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Rosalia Dominguez NXGN 1:1Getty/GOAL

Rosalia Dominguez: la adolescente del Barcelona similar a Aitana Bonmati cuyo verano dorado impulsó a España hacia la gloria en la Eurocopa y el Mundial

Nombrada dos veces Jugadora del Torneo mientras representaba a su país en 2026, la mediapunta busca ahora más minutos a nivel de club para ayudarla a cumplir su increíble potencial

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Las limitaciones económicas del Barcelona llevan tiempo bien documentadas. Ha sido un problema señalado de forma habitual en el equipo masculino durante muchos años, y ahora también está empezando a afectar al femenino, con jugadoras clave que se marchan mientras la limitada actividad en el mercado hace que no lleguen sustitutas desde fuera. Por suerte, el Barça cuenta con La Masia como apoyo.

    Para el Barça Femení, ha ayudado a sacar talentos de primer nivel como Aitana Bonmatí y Claudia Pina, que han sido piezas clave en los recientes éxitos del conjunto azulgrana. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara y Martina Fernandez son otras integrantes del actual primer equipo que pasaron por las categorías inferiores.

    El club también ha tenido un gran éxito fichando a jóvenes jugadoras que ya habían irrumpido en el fútbol profesional en otros lugares y haciéndolas progresar hasta convertirlas en parte de un equipo que ahora lo gana todo. Ocurrió con jugadoras como Alexia Putellas, Patri Guijarro y Mariona Caldentey, y más recientemente con Vicky Lopez y Sydney Schertenleib, que pasaron brevemente por el filial antes de dejar su huella en el primer equipo.

    Ahora, mientras La Masia sigue creciendo en el fútbol femenino, llegan más grandes talentos de toda Europa y del mundo a una edad más temprana y se empapan del estilo Barça. Entre las incorporaciones recientes están la internacional neerlandesa sub-17 Liv Pennock, la goleadora italiana Giulia Galli y la marroquí Mayssa Baha, la jugadora de 15 años que batió récords al marcar en la Liga F el mes pasado.

    Sin embargo, ese enfoque internacional no significa que el Barça esté descuidando ámbitos más cercanos a casa. Seis integrantes de la selección española que triunfó en la Eurocopa sub-19 en junio representan al conjunto azulgrana, al igual que cinco de las que formaron parte de la convocatoria de España para el Mundial femenino sub-20, en la que derrotó a Corea del Norte en la final del mes pasado para proclamarse campeona.

    Y entre esos dos torneos, la jugadora que más brilló fue una joya que está generando una enorme expectación dentro de La Masia: Rosalia Dominguez.

  • Donde empezó todo

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    Las actuaciones de Dominguez con España llamaron la atención en Barcelona, allanando el camino para su fichaje desde Sevilla a Cataluña

    Nacida en la pequeña localidad de Camas, a las afueras de Sevilla, la misma cuna que un tal Sergio Ramos, Dominguez comenzó su trayectoria futbolística en un equipo local antes de seguir el mismo camino que el icono del Real Madrid al fichar por el Sevilla.

    Al mismo tiempo, la joven atacante estaba causando sensación con las categorías inferiores de la selección española de una manera que captó la atención del Barcelona. En el verano de 2024, con 15 años, Dominguez fichó oficialmente por el Barça para incorporarse primero al equipo C, aunque no tardó en ascender al filial B.

    Durante la temporada 2025-26, la adolescente pasó a tener una mayor participación con el primer equipo. El pasado diciembre, con 17 años, fue incluida en la convocatoria para recibir al Benfica en la fase liga de la Liga de Campeones femenina y, en abril, debutó con el primer equipo en una victoria por 4-1 ante el Espanyol.

    Unos días después, se anunció la renovación del contrato de Dominguez hasta 2029. «Es un orgullo para mí y para mi familia seguir en el mejor club del mundo», dijo. «Estoy muy feliz de poder seguir desarrollándome aquí y espero devolver la confianza depositada en mí».

  • La gran oportunidad

    Rosalia Dominguez Spain 2026
    Getty Images

    Dominguez disfrutó de un verano dorado en 2026, al ganar dos trofeos y ser nombrado Jugador del Torneo en ambos eventos

    Ha sido con las selecciones inferiores de España donde Dominguez ha acaparado más atención hasta ahora en su joven carrera, y especialmente en los últimos meses.

