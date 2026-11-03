Dominic Calvert-Lewin creció con un póster de Muhammad Ali en la pared. La cita que aparecía en él no era una de las frases más fanfarronas del boxeador. Ni siquiera resultaba especialmente relevante para un niño. Pero Calvert-Lewin la leyó tantas veces que, todos estos años después, aún se la sabe de memoria.

Ahora, quizá más que nunca, ha vuelto a pensar en aquel recuerdo.

«Un hombre que ve el mundo a los 50 años igual que a los 20», decía el póster, «ha desperdiciado 30 años de su vida».

Calvert-Lewin ya no tiene 20 años. Tampoco ha cumplido aún los 50, para ser justos, pero su 30.º cumpleaños se acerca rápidamente. Han pasado 21 años desde que entró en la cantera del Sheffield United, donde comenzó, en la práctica, su trayectoria como futbolista. Hace 10 años fichó por el Everton y hace seis debutó con Inglaterra. Hace tres años fue padre. Incluso su llegada al Leeds, que se produjo hace menos de año y medio, parece ya muy lejana. La vida cambia, y lo hace deprisa. Especialmente para Calvert-Lewin.

Sin embargo, entre tantos cambios, momentos buenos y lecciones aprendidas de los malos, Calvert-Lewin ha seguido marcando. Esta temporada está jugando su mejor fútbol desde que despuntó en el Everton entre 2019 y 2021. Con 18 goles, es el inglés más goleador de la Premier League desde que llegó a Elland Road el pasado otoño.

¿Cuál es, entonces, el secreto? ¿Por qué marca más goles ahora que hace unos años? ¿Qué ha cambiado?

Calvert-Lewin ha cambiado, y para bien.

«Creo que eso, sin duda, me da fuerza», cuenta a GOAL. «Y me da poder saber que ahora tengo claro cómo soy. Sé lo que puedo hacer. Sé quién soy y lo que puedo aportar. Creo que eso me da mucha confianza cuando salto al campo… Estoy un poco más tranquilo en los momentos difíciles. Eso viene de la base que tengo en casa. Creo que es mi principal trampolín, y no lo tenía cuando tenía 21 años.

»Ahora sí lo tengo, y eso me da la confianza para salir a comerme el mundo».

Esa parte de él, por supuesto, no ha cambiado. Calvert-Lewin lleva intentando comerse el mundo desde que debutó con el Sheffield United hace 11 años. Ha pasado la mayor parte de su carrera enfrentándose a la Premier League. Y la vida, claro, también le ha golpeado: lesiones, contratiempos, discursos sobre él, sequías goleadoras. Ahora parecen lejanos, pero Calvert-Lewin sabe que no lo están. Si algo ha aprendido en esta vida es que no hay que acomodarse demasiado, ni en los buenos ni en los malos momentos.

«La vida va por etapas», dice, «y a veces las cosas van bien y otras veces llegan momentos difíciles.

»Pero ahora mismo», añade con una sonrisa, «la vida va bien».

Así es la vida de Calvert-Lewin, cómo está cambiando y, sobre todo, cómo le ha cambiado a él.