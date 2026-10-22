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UCL Rondo 1-1GOAL

Rondo de la Champions League: ¿Está el PSG en apuros tras una crisis de lesiones? ¿Es hora de que Michael Carrick deje el Manchester United? ¿Y es el Real Madrid candidato al título?

Una semana decisiva de partidos en la Champions League podría haber alterado drásticamente el equilibrio de fuerzas en la competición.

Thomas Hindle y Ryan Tolmich
Traducido por

  • El panorama empieza a aclararse. Los méritos de la fase de liga de la Champions League pueden debatirse, y se debatirán, hasta el fin de los tiempos en el fútbol. Hay demasiados partidos. Los grandes enfrentamientos entre gigantes europeos resultan forzados y, en realidad, no significan gran cosa. El nuevo formato no es mejor que el anterior.

    Todo ello es cierto en mayor o menor medida. Pero, después de tres partidos, ya tenemos una idea de quién es bueno y quién no. El PSG parecía el favorito a priori para ganar la competición. Sin embargo, ahora hay que poner en duda sus opciones tras perder por lesión a dos importantes jugadores de ataque. El Real Madrid gana partidos, pero rara vez resulta especialmente convincente. ¿Y qué pensar del Manchester City, que es una fuerza imparable, pero al que quizá ni siquiera se le permita disputar esta competición dentro de unos meses?

    Todo resulta apasionante y la buena noticia es que quedan muchos partidos por delante. Los redactores de GOAL analizan lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que viene en otra entrega de... The Rondo.

  • ¿Ha llegado el momento de que Michael Carrick se marche?

    Michael Carrick
    (C)Getty Images

    Han surgido voces que piden la salida de Carrick tras la derrota ante el Como.

    Tom Hindle: No, aunque solo sea porque, ¿cuál sería el siguiente paso del Manchester United? Hay una respuesta evidente: Antonio Conte. No sé cuánto sabes de Conte, pero suele llegar a un club, ganar algo, enemistarse con todo el mundo y marcharse dejándolo sumido en un desastre absoluto. ¿Quieres empeorar al United a largo plazo? Ahí tienes la fórmula. No, los problemas son más profundos. El United necesita una reconstrucción a todos los niveles. La plantilla es, en su mayoría, demasiado veterana. La estructura es un caos. A todo el mundo le gusta criticar a los propietarios por su mala gestión, pero ¿qué hay de quienes toman las decisiones y gastan el abundante dinero que les proporcionan esos propietarios supuestamente tan malos?

    Ryan Tolmich: Probablemente, pero eso no significa que las cosas vayan a mejorar. Cuesta entender por qué un entrenador de primer nivel querría aceptar este puesto, dado lo tóxico que se ha vuelto todo. Entrenadores como Ruben Amorim no tienen tiempo suficiente para llevar a cabo su proyecto. A entrenadores como Carrick se les da la espalda rápidamente, incluso después de superar las expectativas la temporada pasada. Todo es un gran caos, pero Carrick tampoco parece el entrenador capaz de sacar al Manchester United de él, así que probablemente será el último técnico en convertirse en víctima de esa situación.

    Alex Labidou: Puede que esto no sea popular, pero la respuesta es no. Sí, a Carrick le ha tocado afrontar una situación muy difícil y, por momentos, parece superado. Pero dime si esto te suena: otro entrenador llega al United, tiene dificultades y se convierte en la cara visible de problemas mucho más profundos.

    Desde David Moyes hasta Jose Mourinho y Ruben Amorim, ningún entrenador se ha librado del ambiente tóxico del United. La podredumbre de este club va mucho más allá del deterioro de Old Trafford.

    Y hay un factor que suele pasarse por alto. Puede que la Premier League no quiera oírlo, especialmente con el caso financiero del Manchester City aún pendiente, pero el United, la marca más importante de la liga, nunca ha parecido recuperarse psicológicamente del ascenso de sus vecinos. La proximidad, sus éxitos constantes y las comparaciones continuas han generado una presión que el United no ha sabido soportar.

    El United ha cometido muchos errores por su cuenta, pero no consigue quitarse al City de la cabeza. Puede que haga falta una enorme sanción de puntos para aflojar ese dominio psicológico. No estoy convencido de que despedir a otro entrenador vaya a lograrlo.

  • ¿Qué gravedad tiene la lesión de rodilla de Kvicha Kvaratskhelia para las aspiraciones del PSG en la Champions League?

    흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)
    Getty Images

    El PSG llevaba unos años sin sufrir lesiones, pero tendrá que adaptarse tras perder a uno de sus mejores jugadores.

    TH: ¿Hay aquí un poco de justicia cósmica? Kvaratskhelia es un futbolista realmente extraordinario y, si jugara el Mundial, habría argumentos muy sólidos para darle el Balón de Oro. Las lesiones de rodilla son horribles y no se le desean a nadie. Sin embargo, da la sensación de que el PSG se ha salido un poco con la suya al dejar en el banquillo a sus mejores jugadores en la competición nacional para luego ponerse a punto de cara a la Champions League. Ahora Luis Enrique tendrá que afrontar la misma realidad que cualquier otro entrenador de un gran club: hay que cuidar a las estrellas y también hacer que jueguen más de 2.500 minutos por temporada. Será una auténtica prueba.

