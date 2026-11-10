Los cuartos de final de la National Women's Soccer League dejaron emociones de sobra: Trinity Rodman marcó dos goles y dio una asistencia, las Utah Royals sorprendieron a San Diego Wave y, por supuesto, un penalti en los últimos minutos privó a Angel City de la oportunidad de pasar a semifinales.
También está la polémica que parece perseguir a Gotham FC, esta vez por el estado del terreno de juego de las vigentes campeonas de la NWSL. Gotham FC recibió el domingo a Seattle Reign en los cuartos de final en su estadio habitual, el Sports Illustrated Stadium. El césped distaba mucho de estar en condiciones adecuadas para jugar y suscitó preocupación en ambos equipos. El entrenador de Gotham FC, Juan Carlos Amorós, asumió la responsabilidad por el estado del campo y, el lunes, la semifinal que estaba programada en el SI Stadium se trasladó a un recinto más pequeño: el Icahn Stadium, en Randall's Island, Nueva York.
Este recinto tiene capacidad para 5.000 personas y acoge eventos amateurs y algunos partidos del segundo equipo de NYCFC.
Tener que pasar de su estadio habitual, con capacidad para 25.000 personas, a un recinto mucho más pequeño para las semifinales de los playoffs de la NWSL supone un contratiempo para la liga. Sin embargo, mientras surgen problemas en Nueva York, Washington sigue adelante y ha encontrado la manera de disputar su semifinal en el Audi Field.
El Washington Spirit colaboró con DC United, equipo de la MLS, para cambiar la fecha de un partido de fútbol que iba a disputarse el sábado en el Audi Field y así asegurarse su estadio para el encuentro contra las Utah Royals. Aunque se trata de una solución a un problema de calendario y no al estado del campo, esta complicación de última hora desvía la atención del fútbol que se juega en los playoffs.
Ahora llegan las semifinales, con solo cuatro equipos en liza por un billete para disputar el título. Gotham FC recibirá a Kansas City Current y el Washington Spirit, a las Utah Royals.
Los cuartos de final dejan mucho que analizar y motivos para mirar hacia adelante. Quienes escriben en GOAL comparten sus impresiones en esta edición de... The Rondo.