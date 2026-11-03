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«Sé quién soy»: cómo la paternidad y un nuevo comienzo en el Leeds ayudaron al delantero de Inglaterra Dominic Calvert-Lewin a recuperar la alegría

En una entrevista exclusiva con GOAL, Dominic Calvert-Lewin habla con franqueza de su resurgir en el Leeds, de las lesiones que le pusieron a prueba y de cómo la paternidad cambió su forma de ver la vida.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Dominic Calvert-Lewin creció con un póster de Muhammad Ali en la pared. La cita que aparecía en él no era una de las frases más fanfarronas del boxeador. Ni siquiera resultaba especialmente relevante para un niño. Pero Calvert-Lewin la leyó tantas veces que, todos estos años después, aún se la sabe de memoria.

    Ahora, quizá más que nunca, ha vuelto a pensar en aquel recuerdo.

    «Un hombre que ve el mundo a los 50 años igual que a los 20», decía el póster, «ha desperdiciado 30 años de su vida».

    Calvert-Lewin ya no tiene 20 años. Tampoco ha cumplido aún los 50, para ser justos, pero su 30.º cumpleaños se acerca rápidamente. Han pasado 21 años desde que entró en la cantera del Sheffield United, donde comenzó, en la práctica, su trayectoria como futbolista. Hace 10 años fichó por el Everton y hace seis debutó con Inglaterra. Hace tres años fue padre.  Incluso su llegada al Leeds, que se produjo hace menos de año y medio, parece ya muy lejana. La vida cambia, y lo hace deprisa. Especialmente para Calvert-Lewin.

    Sin embargo, entre tantos cambios, momentos buenos y lecciones aprendidas de los malos, Calvert-Lewin ha seguido marcando. Esta temporada está jugando su mejor fútbol desde que despuntó en el Everton entre 2019 y 2021. Con 18 goles, es el inglés más goleador de la Premier League desde que llegó a Elland Road el pasado otoño.

    ¿Cuál es, entonces, el secreto? ¿Por qué marca más goles ahora que hace unos años? ¿Qué ha cambiado?

    Calvert-Lewin ha cambiado, y para bien.

    «Creo que eso, sin duda, me da fuerza», cuenta a GOAL. «Y me da poder saber que ahora tengo claro cómo soy. Sé lo que puedo hacer. Sé quién soy y lo que puedo aportar. Creo que eso me da mucha confianza cuando salto al campo… Estoy un poco más tranquilo en los momentos difíciles. Eso viene de la base que tengo en casa. Creo que es mi principal trampolín, y no lo tenía cuando tenía 21 años. 

    »Ahora sí lo tengo, y eso me da la confianza para  salir a comerme el mundo».

    Esa parte de él, por supuesto, no ha cambiado. Calvert-Lewin lleva intentando comerse el mundo desde que debutó con el Sheffield United hace 11 años. Ha pasado la mayor parte de su carrera enfrentándose a la Premier League. Y la vida, claro, también le ha golpeado: lesiones, contratiempos, discursos sobre él, sequías goleadoras. Ahora parecen lejanos, pero Calvert-Lewin sabe que no lo están. Si algo ha aprendido en esta vida es que no hay que acomodarse demasiado, ni en los buenos ni en los malos momentos.

    «La vida va por etapas», dice, «y a veces las cosas van bien y otras veces llegan momentos difíciles.

    »Pero ahora mismo», añade con una sonrisa, «la vida va bien».

    Así es la vida de Calvert-Lewin, cómo está cambiando y, sobre todo, cómo le ha cambiado a él.

  • «La gente ya sabe cómo soy»

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    Sportimage

    Tras varios años de dudas, el delantero ha vuelto a marcar goles al más alto nivel.

    En el fútbol, es fácil olvidar que la trayectoria nunca es realmente lineal. Las cosas no siempre mejoran, y los jugadores tampoco. A menudo, los futbolistas alcanzan su mejor nivel pronto y pasan el resto de su vida intentando recuperarlo. Cuanto más se prolonga esa búsqueda, más difícil resulta conseguirlo.

    Durante un tiempo, era fácil preguntarse si Calvert-Lewin volvería a alcanzar su mejor nivel.

