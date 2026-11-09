TH: Depende. El caso de Toronto es peculiar porque todavía se está recuperando de dos pésimos fichajes de jugadores franquicia: Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi. La plantilla sigue teniendo carencias y Josh Sargent, el gran fichaje de este año, no ha sido el referente en el centro del ataque que muchos esperaban. Si Toronto ya tiene a alguien en mente y puede ir a por un nombre de primer nivel que sea tan buen líder como experto en táctica, debería hacerlo (irónicamente, Jesse Marsch sería una gran contratación). Si no, la decisión parece un poco precipitada.

AL: Sí. Fraser tuvo mala suerte con las lesiones, pero, si se tiene en cuenta que Philadelphia Union, Real Salt Lake y Columbus Crew se recuperaron de sus malos comienzos y alcanzaron los playoffs, la ausencia de Toronto FC parece una gran oportunidad perdida.

A este club no le falta ambición. Pagó uno de los traspasos más caros de la historia de la MLS por Sargent, después de haber hecho ya movimientos importantes para fichar a Djordje Mihailovic y Walker Zimmerman. Esa inversión debería haber dado más frutos. Toronto afronta grandes interrogantes en el próximo parón entre temporadas, especialmente porque debe buscar entrenador una vez más.

Por último, cabe reclamar más diversidad entre los entrenadores, algo que nunca ha sido uno de los puntos fuertes de la MLS pese a la diversidad sobre el terreno de juego. Y, para ser justos, se trata de un problema mundial, no solo de la MLS. Pero, con las salidas de Jansen y Fraser, la liga ha perdido a sus dos únicos entrenadores principales negros. Ojalá los propietarios y las directivas amplíen la búsqueda y den una oportunidad real a los mejores candidatos, independientemente de su origen racial.

RT: Si estuvieras en el lugar de Fraser, te sentirías bastante perjudicado. Las lesiones arruinaron por completo la temporada de Toronto FC, lo que significa que Fraser nunca pudo dirigir realmente al equipo con todos sus efectivos, tal como esperaba cuando aceptó el puesto. Dicho esto, tampoco consiguió elevar el nivel del grupo mermado que tuvo a su disposición, y eso también es una parte importante de su trabajo. Esa será la razón por la que Toronto decidió que había llegado el momento de prescindir de él: la incapacidad de Fraser para mejorar el nivel mínimo del equipo y salvar la temporada.