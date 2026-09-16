Se acabó el cuento de hadas de Ryan Reynolds y Rob Mac: por qué el sueño del Wrexham de llegar a la Premier League podría quedar ya aplazado otro año

Después de sellar su histórica tercera ascenso consecutivo en 2025, el Wrexham fichó a 13 jugadores en preparación para su primera temporada de vuelta en la segunda categoría del fútbol inglés en 43 años. Reynolds y Mac invirtieron alrededor de 40 millones de libras para reconstruir la plantilla, y es justo decir que el dinero se gastó con acierto, porque los Red Dragons acabaron séptimos, a solo dos puntos de los puestos de play-off.

Sin embargo, el enfoque fue diferente este verano. El Wrexham solo realizó siete fichajes importantes en una apuesta por la «calidad sobre cantidad» para dar ese último paso hacia la Premier League. Parkinson intentó construir una columna vertebral con experiencia demostrada en la Championship, con el exportero de la selección inglesa sub-21 Anthony Patterson como incorporación estrella, convertido en el jugador más caro de la historia del club tras un traspaso de 8 millones de libras desde el Sunderland.

El Wrexham también incorporó al central del Burnley Joe Worrall, al centrocampista defensivo Ben Whiteman procedente del Preston y al mediapunta del Sheffield United Callum O'Hare, además del trío de laterales formado por Jacques Ekomie, Danny Imray e Issa Kabore, este último traspasado de forma definitiva desde el Manchester City tras una exitosa cesión en 2025-26.

Las expectativas volvieron a subir tras ese desembolso de 35 millones de libras. Sin embargo, el Wrexham también dejó salir a 13 jugadores, incluidos dos miembros clave del equipo como Thomas O'Connor y Andy Cannon. Mientras tanto, la cesión de Davis Keillor-Dunn too Sheffield Wednesday dejó al descubierto los fallos en la estrategia de fichajes del Wrexham. Keillor-Dunn había sido prolífico en la League One con el Barnsley, pero el Wrexham solo lo utilizó de forma esporádica después de fichar al delantero por 4 millones de libras en el mercado de invierno.

Para la importante cantidad de dinero gastada, el rendimiento de los nuevos jugadores ha sido en general decepcionante este año. Parkinson apostó por la prudencia en lugar de ir a por mejoras reales; se puede defender que le habría ido mejor simplemente manteniendo la química que tanto le costó construir al equipo.

Tampoco fue un verano bien planificado. De hecho, el Wrexham solo fue a por Worrall el último día de mercado después de que su defensa estrella Max Cleworth sufriera una grave lesión en los isquiotibiales. También se lanzó a por O'Hare a última hora, tras fracasar en sus intentos por el dúo ofensivo formado por Anis Mehmeti y Femi Azeez.