    RT: Bastante mal. Hay pocos jugadores en el mundo a su nivel y, pese a todo el talento que tiene el PSG, es muy difícil sustituirlo. Su lesión, unida a la salida de Bradley Barcola, ha cambiado la compenetración en las bandas. Aunque al equipo le sobra potencial ofensivo, ahora será distinto. ¿Puede un trío formado por Dembele, Doué y Torres ganar la Champions League? Por supuesto, pero será mucho más difícil que antes de la lesión de Kvaratskhelia.

    AL: Es un golpe durísimo. Si hay algo que puede hacer descarrilar al PSG, son las lesiones. Si solo fuera Kvaratskhelia, sería una cosa. Pero también están Ousmane Dembele y Marquinhos. Kvaratskhelia, al igual que Dembele, es un jugador con nivel de Balón de Oro. No se sustituye fácilmente a alguien así, sobre todo cuando otros jugadores clave tampoco pueden jugar.

    La profundidad de plantilla del PSG y, seamos sinceros, su dinero deberían ayudarle a conquistar otro título de Ligue 1. Pero ganar otra Champions League quizá sea demasiado pedir.

  • ¿Está empezando el Real Madrid a encontrar soluciones tras su victoria ante el Leipzig?

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    El Madrid arrolló al RB Leipzig el miércoles por la noche, pero ¿será señal de un cambio de rumbo?

    TH: Esto tiene pinta de ser una falsa esperanza muy propia del Madrid. Por supuesto, no hay nada malo en ganar 4-1 a un buen rival. El Madrid jugó muy bien. Yan Diomande marcó un gol realmente maravilloso. Pero el Madrid consigue cada año algunas de esas victorias galácticas en las que jugadores de talla mundial hacen cosas propias de su categoría y el equipo se lleva los tres puntos. ¿Ha mejorado en algo su estructura de juego? No. Y si al menos hubiera un partido este fin de semana que lo pusiera a prueba...

    RT: Es un comienzo, pero tiene que darle continuidad. El Madrid necesita unas cuantas semanas sin dramas ni caos y, sobre todo, una buena racha de victorias para confirmar de verdad que es un aspirante. Dicho esto, eso suele pasar en primavera, no en otoño, y por eso gana esta competición tan a menudo. Así que no se le puede dar ya como favorito, pero tampoco sería sensato descartarlo.

    AL: Todavía no, pero esta victoria fue alentadora, como mínimo. También empieza a surgir una pregunta de mayor calado. Aficionados de Francia, apartad la mirada: ¿está Diomande empezando a quitarle protagonismo a Kylian Mbappe, igual que hizo Mbappe cuando Neymar esperaba que el PSG fuera su club?

    Por su rendimiento reciente, al menos merece la pena plantearlo.

  • ¿Qué equipo inglés tiene más posibilidades de ganar?

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    El Manchester City ha recuperado su mejor nivel en todas las competiciones pese a la polémica extradeportiva que rodea al club.

    TH: El Manchester City, que ahora mismo da auténtico miedo. Será interesante ver si se le permite jugar este torneo cuando llegue junio. Se habla de que sufrirá una importante deducción de puntos y de que su descenso de la Premier League es casi seguro. Pero recordemos que ya ganó un caso contra la UEFA hace unos años. ¿Qué significa eso para su plaza en la Champions League? Existe la posibilidad real de que el City gane este torneo y juegue la Champions League, con los ingresos que esta le proporciona, mientras también intenta hacerlo en una noche fría y lluviosa contra el Middlesbrough.

    RT: Diría que el Manchester City, pero la sombra que se cierne sobre el equipo no hará más que crecer a partir de ahora, y ganar la Champions League es difícil incluso sin esa sombra. Eso significa, en esencia, que la cosa está entre el Liverpool y el Arsenal. El primero ha rendido bien en la Champions League, pero ha mostrado enormes carencias en la competición doméstica. Por eso, probablemente sea el Arsenal, casi por descarte.

    AL: Ninguno de ellos.

  • ¿Cuál ha sido el mejor partido de la fase de liga hasta ahora?

    FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSG
    AFP

    La derrota del Manchester City por 4-2 ante el PSG fue uno de los partidos más apasionantes de la fase de liga.

    TH: Manchester City contra el PSG, aunque solo fuera por el drama. Era el derbi del blanqueo deportivo, ¿recuerdas?, y se disputó poco después de conocerse el fallo condenatorio contra el City. El contexto del partido era, por tanto, increíble. ¿Y el fútbol? Impresionante. El PSG ganó 4-2, pero podría haber perdido 5-3. Fue la Champions League en su versión más caótica.

    RT: Me quedo con una de las dos victorias recientes del PSG, no por la emoción, sino por la calidad de su juego. El PSG plantó cara tanto al Manchester City como al Barcelona y marcó cuatro goles a cada uno, consolidándose como la fuerza dominante de esta competición. Elijo el partido contra el Barcelona por la expectación, los goles y el hecho de que el PSG jugó prácticamente con un futbolista menos tras la lesión de Kvaratskhelia.

    AL: Tiene que ser el PSG contra el Barcelona, incluso aunque el PSG perdiera a jugadores clave durante el partido. Enfrentó a los que posiblemente eran los dos favoritos de la competición y estuvo a la altura de las expectativas.

    Sí, la fase de liga ha restado algo de incertidumbre a la competición. Pero partidos como este y el Arsenal contra el Bayern de Múnich demuestran que todavía queda mucho por disfrutar antes de las eliminatorias.