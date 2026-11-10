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NWSL GFX 1-1GOAL

Rondo de los playoffs de la NWSL: ¿Es el fiasco del campo del Gotham FC una vergüenza para la liga? ¿Puede alguien frenar a Trinity Rodman? ¿Puede el Utah Royals dar otra sorpresa?

El traslado de Gotham a un estadio con capacidad para 5.000 espectadores plantea interrogantes para la NWSL, mientras Utah busca dar otra sorpresa y Angel City lamenta una eliminación polémica.

Traducido por

  • Los cuartos de final de la National Women's Soccer League dejaron emociones de sobra: Trinity Rodman marcó dos goles y dio una asistencia, las Utah Royals sorprendieron a San Diego Wave y, por supuesto, un penalti en los últimos minutos privó a Angel City de la oportunidad de pasar a semifinales.

    También está la polémica que parece perseguir a Gotham FC, esta vez por el estado del terreno de juego de las vigentes campeonas de la NWSL. Gotham FC recibió el domingo a Seattle Reign en los cuartos de final en su estadio habitual, el Sports Illustrated Stadium. El césped distaba mucho de estar en condiciones adecuadas para jugar y suscitó preocupación en ambos equipos. El entrenador de Gotham FC, Juan Carlos Amorós, asumió la responsabilidad por el estado del campo y, el lunes, la semifinal que estaba programada en el SI Stadium se trasladó a un recinto más pequeño: el Icahn Stadium, en Randall's Island, Nueva York.

    Este recinto tiene capacidad para 5.000 personas y acoge eventos amateurs y algunos partidos del segundo equipo de NYCFC.

    Tener que pasar de su estadio habitual, con capacidad para 25.000 personas, a un recinto mucho más pequeño para las semifinales de los playoffs de la NWSL supone un contratiempo para la liga. Sin embargo, mientras surgen problemas en Nueva York, Washington sigue adelante y ha encontrado la manera de disputar su semifinal en el Audi Field.

    El Washington Spirit colaboró con DC United, equipo de la MLS, para cambiar la fecha de un partido de fútbol que iba a disputarse el sábado en el Audi Field y así asegurarse su estadio para el encuentro contra las Utah Royals. Aunque se trata de una solución a un problema de calendario y no al estado del campo, esta complicación de última hora desvía la atención del fútbol que se juega en los playoffs.

    Ahora llegan las semifinales, con solo cuatro equipos en liza por un billete para disputar el título. Gotham FC recibirá a Kansas City Current y el Washington Spirit, a las Utah Royals.

    Los cuartos de final dejan mucho que analizar y motivos para mirar hacia adelante. Quienes escriben en GOAL comparten sus impresiones en esta edición de... The Rondo.

  • ¿Hasta qué punto es preocupante que Gotham haya tenido que cambiar de sede su partido?

    Gotham FC
    Scoreplay

    Gotham disputará su partido de semifinales en el Icahn Stadium, con capacidad para 5.000 espectadores, debido a problemas en el Sports Illustrated Stadium (SIS).

    Celia Balf: Muy preocupante. En ningún caso deberían el estado del campo o una mala planificación del calendario afectar a un partido en casa de los playoffs de uno de los mejores equipos de la NWSL, si no el mejor. Toda esta situación es un desastre y una decepción. Gotham hizo bien en reconocer que el campo no estaba en condiciones y asumir su parte de responsabilidad, pero ¿no es el único responsable? También me disgustó cómo gestionaron todo los Red Bulls. Ellos siguen adelante con un amistoso internacional en ese campo, mientras que Gotham se traslada a Randall's Island para disputar su semifinal.

    Alex Labidou: Mucho. Creo que es un reflejo de un problema más amplio en el deporte femenino, y eso tiene que cambiar. Por mucho que se hable del aumento del valor de los equipos, de salarios más altos y de audiencias cada vez mayores, todavía hay momentos en los que la competición en sí parece quedar en segundo plano. Que Gotham tenga que trasladar una semifinal por el estado del césped de su estadio es un ejemplo flagrante.

