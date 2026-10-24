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Dortmund women GFX 1:1GOAL

Sacar pecho ante el Schalke, competir con el Bayern de Múnich y fichar a Alex Popp: el rápido ascenso del Borussia Dortmund en el fútbol femenino en su intento de llegar a la Bundesliga femenina

Cuatro ascensos consecutivos han llevado al BVB a la tercera categoría del fútbol alemán, y ahora el club espera que varios movimientos importantes dentro y fuera del campo lo impulsen hasta la máxima categoría.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Dana Marquardt recuerda con nitidez que estaba en el Signal Iduna Park cuando el Borussia Dortmund venció al Augsburg por 2-0 en marzo. Durante el partido, Alexandra Popp, tres veces campeona de la Champions League, medallista de oro olímpica y siete veces campeona de Alemania, saltó al césped para ser presentada como su nueva compañera de equipo. «Pensé: “¡Esto no puede estar pasando!”», recuerda Marquardt, la prolífica delantera del BVB femenino.

    Por varios motivos, era un lugar apropiado para presentar a Popp en el club de sus amores, al que llegó tras dejar el Wolfsburg, uno de los grandes de la Bundesliga, y bajar dos categorías. Al fin y al cabo, fue allí donde, en noviembre de 2019, la afición desplegó una pancarta que, en palabras de Svenja Schlenker, miembro de la directiva, supuso el «pistoletazo de salida» para la creación del equipo femenino del Dortmund, que no ha dejado de crecer. «El fútbol es para todo el mundo. ¡Equipo femenino ya!», decía el mensaje de la grada.

    Siete años y cuatro ascensos después, poder presentar a una jugadora de la talla de Popp ante la grada negra y amarilla del BVB daba la sensación de cerrar un círculo y mostraba todo el trabajo realizado desde la creación de un equipo que comenzó su andadura en la séptima categoría.

    Tampoco ha sido la única vez que el club ha enviado un mensaje. Con su rápido ascenso, su temprana profesionalización y sus llamativas cifras de asistencia, el Dortmund ha atraído muchas miradas. La derrota por 2-0 ante el Bayern de Múnich, dominador del fútbol alemán, en la Copa de Alemania de la temporada pasada, en la que el BVB plantó cara, fue otro momento digno de atención. «Fue una gran señal para que toda Alemania viera que el Borussia Dortmund viene pisando fuerte», cree Marquardt.

    Ahora, en la Regionalliga West, la tercera categoría del fútbol femenino alemán, el BVB está a solo dos ascensos de cumplir su primer gran objetivo: llegar a la Bundesliga. Pese al compromiso y la inversión del club, no todo ha sido fácil en Dortmund, pero la cima está cada vez más cerca y, al mismo tiempo, crece la ilusión por lo que puede conseguir este equipo.

  • Rápido ascenso

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    Cuatro ascensos consecutivos han llevado al Dortmund a la tercera categoría del fútbol femenino alemán.

    Muchas cosas han cambiado desde que Schlenker habló por primera vez con GOAL sobre la creación del equipo femenino del Borussia Dortmund, cuando este disputaba apenas su segunda temporada, la 2022-23. Por entonces, el equipo estaba en sexta división, entrenaba dos o tres días a la semana y reunía a unos 750 aficionados en sus partidos en casa.

    Cuatro años después, el BVB milita en la tercera categoría, compite como equipo plenamente profesional y recibe una media de 4.000 aficionados en sus partidos en casa. En Alemania, solo Union Berlin y Wolfsburgo, ambos en la Bundesliga, han vendido más abonos para sus equipos femeninos que los 1.700 del Dortmund.

    Es el resultado de un progreso constante y gradual supervisado por Schlenker, responsable del fútbol femenino y de niñas, que también se ha incorporado recientemente a la junta directiva del BVB. Ahora, con el objetivo de alcanzar la Bundesliga cada vez más cerca, se le han unido en el club algunas figuras destacadas.

  • Fichajes que son toda una declaración de intenciones

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    Popp ha sido el fichaje más destacado del Borussia Dortmund este año, pero no es el único nombre importante que ha llegado al equipo.

    De todas ellas, Popp es la que más llama la atención. Es una de las mejores futbolistas que ha dado Alemania y, pese a tener 35 años, sigue jugando a un nivel increíble. En su última temporada en el Wolfsburgo, marcó 14 goles y dio cuatro asistencias en 19 partidos de la Bundesliga. Como era de esperar, está arrasando en la tercera categoría tras fichar por el BVB en verano.

    Otra de ellas es Manuela Zinsberger, internacional con Austria en 109 ocasiones. La exportera del Arsenal y del Bayern de Múnich se encuentra en la fase final de su recuperación de una lesión del ligamento cruzado anterior, pero ya comparte sus conocimientos y su experiencia con sus nuevas compañeras, después de incorporarse también al Dortmund en verano.

