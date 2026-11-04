¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
West Ham Nuno sacked 1:1Getty/GOAL

Se suponía que el West Ham iba a arrasar en la Championship. ¿Qué ha salido tan mal para que haya sido necesario destituir a Nuno Espirito Santo?

El West Ham ha decidido cambiar de entrenador tras un inicio de la temporada 2026-27 alarmantemente irregular.

James Westwood
Traducido por

  • Se suponía que el West Ham iba a arrasar en el Championship. Había descendido de la Premier League por primera vez en 14 años pese a terminar con 39 puntos, una cifra considerablemente superior a la media de 34,5 puntos de los equipos que han acabado en 17.ª posición desde que la competición se redujo a 20 equipos en 1995.

    Jugadores importantes como Mateus Fernandes, Crysencio Summerville y El Hadji Malick Diouf estuvieron entre los que abandonaron el club, pero el West Ham también realizó cinco fichajes en propiedad, entre ellos el centrocampista del Celtic Arne Engels, el extremo del Tottenham Manor Solomon y el experimentado defensa neerlandés Joel Veltman, procedente del Brighton. Joel Piroe y Morato, por su parte, fueron las incorporaciones más destacadas en calidad de cedidos, procedentes del Leeds y del Nottingham Forest, respectivamente.

    A eso se sumó que Jarrod Bowen, delantero de referencia y capitán del club, desoyó el interés concreto de equipos de la máxima categoría por ficharle y firmó un contrato revisado en el London Stadium. El West Ham parecía estar en una posición inmejorable para regresar de inmediato a la Premier League. Así lo veían, desde luego, las casas de apuestas, que situaron al equipo de Nuno Espirito Santo como favorito al título del Championship antes de empezar la temporada.

    Decir que no ha estado a la altura de esas expectativas sería quedarse muy corto. A principios de noviembre, el West Ham terminó el fin de semana en octava posición tras ganar solo seis de sus primeros 13 partidos de liga. Después de sufrir el sábado su segunda derrota consecutiva en casa, con un contundente 3-1 a favor del West Brom, la directiva decidió destituir a Nuno para reconducir sus aspiraciones de ascenso directo.

    Pero ¿qué ha salido exactamente tan mal en los últimos tres meses?

  • Fe ciega

    Nuno Espirito Santo

    El West Ham mantuvo su confianza en Nuno tras su descenso, pese a todas las señales de alarma que indicaban que no era el hombre adecuado para el puesto.

    Nuno fue nombrado entrenador del West Ham el 27 de septiembre de 2026, dos semanas después de ser destituido por el Nottingham Forest, al que había llevado a terminar séptimo en la Premier League en la temporada 2024-25, su mejor clasificación desde la 1994-95. En el este de Londres se encontró con una plantilla falta de confianza que había caído hasta el 19.º puesto de la tabla bajo las órdenes de Graham Potter. Tampoco logró una reacción inmediata: no ganó ninguno de sus cuatro primeros partidos al frente del equipo.

    El West Ham perdió después solo uno de sus siguientes seis partidos, antes de encadenar tres derrotas que lo dejaron antepenúltimo al cierre de diciembre, a cinco puntos de la permanencia. Sin embargo, se descartó destituir a Nuno en ese momento y el club dio todo su respaldo al exentrenador del Wolves en el mercado de fichajes de enero.

    El centrocampista estrella Lucas Paqueta se marchó al Flamengo, pero llegaron Valetin «Taty» Castellanos, Pablo Felipe y Adama Traore para intentar sacar al West Ham de la zona de peligro. Ninguno de esos fichajes dio resultado: al delantero argentino Castellanos y al atacante portugués Pablo les costó adaptarse al fútbol inglés, mientras que Traore no aportó nada en el último tercio del campo. Axel Diasi, cedido por el Chelsea, fue la única incorporación que destacó en defensa, pero su presencia no bastó para salvar al West Ham.

    Además de su escaso acierto con los fichajes, las tácticas rígidas de Nuno, sus desconcertantes decisiones a la hora de elegir la alineación y su excesiva dependencia de Bowen también contribuyeron en gran medida al fracaso del West Ham. Aun así, el club decidió mantenerlo en el cargo una vez confirmado el descenso.

