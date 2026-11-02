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Alex Freeman 1-1GOAL

«Regatea como un dios»: El espectacular ascenso de Alex Freeman desata especulaciones sobre su fichaje por el Manchester City o el Manchester United mientras la estrella del Villarreal y de la selección de Estados Unidos se prepara para la prueba ante el PSG

El defensa de la selección masculina de Estados Unidos está despertando el interés de clubes de la Premier League tras destacar en España. Ahora podría afrontar su prueba más exigente hasta la fecha ante el PSG, vigente campeón de la Champions League, este martes.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • En la cobertura deportiva hay espacio para la hipérbole. También para las metáforas. Ambas se han utilizado últimamente para describir a Alex Freeman.

    Un medio, ElGolDigital, se desató tras una reciente victoria en el derbi ante el Valencia y afirmó que Freeman «defiende como un titán y regatea como un dios». La propia cuenta del Villarreal en redes sociales también se divirtió al describirlo como «una bestia física», «ligero como una moto, potente como un camión». Los elogios son peculiares, por decirlo suavemente, pero se acumulan en torno a Freeman, que está haciendo méritos para recibirlos.

    Siempre ha sido fácil apreciar el potencial del defensa de la selección masculina de Estados Unidos por su eficacia en ambos lados del campo, pero, como expresaron con tanta elocuencia esas publicaciones, ese potencial ya está saliendo a la luz. El estadounidense juega a un gran nivel y el mundo empieza a fijarse en él. Los rumores de traspaso ya circulan menos de un año después de su llegada al Villarreal. Por ahora, todo parece avanzar a una velocidad vertiginosa alrededor de Freeman.

    Sin embargo, al defensa de 22 años le esperan pruebas más exigentes. El martes, el Villarreal se enfrentará al mejor equipo del mundo, el Paris Saint-Germain. Decir que será un partido difícil se queda corto. Una de las grandes preguntas, al menos desde la perspectiva estadounidense, es hasta qué punto lo será para Freeman. Si puedes plantar cara al PSG, puedes hacerlo ante cualquiera. Si puedes medirte al mejor equipo del mundo, quizá lo de «titán» sea algo más que una simple broma.

    Hasta ahora, Freeman ha superado todas las pruebas. Progresó a toda velocidad por la MLS Next Pro y la MLS. Ahora se le ve cada vez más cómodo con el Villarreal y la selección masculina de Estados Unidos cada vez que salta al campo. ¿Qué le espera a Freeman? Esa es la gran pregunta, ¿no?

  • Crecer y subir de nivel con el Villarreal

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman ha impresionado ante el Real Madrid y ha marcado contra el Valencia desde que llegó al Villarreal procedente de Orlando en enero.

    Cuando Freeman decidió dejar Orlando para fichar por el Villarreal en enero, tenía un objetivo claro. Sus cualidades físicas eran evidentes, pero, para llegar a la élite, necesitaba pulir su técnica. El Villarreal le ofreció la oportunidad de hacerlo mientras competía a un alto nivel tanto en LaLiga como en la Champions League.

    El cambio también le obligó a salir de su zona de confort en más de un sentido.

    «Cuando vas a sitios como este, siempre tienes, no dudas, pero sí preguntas», contó a GOAL en abril. «Se trata de ponerte a ti mismo primero y arriesgarte, ¿no? No solo quieres ser mejor jugador, sino también mejor persona. Me mudé muy lejos de casa. Ahora tengo que madurar de verdad, ¿no? Ya no puedo ser un niño. No puedo esperar que me traten como a un niño».

    Decir que ha madurado sería quedarse corto. Tras disputar nueve partidos con el Villarreal en el tramo final de la temporada pasada, Freeman ya ha jugado 14 esta campaña, incluidos encuentros de Champions League. El equipo ha hecho muchas rotaciones, pero Freeman ha participado a menudo en los partidos importantes. Ha jugado los tres encuentros europeos del club hasta la fecha. También fue titular y firmó una actuación digna de ser elegido mejor jugador del partido ante el Real Madrid, pese a la derrota por 1-0, antes de marcar en la victoria en el derbi contra el Valencia mencionada anteriormente.

    Las estadísticas, especialmente en LaLiga, son reveladoras. Sus cifras de pases le sitúan, como mínimo, en el percentil 84 en ocasiones creadas, pases que rompen líneas, pases largos, pases y porcentaje de acierto en el pase. Está en el percentil 90 en regates completados y duelos ganados. Aún tiene aspectos defensivos que mejorar, pero una jugada reciente en la que intervino la estrella del Real Madrid Yan Diomande mostró que Freeman posee las condiciones atléticas necesarias para compensar algunas de esas carencias.

    Llegó al Villarreal como un jugador conocido por sus cualidades atléticas. Esos datos indican que ahora es un futbolista mucho más completo. Por eso ya circulan rumores de traspaso pese al poco tiempo que lleva en LaLiga.

  • ¿Tottenham, Manchester City y Manchester United al acecho?

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    ZUMA Press Wire

    Enero podría ser interesante para el defensa estadounidense, ya que varios clubes de la Premier League siguen de cerca su situación.

    Según se informa, el Villarreal pagó alrededor de cuatro millones de dólares para fichar a Freeman, procedente de Orlando, el pasado enero. Los rumores apuntan a que podría recuperar bastante más de esa cantidad antes de lo que la mayoría habría esperado.

