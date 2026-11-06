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Newcastle nightmare 1:1Getty/GOAL

Se avecina una temporada de pesadilla para el Newcastle, que debe tomar cuanto antes una decisión sobre Matthias Jaissle o arriesgarse al descenso

El equipo de St. James' Park atraviesa una racha desastrosa y no parece que su entrenador tenga muchas ideas para ponerle fin.

James Westwood
Traducido por

  • «Matthias es uno de los entrenadores jóvenes más prometedores y mejor valorados del fútbol, y estoy encantado de darle la bienvenida al Newcastle United», declaró David Hopkinson, director ejecutivo del club, tras la llegada de Matthias Jaissle a St James' Park a principios de agosto.

    «Hemos llevado a cabo un proceso exhaustivo y ha resultado ser el candidato claro para el puesto. Tiene todas las cualidades que buscábamos. Su historial de éxitos, su capacidad de liderazgo y su empeño constante por mejorar hacen que encaje de forma excepcional en el Newcastle United. Creemos que es la persona adecuada para dirigir al club en la siguiente etapa de nuestro camino».

    Ross Wilson, director deportivo del Newcastle, añadió: «Sus equipos juegan con mucha intensidad y percibimos su pasión en todas las conversaciones que mantuvimos durante el proceso de selección. A lo largo de su carrera como entrenador, ha demostrado una y otra vez su capacidad para mejorar a los jugadores, construir equipos cohesionados y crear entornos de alto rendimiento. Sus éxitos en el [Red Bull] Salzburgo y el Al-Ahli ponen de relieve su capacidad para lograr resultados mientras desarrolla una identidad futbolística clara».

    En efecto, el técnico de 38 años conquistó títulos consecutivos de la Bundesliga austriaca y de la Liga de Campeones de la AFC con el Salzburgo y el Al-Ahli, respectivamente, con un fútbol de ritmo alto que hizo que los aficionados de ambos clubes sintieran que había merecido la pena pagar la entrada. Pero, dada su falta absoluta de experiencia como entrenador al máximo nivel, Jaissle fue una elección sorprendente para sustituir a Eddie Howe, que dejó el cargo en verano después de cinco años, una Carabao Cup y dos temporadas entre los cinco primeros de la Premier League.

    Hay pocas dudas de que, al menos en parte, el proceso de selección favoreció a Jaissle porque el Al-Ahli y el Newcastle comparten propietario: el Fondo de Inversión Pública saudí (PIF). Los grandes elogios de los altos cargos del club no ocultaban que estaban asumiendo un gran riesgo con Jaissle y, apenas tres meses después del inicio de la temporada 2026-27, la decisión apunta a un sonoro fracaso.

    El Newcastle ocupa la 13.ª posición tras nueve partidos de Premier League, un puesto por debajo de donde terminó la temporada pasada, y ha perdido cinco de sus últimos siete encuentros en todas las competiciones. Sus actuaciones han oscilado entre lo apenas aceptable y lo absolutamente lamentable, mientras Jaissle sigue sin conseguir implantar ningún tipo de «identidad clara».

    Con solo cuatro puntos de margen sobre la zona de descenso, el Newcastle corre un serio riesgo de verse inmerso en la lucha por la permanencia. Hay muchos responsables de que el club no haya sabido aprovechar el impulso de su triunfo en la Copa de la Liga de 2025, pero, si no pone fin pronto al proyecto de Jaissle, las cosas podrían empeorar mucho más.

  • Inicio engañoso

    Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    El Newcastle no perdió ninguno de sus cuatro primeros partidos a las órdenes de Jaissle, pero los resultados ocultaron su fragilidad defensiva.

    Como segundo entrenador más joven de la Premier League, solo por detrás de Fabian Hurzler, del Brighton, era fundamental que Jaissle empezara con buen pie en el Newcastle para acallar a los escépticos. Y eso fue exactamente lo que hizo: el Newcastle firmó un emocionante empate 2-2 ante el Liverpool en el primer fin de semana de la temporada, antes de eliminar al West Brom de la Carabao Cup y ganar a domicilio al Tottenham.

