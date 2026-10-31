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Di Canio Rebels 1:1Getty/GOAL

REBELDES: Paolo Di Canio, leyenda del West Ham y la Lazio con vínculos con el fascismo

El delantero es un ídolo de culto en muchos de sus antiguos clubes, pero muchos italianos lo detestan por su fascinación por Benito Mussolini.

Mark Doyle
Traducido por

  • Cuando el Sunderland nombró a Paolo Di Canio nuevo entrenador en marzo de 2013, el exministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband, dimitió como vicepresidente del club por las «anteriores declaraciones políticas» del italiano sobre el fascismo, mientras que la Asociación de Mineros de Durham (DMA) exigió la devolución de una pancarta que había estado cedida al Stadium of Light durante los 15 años anteriores.

    «No estamos dispuestos a tener una pancarta en un estadio donde ese hombre es uno de los principales protagonistas», dijo sobre Di Canio Dave Hopper, secretario general de la DMA. «El club afirma ser un club comprometido con la comunidad, pero, viendo al hombre que ha nombrado, está claro que no le va a hacer ningún bien. Va a alentar a todos esos grupos de derechas que ya campan por aquí, la EDL (Liga de Defensa Inglesa) y el BNP (Partido Nacional Británico). ¿Qué mensaje se está enviando a la comunidad?»

    Di Canio se negó en un principio a hablar de asuntos que no fueran futbolísticos, pero, tras sentirse «profundamente dolido por los ataques» a su nuevo club, intentó defenderse.

    «Soy un hombre honesto», afirmó en un comunicado publicado en la web oficial del Sunderland. «Mis valores y principios vienen de mi familia y de la educación que recibí. Creo que no debería tener que justificarme constantemente ante personas que no entienden esto. Sin embargo, solo diré una cosa: no soy el hombre que algunos quieren hacer creer».

    El problema para Di Canio, sin embargo, es que siempre ha sido difícil presentarlo de otra forma que no sea como un exfutbolista talentoso pero temperamental, con inquietantes convicciones políticas.

  • De aficionado a delantero

    FBL-ITA-LAZIO-ROMA
    AFP

    Di Canio jugó en dos etapas distintas en la Lazio, el club de su ciudad natal, una al principio y otra al final de su carrera en la élite.

    Di Canio dijo una vez que «en la vida siempre he buscado la confrontación», lo que quizá explique por qué, pese a crecer en una zona de Roma donde la mayoría de la gente era de la Roma, se hizo no solo seguidor de la Lazio, sino también ultra del club. «Los aficionados rivales me han lanzado ladrillos», reveló en su autobiografía. «La policía me ha lanzado gases lacrimógenos y me ha golpeado».

    Pero Di Canio no se limitó a seguir a la Lazio en su juventud: también jugó en el equipo. Tras incorporarse al club de la capital en 1985, cuando todavía estaba en la segunda división del fútbol italiano, debutó con la Lazio el 9 de octubre de 1988, en un partido de la Serie A a domicilio ante el Cesena.

    Convertido de aficionado en delantero, Di Canio se ganó enseguida el cariño de la afición de la Lazio, pero alcanzó la condición de ídolo de culto el 15 de enero de 1989. En el primer derbi de la capital desde el regreso de la Lazio a la máxima categoría, celebró ante los seguidores de la Roma en la Curva Sud el gol que dio la victoria a su equipo.

    Sin embargo, Di Canio fue vendido a la Juventus al año siguiente y fue en Turín donde empezó a sufrir ataques de pánico. «Era terrible», dijo. «Sientes que algo se oscurece. Es como si tus ojos ya no pudieran ver».

    Los problemas de ansiedad de Di Canio, unidos a su carácter explosivo, influyeron sin duda en que no lograra asentarse ni en la Juventus ni en el AC Milan, al que llegó en 1994 tras una temporada relativamente exitosa en el Napoli. Estaba claro que Di Canio tenía talento, pero su temperamento también le llevó a chocar constantemente con sus entrenadores. Por eso, fuera donde fuera, la polémica no tardaba en seguirle.