    Los detalles del acuerdo de Gotham para el uso del estadio importan a la hora de atribuir responsabilidades, pero el estado del césped el pasado fin de semana era inaceptable. Y la primera respuesta de los Red Bulls, que desearon suerte a Gotham antes de llamar la atención sobre su propio partido, fue vergonzosamente desdeñosa. Más tarde dijeron que habían trabajado con Gotham y la NWSL para abordar las preocupaciones, pero que no podían garantizar que las labores solicitadas se completaran a tiempo. Esa explicación merece ser tenida en cuenta. Pero tampoco cambia el hecho de que una ocasión así requería más cuidado.

    Las ligas femeninas también tienen una responsabilidad. Acabamos de ver a Atlanta Dream disputar un partido de las Finales de la WNBA a las 12:30 de un jueves por problemas de calendario en el pabellón. Son los partidos más importantes de la temporada, y garantizar las sedes, proteger las fechas de los playoffs y establecer planes alternativos viables son tareas que deben resolverse con mucha antelación. Las circunstancias no son idénticas, pero los paralelismos son preocupantes. Las jugadoras y los aficionados deberían estar disfrutando de estos momentos, en lugar de sufrir las consecuencias de otra carrera de última hora para encontrar una solución.

    Ruby Naylor: El amistoso de Red Bull previsto para el sábado fue el principio del fin, pero la puntilla fue el lamentable estado del césped del Sports Illustrated Stadium durante el partido de cuartos de final de Gotham el pasado domingo. Quienquiera que tenga la responsabilidad de mantener el césped del SIS en condiciones profesionales tiene la culpa, al igual que todas las personas al cargo de ese grupo. Que se permitiera que el campo llegara a un estado tan deficiente que Gotham recibiera una multa de 10.000 dólares por ello es vergonzoso para todos los implicados. Sé que Gotham dejará el estadio dentro de una temporada, pero, hasta entonces, lo mínimo exigible es que no tenga que temer que se produzca una lesión cada vez que juega en casa. El equipo se esforzó mucho para ganarse la ventaja de jugar en casa en los playoffs, y esto ha empañado considerablemente hasta qué punto supone realmente una «ventaja».

  • ¿Quién es el favorito tras los cuartos de final?

    Washington Spirit
    Scoreplay

    El Washington Spirit ha llegado a la final de la NWSL en las dos últimas temporadas.

    CB: El Washington Spirit fue el equipo que mejor jugó en los cuartos de final. Sin embargo, no es la primera vez que brilla en los playoffs para luego fallar en la final. El Spirit ha llegado a la final los dos últimos años, pero no ha conseguido levantar el trofeo. Además, hacía tiempo que Trinity Rodman no jugaba tan bien. Por las ganas del Spirit de resarcirse tras quedarse sin el ansiado título en los dos últimos años, y por el estado de forma de Rodman, apuesto por el Spirit.

    AL: Me inclino por Washington. Sobre el papel, el Gotham sigue pareciendo el equipo más fuerte, pero la confianza y el dominio que mostró el Spirit en su primer partido son argumentos de peso. Con Trinity Rodman sana y a pleno rendimiento, Washington cuenta con una jugadora capaz de decidir cualquiera de los partidos que quedan en este torneo. ¿Será por fin su año? Después de esa actuación, hay motivos de sobra para pensar que sí.

    RN: En un torneo, la defensa y la inercia son fundamentales. El Washington Spirit es el único equipo que llega con una inercia claramente positiva. Tanto el Gotham como el Kansas City pasaron con apuros, así que tendrán que trabajar el aspecto mental más que cualquier otro. El Spirit viene de marcar cuatro goles al equipo que más veces ha ganado el campeonato de la NWSL. Si aprovecha ese impulso y mantiene la eficacia de cara a portería, el título será suyo salvo que lo deje escapar. El Utah se ganó con justicia su puesto y hay que tomárselo muy en serio, pero yo NO querría enfrentarme al Washington Spirit en un Audi Field (ruidoso) después de esa victoria.

  • ¿Decepcionó Portland?

    Portland Thorns

    Las Portland Thorns quedaron eliminadas de los playoffs tras perder 4-1 ante el Spirit.

    CB: Sí. Washington las arrolló, y fue preocupante encajar cuatro goles después de haberse mostrado tan sólidas en defensa durante toda la temporada. Esperaba que Sophia Wilson brillara en este partido, pero apenas apareció.

