Celia Balf: Muy preocupante. En ningún caso deberían el estado del campo o una mala planificación del calendario afectar a un partido en casa de los playoffs de uno de los mejores equipos de la NWSL, si no el mejor. Toda esta situación es un desastre y una decepción. Gotham hizo bien en reconocer que el campo no estaba en condiciones y asumir su parte de responsabilidad, pero ¿no es el único responsable? También me disgustó cómo gestionaron todo los Red Bulls. Ellos siguen adelante con un amistoso internacional en ese campo, mientras que Gotham se traslada a Randall's Island para disputar su semifinal.

Alex Labidou: Mucho. Creo que es un reflejo de un problema más amplio en el deporte femenino, y eso tiene que cambiar. Por mucho que se hable del aumento del valor de los equipos, de salarios más altos y de audiencias cada vez mayores, todavía hay momentos en los que la competición en sí parece quedar en segundo plano. Que Gotham tenga que trasladar una semifinal por el estado del césped de su estadio es un ejemplo flagrante.

Los detalles del acuerdo de Gotham para el uso del estadio importan a la hora de atribuir responsabilidades, pero el estado del césped el pasado fin de semana era inaceptable. Y la primera respuesta de los Red Bulls, que desearon suerte a Gotham antes de llamar la atención sobre su propio partido, fue vergonzosamente desdeñosa. Más tarde dijeron que habían trabajado con Gotham y la NWSL para abordar las preocupaciones, pero que no podían garantizar que las labores solicitadas se completaran a tiempo. Esa explicación merece ser tenida en cuenta. Pero tampoco cambia el hecho de que una ocasión así requería más cuidado.

Las ligas femeninas también tienen una responsabilidad. Acabamos de ver a Atlanta Dream disputar un partido de las Finales de la WNBA a las 12:30 de un jueves por problemas de calendario en el pabellón. Son los partidos más importantes de la temporada, y garantizar las sedes, proteger las fechas de los playoffs y establecer planes alternativos viables son tareas que deben resolverse con mucha antelación. Las circunstancias no son idénticas, pero los paralelismos son preocupantes. Las jugadoras y los aficionados deberían estar disfrutando de estos momentos, en lugar de sufrir las consecuencias de otra carrera de última hora para encontrar una solución.

Ruby Naylor: El amistoso de Red Bull previsto para el sábado fue el principio del fin, pero la puntilla fue el lamentable estado del césped del Sports Illustrated Stadium durante el partido de cuartos de final de Gotham el pasado domingo. Quienquiera que tenga la responsabilidad de mantener el césped del SIS en condiciones profesionales tiene la culpa, al igual que todas las personas al cargo de ese grupo. Que se permitiera que el campo llegara a un estado tan deficiente que Gotham recibiera una multa de 10.000 dólares por ello es vergonzoso para todos los implicados. Sé que Gotham dejará el estadio dentro de una temporada, pero, hasta entonces, lo mínimo exigible es que no tenga que temer que se produzca una lesión cada vez que juega en casa. El equipo se esforzó mucho para ganarse la ventaja de jugar en casa en los playoffs, y esto ha empañado considerablemente hasta qué punto supone realmente una «ventaja».