estas jugadoras, la Damallsvenskan también sigue teniendo mucho a su favor en el mercado de fichajes. En su clasificación de ligas según su nivel, Opta la sitúa solo por detrás de las máximas categorías de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España e Italia. Queda por delante de Francia y de otras competiciones en crecimiento, como la Liga MX de México, así como del resto de ligas «de desarrollo» europeas, entre ellas las de Noruega, Dinamarca y Países Bajos. Además, el buen coeficiente UEFA de Suecia permite que muchas jugadoras adquieran bastante experiencia en Europa cuando llegan a los principales clubes.

    Está claro que es una gran liga para que jugadoras de cualquier nacionalidad se desarrollen y den el siguiente paso, sobre todo porque el mercado de fichajes demuestra que las principales ligas y clubes siguen muy de cerca lo que ocurre en Suecia.

    Nystrom es una de las jugadoras que ha seguido la habitual ruta hacia la WSL a través de la Damallsvenskan, donde pasó una temporada en el Umea y cuatro en el Hammarby antes de fichar por el West Ham. «En comparación con la liga finlandesa, creo que la sueca es mucho más importante y profesional», explicó a GOAL. «Además, los equipos pueden jugar la Champions League y la Copa Europa, así que, por supuesto, tienen más espectadores cuando juegan en Europa».

    Esto le recuerda a GOAL unas palabras de Therese Sjogran, ahora directora deportiva del Manchester City, en una entrevista anterior, cuando trabajaba en el FC Rosengard. «Seguimos teniendo un entorno que puede hacer mejores a las jugadoras y permitirles, a largo plazo, ir a un club más grande», dijo en 2021, aunque sus palabras siguen vigentes hoy. «Eso viene de lejos. Diría que los conocimientos son, en cierto modo, nuestra columna vertebral. Creo que nunca perderemos nuestra posición en ese aspecto; solo perderemos terreno económicamente».

  • Argumentos de venta únicos

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    El Kristianstads confía en que Evelyne Viens, autora del primer gol del Paris FC en un reciente duelo de la Liga de Campeones contra el Barcelona, sigue siendo una entusiasta embajadora del club.

    También están los aspectos concretos que cada club puede ofrecer a una nueva jugadora. Strom, por ejemplo, confía en que la cultura del Kristianstads, la forma en que el club cuida a sus jugadoras y el «estrecho contacto» que mantiene con quienes se han marchado harán que sus exjugadoras sean grandes embajadoras si una posible incorporación pide referencias sobre el KDFF.

    «Vendimos a Evelyne [Viens] a la Roma. Si alguien le preguntara: “Vale, tengo una oferta para ir al Kristianstads. ¿Qué te parece?”, estoy convencido al 100 % de que diría: “Ve”», afirma Strom. «Las jugadoras están a gusto aquí y, si estás a gusto, creo que serás mejor futbolista».

    Cada club puede señalar también el talento que ha contribuido a desarrollar a lo largo de los años cuando una jugadora valora si es el lugar adecuado para dar el siguiente paso. «Hemos vendido a muchas jugadoras y demostrado que ofrecemos una buena plataforma», dice Lundstrom, responsable del fútbol femenino del Hacken. «Diría que esa es una de nuestras mayores bazas a la hora de fichar. Ven lo que hemos hecho. Para nosotros, se trata de seguir haciéndolo».

  • Más retos a los que enfrentarse

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    El Rosengard ha ganado 14 títulos de liga en Suecia, pero se ha enfrentado a nuevos desafíos en los últimos años: la temporada pasada terminó un puesto y dos puntos por encima de los puestos de descenso.

    Sin embargo, los clubes de la Damallsvenskan afrontan muchos otros retos en este contexto. Para empezar, hay que decir que casos como el de Schroder, que se marchó al Real Madrid por una cifra de siete dígitos, son poco frecuentes. Los importes de los traspasos suelen ser mucho menores, por lo que una sola venta no permite financiar de golpe numerosos ámbitos del club. Esas cifras están aumentando y, aunque no siempre sean elevadas, son «muy importantes», en palabras de Strom, especialmente para un club independiente como el Kristianstads.

    Todos los clubes quieren una cantera sólida que pueda cubrir las bajas de las jugadoras que se marchan, y hay varios buenos ejemplos en la Damallsvenskan: el 80 % de las futbolistas adolescentes que jugarán en la liga en 2026 se han formado en sus propios clubes. Pero crear una estructura así no es fácil ni rápido, como tampoco lo es desarrollar jugadoras de forma constante, especialmente por los recursos económicos necesarios.