    «La parcela deportiva siempre debe ser nuestra primera prioridad, y la planificación de la próxima temporada comenzó en cuanto sonó el pitido final el domingo», afirmó el West Ham en un comunicado oficial tras la última jornada de la temporada. «Nos reunimos con el entrenador Nuno Espírito Santo a principios de esta semana y nos complace confirmar que nos ha expresado su compromiso de seguir en el club, del mismo modo que nosotros le hemos reiterado el nuestro. Nuno dejó muy claro que está muy motivado ante el reto de devolver al West Ham United a la máxima categoría al primer intento. Ese debe ser el objetivo indiscutible para la próxima temporada.

    »Nuno ya pasó un año en la Championship, y fue un éxito rotundo: sumó 99 puntos y ganó el título con el Wolverhampton Wanderers en 2018. Aunque el desenlace del domingo fue doloroso, el consejo de administración cree que en los últimos meses ha habido señales más amplias de mejora y progreso, y queremos que Nuno siga desarrollando esos avances.

    »Los 25 puntos obtenidos en nuestros últimos 17 partidos de la Premier League equivalen a 1,47 puntos por encuentro, un promedio que, mantenido durante toda la temporada, habría supuesto acabar en séptima posición. Además, creemos que la clara mejora de la mentalidad y la unión de la plantilla desde enero, que ha propiciado esa mejoría en las actuaciones y los resultados, lo convierte en la persona adecuada para liderarnos de aquí en adelante».

  • Carente de identidad

    Watford v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    El West Ham tuvo un comienzo desastroso de temporada y los aficionados no dudaron en cargar contra Nuno.

    El contraste entre aquella declaración y el comunicado que el West Ham publicó el martes por la mañana para confirmar la salida de Nuno, así como las de su ayudante Rui Pedro Silva y el entrenador de porteros Rui Barbosa, fue llamativo. El comunicado decía: «Tras analizar exhaustivamente el inicio de la temporada en la Championship, el consejo de administración considera que es necesario un cambio en este momento para garantizar que el club siga avanzando hacia sus objetivos y cumpliendo sus expectativas».

    El West Ham solo ha disputado 16 partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada, así que, a primera vista, parece un giro radical. Sin embargo, la mayoría de los aficionados más fieles ya querían que Nuno se marchara en verano. El equipo carecía de identidad bajo la dirección del portugués, que nunca encontró su mejor once titular. Su incapacidad para sacar el máximo partido a la plantilla más cara de la Championship acabó obligando al consejo a actuar.

    El titubeante inicio de temporada fue un presagio de lo que vendría: el West Ham desperdició una ventaja de dos goles para empatar ante el Burnley y perdió en casa contra el Charlton antes de firmar un empate a 1-1 con el Watford. Pese a las victorias en la Copa de la Liga ante el Portsmouth y el Southampton, fue un mes enormemente decepcionante.

    Los aficionados desplazados a Vicarage Road despidieron a los jugadores con abucheos y dirigieron a Nuno cánticos de «Mañana por la mañana te van a despedir». En respuesta a esas muestras de hostilidad, Nuno dijo en la rueda de prensa posterior al partido: «Los aficionados son la parte más importante de nuestro club y los respeto muchísimo. Lo entiendo todo. Solo les pido una vez más que sigan creyendo, que sigan confiando en nosotros, que sigan adelante, e intentaremos darle la vuelta a la situación.

    »Llevamos tres partidos y tenemos dos puntos, así que ¿quién está contento? Pero yo creo. Confío en mis jugadores y trabajo muy duro con ellos. Estamos construyendo un equipo y las cosas cambiarán. Soy optimista».

  • «Demasiada calidad para encerrarse atrás»

    West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    El West Ham dio muestras en dos ocasiones de poder ganar impulso en la Championship, pero acabó volviendo a un juego pasivo que permitió a sus rivales tomar la iniciativa desde el principio.

    Nuno obtuvo al principio la reacción que buscaba. El West Ham comenzó septiembre con una victoria por 4-2 ante el Wolves, antiguo club del técnico, antes de derrotar al Derby y al Bolton por 3-0 y 3-2, respectivamente, para alcanzar el liderato de la Championship. Después infligió al Wrexham su derrota liguera más abultada en 22 años al imponerse por 6-0 en el London Stadium, en la que fue, posiblemente, su mejor actuación desde la llegada de Nuno.

    Sin embargo, cuatro días después, el West Ham cayó eliminado de la Carabao Cup ante el Fulham y, a continuación, empató contra su acérrimo rival, el Millwall, y contra el QPR. La actuación ante el QPR fue especialmente preocupante: el West Ham no realizó ni un solo disparo antes del gol del empate de Bowen en el minuto 70. Bowen también falló un penalti en el tiempo añadido, pero el QPR mereció de sobra sacar al menos un punto del encuentro.