  • ¿Merece la pena el esfuerzo?

    Paolo Di Canio
    Getty Images Sport

    Pese a toda su carga emocional, Di Canio demostró ser un buen futbolista en Inglaterra.

    Tras ser elegido mejor jugador del año de la PFA de Escocia por los futbolistas después de una sensacional primera temporada en el Celtic, Di Canio exigió una enorme subida de sueldo. Cuando el club se negó, forzó su traspaso al Sheffield Wednesday por 4,2 millones de libras, donde continuó con su comportamiento errático. De hecho, poco más de un mes después de su llegada, con el Sheffield Wednesday por detrás en el marcador ante el Grimsby Town, de tercera categoría, en un partido de la Copa de la Liga, Di Canio se negó en la práctica a seguir jugando. Y no era la primera vez que lo hacía en su carrera.

    «Paolo entró, se quitó toda la equipación [en el descanso], lanzó las botas contra la pared, se metió en la ducha y dijo que se acabó», contó a The Athletic Steve Nicol, exdefensa del Sheffield Wednesday. «Tuvimos que conseguir que [el segundo entrenador Peter Shreeves] lo calmara y lo sacara de la ducha para que se vistiera y volviera al campo».

    En el Sheffield Wednesday siempre se consideró que Di Canio merecía la pena pese a los problemas que causaba. Tenía esa rara capacidad de cambiar un partido en cualquier momento y, pese a sus cambios de humor, su ética de trabajo era casi siempre ejemplar. Por eso era, con diferencia, el jugador en mejor forma física del club.

    Sin embargo, dada su imprevisibilidad, lo que ocurrió en Hillsborough el 26 de septiembre de 1998, aunque impactante, no sorprendió demasiado a nadie vinculado al club.

  • El empuje

    Paolo Di Canio of Sheffield Wednesday
    Getty Images Sport

    Di Canio fue multado y sancionado con 11 partidos por empujar al árbitro Paul Alcock y tirarlo al suelo.

    En los últimos minutos de la primera parte de un partido de la Premier League contra el Arsenal, Di Canio reaccionó a una rigurosa tarjeta roja por un enfrentamiento con Martin Keown, que le había dado un codazo en la cara, empujando al árbitro Paul Alcock. No fue, ni mucho menos, un empujón fuerte, pero bastó para desequilibrar al colegiado, que cayó al suelo de forma casi cómica y por etapas.

    «Incluso ahora, cuando lo veo», declaró Di Canio posteriormente a The Independent, «¡no me puedo creer cómo se cayó, como un payaso borracho!».

    Sin embargo, el incidente no tuvo ninguna gracia. La reacción de la prensa británica fue feroz y, en algunos sectores, escandalosamente desmedida. Di Canio recibió después una sanción de 11 partidos. Para entonces, estaba claro que no volvería a jugar con el Sheffield Wednesday. De hecho, ya iba camino del aeropuerto de Heathrow antes incluso de que terminara el partido contra el Arsenal para regresar cuanto antes a su Italia natal.

    El Sheffield Wednesday intentó convencer a Di Canio de que volviera, pero él se negó. Parecía, por tanto, que el fútbol inglés no volvería a ver al extravagante delantero, pero Harry Redknapp tenía otros planes.

    Di Canio era considerado casi incontrolable. «He dirigido a unos cuantos chiflados a lo largo de mi carrera, pero Paolo se lleva la palma», dijo Ron Atkinson, exentrenador del Sheffield Wednesday. «Dirigir a Paolo es como intentar mantener tapado un volcán: es condenadamente difícil».

    Sin embargo, en enero de 1999, Redknapp, entrenador del West Ham, buscaba desesperadamente reforzar un ataque debilitado por la venta de John Hartson al Wimbledon y concluyó que fichar a Di Canio era un riesgo que merecía la pena correr, especialmente porque el Sheffield Wednesday, con problemas económicos, estaba dispuesto a dejar marchar al versátil delantero por solo 1,5 millones de libras.