    Erling Nilsson, que lleva casi 20 años en el FC Rosengard, campeón de Suecia en 14 ocasiones, señala que el «gran problema» es encontrar entrenadores para esos equipos juveniles. «Necesitamos mejores entrenadores y pagarles un sueldo para que puedan dedicar mucho tiempo a las jugadoras jóvenes», explica a GOAL. «Pero ¿de dónde sacamos el dinero? Esa es una cuestión importante». Nilsson apunta que los posibles candidatos tienen otras opciones laborales más atractivas desde el punto de vista económico.

    También ocurre que muchas jóvenes promesas abandonan la Damallsvenskan mucho antes que en años anteriores, sobre todo porque clubes de élite como el Barcelona, el Lyon y el Chelsea buscan incorporar a estas futbolistas a edades más tempranas y encargarse ellos mismos de las siguientes etapas de su desarrollo. «Antes pasaban por el Rosengard cuando tenían 17 o 18 años, como Rytting Kaneryd. Ahora van directamente al Lyon o al Barcelona, sin hacer esa parada», señala Nilsson.

  • Pros y contras

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    El Kristianstads es uno de los seis clubes independientes de la Damallsvenskan, pero también uno de los pocos que no registran pérdidas.

    También están los retos a los que se enfrentan los clubes independientes de la Damallsvenskan, que actualmente son seis en una liga de 14 equipos.

    En el caso concreto de Rosengard, ha surgido una nueva potencia en la zona de Malmo, donde tiene su sede: Malmo FF. El club masculino más laureado de Suecia votó en 2019 a favor de recuperar su equipo femenino y, tras cinco ascensos en cinco años, ya está en la máxima categoría.

    «¿Por qué iba a elegir una chica de 14 o 15 años venir a Rosengard cuando puede jugar en Malmo FF? ¿En un club famoso?», se pregunta Nilsson, pese a trabajar en un club que contribuyó a la formación de Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir y muchas otras. «Ese es un gran reto para nosotros: encontrar motivos para que quieran venir aquí».

    Es una cuestión que se plantean todos los clubes independientes, especialmente ahora que los equipos femeninos vinculados a clubes masculinos empiezan a dominar los primeros puestos de la clasificación. «Está bien que haya tanto clubes con equipos masculinos y femeninos como otros centrados únicamente en el fútbol femenino, pero, por supuesto, para los primeros es más fácil porque pueden compartir experiencias y también cuentan con mayor seguridad económica», admite Lundstrom. Hacken, cuyo equipo masculino ha participado habitualmente en competiciones europeas en los últimos años, es un buen ejemplo de ello.

    «Tienes lo que tienes y debes sacar el máximo partido de ello. Creo que se nos da bien», afirma Strom. Kristianstads es un gran ejemplo de club independiente que prospera. De hecho, KDFF es uno de los pocos clubes de la Damallsvenskan que equilibra sus cuentas u obtiene beneficios. «Necesitamos una estrategia distinta a la de los clubes que tienen detrás grandes equipos masculinos».

  • Nueva realidad

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    Puede que Suecia ya no tenga representantes habituales en las finales de la Champions League femenina, pero Hacken y Hammarby disputaron la primera final de la Copa Europa femenina en 2026.

    Todo es muy distinto a la situación del fútbol femenino sueco hace 12 años, cuando un club de la Damallsvenskan disputó por última vez una final de la Champions League femenina. Entre 2002 y 2008, los clubes de la liga habían estado presentes en seis de las siete primeras finales. Aquel día, el Tyreso cayó por 4-3 ante el Wolfsburgo en un partido que se convirtió al instante en un clásico. Marta, Christen Press y Vero Boquete figuraban en un once inicial sueco repleto de estrellas.

    Pero solo 33 días después, el Tyreso se declaró en bancarrota y las grandes figuras empezaron a abandonar la Damallsvenskan. Hoy, la liga no es la principal competición del fútbol femenino, pero sus clubes gozan de una mayor estabilidad financiera, aunque afrontan nuevos desafíos. Además, es sin duda una de las mejores canteras de talento de este deporte, como demuestra la frecuencia con la que los grandes equipos y las ligas más importantes acuden a ella para fichar.

    Y aunque las finales de la Champions League puedan parecer ahora una quimera, los grandes resultados en Europa no tienen por qué serlo. Hacken y Hammarby disputaron este año la primera final de la Copa Europa Femenina de la UEFA, que ganó el primero. El Hacken también ha logrado recientemente victorias destacadas ante el Arsenal y el Real Madrid.

    El hecho de que todas las integrantes de la selección femenina de Suecia hayan pasado una parte considerable de sus carreras en la Damallsvenskan también dice mucho. Como señala Bjorn, una de las figuras destacadas de una selección que ocupa el octavo puesto en la clasificación mundial de la FIFA: «Algo se hace bien en Suecia».