    Por un breve momento, esos resultados devolvieron la esperanza a una afición que aún acusaba la marcha de Howe y del trío de estrellas formado por Sandro Tonali, Bruno Guimaraes y Anthony Gordon.

    «Increíble. Estamos muy orgullosos, como club y cuerpo técnico, de ver al equipo rendir sobre el terreno de juego y también a los jugadores comprometidos con lo que estamos haciendo», declaró Jaissle a Sky Sports tras el partido contra el Tottenham. «Intentamos mantener nuestros principios. El ADN del Newcastle encaja bien con el estilo de juego que me gusta ver».

    El primer tropiezo llegó, sin embargo, la semana siguiente, cuando el Bournemouth arrancó un empate 2-2 al Newcastle en St James' Park. Aunque los locales remontaron dos goles de desventaja para sumar un punto, se vieron superados durante largos tramos del partido y solo lograron dos tiros a puerta.

    Si el Bournemouth hubiera estado más acertado de cara a portería, seguramente habría ganado por un amplio margen. Jaissle admitió que su equipo «no pudo igualar su intensidad» en la primera parte. El Newcastle concedió demasiadas ocasiones, como ya había hecho ante el Liverpool y el Tottenham: recibió un total de 61 remates en los tres partidos, el peor registro de la Premier League.

  • «Recibió dos palizas»

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    La presión sobre Jaissle comenzó a aumentar tras dos duras derrotas a domicilio en septiembre, mientras él cuestionaba públicamente la implicación de los jugadores.

    El Newcastle avanzó después a la cuarta ronda de la Copa de la Liga con una victoria por 1-0 en el campo del Millwall, pero su racha invicta terminó seis días más tarde en Elland Road. El Leeds dejó al descubierto sin piedad las deficiencias del planteamiento de Jaissle y se impuso con autoridad por 4-1, tras superar al Newcastle en todas las zonas del campo.

    «Es una mierda», estalló Jaissle tras el pitido final. «Como equipo, no estuvimos a la altura en el aspecto físico. Es algo que tenemos que mostrar sobre el césped en todos los partidos. No es negociable. Debería ser uno de los fundamentos básicos del fútbol. Son chavales jóvenes. Tienen que aprender rápido».

    El Newcastle respondió con una victoria poco convincente por 2-1 en casa ante el Hull City, pero después sufrió una humillación ante otro recién ascendido. Jaissle contempló horrorizado cómo su equipo encajaba su segunda derrota por 4-1 en tres partidos, esta vez en el campo del Coventry, que llevaba 25 años sin marcar siquiera un gol como local en la Premier League antes del inicio del encuentro.

    El Coventry desbordó una y otra vez a los visitantes al contragolpe, mientras que el Newcastle desperdició todas las ocasiones prometedoras que generó en el otro extremo, salvo un golazo de Sven Botman. Jaissle pidió disculpas a los aficionados desplazados y admitió que al Newcastle le faltaron «ganas y hambre para culminar los ataques», pero Jamie Carragher cuestionó aun así el planteamiento táctico del entrenador durante la retransmisión del partido para Sky Sports.

    «Los datos subyacentes no han sido buenos», dijo el exdefensa del Liverpool. «La cantidad de disparos que reciben, sus goles esperados. Fíjate en sus dos últimos partidos fuera de casa: han perdido por un global de 8-2. Está jugando con dos delanteros; sé que [Yoane] Wissa retrasa un poco su posición, pero con Eddie Howe jugaban más con un 4-3-3.