    «Puede hacer con el balón cosas con las que otros solo pueden soñar, y podría hablaros de otros jugadores que han empujado a árbitros sin que estos se hayan caído», dijo entonces el inglés. «Sentía que no había recibido ningún apoyo [del Sheffield Wednesday] y no quería volver allí».

    Redknapp también reveló que todos sus jugadores habían reaccionado positivamente a su intención de fichar a Di Canio: «Ian Wright dijo: “Eso es fantástico”; Rio Ferdinand dijo: “Estoy deseando jugar con él”. Todos tendréis vuestras opiniones. Pero al final tendré razón». Y la tuvo.

  • Rechazando a Sir Alex

    Paolo Di Canio and Gary Neville
    Getty Images Sport

    El Manchester United intentó fichar a Di Canio a mitad de la temporada 2001-02

    Di Canio se convirtió en una leyenda tan grande del West Ham que, tiempo después, el club incluso puso su nombre a una sala del Boleyn Ground. No era difícil defender aquella decisión. Además de marcar muchos golazos, entre ellos posiblemente la mejor volea de la historia de la Premier League, Di Canio siempre jugó como si estuviera decidido a devolverle al club el favor de haber relanzado su carrera.

    En el West Ham, incluso logró mejorar en cierta medida su imagen ante la afición al fútbol en general al recibir el Premio Fair Play de la FIFA en 2001. Se lo concedieron por renunciar a una ocasión de gol en un partido disputado en Goodison Park el diciembre anterior, después de que el portero del Everton, Paul Gerrard, cayera lesionado.

    Poco después, Sir Alex Ferguson llegó a llamar a Di Canio para tantear su interés en fichar por el Manchester United. «Pensé que era una broma», contó en el pódcast Transfer Talk. «Pensé que era un amigo mío de Italia [el que llamaba]. Se me hizo extraño decirle que no a Sir Alex.

    »Le dije: “Gracias, mil veces gracias, pero no puedo. El West Ham es la familia que me acogió en el peor momento de mi vida, soy el capitán, no puedo”. [Ferguson] me dijo: “Paolo, respeto tu decisión, me encantan las personas que piensan así. Eres el hombre que creía que eras”».

    Para Di Canio, rechazar al United reflejaba cuánto había crecido como persona durante su etapa en Inglaterra, que abarcó siete temporadas entre el Wednesday, el West Ham y, por último, el Charlton Athletic. «Me convertí en una persona diferente», dijo, «en una persona con principios, con más respeto por los demás».

    Sin embargo, a su regreso a Italia quedó claro que Di Canio seguía siendo una persona muy atormentada.

  • El saludo romano

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    AFP

    Di Canio provocó indignación en un país aún traumatizado por el régimen de Mussolini al realizar un gesto fascista tras el derbi de Roma.

    La alegría de regresar a la Lazio en agosto de 2004 desbordó tanto a Di Canio que, según cuenta en su libro 'Il Ritorno', «se quedó sin habla» y no podía dejar de llorar. El fichaje era algo con lo que ni siquiera se había atrevido a soñar, principalmente porque entonces tenía 34 años y, además, acababa de ampliar su contrato con el Charlton apenas dos meses antes.

    La Lazio, que atravesaba dificultades, ni siquiera podía igualar el sueldo que cobraba en The Valley. Pero eso acabó por no importar: Di Canio aceptó una enorme rebaja salarial para volver a su querida Lazio. Sin embargo, el feliz regreso no tuvo un final feliz.

    En contra de lo que afirmaba Di Claim, no se había convertido en una persona diferente y más respetuosa con los demás. Seguía siendo el mismo provocador sin complejos. Así lo demostró cuando marcó otro gol en el derbi, el 6 de enero de 2005, 16 años después del primero, y lo celebró exactamente igual, delante de la Curva Sud.