    Entre 2019 y 2021, marcó 36 goles con el Everton, 29 de ellos en la Premier League. Tenía solo 22 años cuando comenzó aquella racha. Inglaterra le convocó; jugó la Eurocopa y todo iba bien. Era el comienzo de algo hermoso.

    Hasta que dejó de serlo. Las lesiones se acumularon, los goles dejaron de llegar y también empezaron a surgir las etiquetas. La de «propenso a lesionarse» fue la que más le dolió. Los problemas en los isquiotibiales le dieron pesadillas en la temporada 2022-23. También le hicieron perderse 100 días durante la temporada 24-25. Un dedo del pie roto, un pómulo roto y diversos problemas de rodilla y tobillo: demasiado tiempo perdido. Demasiados momentos de inactividad que permitieron que la etiqueta de «propenso a lesionarse» dejara de ser solo una opinión y se acercara más a la realidad.

    Calvert-Lewin admite que, durante un tiempo, estuvo desesperado por responder a todo aquello. Ahora que lo ha hecho, por extraño que parezca, ya no cree que merezca la pena responder.

    «Creo que lo más evidente es que, cuando sufres un par de lesiones, te ponen una etiqueta y es muy difícil quitártela. A ti mismo también te cuesta quitártela. No hay palabras que puedan cambiar eso. Lo único que puede cambiarlo es jugar semana tras semana, entrenar todos los días y mostrar regularidad y resistencia. Al final, esa percepción irá desapareciendo, pero es difícil librarse de ella, como comprobé. Creo que ahora la gente sabe cómo soy. 

    «Creo que probablemente había ciertas ideas sobre mí antes de llegar al Leeds», añade, «y creo que las he desmontado. Mi intención era acabar con ellas rindiendo bien y haciendo bien mi trabajo sobre el terreno de juego, y creo que lo he conseguido hasta cierto punto».

    No hay ningún gran secreto para quitarse etiquetas, pero sí una forma sencilla de hacerlo: la regularidad. Eso es lo que el delantero de 29 años ha encontrado en el Leeds. Su llegada al club fue, en muchos sentidos, el punto de partida. Dejar el Everton en 2025 fue una decisión importante, sobre todo por su vínculo con el club. Además, llegó en un periodo de cambios fuera del campo, mientras se adaptaba a la paternidad y a la vida matrimonial. Era el momento, dijo, de empezar una nueva etapa.

    El Leeds y Daniel Farke se alegrarán de que lo hiciera. Desde la llegada del delantero, solo cuatro jugadores de la Premier League tienen un mejor promedio de goles por partido que Calvert-Lewin. En los últimos 15 meses, ha marcado 20 goles. En sus últimas cuatro temporadas en el Everton, las que siguieron a la campaña de 21 goles, la mejor de su carrera, solo anotó 18.

    «Nunca dejé de creer que acabaría volviendo a estar aquí: jugando a este nivel semana tras semana y encontrando esta regularidad», afirma. «Eso es algo en lo que siempre creí: pese a los altibajos de los últimos años, era capaz de volver a ser un delantero centro goleador. 

    «Suena a tópico, pero se trata de creer cada día que puedes volver».

    A lo largo de todo ese tiempo, su convicción era sencilla: fue, es y seguirá siendo un goleador. Lo ha demostrado en muchas ocasiones últimamente, y eso le ha llevado a reflexionar sobre los goles y lo que significan.

  • Alivio y alegría

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    NurPhoto

    Hubo una época en la que un gol no despertaba exactamente las mismas emociones en el delantero.

    El gol más importante que ha marcado Calvert-Lewin no admite discusión. El Everton empataba con el Crystal Palace en los últimos minutos y necesitaba un héroe. Luchaba por evitar el descenso y sabía que una victoria aseguraría su permanencia. Entonces Demarai Gray colgó una falta al área y Calvert-Lewin saltó por los aires como Superman para marcar de cabeza un gol que salvó a un club.

    Fue uno de los goles más emocionantes de los últimos tiempos. La afición enloqueció. También sus compañeros. Pero, en aquel momento, el delantero no sintió euforia.

    «Solo sentí alivio», afirma. «Ni siquiera fue alegría; fue puro, puro alivio».

