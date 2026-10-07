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Rondo 1-1GOAL

Rondo de la selección de Estados Unidos: ¿Fue este el mejor stage de Mauricio Pochettino? ¿Está Cavan Sullivan listo para ser titular a tiempo completo? ¿Y qué titular del Mundial ve amenazada su posición?

Pochettino aprendió mucho en una intensa concentración de otoño y se ha dado muchos buenos quebraderos de cabeza de cara al futuro.

Thomas Hindle y Ryan Tolmich
Traducido por

  • Cuatro partidos, cuatro victorias, trabajo hecho, ¿no? ¿Seguuuro? Cuesta encontrar mucho que criticar del ampliado stage de septiembre/octubre de la USMNT. El seleccionador Mauricio Pochettino asumió algunos riesgos aquí, convocando a un grupo de chavales, dejando fuera a algunos nombres importantes y eligiendo una plantilla que parecía más orientada al desarrollo de los jugadores que a ganar cosas.

    Resulta que tomó la decisión correcta desde el principio. Los chavales impresionaron muchísimo. Julian Hall marcó en sus tres primeros partidos con la USMNT. Cavan Sullivan demostró que está listo para entrar en acción de inmediato. Y los sospechosos habituales, Chris Richards, Tyler Adams y Antonee Robinson, también cumplieron con su parte. Sí, son amistosos. No, en realidad no cuentan para nada. Pero Pochettino aprendió algunas cosas aquí y, con cuatro largos años por delante hasta el próximo Mundial, eso suena muchísimo a éxito.

    Pero, ¿ha cambiado algo? ¿Se verá diferente Estados Unidos en noviembre? Y si mañana hubiera un partido de fútbol realmente importante, ¿cómo sería el mejor once de Pochettino? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.

  • ¿Cuál es la principal conclusión del partido contra Canadá?

    imago-sport-1084171345.jpg
    Icon Sportswire

    Pochettino llevó a Estados Unidos a su cuarta victoria consecutiva el martes por la noche.

    Tom Hindle: El fútbol puede ser muy trabado, y a veces no pasa nada. Fue un partido algo miserable para quienes disfrutan viendo fútbol de verdad, ya que entre los dos equipos apenas sumaron cuatro tiros a puerta. Sin embargo, Estados Unidos sacó adelante el partido pese a no jugar un fútbol especialmente convincente, y eso no es en absoluto algo malo.

    Ryan Tolmich: Los partidos internacionales pueden ser muy duros, y eso va a ser lo normal. Los dos primeros partidos fueron emocionantes. El tercero fue desigualado. Este fue igualado, físico y, por momentos, francamente feo. Estados Unidos ganó de todos modos. Para los veteranos, esto suma a su currículum. Para los recién llegados, fue una lección, y además perfecta teniendo en cuenta lo alto que estuvo el nivel del resto de la concentración.

    Alex Labidou: Si me hubieras dicho que una selección de Estados Unidos tan joven iba a firmar un pleno de cuatro victorias ante Perú, Chile, México y Canadá, y además jugando un fútbol en gran medida impresionante por el camino, me habría sorprendido.

    La primera concentración después de un Mundial suele sentirse como un reinicio, con entrenadores que presentan nuevo talento o nuevos técnicos que empiezan a implantar sus ideas. Por eso fue tan importante mantener a Pochettino: ahora tiene margen para establecer plenamente su enfoque desde el inicio de un ciclo mundialista. En las dos últimas semanas vimos cómo encajó todo, aunque el cauto desenlace ante Canadá exigió más garra.

  • ¿Qué joven te impresionó más?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    Con unas cuantas actuaciones ilusionantes, Sullivan demostró que está preparado para un papel más importante con la camiseta de Estados Unidos.

    TH: Sullivan, con mucha diferencia. Hall fue una presencia muy activa y mostró una gran versatilidad, jugando tanto en banda como por el centro. Pero Sullivan está, sencillamente, muy por encima del resto. Está listo.

    RT: ¿Durante toda la concentración? Hall obviamente merece una mención, pero Sullivan también. No fue solo por cómo jugó, sino por cómo gestionó todo. Con los focos sobre él de una manera distinta a la de los otros recién llegados, dio la impresión de llevarlo todo con naturalidad y, al final, elevó su nivel para estar a la altura de la ocasión. Su calidad era evidente, pero en esta concentración aprendimos más sobre su mentalidad.

