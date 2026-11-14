REBELDES: Edmundo, «El Animal» que borró la frontera entre la genialidad y la locura

Sir Alex Ferguson dijo a sus jugadores del Manchester United, antes de su enfrentamiento con el Vasco Da Gama en el Mundial de Clubes de 2000, que Romario y Edmundo ya no tenían piernas. Según Mark Bosnich, tardaron «unos 20 segundos en darse cuenta de que eso no era cierto».

La célebre pareja de delanteros del Vasco hizo lo que quiso con la desbordada defensa de cuatro del United, casi literalmente en el caso de Edmundo. Tras aprovechar un mal pase atrás de Gary Neville para servirle a Romario el primer gol del partido, puso el 3-0 poco antes del descanso con una jugada tan brillante que incluso Diego Maradona afirmó que solo un puñado de jugadores en la historia del fútbol habría tenido la «imaginación» necesaria para concebirla, y mucho menos para ejecutarla.

Cuando Gerson le dio un pase corto en diagonal a Edmundo en la frontal del área, un jugador normal habría cedido el balón a un compañero. Pero Edmundo nunca tuvo nada de normal. El hombre conocido como «el Animal» tocó el balón con el pie derecho y le imprimió el efecto suficiente para hacerlo pasar por detrás de sí mismo y de Mikael Silvestre, que había cometido el error de acercarse demasiado al delantero.

Para cuando Silvestre se dio cuenta de lo que había hecho Edmundo, ya era demasiado tarde. El brasileño se había marchado y aprovechó su velocidad, todavía explosiva, para llegar al balón suelto antes que Bosnich. Después lo elevó por encima del guardameta con su característica despreocupación.

Resulta revelador que Bosnich ni siquiera se enfadara: quedó impresionado y lo describió como «el gol más bonito que he encajado jamás». Silvestre, por su parte, no pudo evitar admirar la forma en que Edmundo lo había desconcertado por completo. «Cuando no estás acostumbrado a ello, no esperas una habilidad así», declaró el francés a BBC Sport. «Y solo los genios pueden hacer lo que Edmundo me hizo en ese gol».

Sin embargo, el legendario pianista estadounidense Oscar Levant dijo una vez que había borrado «la delgada línea entre la genialidad y la locura». En el caso de Edmundo, podría decirse que quizá esa línea nunca existió.