    AL: La derrota ante Washington no fue la sorpresa. Lo fue la forma en que llegó. Encajar cuatro goles en un partido de playoff dejó al descubierto una diferencia importante de nivel entre los equipos aquel día. Y, por muy buena que haya sido la temporada de Sophia Wilson, pasó demasiado desapercibida en los cuartos de final. Portland necesita encontrar la manera de sacarle más partido en encuentros como este. Esta vez, su compañera de Triple Espresso acaparó todo el protagonismo.

    RN: Sí, es decepcionante encajar cuatro goles contra un equipo con el que, en principio, estás bastante igualado. Cuando recibes un gol muy pronto y luego otro de una forma que se podía haber evitado, a las delanteras les resulta MUY difícil sobreponerse mentalmente, así que el equipo estuvo apagado durante 35 minutos.

    Los cambios al final de la primera parte tuvieron efecto y fueron decisiones acertadas, porque al comienzo de la segunda Portland parecía el mejor equipo. Antes del cuarto gol del Spirit, las Thorns tuvieron una ocasión ENORME para marcar y poner el 3-2. Si la hubieran aprovechado, habría habido partido. Pero la fallaron y encajaron otro gol casi de inmediato. Ese último tanto fue la sentencia. Después llegó la tarjeta roja y ya nadie creía en la remontada. Fue un partido de dos mitades muy distintas, y aquella ocasión cambió el rumbo de todo el encuentro.

  • ¿Está Trinity haciendo méritos para ser la MVP?

    Trinity Rodman

    Trinity Rodman marcó un doblete y dio una asistencia en la victoria del Spirit por 4-1 en cuartos de final.

    CB: Es candidata al MVP de la temporada regular, pero, de cara a los playoffs, un doblete y una asistencia ya la sitúan en la carrera por el MVP de los playoffs. Aun así, el MVP de la temporada regular probablemente debería ser para Ashley Sanchez, ¡porque marcó 20 goles!

    AL: Sigo pensando que Ashley Sanchez es la elección, pese a que North Carolina se quedó a las puertas de los playoffs. Su mejora respecto a la temporada pasada ha sido enorme y, sin su aportación, el Courage probablemente habría estado mucho más cerca del fondo de la tabla que de los puestos de playoff. Dicho esto, Trinity Rodman sería una digna segunda clasificada. Sus dos goles contra Wilson y el Portland Thorns fueron otro recordatorio de lo peligrosa que puede llegar a ser.

    RN: Marcó un doblete en cuartos de final, pero el MVP debería ser la mejor jugadora de la temporada regular; después se elige un MVP específico de los playoffs. No creo que fuera la MVP de la temporada regular, pero, hasta ahora, en los playoffs ha hecho imposible pasar por alto su rendimiento.

  • ¿Logró Gotham imponerse a Seattle por los pelos?

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    Gotham FC ganó 1-0 a Seattle después de que Jordyn Bugg, defensa de Reign FC, marcara en propia puerta.

    CB: Me pareció una actuación aceptable de Gotham. Tuvo buenos momentos, pero también permitió que Seattle siguiera con opciones durante demasiado tiempo. En los playoffs no puedes dar por descartado a ningún equipo, pero ganar el primer partido gracias a un gol en propia puerta de Seattle probablemente no era como Gotham quería empezar. Con un centro del campo y una delantera de tanto nivel, al equipo local le costó mucho aprovechar sus ocasiones.

    AL: No. Fue una victoria de Gotham con mucha inteligencia táctica. Sí, el gol llegó gracias a un tanto en propia puerta de Jordyn Bugg, pero Gotham se adelantó pronto y mostró la disciplina defensiva necesaria para conservar la ventaja. ¿Habría gustado ver más en ataque de Sam Kerr, Jaedyn Shaw y Midge Purce? Por supuesto. Pero no olvidemos que Seattle es un muy buen equipo. Ganar un partido de playoffs como este tiene valor, incluso cuando el ataque no termina de funcionar.

