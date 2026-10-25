Ryan Tolmich: Lo que hace tan interesante esta edición del premio es que todos los candidatos tienen defectos muy evidentes. No hay favoritos indiscutibles como en los tiempos en que dominaban Messi y Ronaldo, e incluso los mejores candidatos presentan puntos débiles muy claros y difíciles de olvidar. Rodri ganó el Mundial, pero no conquistó muchos títulos con el Manchester City, un club que probablemente también despertó cierto rechazo entre los votantes. Lamine Yamal también levantó ese trofeo con España, pero estuvo lejos de ser el principal referente de su selección y el Barcelona se quedó corto en la Champions League. Kylian Mbappe marca goles con una facilidad pasmosa, pero no ganó nada. Y, por último, está Harry Kane, que probablemente presenta el balance más completo con su club y su selección esta temporada. Por eso, nuestro elegido es Kane, tanto en reconocimiento a su rendimiento este año como a modo de premio a toda una carrera, porque probablemente ya debería tener uno de estos galardones.

Alex Labidou: Hacía años que la lucha por el premio no estaba tan reñida, pero la elección está clara: Harry Kane. Más de 70 goles con su club y su selección, un título de la Bundesliga y una trayectoria que le llevó lejos en la Champions League y el Mundial. Habrá quien reste importancia al título de liga y diga que sus cifras están infladas porque juega en un equipo repleto de estrellas, pero no olvidemos que no ganó la Bundesliga en su primera temporada en Alemania. No es algo que se consiga por inercia. Merece reconocimiento por su capacidad para seguir respondiendo en los momentos importantes, incluso en un Bayern cuyo juego se basa en la presión y la velocidad. Esta podría ser la mejor oportunidad que le queda para ganar el premio, y espero que los votantes reconozcan la temporada que ha firmado.

Tom Maston: Esta es, sin duda, la lucha más abierta en décadas, en parte porque los argumentos a favor de cada uno de los principales aspirantes tienen puntos débiles importantes. Para mí, el jugador que firmó la mejor temporada individual en el conjunto de la campaña fue Harry Kane. Solo una vez en el siglo XXI un futbolista ha marcado más de los 73 goles que él anotó a lo largo de una sola campaña, y su aportación aseguró al Bayern de Múnich un doblete de Liga y Copa en Alemania. Si se tiene en cuenta que también respondió en la Champions League y el Mundial, aunque el Bayern e Inglaterra se quedaran cortos, su candidatura es, para mí, con diferencia la más convincente.