    En aquella etapa de su vida, esa era la sensación más habitual: alivio. Marcar no era motivo de celebración, sino una oportunidad para respirar. La presión que soportaba era inmensa. En gran parte se la imponía él mismo, mientras luchaba desesperadamente por recuperar su mejor nivel.

    «Hubo etapas, probablemente más en el Everton, en las que fue difícil», cuenta. «Marcar goles suponía más un alivio que algo que disfrutara de verdad. La diferencia ahora, cuando marco con el Leeds, es que disfruto de cada momento. Creo que, como he pasado por distintas etapas en mi carrera, he aprendido a apreciarlo más».

    Para Calvert-Lewin, cada regreso tras una lesión traía consigo la presión de tener que demostrar de nuevo su valía, lo que le dificultaba disfrutar del fútbol. En el Leeds, sin embargo, asegura haber recuperado esa alegría y cree que se nota en su forma de jugar.

    Basta con recordar su reciente gol contra el Manchester United. Fue un gol de oportunista y, cuando el balón entró en la portería, Calvert-Lewin mantuvo la calma. Caminó hacia el córner, dio una voltereta hacia delante y entonces dio rienda suelta a sus emociones. Gritó de alegría mientras sus compañeros lo rodeaban.

    «Siempre pienso que espero que eso no cambie nunca», dice Calvert-Lewin. «Espero seguir sintiendo lo mismo, conservar las mismas ganas y la misma hambre durante todo el tiempo que pueda jugar».

    Ahora, sin embargo, esas ganas y esa hambre han alcanzado otro nivel. También han entrado en juego nuevas emociones. Es el efecto de la paternidad, algo que Calvert-Lewin siente cada día.

  • Perspectiva en «Football Leeds»

    Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier League
    Getty Images Sport

    La vida de Calvert-Lewin cambió cuando nació su hija hace tres años.

    La hija de Calvert-Lewin ya tiene tres años, así que empieza a entenderlo. 

    «Diría que hace unos seis meses empezó a darse cuenta de que papá va todos los días a jugar al fútbol», cuenta con una sonrisa de oreja a oreja. «Ella lo llama “Fútbol Leeds”, así que todos los días voy a Fútbol Leeds».

    Su hija también ha ido al estadio.

    «Ha estado viéndome desde la grada», dice. «He salido al campo con ella, y era uno de mis sueños: salir con mi hija en brazos en un partido de la Premier League. Fue un momento especial y está empezando a entenderlo. Aún no comprende a qué nivel juego al fútbol, pero sabe que juego todo el tiempo».

    Bueno, no todo el tiempo. Cuando no es el número 9 del Leeds, Calvert-Lewin tiene otro papel fundamental: el de padre. Para ella, los partidos y los resultados no son especialmente importantes. Esa realidad ha sido una de las principales influencias en Calvert-Lewin. Es una de las cosas que más le han cambiado.

    El fútbol exige cierto egoísmo, afirma Calvert-Lewin. La paternidad le ha ayudado a madurar y a mirar más allá de sí mismo.

    «Creo que, cuando te conviertes en padre, adquieres una perspectiva completamente nueva: ahora hay algo más importante que tú, más importante que todo aquello que has perseguido. Creo que eso aporta mucha armonía a mi vida».

    Esa armonía lo ha convertido en una mejor persona sobre el terreno de juego. Y, por extraño que parezca, también en un futbolista más completo, porque le ha ayudado a recuperar su estado de flujo.

  • «Tiene un poco más de calidad de lo que la gente cree»

    Leeds United v Crystal Palace - Premier League
    Getty Images Sport

    El delantero tiene un juego más completo de lo que muchos le reconocen.

    Por su altura y su estilo de juego, a Calvert-Lewin se le encasilló de forma natural como un tipo concreto de delantero: un jugador corpulento en punta. Lo cierto es que no le gustaba demasiado esa etiqueta, hasta ahora.

    «Cuando era más joven, no me gustaba mucho que me llamaran ‘delantero de referencia’», dice. «Pero, con los años, he aprendido a apreciar esa etiqueta que me han puesto. Lo veo como algo que se me da excepcionalmente bien. ¿Qué hace falta para ser un delantero de referencia? Mis cualidades encajan bastante bien con ese papel. 