    RN: Vaya que sí. Gotham no hizo ningún disparo a puerta y aun así ganó. ¿Algún equipo había hecho algo así alguna vez? Tierna Davidson y Ann-Katrin Berger son increíbles, pero a las delanteras les faltó ambición. Sam Kerr pasó prácticamente desapercibida durante los 90 minutos y a las jugadoras de banda pareció costarles entrar en el partido. Guro Reiten tuvo una ocasión aceptable desde la frontal del área, pero mandó el balón muy por encima de la portería. Después, Reiten y Midge Purce tuvieron la portería vacía tras quitarle el balón a Claudia Dickey en la línea de medio campo, pero no dispararon enseguida y desperdiciaron la ocasión. En los últimos 20 minutos aproximadamente, Seattle pareció el equipo con más opciones de marcar. Tuvo una ocasión excelente en la que el balón se marchó por muy poco junto al poste, y le anularon un gol por fuera de juego después de que Davidson aguantara muy bien su carrera. Ganó el mejor equipo, pero también tuvo algo de suerte.

  • ¿Hay que temer a Utah?

    Utah Royals

    Las Utah Royals dieron la sorpresa ante el San Diego Wave, segundo cabeza de serie, al imponerse por 1-0 en cuartos de final.

    CB: Este equipo de Utah me entusiasma muchísimo. ¡Cuántos momentos históricos ha protagonizado esta temporada! Y todo ello con humildad y un fútbol muy completo. La defensa gana campeonatos y, con Mandy McGlynn en plena forma y firmando paradas que dejan con la boca abierta, sus actuaciones pueden llevar al equipo muy lejos. También resulta alentador ver la compenetración que tiene este equipo desde la defensa, pasando por el centro del campo, hasta la delantera.

    AL: ¿Fue impresionante la victoria de Utah? Sin duda. ¿Le convierte en favorito? No. San Diego ha sido irregular y una sola victoria no convierte de repente al Royals en el equipo a batir. Pero es inevitable ilusionarse con un club que ha pasado tanto tiempo cerca de la zona baja de la tabla. Utah se ha ganado el derecho a que se le tome en serio, aunque todavía no me atrevo a elegirlo como campeón.

    RN: Sí, hay que temer a todos los equipos que disputan los playoffs. En cuanto subestimas a un rival, te vas a casa, y eso es exactamente lo que le pasó al San Diego Wave. No temió lo suficiente a Utah y lo pagó caro. Debería haber aprendido de la derrota del KC Current ante el Gotham el año pasado. Con Mandy McGlynn convertida en un muro bajo palos y una defensa sólida en la que está Del Fava, los rivales tendrán que ser tremendamente eficaces si quieren marcar. El Washington Spirit tendrá que aprovechar las ocasiones de gol que se le presenten, porque San Diego no lo hizo y lo pagó muy caro. El Spirit sí lo hizo ante Portland, así que sin duda será un gran enfrentamiento.

  • ¿Fue acertada la decisión de señalar penalti contra Angel City?

    Michelle Cooper

    Michelle Cooper marcó de penalti ante Angel City y clasificó al Kansas City Current para las semifinales.

    CB: Fue la decisión correcta, pero una forma muy dura de perder para Angel City, sobre todo porque llegaba al partido con una racha de diez encuentros sin perder. Michelle Cooper ejecutó un gran penalti y, al fin y al cabo, si hay un empujón y una caída clara dentro del área, la mayoría de los árbitros lo señalarán.

    AL: Sí. Se puede debatir si la decisión fue demasiado rigurosa, pero, para mí, el empujón de Angelina Anderson a Kayla Sharples bastaba para justificar el penalti. Fue más que un contacto fortuito: el empujón hizo caer a Sharples. Que Anderson tuviera o no intención de cometer penalti es irrelevante. Dio motivos al árbitro para señalarlo.

    RN: La falta, si es que la hubo, fue una de esas jugadas en las que, si el árbitro la señala sobre el campo, el VAR mantiene la decisión, pero, si no la señala, no hay motivos suficientes para que el VAR le llame al monitor para revisarla. Todo dependía del tipo de árbitro principal que dirigiera el partido, lo que dice mucho de lo que falla en este deporte ahora mismo. Necesitamos mucha más coherencia por parte del colectivo arbitral. Es una forma extremadamente dura de caer, especialmente en un partido tan igualado. No parece un resultado justo; debería haberse disputado la prórroga y, después, los penaltis, pero el fútbol nunca es justo. Eso lo sabemos.