    En la Eurocopa sub-19 del verano, pese a ser la segunda jugadora más joven de la plantilla de España, fue elegida mejor jugadora del torneo, entró en el once ideal y terminó como una de las máximas goleadoras, mientras España conquistaba un quinto título consecutivo. Luego, en el Mundial femenino sub-20 un mes después, donde volvió a ser la segunda jugadora más joven de España, el estado de forma de Dominguez se mantuvo y eso le permitió hacerse con el Balón de Oro mientras España lograba otro título.

    «Es una gran compañera. Aporta muchísimo al grupo», dijo Silvia Cristobal, nombrada mejor jugadora de la final, mientras que Pau Comendador, ganadora de la Bota de Oro, describió sencillamente a Dominguez como «la mejor».

    Fue un verano dorado para España, pero especialmente para Dominguez, que se señaló como el talento joven más brillante del país con sus actuaciones excepcionales en los mayores escenarios a nivel de selecciones inferiores.

  • Cómo va

    Rosalia Dominguez Barcelona 2026-27
    Getty/GOAL

    Desde su regreso del Mundial sub-20, Dominguez ha estado vinculada al primer equipo del Barcelona, sumando a ello su única aparición de la temporada pasada.

    Ahora, Dominguez está dando continuidad a eso con más oportunidades en el primer equipo del Barcelona, con el que ha entrado como suplente en los dos partidos disputados desde su regreso del Mundial.

    Esta participación se venía gestando desde hace tiempo, como demuestra su creciente presencia en el primer equipo durante la temporada pasada, y el entrenador Pere Romeu no tiene ningún problema en confiar minutos a los jóvenes talentos más brillantes del club. Esta temporada, 11 adolescentes ya han disputado minutos con el primer equipo.

    Dominguez está entre las más ilusionantes de todas, eso sí. "Tiene muy buen juego entre líneas y encaja perfectamente con nuestro estilo de juego", dijo Romeu anteriormente. "Te da profundidad e imprevisibilidad, algo de lo que a veces carecen las jugadoras de dentro. Es bastante completa porque también tiene esa imprevisibilidad".

  • Mayores fortalezas

    Rosalia Dominguez Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Descrito por Romeu, técnico del Barcelona, como un jugador que «encaja perfectamente» con el estilo del club, hay mucho que gusta del juego de Dominguez

    Que Romeu la describa como una jugadora que «encaja perfectamente» con el estilo del Barcelona y que es «completa», cuando todavía solo tiene 17 años, dice muchísimo del talento que tiene Dominguez. Sinceramente, es difícil no dejarse llevar al hablar de la calidad que le sobra.

    La calidad de su regate destaca de inmediato. Dominguez tiene un control en espacios reducidos maravilloso, una gran técnica y una agilidad que la hace escurridiza para las defensas, especialmente cuando se combina con la confianza con la que encara a sus rivales. Además, mantiene la cabeza levantada en todo momento, algo que le ayuda a tomar buenas decisiones a la hora de soltar el balón.

    También merece la pena señalar que, aunque tiene la capacidad de arrancar en conducciones llenas de talento y superar a varias jugadoras, la adolescente tiene la inteligencia necesaria para participar bien en un juego de pases cortos y, pese a ser todavía tan joven, no es demasiado propensa a retener el balón más tiempo del debido. Eso es vital para la forma de jugar de España y del Barcelona.

    Cuando suelta el balón, también puede ser peligrosa de muchas maneras. Dominguez encuentra bien a sus compañeras con centros, está desarrollando una buena visión para filtrar pases al espacio y también tiene una amenaza real de gol, tanto desde corta como desde larga distancia. O puede jugar un pase sencillo si no hay otra opción. Su toma de decisiones es impresionante para su edad y todavía mejorará.

    Luego está el trabajo sin balón de Dominguez. A veces, ese puede ser un aspecto claramente mejorable en las delanteras jóvenes, pero no en este caso. La española presiona bien, trabaja duro y repliega con auténtico vigor, algo que también habla de la humildad que posee, una cualidad que se hace todavía más evidente cuando habla.

  • Margen de mejora

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    A pesar de que todavía solo tiene 17 años, no hay muchas debilidades evidentes en el juego de Dominguez, aunque hay aspectos que pueden mejorar.