    «También creo que puedo aportar un poco más. Tengo más calidad de la que la gente piensa. Puedo ofrecer más».

    Los números lo demuestran. En comparación con otros delanteros de la Premier League, Calvert-Lewin se sitúa en el percentil 95 en distancia recorrida y en el 74 en velocidad máxima. Sí, lidera la liga en duelos aéreos, pero también tiene bastante más movilidad de la que se le reconoce.

    Aun así, Calvert-Lewin sabe cómo funciona esto. Es delantero, y eso significa que se le juzga por sus goles. Cuantos más marque, más destacarán esas cifras y más respaldarán la idea de que, en realidad, es mejor jugador.

    «Existe el estado de flujo, y desde luego me identifico con eso», dice cuando le preguntan por su estado de forma actual. «Es cuando dejas de darle tantas vueltas a las cosas y te guías más por el cuerpo, confiando en que sabe lo que tiene que hacer. Creo que es una sensación que aparece cuando estás rindiendo bien y no piensas demasiado. Las cosas salen de forma natural. 

    «Esa es la gran pregunta de siempre: ¿cómo entrar más a menudo en ese estado de flujo para mantenerte ahí, dependa o no de los resultados? Creo que puedo decir sin duda que estoy en ese estado ahora mismo, y que lo estoy desde que llegué al Leeds y empecé a marcar».

    Los goles hacen que los aficionados del Leeds se pregunten hasta dónde pueden llegar las cosas. Calvert-Lewin también se lo pregunta.

  • Sueños para el futuro

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    NurPhoto

    Tras volver a ser convocado por Inglaterra, Calvert-Lewin tiene la vista puesta en lo que venga después.

    Tras cinco años de ausencia, Calvert-Lewin volvió a jugar con Inglaterra en marzo al salir desde el banquillo contra Uruguay. No entró en la convocatoria para el Mundial, pero en septiembre recibió otra llamada y la oportunidad de dar continuidad a su regreso. Después de tanto tiempo, volvía a representar a su país. Es difícil expresar lo mucho que eso significó para él.

    «Es algo que me ha encantado y en lo que he pensado mucho desde que pude hacerlo cuando tenía 23 años», dice. «Luego, con el paso del tiempo, te das cuenta de más cosas. Empecé a sentir gratitud, pero ahora también lo valoro más. Esta vez valoro más representar a Inglaterra».

    Volver a la selección sigue siendo un objetivo, pero lo cierto es que Calvert-Lewin piensa menos en esas cosas que antes. Hubo una época en su vida en la que lo tenía todo planeado. Ahora se centra en el día a día. Los objetivos siguen ahí, en segundo plano, pero ahora sabe que el camino para alcanzarlos no pasa por hacer grandes cosas, sino por una serie de pequeñas cosas.

    Esa es una de las lecciones que ha aprendido Dominic Calvert-Lewin, ahora mayor y más sabio. Y, en realidad, ha aprendido muchas.

    «Hay una diferencia entre cómo era a los 21 años y cómo soy ahora, a los 29», dice. «A los 21,  crees que lo tienes todo resuelto y que sabes todas las respuestas. Luego llegas a los 29 y te das cuenta de que nunca tendrás todas las respuestas. No tiene sentido intentar entender demasiado. Ahora siempre trato de ver las experiencias y las cosas por las que pasas, sobre todo los momentos más difíciles, como lecciones.  ¿Qué intenta enseñarme esto como hombre, en mi carrera, como padre o como marido? ¿Qué puedo aprender de ello? 

    »Creo que ahora tengo una mentalidad distinta a la que tenía cuando era un poco más joven. Quizá piensas: “¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto y qué puedo hacer al respecto?”. Ahora me lo tomo con un poco más de calma».

    Cuando Calvert-Lewin está terminando de explicar su idea, se abre la puerta. En mitad de su respuesta, mira hacia allí y sonríe.

    «Mi hija acaba de entrar por la puerta», dice. «Me está desconcentrando».

    Recupera el hilo y termina su respuesta antes de volver a su papel favorito: el de padre.

    «Creo que hoy en día soy, en gran medida, tal como me veis», dice. «¿Todo lo que hemos hablado? Así soy yo, en general. Así es como vivo mi vida».