Se acabó el cuento de hadas de Ryan Reynolds y Rob Mac: por qué el sueño del Wrexham de llegar a la Premier League podría quedar ya aplazado otro año
¿Se han salido por fin las ruedas? Esa es la pregunta que se hacen los aficionados del Wrexham tras una humillante goleada por 6-0 a manos del West Ham en el London Stadium.
«Muy duro», dijo el entrenador Phil Parkinson tras la derrota del viernes. «Una noche muy dura. Tengo que analizarme a mí mismo y asumir esa responsabilidad. Voy a revisar qué podría haber hecho mejor».
Ese proceso realmente debería haber comenzado mucho antes. Las señales de advertencia ya estaban ahí durante los seis primeros partidos del Wrexham en la nueva temporada del Championship, en los que solo logró sumar siete puntos y ganó uno.
Por primera vez en la historia, hay seis plazas de play-off en juego y, tal como están las cosas, el Wrexham está a solo tres puntos del Southampton, octavo clasificado, al que recibe el sábado en el Racecourse Ground. Pero, a menos que el nivel de rendimiento colectivo aumente de forma drástica, Ryan Reynolds y Rob Mac quizá tengan que aparcar su sueño de la Premier League durante otro año y tomar su decisión más difícil hasta la fecha.
Fichaje fallido
Después de sellar su histórica tercera ascenso consecutivo en 2025, el Wrexham fichó a 13 jugadores en preparación para su primera temporada de vuelta en la segunda categoría del fútbol inglés en 43 años. Reynolds y Mac invirtieron alrededor de 40 millones de libras para reconstruir la plantilla, y es justo decir que el dinero se gastó con acierto, porque los Red Dragons acabaron séptimos, a solo dos puntos de los puestos de play-off.
Sin embargo, el enfoque fue diferente este verano. El Wrexham solo realizó siete fichajes importantes en una apuesta por la «calidad sobre cantidad» para dar ese último paso hacia la Premier League. Parkinson intentó construir una columna vertebral con experiencia demostrada en la Championship, con el exportero de la selección inglesa sub-21 Anthony Patterson como incorporación estrella, convertido en el jugador más caro de la historia del club tras un traspaso de 8 millones de libras desde el Sunderland.
El Wrexham también incorporó al central del Burnley Joe Worrall, al centrocampista defensivo Ben Whiteman procedente del Preston y al mediapunta del Sheffield United Callum O'Hare, además del trío de laterales formado por Jacques Ekomie, Danny Imray e Issa Kabore, este último traspasado de forma definitiva desde el Manchester City tras una exitosa cesión en 2025-26.
Las expectativas volvieron a subir tras ese desembolso de 35 millones de libras. Sin embargo, el Wrexham también dejó salir a 13 jugadores, incluidos dos miembros clave del equipo como Thomas O'Connor y Andy Cannon. Mientras tanto, la cesión de Davis Keillor-Dunn too Sheffield Wednesday dejó al descubierto los fallos en la estrategia de fichajes del Wrexham. Keillor-Dunn había sido prolífico en la League One con el Barnsley, pero el Wrexham solo lo utilizó de forma esporádica después de fichar al delantero por 4 millones de libras en el mercado de invierno.
Para la importante cantidad de dinero gastada, el rendimiento de los nuevos jugadores ha sido en general decepcionante este año. Parkinson apostó por la prudencia en lugar de ir a por mejoras reales; se puede defender que le habría ido mejor simplemente manteniendo la química que tanto le costó construir al equipo.
Tampoco fue un verano bien planificado. De hecho, el Wrexham solo fue a por Worrall el último día de mercado después de que su defensa estrella Max Cleworth sufriera una grave lesión en los isquiotibiales. También se lanzó a por O'Hare a última hora, tras fracasar en sus intentos por el dúo ofensivo formado por Anis Mehmeti y Femi Azeez.
Problemas en ambos extremos
Parkinson necesitaba desesperadamente mejorar el centro de una defensa que encajó 65 goles la temporada pasada. Un Worrall de 29 años, que venía de una temporada de 11 partidos en la Premier League con el Burnley, no fue suficiente para apuntalar esa zaga.
Eso quedó dolorosamente claro en el campo del West Ham, donde Worrall firmó un debut completo para olvidar, con el Wrexham perdiendo 4-0 cuando fue sustituido, casi como un alivio, en el minuto 71. La mayor derrota del mandato de Parkinson, y de la etapa de Reynolds y Mac como copropietarios, subrayó que se equivocaron durante el verano. Patterson no se vio ayudado por la fragilidad de la defensa, pero hasta ahora el exguardameta del Sunderland no ha justificado su precio ni ha demostrado que pueda ser un número 1 mejor a largo plazo que su predecesor, Arthur Okonkwo.
El Wrexham también debería haber fichado a otro delantero. Solo ha marcado siete goles en sus últimos siete partidos de Championship, y tres de ellos llegaron en su victoria por 3-0 en el campo del Millwall, que fue con mucha diferencia su actuación más sólida.
Kieffer Moore firmó un buen año de debut en el Racecourse, con 11 goles y brillando como delantero de referencia, pero también tiene 34 años. Por eso, el galés no es lo bastante móvil ni lo bastante letal como para liderar una exitosa pelea por el ascenso. Sam Smith, por su parte, hizo un buen trabajo cubriendo su ausencia cuando Moore estuvo lesionado, pero el Wrexham no puede contar con él como una fuente regular de goles; el jugador de 28 años aún no ha marcado esta temporada y solo tocó el balón nueve veces durante sus 67 minutos sobre el césped contra el West Ham.
