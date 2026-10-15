El panorama de la Champions League empieza a tomar forma. Tras dos partidos de la fase de grupos y varios duelos importantes ya disputados, han aparecido algunos líderes claros. El más evidente es el PSG, bicampeón vigente, que el miércoles por la noche demostró con una contundente victoria por 4-2 ante el Manchester City que vuelve a estar al frente.
Pero no es el único. El Bayern de Múnich también remontó un marcador adverso para sacar un valioso punto a domicilio. ¿Y qué decir del Barcelona, el Liverpool y el Arsenal, que han ganado sus dos partidos? Luego está, por supuesto, el caso del Real Madrid. Su nuevo (y antiguo) entrenador, Jose Mourinho, no ha conseguido precisamente que los blancos jueguen con brillantez, pero están bien situados para clasificarse para octavos de final sin necesidad de disputar una complicada eliminatoria de acceso.
Otros lo han pasado peor. La derrota del Manchester United a domicilio ante el Atlético de Madrid no es necesariamente una catástrofe, pero las duras declaraciones de Lisandro Martinez tras el pitido final, en las que criticó a los altos cargos del club, no han hecho más que aumentar el ruido en torno a Michael Carrick y compañía. Y, ya que estamos, ¿alguien tiene idea de qué está pasando con el fútbol en Italia? Es caótico, desconcertante y tremendamente entretenido, todo a la vez. Los periodistas de GOAL lo analizan en otra edición de The Rondo.