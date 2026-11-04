Se suponía que el West Ham iba a arrasar en el Championship. Había descendido de la Premier League por primera vez en 14 años pese a terminar con 39 puntos, una cifra considerablemente superior a la media de 34,5 puntos de los equipos que han acabado en 17.ª posición desde que la competición se redujo a 20 equipos en 1995.
Jugadores importantes como Mateus Fernandes, Crysencio Summerville y El Hadji Malick Diouf estuvieron entre los que abandonaron el club, pero el West Ham también realizó cinco fichajes en propiedad, entre ellos el centrocampista del Celtic Arne Engels, el extremo del Tottenham Manor Solomon y el experimentado defensa neerlandés Joel Veltman, procedente del Brighton. Joel Piroe y Morato, por su parte, fueron las incorporaciones más destacadas en calidad de cedidos, procedentes del Leeds y del Nottingham Forest, respectivamente.
A eso se sumó que Jarrod Bowen, delantero de referencia y capitán del club, desoyó el interés concreto de equipos de la máxima categoría por ficharle y firmó un contrato revisado en el London Stadium. El West Ham parecía estar en una posición inmejorable para regresar de inmediato a la Premier League. Así lo veían, desde luego, las casas de apuestas, que situaron al equipo de Nuno Espirito Santo como favorito al título del Championship antes de empezar la temporada.
Decir que no ha estado a la altura de esas expectativas sería quedarse muy corto. A principios de noviembre, el West Ham terminó el fin de semana en octava posición tras ganar solo seis de sus primeros 13 partidos de liga. Después de sufrir el sábado su segunda derrota consecutiva en casa, con un contundente 3-1 a favor del West Brom, la directiva decidió destituir a Nuno para reconducir sus aspiraciones de ascenso directo.
Pero ¿qué ha salido exactamente tan mal en los últimos tres meses?