    »Cada entrenador tiene su manera de hacer las cosas, pero, dada la falta de físico de ese equipo, quizá debería prescindir de uno de los delanteros y añadir un jugador más en el centro del campo. Es un equipo joven y no tiene la potencia física de muchos de los equipos de la Premier League. Y en sus dos últimos partidos fuera de casa los han superado físicamente en ambas ocasiones. Eso tiene que cambiar muy pronto».

  • La afición no está convencida

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Jaissle no ha logrado solucionar los problemas evidentes de su equipo y la paciencia de la afición del Newcastle parece haberse agotado ya.

    Por desgracia para la afición del Newcastle, la mala racha no se ha detenido. Octubre siguió trayendo disgustos al equipo, que cayó 0-1 en casa ante el Aston Villa y quedó eliminado de la Carabao Cup tras perder 3-1 contra el Everton. Entre ambas derrotas logró una victoria por 2-0 ante un Crystal Palace en apuros, pero la fortuna desempeñó un papel importante: el Palace hizo 17 disparos por los siete del Newcastle, y Jaissle tuvo que agradecer al portero Lukas Hornicek que conservara esos tres puntos vitales.

    El Newcastle jugó mejor en Goodison Park, pero la combinación de una defensa frágil y un ataque falto de puntería volvió a condenarlo. Después dejó escapar la oportunidad de tomarse la revancha de inmediato, cuando el Everton visitó St James' Park el lunes con solo un punto de diferencia entre ambos equipos en la clasificación.

    Jaissle recuperó a Joelinton para el once tras su baja por lesión y dio a Anthony Elanga su primera titularidad desde principios de septiembre en la banda derecha, por delante de Jacob Murphy, pero ninguno de los dos dio un impulso extra al Newcastle. Fue el Everton quien dominó la primera parte hasta el punto de que la afición local despidió a sus jugadores con silbidos al descanso, y la situación no mejoró en la segunda.

    Al Everton le bastaron cuatro minutos tras la reanudación para abrir el marcador. El Newcastle se quedó dormido después de cometer una falta cerca de la línea de medio campo. El Everton la sacó rápido y Kiernan Dewsbury-Hall habilitó a Tyrique George, cuyo flojo disparo se le escapó inexplicablemente a Hornicek y quedó a los pies de Thierno Barry, que solo tuvo que empujarlo desde unos 46 centímetros. Sky Sports El comentarista y exlateral del Everton Andy Hinchcliffe calificó después la defensa del Newcastle de «verdaderamente escandalosa».

    El equipo estuvo igual de mal en ataque: no consiguió disparar entre los tres palos hasta el minuto 85. La expulsión de Jacob Ramsey en el tiempo añadido agravó aún más los problemas del Newcastle. El Everton resistió para lograr su primera victoria a domicilio desde febrero, también conseguida en St James' Park, y los silbidos volvieron a resonar en el estadio mientras Jaissle y sus jugadores se dirigían cabizbajos al túnel de vestuarios.

  • Fracaso de Red Bull

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Cuesta ver cuál es el plan del Newcastle de un partido a otro, y el entrenador ha culpado a los jugadores.

    «Al verlos últimamente, sobre todo en casa, el ambiente parece apagado y el juego un poco aburrido. Nunca pensé que describiría así al Newcastle de Jaissle», dijo Carragher en otra dura valoración durante el programa de Sky «Monday Night Football».

    «Piensas en el sistema del que procede, el modelo Red Bull y cómo les gusta jugar. A veces, ese tipo de equipos y entrenadores pueden dejar espacios atrás, pero juegan al ataque, son agresivos y hacen que la afición se implique. Esta noche, en realidad, no hemos visto nada de eso. Y eso es lo que me deja un poco desconcertado al verlo. Creo que va a ser una temporada difícil para el Newcastle».

    De hecho, ahora mismo Jaissle se parece más a Jesse Marsch que a Julian Nagelsmann. Su Newcastle no tiene un estilo reconocible, a menos que se considere como tal lanzar balones en largo y esperar que salga bien. Esta temporada ha intentado una media de 52 pases largos por partido y registró 54 ante el Everton, de los cuales solo 12 llegaron a su destino, según The Athletic.