Parkinson parece atado de pies y manos sin Josh Windass, máximo goleador del Wrexham en 2025-26, aportando inspiración en el último tercio. Se perdió los tres primeros partidos del club por una lesión en la pantorrilla y, aunque regresó para firmar una actuación estelar contra el Millwall, el ex del Rangers y del Sheffield Wednesday sigue recuperando poco a poco su mejor forma física.
Limitaciones
En su honor, Parkinson no se mordió la lengua después de ver cómo su equipo fue claramente superado y humillado por el West Ham. «Muy rara vez nos quedamos cortos en grandes noches o en grandes ocasiones», dijo. «No recuerdo demasiadas veces en las que se haya presentado como un gran partido y hayamos salido sin rendir.
»Pienso en cuando estábamos en la National League y nos enfrentábamos a equipos del Championship, como Coventry City y Sheffield United, y a equipos de la Premier League, como Chelsea y Nottingham Forest la temporada pasada, y competimos mejor de lo que lo hicimos esta noche. Tenemos que analizar las razones de eso. En cualquier división en la que hayamos estado, hemos tenido la capacidad de mostrar resiliencia y seguir en los partidos para darnos una oportunidad. Pero esta noche, después de esos dos primeros goles, perdimos el rumbo».
Nadie que haya seguido al Wrexham con regularidad bajo las órdenes de Parkinson espera un fútbol de altísimo nivel, pero rara vez se le podía acusar de falta de lucha. Todo apunta a que su espíritu de equipo, antes aparentemente irrompible, se está marchitando tras un verano caótico, y eso deja el planteamiento táctico de Parkinson más expuesto a las críticas.
Sigue alternando entre sistemas pragmáticos de 3-4-3 y 3-5-2 que exigen mucho físicamente a los jugadores. La línea de tres defensas se ve sometida a una presión constante porque el Wrexham se echa atrás y absorbe la presión, y el balón suele colgarse hacia Moore cuando lo recuperan. Se espera de él que domine sus duelos y juegue de espaldas para aguantar la posesión, mientras el centro del campo tiene que vaciarse para ir a por cualquier segunda jugada.
El objetivo final es abrir el juego hacia los carrileros para que pongan centros, pero los rivales ya saben que deben cerrar las bandas cuando juegan contra el Wrexham, y planean explotar el espacio que dejan completamente abierto cuando se incorporan al ataque. Todo es demasiado previsible, y Parkinson nunca ha demostrado que tenga un plan B.
A salvo por ahora
A pesar de todo eso, Parkinson casi con total seguridad estará protegido si continúan los malos resultados. Fue solo el pasado febrero cuando Mac salió a dar su pleno respaldo al entrenador, al decir: "Ryan y yo hablamos constantemente, y sencillamente no veo un escenario en el que despidan a Phil Parkinson. No tiene ningún sentido. Ha sido el arquitecto, el creador de esto. Desde nuestra perspectiva, tiene el puesto de por vida".
Mac tiene razón al señalar que el Wrexham nunca habría llegado a esta posición sin Parkinson. Es el cuarto entrenador en activo con más tiempo en el cargo en la English Football League porque ha conseguido mantener al Wrexham en una trayectoria ascendente mientras lidiaba con una cobertura mediática sin precedentes.
El cuento de hadas de Hollywood, plasmado en detalle en la docuserie de Disney 'Welcome to Wrexham', ha atraído a una audiencia global y, aunque Reynolds y Mac acaparan la mayor parte de la atención, Parkinson ha sido la figura extraordinariamente firme y fiable que ha conseguido ensamblarlo todo sobre el terreno de juego.
También conviene señalar que el Wrexham tuvo un comienzo desesperadamente lento la pasada temporada, al ganar solo cinco de sus primeros 15 partidos. Nadie va a pulsar todavía el botón del pánico, pero Parkinson se enfrenta ahora al mayor desafío de su etapa hasta la fecha. Los recursos del Wrexham son demasiado grandes como para que se acepte cualquier regresión significativa.
Un sueño imposible
Antes del estreno liguero del Wrexham contra el Cardiff en agosto, Mac reiteró el objetivo final del proyecto que él y Reynolds se marcaron inicialmente cuando compraron el club en 2021. «Lo que les decimos (a los jugadores) es que queremos ganar, y queremos ganar ya», declaró la estrella de It's Always Sunny in Philadelphia al pódcast Men in Blazers.
«No queremos ganar a cualquier precio. Pero creednos cuando decimos que queremos ganar el Championship, subir a la Premier League, convertirnos en los mejores, porque ese es todo el propósito de lo que significa el fútbol. Pero no se trata solo de ganar. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo en el día a día».
En este momento, el Wrexham no está cerca de estar entre los ocho mejores equipos del Championship, así que la Premier League sigue pareciendo una quimera. Han recorrido un largo camino en muy poco tiempo, pero parece que han tocado techo. Romper esa barrera requerirá más conocimiento táctico y otro gran presupuesto para fichajes en enero.
Incluso así, el ascenso puede seguir estando fuera de su alcance esta temporada. Los Red Dragons por fin han perdido impulso, y no habrá más progreso sin una evolución de verdad.