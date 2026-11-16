El panorama está ahora un poco más claro.

Mauricio Pochettino sigue siendo el seleccionador de la USMNT, aunque no del todo, y ya se empieza a vislumbrar cómo podría ser el proyecto en los días posteriores a su marcha. Para empezar, se ha informado de que Pep Guardiola, supuestamente uno de los principales candidatos a sustituir a Poch, ha quedado descartado porque necesita tomarse un año de descanso como entrenador.

Y es comprensible, Pep. Está en su derecho. ¿Y ahora qué? Bueno, aún hay algunos nombres sobre la mesa (¿B.J. Callaghan, quizá?). Además, a Poch todavía le queda un partido del que ocuparse. Es cierto que Estados Unidos se impuso sin dificultades a Haití en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Pero aún queda otro encuentro.

Ahora que la era Poch llega a sus últimos días, ¿qué balance hacemos de ellos? ¿Y de toda su etapa? Y, si Guardiola realmente ha quedado descartado, ¿hacia dónde mira ahora Estados Unidos? Los periodistas de GOAL lo analizan todo en otra edición de... el Rondo.