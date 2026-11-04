Nuno fue nombrado entrenador del West Ham el 27 de septiembre de 2026, dos semanas después de ser destituido por el Nottingham Forest, al que había llevado a terminar séptimo en la Premier League en la temporada 2024-25, su mejor clasificación desde la 1994-95. En el este de Londres se encontró con una plantilla falta de confianza que había caído hasta el 19.º puesto de la tabla bajo las órdenes de Graham Potter. Tampoco logró una reacción inmediata: no ganó ninguno de sus cuatro primeros partidos al frente del equipo.

El West Ham perdió después solo uno de sus siguientes seis partidos, antes de encadenar tres derrotas que lo dejaron antepenúltimo al cierre de diciembre, a cinco puntos de la permanencia. Sin embargo, se descartó destituir a Nuno en ese momento y el club dio todo su respaldo al exentrenador del Wolves en el mercado de fichajes de enero.

El centrocampista estrella Lucas Paqueta se marchó al Flamengo, pero llegaron Valetin «Taty» Castellanos, Pablo Felipe y Adama Traore para intentar sacar al West Ham de la zona de peligro. Ninguno de esos fichajes dio resultado: al delantero argentino Castellanos y al atacante portugués Pablo les costó adaptarse al fútbol inglés, mientras que Traore no aportó nada en el último tercio del campo. Axel Diasi, cedido por el Chelsea, fue la única incorporación que destacó en defensa, pero su presencia no bastó para salvar al West Ham.

Además de su escaso acierto con los fichajes, las tácticas rígidas de Nuno, sus desconcertantes decisiones a la hora de elegir la alineación y su excesiva dependencia de Bowen también contribuyeron en gran medida al fracaso del West Ham. Aun así, el club decidió mantenerlo en el cargo una vez confirmado el descenso.

«La parcela deportiva siempre debe ser nuestra primera prioridad, y la planificación de la próxima temporada comenzó en cuanto sonó el pitido final el domingo», afirmó el West Ham en un comunicado oficial tras la última jornada de la temporada. «Nos reunimos con el entrenador Nuno Espírito Santo a principios de esta semana y nos complace confirmar que nos ha expresado su compromiso de seguir en el club, del mismo modo que nosotros le hemos reiterado el nuestro. Nuno dejó muy claro que está muy motivado ante el reto de devolver al West Ham United a la máxima categoría al primer intento. Ese debe ser el objetivo indiscutible para la próxima temporada.

»Nuno ya pasó un año en la Championship, y fue un éxito rotundo: sumó 99 puntos y ganó el título con el Wolverhampton Wanderers en 2018. Aunque el desenlace del domingo fue doloroso, el consejo de administración cree que en los últimos meses ha habido señales más amplias de mejora y progreso, y queremos que Nuno siga desarrollando esos avances.

»Los 25 puntos obtenidos en nuestros últimos 17 partidos de la Premier League equivalen a 1,47 puntos por encuentro, un promedio que, mantenido durante toda la temporada, habría supuesto acabar en séptima posición. Además, creemos que la clara mejora de la mentalidad y la unión de la plantilla desde enero, que ha propiciado esa mejoría en las actuaciones y los resultados, lo convierte en la persona adecuada para liderarnos de aquí en adelante».