    Según Football Insider, el Tottenham, el Manchester City y el Manchester United figuran entre los clubes interesados en fichar a Freeman. El Tottenham, en particular, cree que podría ocupar de inmediato el puesto de Pedro Porro, que acaba de ganar un Mundial con España este verano.

    Los grandes clubes están pendientes de él, sin duda, y seguramente haya otros que no figuran en esa lista y que también le seguirán de cerca. Si Freeman mantiene su nivel actual, llegarán las ofertas. La única duda será cuál es la mejor opción.

    Mientras tanto, hay otra faceta del fútbol en la que Freeman seguramente estará centrado: los partidos internacionales. Y, ahora que comienza el ciclo de 2030, parece que tendrá un papel muy importante en la selección de Estados Unidos.

  • United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    Freeman sigue creciendo como líder con Estados Unidos

    Una de las imágenes que definieron la trayectoria de Estados Unidos en el Mundial fue la celebración del gol de Freeman contra Australia. Una revisión del VAR la interrumpió, pero quedó como una imagen icónica: todos los integrantes del equipo estadounidense corrieron de un lado al otro del campo persiguiendo a Freeman.

    Tras aquel partido, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogió a Freeman, a quien había convocado por primera vez apenas un año antes para la Copa Oro.

    «Es difícil explicar su evolución», dijo Pochettino. «Es un chico muy humilde. Tiene unas cualidades increíbles. Quiere aprender y siempre escucha. Es un jugador con el que disfrutas mucho, no solo entrenándolo, sino también estando con él. Es un jugador increíble que, para mí, tiene potencial para ser uno de los mejores del mundo en su posición».

    Pochettino seguramente sigue viendo destellos que le permiten mantener esa convicción. En la última concentración, Freeman asumió un papel de liderazgo dentro y fuera del campo. Con solo 22 años, ya suma 26 partidos como internacional, entre ellos varios como titular en el Mundial.

    Participó en los cuatro partidos de la primera concentración posterior al Mundial y fue titular en tres de ellos, mientras asumía más responsabilidades como lateral derecho. Freeman ocupó con frecuencia posiciones más adelantadas que en el Mundial y supo sacarles partido. El mejor ejemplo llegó contra Canadá, cuando dio la asistencia a Justin Ellis en el gol de la victoria.

    «Creo que he asumido un papel más de líder», dijo Freeman durante la concentración. «Quizá no estoy acostumbrado, pero es algo que ha surgido por cómo está organizada esta concentración. Creo que tengo que asumirlo y ser alguien a quien puedan acudir. Aunque soy uno de los jóvenes, llevo aquí un tiempo, así que puede que sea una de las primeras personas a las que pidan consejo. Solo tengo que estar preparado y, cuando vengan a hablar conmigo, poder ayudarles con lo que necesiten».

    Con 23 años, Freeman ya habla y juega como un veterano. Tendrá que hacerlo también el martes, en una de las pruebas más importantes de su carrera.

  • Una oportunidad para dar la sorpresa ante el vigente campeón de la Champions League

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman podría tener otra oportunidad de medirse a la élite europea cuando el Villarreal se enfrente al PSG, vigente campeón de la Champions League.

    Tras ganar el gran trofeo en cada una de las dos últimas temporadas, el PSG está despachando a sus rivales con facilidad esta campaña. Hace poco les marcó cuatro goles tanto al Manchester City como al Barcelona. La mayoría diría que el Villarreal no tiene ninguna posibilidad.

    Aun así, el partido hay que jugarlo, y Freeman espera participar. Firmó una gran actuación contra el Real Madrid y demostró que puede competir a ese nivel de élite. Puede que algún día juegue habitualmente a ese nivel si continúan esos rumores sobre un posible traspaso. Por ahora, está en el equipo que parte como víctima y aspira a dar la sorpresa.

    Para conseguirlo, el Villarreal tendrá que rozar la perfección. Desde el portero hasta el delantero, todo deberá salir según lo previsto. En realidad, probablemente tendrá que salir incluso mejor. No se puede planificar lo que hará falta para vencer al PSG.

    Haría falta algo titánico, algo poderoso, algo que quizá pareciera bendecido por los dioses del fútbol. La buena noticia es que, desde fuera, hay quienes creen que Freeman podría ser capaz de lograrlo. Y si el martes está a la altura de esas expectativas, tendrán que empezar a buscar otras nuevas para un jugador cuyo potencial parece crecer cada vez que juega.

    «Creo que estar con la selección y jugar con Orlando y Villarreal son experiencias que, en cierto modo, me han hecho ser quien soy», contó Freeman a GOAL este verano. «Como jugador, sé que puedo estar a la altura de estos futbolistas. Tengo que estar al cien por cien cuando entro en el partido, sabiendo que, cuando juego, debo ganar todos mis duelos. Tengo que estar preparado tanto en ataque como en defensa y desarrollar un juego completo.

    «Para mí, la cuestión es: “¿Cómo puedo convertir mi juego en el de un lateral que ataca y defiende como los que se ven hoy en día?”. Se trata de poder dar el cien por cien en el campo y pensar que soy el mejor, sabiendo que esa confianza es lo que me permitirá mejorar».