    Markus Hogner había llegado un año antes como nuevo entrenador. Antes y después de una breve etapa en el Wolfsburgo, el técnico de 59 años dirigió durante un total de 12 años al Essen, equipo de la Bundesliga, y también tiene experiencia como integrante del cuerpo técnico de la selección nacional.

    «No hay muchos entrenadores que lleven tantos años en el fútbol femenino», explica Schlenker a GOAL. «Pensamos que podía ser la persona adecuada para llevar al equipo a la Bundesliga».

    Ahora, Ralf Kellermann también se ha sumado al proyecto. Dirigió al Wolfsburgo durante nueve años y ganó dos títulos de la Champions League. Después ejerció como director deportivo durante otros nueve años, hasta que este pasado verano se marchó al Dortmund para ocupar el mismo cargo. Schlenker sonríe cuando se le pregunta qué puede aportar al proyecto. «Puede aportar mucho», dice entre risas. «¡Puede aportar mucho!»

  • Una ambición impresionante

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    Marquardt dejó el Hamburgo, que iba camino de la Bundesliga, para fichar por el BVB en la cuarta categoría, una muestra del atractivo que este equipo ejerce desde hace tiempo.

    Que tantos nombres conocidos se estén sumando es una muestra del trabajo realizado desde la creación del equipo femenino del Dortmund.

    «Incluso desde fuera, ya podía percibir la ambición y el empuje que había detrás de todo», explicó Kellermann a GOAL cuando se le preguntó qué le había atraído del proyecto. Su prestigio como uno de los mejores directores deportivos del fútbol femenino quedó patente en los rumores que le situaron como candidato al mismo cargo en el Chelsea a principios de este año.

    «La directiva del club me dejó claro en todo momento que estaba preparada para hacer cambios, introducir ajustes y dar los siguientes pasos. Eso fue lo que me atrajo, junto con el enorme empuje y la capacidad de resistencia de este club para llegar al nivel en el que se encuentra actualmente mi anterior equipo».

    Ese proyecto llevaba tiempo convenciendo a jugadoras para bajar de categoría y unirse a él, incluso antes de Popp y Zinsberger. Marquardt, por ejemplo, jugaba en la 2. Bundesliga con el Hamburgo cuando se marchó a un BVB que entonces estaba en la cuarta categoría, pese a que el club de su ciudad natal se encontraba también en plena campaña que acabaría con su ascenso a primera división.

    «Muchos amigos y otras jugadoras me preguntaban: “¿Por qué te vas allí?”», recuerda. «Pero, sinceramente, estaba segura de que, con este proyecto, en unos años ya jugaría en la Bundesliga con el BVB. Valoraba mucho sus objetivos y lo que querían llegar a ser en el futuro».

  • El derecho a sacar pecho

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    Vencer al Schalke en el derbi del Ruhr en 2025 y superar también al club de Gelsenkirchen en la lucha por el ascenso ha sido uno de los momentos más destacados de la progresión del BVB por las distintas categorías.

    En las últimas temporadas, Alemania ha podido vislumbrar lo que el Borussia Dortmund puede aportar al fútbol femenino, dentro y fuera del campo.

    Durante la temporada 2024-25, el BVB se enfrentó por primera vez al Schalke, su máximo rival. Aunque ambos equipos militaban en cuarta categoría, el partido disputado en el Stadion Rote Erde de Dortmund, que además decidía cuál de los dos clubes del Ruhr ascendería, reunió a 10.000 espectadores y agotó las entradas. No salieron decepcionados: el BVB ganó 2-1, consiguió una plaza en tercera categoría y dejó a su rival sin el ascenso. «Son momentos que no se pueden comprar», dice entre sonrisas Schlenker, seguidora incondicional del Dortmund. «Nunca olvidaré ese momento».

    «Sinceramente, fue uno de los mejores partidos de mi carrera», asegura Marquardt, que aquel día marcó el primer gol del BVB y dio la asistencia del segundo. «No solo por el partido, sino por todo lo que lo rodeó. Era como si toda la ciudad estuviera pendiente».

    Aunque algunas rivalidades del fútbol masculino pueden parecer un tanto artificiales en su equivalente femenino, no es el caso del Revierderby. «Es imposible que no sea un derbi», añade Marquardt. El hecho de que volvieran a enfrentarse unas semanas después en una final de copa regional, que también ganó el BVB, no hizo sino aumentar la intensidad de un duelo que regresará esta temporada después de que el Schalke lograra el ascenso a tercera categoría la pasada campaña.

    Cuando GOAL señala que quizá al BVB le alegre, por extraño que parezca, el ascenso del club de Gelsenkirchen, ya que los derbis en el calendario le brindan la oportunidad de volver a ganar al Schalke, Schlenker no tarda en interrumpir. «Nada de “quizá”», puntualiza con otra amplia sonrisa. «¡Volveremos a ganarles!»

  • Enviando un mensaje

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Marquardt cree que plantarle cara de verdad al Bayern de Múnich en el duelo de la Copa de Alemania envió un mensaje a todo el país: «El Borussia Dortmund está llegando».