    Ese planteamiento no aprovecha las virtudes de ninguno de los tres principales delanteros del Newcastle: William Osula, Yoane Wissa y Matias Fernandez-Pardo. El Newcastle tampoco presiona de forma colectiva, lo que deja grandes espacios en el centro del campo que los rivales pueden aprovechar.

    Jaissle da a entender que los jugadores sencillamente no siguen sus instrucciones. «Nuestros movimientos se vieron muy bien en los entrenamientos de la semana», dijo el técnico alemán tras el pitido final. «Pero apenas se vio nada de eso en el partido.

    «No fuimos lo suficientemente valientes como para superar esa línea y jugar por abajo, encontrar después nuestros movimientos o aprovechar la amplitud del campo y generar situaciones de dos contra uno». Si es así, Jaissle ya ha perdido al vestuario, pero una explicación aún más preocupante sería que los jugadores sencillamente no son capaces de llevar a cabo su idea.

  • Es hora de abortar

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    El Newcastle tiene numerosas opciones atractivas para su banquillo si decide prescindir ahora de Jaissle.

    The Telegraph ha afirmado que la plantilla del Newcastle «no tiene claro» si Jaissle puede adaptar sus métodos para enderezar el rumbo, aunque la mayor parte de su frustración se dirige a la directiva. Según el diario, los jugadores sienten que los fichajes del club en verano les han «atado de manos», ya que se hizo un gran esfuerzo por reducir la edad media de la plantilla.

    Se gastaron un total de 263 millones de libras (354 millones de dólares) en ocho fichajes, entre ellos Nico Gonzalez, Fernandez-Pardo, Sean Steur, Aladji Bamba, Bazoumana Toure, Amar Dedic y Hornicek, y ninguno de ellos ha tenido un impacto significativo. Jaissle apenas ha recurrido a Steur, Bamba y Toure, lo que podría indicar que no fue el artífice de la estrategia de fichajes.

    Tras perder a sus tres mejores jugadores, el Newcastle necesitaba refuerzos contrastados en la Premier League, no promesas de futuro. Eso, sumado a que el puesto parece venirle grande a Jaissle, explica por qué ahora tiene aspecto de equipo condenado a luchar por la permanencia.

    No sería sorprendente que el Newcastle llegase al Año Nuevo en los puestos de descenso o cerca de ellos. Para evitar ese escenario y una lucha por la permanencia en la segunda mitad de la temporada que nadie en Tyneside quiere ver, hace falta actuar con rapidez. Esperar a que se abra el mercado de fichajes de invierno sería un error, pero destituir a Jaissle ahora podría impulsar un cambio positivo.

    Hay varios exentrenadores de la Premier League con más experiencia que están actualmente sin equipo, entre ellos Antonio Conte, Arne Slot, Thomas Frank y Kieran McKenna. El Newcastle también podría plantearse una opción de mayor nivel vinculada a Red Bull, Nagelsmann, o incluso intentar el ambicioso fichaje del exseleccionador de Francia Didier Deschamps, que expresó su interés por hacerse cargo del equipo en St James' Park allá por 2008.

    Romper tan pronto el contrato de cuatro años que concedieron a Jaissle sería una vergüenza para los dirigentes del Newcastle, pero no comparable con un descenso. Tras la visita del sábado al Fulham, al Newcastle le esperan, después del parón de selecciones, partidos contra el Arsenal, el Brighton, el Manchester United y su acérrimo rival, el Sunderland. Se mire como se mire, es una serie de encuentros decisiva.

    Si Jaissle no logra un buen resultado y una buena actuación en Craven Cottage, no deberían permitirle continuar. La afición no cree en este proyecto y, al parecer, los jugadores tampoco, así que lo más sensato es ponerle fin antes de que sea demasiado tarde.