    AL: Sullivan, sin ninguna duda. Pero Brooklyn Raines y Mathis Albert también merecen una mención, aunque Albert tuvo un partido discreto contra Canadá.

    La mejor posición de Raines sigue siendo una incógnita: ¿es un centrocampista box-to-box o más bien un destructor en el centro del campo al estilo de Tyler Adams? En cualquier caso, su valor está claro. Y el techo de Albert es tan alto como el de cualquiera en el grupo de jugadores de Estados Unidos.

  • ¿Qué titular del Mundial debería preocuparse por su puesto?

    Sergino Dest, USMNT
    GOAL

    Sergino Dest impresionó en el Mundial, pero la irrupción de Alex Freeman en el lateral derecho pondrá en peligro su puesto

    TH: Todos los que no se llamen Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson o Folarin Balogun. , incluimos a Christian Pulisic en esa lista. Ahora mismo es un grupo realmente bueno, y aunque la USMNT no tenga muchísima profundidad, Pochettino tiene entre 16 y 20 jugadores en los que puede confiar cuando los partidos empiecen a tener importancia. No es poca cosa.

    RT: El puesto de titular de Sergino Dest está en serios apuros. Alex Freeman ya tiene asegurado el lateral derecho, y se puede argumentar que ahora es uno de los mejores jugadores del equipo. Mientras tanto, la nueva generación tiene varios extremos ilusionantes que podrían ocupar el lugar que Dest tenía en el once del Mundial. Dest no va a ninguna parte porque su juego es irreemplazable, pero ahora probablemente se le vea como una opción de banquillo, no como titular.

    AL: A estas alturas, la portería parece ser la única posición de inicio que sigue abierta al debate. Matt Freese jugó solo una parte durante esta concentración, mientras que varios de sus suplentes impresionaron, Diego Kochen en particular.

    Más allá de eso, las preguntas más importantes tienen que ver con el orden en la rotación. ¿Sigue teniendo Ricardo Pepi asegurado el puesto de segundo delantero tras la destacada concentración de Julian Hall? Eso debería hacer que la concentración de noviembre sea especialmente interesante.

  • ¿Fue esta la mejor concentración de Mauricio Pochettino?

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    Icon Sportswire

    Pochettino amplió su grupo de jugadores durante la concentración de octubre y ahora se encuentra con muchas más opciones.

    TH: Con mucha diferencia. El Mundial existe casi en su propio universo. Sí, había un plan. Sí, había buenas sensaciones. Sí, EE. UU. dejó una buena imagen. Pero aquello fue un espejismo de una concentración. Ya no importa realmente. Esto, en cambio, sí importa, y mucho. Ampliar la nómina de jugadores de verdad y ganar cuatro partidos? Bingo.

    RT: En muchos sentidos, sí. Los resultados son los resultados, y obviamente importan. Lo que importa más es el progreso. No hubo periodo de adaptación ni apenas dificultades de crecimiento para los nuevos, lo que significa que Pochettino lo hizo todo bien. Tuvo las ideas adecuadas para los jugadores adecuados en el momento adecuado, y por eso los resultados fueron los que fueron.

    AL: No lo llamaría su mejor concentración, pero sí fue sin duda la más divertida. Eso se percibía incluso en la distancia, a través de sus ruedas de prensa y sus entrevistas posteriores a los partidos.

    Pochettino construyó su reputación sobre el desarrollo de talento joven, desde sus días en el Southampton hasta su trabajo con Cole Palmer en el Chelsea. Con 13 de los jóvenes estadounidenses más prometedores a su disposición, tenía mucho con lo que trabajar. Se podía ver su entusiasmo en su disposición a retocar sus tácticas para involucrar a los jugadores.

    La primera concentración después de un Mundial suele ser una nota a pie de página. Esta dio la sensación de ser un cimiento importante para el argentino.

  • Si la selección masculina de Estados Unidos tuviera mañana un partido en el que estuviera obligada a ganar y todos estuvieran en forma, ¿cuál sería tu once inicial?

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    STEINSIEK.CH

    Varios jugadores clave podrían ver amenazada su posición

    TH: Allá va... Matt Freese (por los pelos), Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Cavan Sullivan. Es duro dejar fuera a Malik Tillman y Julian Hall.

    RT: Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Adams, Tillman, McKennie; Pulisic, Balogun, Sullivan.

    AL: Esta es difícil, pero allá va: Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Adams, Berhalter, Tillman; Pulisic, Balogun, Dest.