    Las posteriores victorias a domicilio ante el Lincoln y el Swansea aliviaron parte de la presión sobre Nuno. El West Ham volvió a marcar seis goles en el primero de esos partidos, pero la derrota por 3-2 en casa frente al Southampton le devolvió bruscamente a la realidad. El West Ham encajó dos goles en los primeros 12 minutos y, para colmo, James Ward-Prowse dominó el centro del campo para el Southampton en su regreso al London Stadium.

    «No empezamos como queríamos y encajamos un gol», admitió Nuno. «Afrontábamos las situaciones con dudas, con balones que botaban, y dimos demasiadas oportunidades al Southampton para tener una segunda fase, una tercera fase y marcar un gol». No fue, ni mucho menos, un caso aislado: era la novena vez en 15 partidos que el West Ham encajaba el primer gol.

    El excentrocampista del Tottenham y del Wolves Jamie O'Hara resumió acertadamente el principal problema del West Ham al responder a un aficionado que elogiaba su actuación en la segunda parte ante el Southampton. Declaró en talkSPORT: «Sois un club demasiado grande como para replegaros, esperar y dejar que los equipos vengan al London Stadium y os arrollen en los primeros 15 minutos. Tenéis la mejor plantilla de esa categoría. Deberíais arrasar a los rivales, no darles dos goles de ventaja y poner excusas sobre lo bien que jugasteis cuando el partido ya estaba sentenciado».

  • El héroe que regresa

    Burnley v Manchester City - Premier League
    Getty Images Sport

    El West Ham está a punto de poner el vestuario en manos de su excapitán Scott Parker, pero le espera un reto mayúsculo.

    Exactamente lo mismo ocurrió el fin de semana contra el West Brom, cuando Felix Horn Myhre marcó en el minuto 20 tras sorprender al West Ham al contraataque. Bowen empató con un disparo desviado antes del descanso, pero el West Ham volvió a venirse abajo en defensa en la segunda parte y el West Brom aprovechó los errores de Airidas Golambeckis y Morato para sellar la victoria.

    Después de cuatro partidos en casa sin ganar, tres de ellos saldados con derrota, el futuro de Nuno parecía sentenciado, y él lo sabía: «Esta es la realidad: solo podemos cambiar esto si ganamos partidos. Cuando pierdes en casa contra el Charlton, el Southampton y el West Brom, la única solución es mejorar nuestro juego. Hay presión todos los días. Hemos encajado seis goles en casa en dos partidos y tenemos que solucionarlo. Eso no puede pasar».

    Probablemente no vuelva a ocurrir con Scott Parker, el hombre que se espera que sustituya a Nuno, porque está mejor preparado para convertir al West Ham en el equipo de peso que debería ser en la Championship. El exentrenador del Burnley, el Bournemouth y el Fulham logró el ascenso en cada una de sus tres temporadas como técnico en la segunda categoría y fue capitán del West Ham como jugador, así que ya conoce el club a fondo.

    Su nombramiento también debería ser bien recibido por la afición, ya que con Parker será mucho más difícil derrotar al West Ham. Sin embargo, poner orden en el desastre que deja Nuno no será fácil, especialmente en materia de fichajes.

    «[Parker] fue un jugador muy, muy bueno y creo que es un entrenador muy perspicaz. Así que creo que encaja perfectamente en el West Ham», declaró el exentrenador del West Ham Harry Redknapp en talkSPORT. «Pero creo que lo primero que tiene que hacer [es arreglar la plantilla]. He estado viendo últimamente a este West Ham y yo llegué al club con 14 años, fiché por el West Ham, y al echar la vista atrás a todos estos años creo que este es probablemente el peor grupo de jugadores que he visto allí en todo ese tiempo. Así que no tiene una tarea fácil por delante. Salvo Bowen, hay muy pocos jugadores en el resto de la plantilla que hubieran tenido sitio en muchos equipos del West Ham a lo largo de los años».

    El mero hecho de que el West Ham se encuentre en esta situación solo tres años después de su histórico triunfo en la Conference League con David Moyes pone de manifiesto la mala gestión crónica que ha habido entre bastidores. Confiar tan ciegamente en Nuno ha obligado al club a empezar de cero, y ahora la esperanza es que Parker pueda recuperar la estabilidad que se daba por sentada en la etapa de Moyes.