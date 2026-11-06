«Matthias es uno de los entrenadores jóvenes más prometedores y mejor valorados del fútbol, y estoy encantado de darle la bienvenida al Newcastle United», declaró David Hopkinson, director ejecutivo del club, tras la llegada de Matthias Jaissle a St James' Park a principios de agosto.

«Hemos llevado a cabo un proceso exhaustivo y ha resultado ser el candidato claro para el puesto. Tiene todas las cualidades que buscábamos. Su historial de éxitos, su capacidad de liderazgo y su empeño constante por mejorar hacen que encaje de forma excepcional en el Newcastle United. Creemos que es la persona adecuada para dirigir al club en la siguiente etapa de nuestro camino».

Ross Wilson, director deportivo del Newcastle, añadió: «Sus equipos juegan con mucha intensidad y percibimos su pasión en todas las conversaciones que mantuvimos durante el proceso de selección. A lo largo de su carrera como entrenador, ha demostrado una y otra vez su capacidad para mejorar a los jugadores, construir equipos cohesionados y crear entornos de alto rendimiento. Sus éxitos en el [Red Bull] Salzburgo y el Al-Ahli ponen de relieve su capacidad para lograr resultados mientras desarrolla una identidad futbolística clara».

En efecto, el técnico de 38 años conquistó títulos consecutivos de la Bundesliga austriaca y de la Liga de Campeones de la AFC con el Salzburgo y el Al-Ahli, respectivamente, con un fútbol de ritmo alto que hizo que los aficionados de ambos clubes sintieran que había merecido la pena pagar la entrada. Pero, dada su falta absoluta de experiencia como entrenador al máximo nivel, Jaissle fue una elección sorprendente para sustituir a Eddie Howe, que dejó el cargo en verano después de cinco años, una Carabao Cup y dos temporadas entre los cinco primeros de la Premier League.

Hay pocas dudas de que, al menos en parte, el proceso de selección favoreció a Jaissle porque el Al-Ahli y el Newcastle comparten propietario: el Fondo de Inversión Pública saudí (PIF). Los grandes elogios de los altos cargos del club no ocultaban que estaban asumiendo un gran riesgo con Jaissle y, apenas tres meses después del inicio de la temporada 2026-27, la decisión apunta a un sonoro fracaso.

El Newcastle ocupa la 13.ª posición tras nueve partidos de Premier League, un puesto por debajo de donde terminó la temporada pasada, y ha perdido cinco de sus últimos siete encuentros en todas las competiciones. Sus actuaciones han oscilado entre lo apenas aceptable y lo absolutamente lamentable, mientras Jaissle sigue sin conseguir implantar ningún tipo de «identidad clara».

Con solo cuatro puntos de margen sobre la zona de descenso, el Newcastle corre un serio riesgo de verse inmerso en la lucha por la permanencia. Hay muchos responsables de que el club no haya sabido aprovechar el impulso de su triunfo en la Copa de la Liga de 2025, pero, si no pone fin pronto al proyecto de Jaissle, las cosas podrían empeorar mucho más.