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Resumen de la MLS: Lionel Messi demuestra su clase, Seattle Sounders ha vuelto de verdad y Charlotte FC será una pesadilla en los playoffs

Messi devolvió al Miami a la senda de la victoria y el Toronto FC demostró que en Canadá aún hay vida

Thomas Hindle
Traducido por

  • ¿Quién pensaba de verdad que Messi iba a dejarlo todo tras poner fin entre semana a su carrera con Argentina? No, en realidad eso nunca iba a pasar. Aunque se encuentra ya, sin duda, en los últimos días de su carrera, el mejor de todos los tiempos sigue siendo el mejor jugador de esta liga. Y así lo demostró menos de cuatro días después de un emotivo amistoso de despedida con Argentina ante Benín. Marcó dos goles y participó en otros dos, mientras el Inter Miami volvía por fin a ganar en la MLS.

    Por otra parte, el panorama de los playoffs empieza a aclararse. A estas alturas, los equipos malos juegan francamente mal. Los buenos son objetivamente buenos. Y algunos enfrentamientos interesantes entre conferencias, como el del Seattle Sounders contra el New England Revolution, demostraron que sería una temeridad hacer pronósticos en esta liga.

    Y, ya que estamos, planteemos una hipótesis curiosa. Sí, el Sporting KC es el peor equipo de la MLS. Pero ¿dónde estaría si Andre Luiz, que promedia más de un gol por partido desde su llegada, hubiese fichado, pongamos, un mes antes? Da que pensar. GOAL repasa los principales argumentos que dejó la MLS tras una apasionante jornada del sábado por la noche.

  • El Toronto FC hace magia

    Toronto FC v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Djordje Mihailovic marcó el gol de la victoria para Toronto ante Montreal.

    Es comprensible que no hayas prestado demasiada atención a la MLS al norte de la frontera, especialmente en el Este. Vancouver ha mostrado la solidez que se esperaba en el Oeste y, dejando a un lado los rumores sobre un traslado, es sin duda favorito para ganar su conferencia. Así que nos quedan Toronto y Montreal. Toronto es el caso más interesante, aunque solo sea porque sigue gastando mucho sin tener un rumbo demasiado claro. Este año, de hecho, ha sido un equipo de momentos, no de regularidad. Y en una especie de derbi entre ambos, con el estupendo nombre de «Canadian Clasique», Toronto aprovechó mejor esos momentos.

    El equipo de Robin Fraser iba por detrás en el marcador hasta el minuto 92, pero reaccionó en el tiempo añadido de la segunda parte. Lewis Morgan marcó el primero con una elegante volea en el segundo palo. Djordje Mihailovic, que tanto ha sufrido por las lesiones esta temporada, anotó el segundo y desató la euforia de la afición local. Toronto necesitará más momentos así.

  • El Inter Miami mantiene su buena dinámica

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Suárez ha seguido marcando goles y dando asistencias con el Inter Miami pese a firmar una inesperada renovación por un año.

    La primera pregunta es: ¿lo hizo Luis Suarez a propósito?

    La segunda pregunta es: ¿a quién le importa?

    Suarez sigue marcando goles para el Inter Miami, pese a que sorprendió a muchos al firmar una renovación por un año con el club el pasado invierno. De hecho, esta es su mejor temporada hasta ahora en la MLS. Marcó dos goles y dio una asistencia en el partido en el que el Inter Miami volvió por fin a ganar en liga. En realidad, al menos en el plano táctico, no hay demasiadas diferencias entre la forma en que Kily Gonzalez organiza a su equipo y la de los anteriores entrenadores del Miami. Sigue siendo, más o menos, darle el balón a Messi y ver qué pasa. Pero Suarez también marca goles con facilidad. Y una convincente victoria sobre el D.C. United mostró de lo que todavía puede ser capaz este equipo.

  • Los Red Bulls despiertan

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Los Red Bulls han sido irregulares durante toda la temporada, pero lograron una victoria importante ante un San Diego igual de caótico.

    Para ver irregularidad, basta con fijarse en los New York Red Bulls.

    La primera temporada de Michael Bradley al mando siempre iba a ser algo imprevisible. Es un entrenador joven que todavía está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Los malos resultados son inevitables. Pero lo de los Red Bulls es difícil de entender.

    Con su nuevo entrenador, de ideas modernas y ofensivas, ocupan el puesto 21 en goles por partido. También son 22.º en goles encajados. A ver quién le encuentra sentido. Contra San Diego marcaron tres goles en los primeros 27 minutos, pero durante la hora restante transmitieron mucha inseguridad. Cedric Bakambu recortó distancias en el minuto 60. Aun así, los Red Bulls lograron aguantar. Esto no se parece demasiado al llamado «fútbol de Bradley», pero era una victoria muy necesaria.


  • Seattle logra su cuarta victoria consecutiva.

    Seattle Sounders FC v Chicago Fire FC
    Getty Images Sport

    Dejan Joveljic marcó para llevar a Seattle a otra victoria crucial.

    Hace un par de meses, todo eran malas noticias en Seattle. El entrenador Brian Schmetzer llegó a decir en rueda de prensa que los jugadores convocados desde la MLS Next Pro no daban la talla. Las lesiones se sucedían y el equipo encadenó una racha sin precedentes de 13 partidos sin ganar. Se avecinaba una posibilidad impensable: quedarse sin plaza en los playoffs.

    Pues bien, aquello quedó atrás. Los Sounders gastaron algo de dinero, sí. Pero, sobre todo, recuperaron a todos sus jugadores lesionados. Los resultados están a la vista. El sábado por la noche se enfrentaron a un New England Revolution realmente formidable y se llevaron tres puntos muy trabajados, gracias en buena medida a un magnífico gol de Dejan Joveljic, fichado a mitad de temporada. Ahora parecen bien preparados para rendir como acostumbran en la postemporada. Y nadie querrá enfrentarse a ellos allí.

  • Charlotte lo deja para el final ante Dallas

    Charlotte FC v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Allen Saint-Maximin estuvo desatado y Charlotte remontó para ganar.

    El Charlotte parecía derrotado tras unos 70 minutos. Fue una noche terrible para jugar al fútbol en el Bank of America Stadium. Las condiciones eran pésimas y había poca gente en las gradas. El Charlotte necesita el impulso de su afición para acercarse a lo más alto del Este, pero aquella parecía una noche más propicia para que el partido contra un buen Dallas se suspendiera por lluvia. Y el Dallas hizo su parte: marcó dos goles y apenas dio la impresión de que pudiera encajar alguno.

    Sin embargo, el Charlotte reaccionó. El mismo día en que anunció el fichaje de Abdoulaye Doucoure, veterano centrocampista de la Premier League, fue otro exjugador de la máxima categoría inglesa quien marcó la diferencia. Sí, Idan Toklomati se llevará el mérito por su doblete en el tramo final, pero Allen Saint-Maximin, el eléctrico extremo francés, asistió en uno de los goles y desbordó a la defensa del Dallas durante toda la noche. Y si los playoffs empezaran hoy (que no es el caso), el Charlotte tendría ventaja de campo. Un trabajo bien hecho.