    Con 17 años y una experiencia limitada en el fútbol sénior, Dominguez todavía puede mejorar mucho y pulir aún más las cualidades de su juego que se considerarían puntos fuertes.

    Sin embargo, quizá el mayor margen de mejora esté en el desarrollo de su pierna izquierda, la menos hábil. Esto se nota especialmente cuando juega en banda, donde las defensoras pueden trabajar para obligarla a ir hacia ese perfil menos fuerte. Con su rapidez de pies y su capacidad para girarse y zafarse de las rivales, todavía puede sortear este obstáculo, pero le resultará más difícil hacerlo en el fútbol sénior, ante oponentes mejores y con más experiencia.

    Esto no supone tanto problema cuando Dominguez juega como mediapunta, pero si logra trabajar para tener más confianza y más fuerza con la izquierda, eso le ayudará a mantener esa imprevisibilidad incluso a medida que dé el salto al fútbol del primer equipo, independientemente de su posición.

  • ¿La siguiente... Aitana Bonmati?

    Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    Hay aspectos del juego de Dominguez que recuerdan a una Bonmati joven, y la evolución de su posición puede añadir otra similitud.

    En muchos sentidos, ver hoy a Dominguez recuerda a ver a una Bonmati adolescente, y es en la posición más centrada en la que la triple ganadora del Balón de Oro juega ahora donde muchos creen que Dominguez acabará asentándose, en lugar de hacerlo en banda.

    Por supuesto, es mucho cargar sobre una adolescente la etiqueta de alguien con el potencial de alcanzar el nivel de una jugadora del calibre de Bonmati, pero el dinamismo que Dominguez muestra en el regate y su capacidad para deshacerse de su marcadora en posiciones centradas sí hacen pensar que encaja en un rol como aquel en el que hoy destaca Bonmati.

    A corto plazo, es probable que las oportunidades de Dominguez en el Barça lleguen en banda, especialmente mientras se desarrolla físicamente y se acostumbra a ese lado del fútbol sénior, y además cualquier pérdida suya tendrá menos probabilidades de derivar en un ataque rival si se produce en esas zonas. Ahí puede ofrecer una dimensión diferente como regateadora directa y decidida que abre espacios para un equipo basado en la posesión, como Caroline Graham Hansen hace ya de forma magistral en el Barça.

    Quizá Dominguez siga siendo una jugadora que pueda actuar tanto por dentro como en banda, como Caroline Weir, la internacional escocesa, anteriormente del Real Madrid y actualmente del Lyon, con quien la adolescente también guarda parecido. Pero es difícil verla ahora mismo y no apreciar cualidades similares a las de Bonmati.

  • ¿Qué viene después?

    Rosalia Dominguez Spain U20 2026
    Getty Images

    Mientras crece la expectación en torno a Dominguez, su foco está exactamente donde debe estar, ya que aspira a tener más minutos en el primer equipo del Barcelona

    Por ahora, el siguiente paso para Dominguez, como ella misma contó a Marca en verano, es "tener minutos con el primer equipo". Eso está ocurriendo poco a poco, pero con seguridad. Está empezando a tener más contacto con ese entorno del primer equipo y con el fútbol de élite, algo que ayudará enormemente a su desarrollo.

    Después, el objetivo será tener impacto en esos partidos, dejar grandes momentos, marcar goles y dar asistencias. Romeu ha demostrado que también tendrá la plataforma para hacerlo.

    Ahora mismo es difícil mirar más allá, y lo bueno es que Dominguez tampoco lo está haciendo, a pesar de unos últimos meses increíbles. Preguntada en una entrevista para la página web de la FIFA durante el Mundial sub-20 sobre si el torneo absoluto, que se disputará en Brasil el próximo verano, podía estar ya en su cabeza, respondió: «Bueno, es un Mundial absoluto. Para mí, todavía está lejos, pero la verdad es que no lo sé».

    Aunque su talento y su potencial parecen de otro mundo, Dominguez mantiene los pies firmemente en el suelo. "Si sigue así, con esa humildad y esa ética de trabajo, llegará tan lejos como quiera", dijo sobre su compañera Irune Dorado, capitana de España en el Europeo sub-19. Es difícil no estar de acuerdo.