    Pero lo peor estaba por llegar. Mucho peor, de hecho: tras el partido, Di Canio, con la mirada desorbitada y una actitud de desafío feroz, hizo el «saludo romano» ante la eufórica afición de la Lazio. Repitió ese gesto de conocida connotación fascista en otras dos ocasiones antes de que acabara el año, hasta que las autoridades del fútbol italiano, conocidas por su falta de firmeza, terminaron imponiéndole una previsible y leve sanción de un partido.

    Durante toda la polémica, Di Canio no mostró arrepentimiento. «Soy fascista, no racista», declaró a ANSA en diciembre de 2005. «Hago el saludo con el brazo extendido porque es un saludo de un 'camerata' a otros 'camerati' [partidarios del movimiento fascista del exdictador italiano Benito Mussolini]. El saludo va dirigido a mi gente», dijo. «Al extender el brazo no quiero incitar a la violencia y, desde luego, tampoco al odio racial».

    Curiosamente, Di Canio negó después haber admitido que era fascista y amenazó con emprender acciones legales contra quienes afirmaran lo contrario. Sin embargo, como era de esperar, nunca demandó a nadie por aquellas declaraciones, que encajaban plenamente con alguien que en su autobiografía de 2000 se había declarado «fascinado» por Mussolini.

    «Creo que fue una persona profundamente incomprendida», escribió. «Engañó a la gente. Sus actos fueron a menudo viles. Pero todo ello estaba motivado por un propósito superior. En el fondo era una persona de principios muy firmes. Sin embargo, actuó en contra de su sentido del bien y del mal. Traicionó sus principios éticos».

    Pese a mostrar tanta simpatía hacia un dictador responsable de asesinatos y a admitir ante el Corriere della Sera que anteriormente «creía en una ideología de 'derecha social'», Di Canio insistió en que nunca había pertenecido a un partido fascista. Aun así, siguieron calificándolo de fascista, entre otras cosas porque él mismo se había identificado literalmente como tal al tatuarse en el brazo derecho un 'DVX' inspirado en Mussolini. La aparición de ese tatuaje provocó que Sky Sport Italia lo apartara temporalmente de su puesto de comentarista en 2016.

  • Desafiante en exceso

    FBL-ITA-AS ROMA-LAZIO
    AFP

    Di Canio se ha disculpado por sus actos, pero no por sus convicciones

    Resulta revelador que Di Canio nunca se haya quitado ninguno de sus tatuajes de temática fascista, ni siquiera el retrato de «Il Duce» que lleva en la espalda. «Lo que llevo conmigo es un símbolo de quien fui, de lo que he hecho, errores incluidos», explicó al Corriere, en un claro intento de dar a entender, al menos, que ya no apoya la ideología política de derechas que representan esas imágenes. Pero está claro que no es así.

    Di Canio ha afirmado que «el saludo romano ante la Curva Nord es lo que más lamento de toda mi carrera», pero, y esto es fundamental, no porque le avergüence haberse alineado con una ideología tan abominable. Se ha negado repetidamente a renegar de sus creencias y ha sostenido que su error no fue tanto expresar su apoyo al fascismo como hacerlo «en un entorno deportivo».

    «Es una insensatez hacer un gesto político que puede encontrar eco entre algunos espectadores y molestar a muchos otros», dijo. «Nunca debería haberlo hecho. El deporte debe mantenerse al margen de esas cosas».

    Lo lamentable, por supuesto, es que Di Canio nunca se desvinculó realmente de «esas cosas». En 2010 llegó incluso a asistir al funeral de Paolo Signorelli, una de las figuras destacadas del movimiento de extrema derecha en Italia.

    Sin duda fue un gran futbolista. Y sigue siendo una personalidad fascinante, con un humor mordaz.

    Sin embargo, resulta triste que un hombre claramente lleno de contradicciones, que en su día temió que empujar a un árbitro pudiera «borrar» todo lo demás que había logrado en su carrera, ahora parezca casi cómodo con la idea de que quedará marcado para siempre como fascista.