    Si hubo un partido de gran repercusión que sirvió para enviar un mensaje al resto de Alemania, fue el de la primera ronda de la DFB-Pokal de la temporada pasada. Después de vencer por 3-1 al Borussia Monchengladbach en la ronda de play-off, el sorteo de la primera ronda, celebrado en el Rote Erde, emparejó al Dortmund con el Bayern de Múnich.

    El Bayern domina el fútbol femenino alemán: ha ganado los cuatro últimos títulos de la Bundesliga. También es una potencia continental y la temporada pasada disputó una apasionante semifinal de la Champions League contra el Barcelona, que acabaría proclamándose campeón de Europa. Que el BVB ofreciera lo que Marquardt describe como «una gran lucha» ante un once de gala del Bayern y solo perdiera por 2-0 fue muy significativo, como también lo fue que casi 16.000 aficionados acudieran a ver el partido.

    «Para nosotros fue una señal de que vamos por el buen camino, de que estamos haciendo un buen trabajo y de que nuestras jugadoras son capaces de esto», dice Marquardt. «Fue algo realmente muy, muy bonito de ver, porque no se trata solo de que perdiéramos el partido. También importa lo que podemos sacar de ello y cómo podemos aprovecharlo para estar dentro de unos años donde queremos estar. Queremos estar en la Bundesliga. Fue una gran señal para que toda Alemania viera que el Borussia Dortmund viene pisando fuerte».

  • Extrayendo lecciones

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    El BVB sufrió un inusual tropiezo en la temporada 2025-26, la primera en la que su equipo femenino no logró el ascenso.

    Pese a aquel prometedor comienzo, la temporada 2025-26 acabaría siendo decepcionante. Por primera vez en la historia del equipo femenino, el Borussia Dortmund no terminó la temporada celebrando un ascenso. El resultado ha dejado sentimientos encontrados. Retrasa la llegada a la Bundesliga, que el club aspira a alcanzar lo antes posible, y frustra a Schlenker, que cree que el equipo «habría estado preparado para la segunda división sin ningún problema».

    Pero nadie esperaba una trayectoria impecable como la que había seguido el equipo hasta la temporada pasada, aunque ese era el objetivo, y lo ocurrido ha dejado lecciones. Schlenker cree que la presión de jugar en un club tan grande como el BVB fue «una de las principales razones» por las que no llegó el ascenso. «Siempre fuimos el mejor equipo, pero no ganamos todos los partidos», afirma. Por ello, el club ha contratado desde entonces a un profesional de la psicología deportiva.

    Ese es también uno de los motivos para fichar a jugadoras como Popp y Zinsberger. «Tienen muchísima experiencia, han ganado muchas copas y les resulta más fácil manejar esta presión», señala Schlenker. «Estamos seguros de que ayudarán a todo el equipo a ganar partidos en situaciones difíciles». Kellermann coincide y añade: «Quitan mucha presión a todo el equipo».

    La esperanza es que esas lecciones den sus frutos esta temporada, en la que el Dortmund aspira a dejar atrás la decepción del año pasado y llegar a la segunda división en su segundo intento. Ha empezado con fuerza: ha ganado sus nueve primeros partidos sin encajar goles.

  • Queda mucho por venir

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    El Dortmund está ya a solo dos ascensos de alcanzar el principal objetivo del club, llegar a la Bundesliga, y se están dando grandes pasos fuera del terreno de juego para ayudarle a conseguirlo.

    ¿Y más allá de eso? En los últimos años se ha avanzado en la estructura de las categorías inferiores femeninas del BVB. Ahora cuenta con dos equipos de formación, y Thomas Sulewski, entrenador del primer equipo hasta el nombramiento de Hogner el año pasado, supervisa el desarrollo de esa sección.

    También se están preparando nuevas instalaciones que acercarán al equipo femenino al masculino y a la cantera. «Todo será de primer nivel», explica Kellermann sobre la que será la nueva sede del BVB Frauen. «Hablamos del mismo sistema de cámaras que se utiliza en la cantera y que emplea el equipo masculino en los campos de entrenamiento. Hablamos de instalaciones óptimas para la recuperación, una zona de preparación física, salas de reuniones: todo lo que se da por hecho en el nivel al que aspiramos».

    El personal que trabaja con el primer equipo también ha aumentado este verano, con la incorporación de un analista a tiempo completo y de un segundo fisioterapeuta. «Todos estos son pasos que nos permiten construir una estructura de apoyo más amplia alrededor del equipo», añade Kellermann.

    Una vez alcanzada la máxima categoría, y cuando los cambios en la plantilla no sean tan numerosos, podrán mantenerse conversaciones más concretas sobre el estilo de juego del equipo. También se podrá hablar de las ambiciones europeas y de la inversión que podrían requerir.

    Pero todo eso queda para el futuro. Por ahora, el gran objetivo sigue siendo llegar a la Bundesliga. Y, tras una progresión bastante rápida, incluso con el tropiezo de la temporada pasada, el Borussia Dortmund está cerca de conseguirlo.