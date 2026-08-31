Rayan Cherki, el cartel perfecto del Manchester City para el movimiento de inconformistas del fútbol en la era posterior a Pep Guardiola
¡Rayan Cherki está en llamas y todas las defensas de Europa deberían estar aterrorizadas! El emblemático ‘10’ del Manchester City ha arrancado la nueva temporada con cuatro contribuciones de gol en dos partidos, ayudando a Enzo Maresca a firmar el comienzo perfecto de su etapa en el Etihad Stadium.
Maresca tiene una tarea casi imposible al intentar estar a la altura del legado de Pep Guardiola, pero la sola presencia de Cherki le da una opción real de convertir de nuevo al City en aspirante a los títulos más importantes. Cherki es el tipo de jugador capaz de ganar partidos prácticamente por sí solo, como puede atestiguar el Crystal Palace tras su derrota por 4-1 en casa ante el City el viernes.
Erling Haaland abrió y cerró el marcador en Selhurst Park, pero Cherki se llevó con todo merecimiento la mayor parte de los elogios por su brillante doblete entre los goles del noruego, culminando una actuación fascinante.
«En la segunda parte me tomé más libertad y estamos muy contentos con una gran victoria hoy», declaró el internacional francés a los canales de medios del City después del partido, y la libertad es exactamente lo que Cherki necesita para explotar todo su potencial. Guardiola no siempre se la dio, pero Maresca quiere que el exjugador del Lyon sea un verso libre.
Cherki puede convertirse ahora en el gran estandarte de ese tipo de talento tan poco común mientras el fútbol avanza sin Guardiola y su constante microgestión del posicionamiento de los jugadores.
El patio de recreo de la Premier League
Tras una primera parte frustrante para el City, Cherki dio un paso al frente y convirtió Selhurst Park en su patio de recreo particular. El jugador de 23 años acabó dejando el terreno de juego a ocho minutos del final tras firmar tres disparos a puerta, tres pases clave, tres regates con éxito y 29 conducciones de balón en total, recorriendo 2,2 kilómetros en conjunto.
El Palace no tuvo respuesta ante su brillantez, especialmente en la jugada previa a su primer gol. Cherki recibió un pase de Phil Foden en la frontal del área y acto seguido se zafó de tres jugadores con el balón prácticamente pegado a los pies, antes de sorprender al portero del Palace, Dean Henderson, con una deliciosa definición de puntera justo cuando parecía que estaba perdiendo el equilibrio.
Hubo una pizca de fortuna en el segundo gol de Cherki, ya que su disparo desde 20 yardas sufrió un gran desvío en Chris Richards antes de acabar en la red, pero una vez más se fabricó él mismo el espacio y tuvo el valor de buscar portería en lugar de optar por lo seguro. En apenas cinco minutos, Cherki acabó con cualquier emoción competitiva en el partido.
«Un jugador precioso»
El excentrocampista del Liverpool y de Inglaterra Jamie Redknapp se quedó asombrado por la actuación de Cherki y se vio obligado a comparar al francés con dos iconos de la Premier League.
«Rayan Cherki pintó una obra maestra», dijo Redknapp a Sky Sports. «Fue un gol increíble [el primero]. Dio la sensación de marcar la diferencia porque los goles llegaron en un momento muy importante. Tuvo un efecto increíble en el partido. Es un genio, las cosas que puede hacer con un balón son sencillamente increíbles. No hay muchos jugadores de la Premier League que puedan hacer esto. Creo que Eden Hazard, posiblemente, podría haber hecho eso. Era ese tipo de jugador, con el centro de gravedad bajo y luego capaz de alguna manera de colar el balón hasta la escuadra.
»[Georgi] Kinkladze, los aficionados del Manchester City de otra generación lo recordarán. Podía irse de los rivales en una cabina telefónica y esto es muy parecido. Pero Cherki es un jugador precioso. Hemos estado hablando de dónde encaja porque a Enzo Maresca le gusta la estructura. Pero con alguien como Cherki tienes que aceptar su libertad, tienes que dejarle hacer lo suyo».
Ahí vuelve a aparecer esa palabra: «libertad». Como Guardiola, Maresca quiere que el City domine la posesión, pero favorece un estilo más expansivo y con verdadera amplitud. El italiano no va a quejarse a Cherki por arrancar en una carrera llena de regates o por intentar un pase arriesgado, como hizo célebremente Guardiola cuando sacó un centro de rabona para asistir un gol de Foden contra el Sunderland la temporada pasada.
Con libertad, Cherki es un ganador de partidos imparable. Por supuesto, no siempre le sale, pero el City le necesita para abrir los partidos, especialmente contra los equipos que se conforman con replegarse en un bloque bajo y absorber la presión.
Liberado
Cherki disfrutó de una magnífica primera temporada en el City, pero existía la sensación general de que podría haber aportado aún más. Guardiola le frenó, al darle al canterano del Lyon solo 19 titularidades en la Premier League y apenas cuatro en la Champions League.
Fue increíble que Cherki lograra firmar un total combinado de 25 goles y asistencias pese a la rotación constante y a tener que ceñirse a las estrictas exigencias posicionales de Guardiola. Cherki estaba obligado a mantenerse abierto o a esperar en una zona específica; si se metía por dentro demasiado pronto o se veía en apuros, arruinaba la secuencia de pases planificada por Guardiola.
«Me gusta la simplicidad porque aprendí de Lionel Messi que nunca me equivoco con las cosas simples», dijo Guardiola al reprender a Cherki tras el partido contra el Sunderland. Con esa mentalidad, Cherki nunca iba a ser el principal arquitecto del City.
En marcado contraste, la primera decisión de Maresca fue situar a Cherki por dentro, por detrás de Haaland. El nuevo técnico del City le anima a desplegar su magia en espacios reducidos y a ser el motor creativo del equipo, mientras que Guardiola quería limitar sus intervenciones para mantener una estructura rígida.
Se sigue esperando que Cherki trabaje sin descanso cuando su equipo no tiene el balón, y cumplió bien marcando a Adam Wharton en la victoria ante el Palace, pero Maresca le recompensa dándole más confianza en el último tercio. Por mucho que Guardiola elevara el juego con su perfeccionismo y su personalidad excéntrica, es una gran noticia que mediapuntas como Cherki vuelvan a florecer en su ausencia, con Maresca siguiendo el modelo de algunos otros grandes entrenadores europeos.
De nuevo de moda
Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise y Lamine Yamal también se benefician de planteamientos similares en sus respectivos clubes. El fluido sistema táctico de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain está diseñado para llevar a Kvaratskhelia a situaciones de uno contra uno para que pueda causar estragos, y da al georgiano libertad para moverse por zonas centrales cuando el lateral izquierdo Nuno Mendes se incorpora al ataque.
Vincent Kompany adopta un enfoque parecido con Olise en el Bayern de Múnich, mientras que Hansi Flick permite a Yamal interpretar los espacios de forma orgánica en su sistema de Barcelona, muy vertical. Junto con Cherki, estos jugadores están demostrando que la individualidad vuelve a estar de moda, después de haber sido reforzados por sus entrenadores.
Guardiola quiere control en todo momento y, obviamente, su filosofía fue extremadamente efectiva en el Barça, el Bayern y el City. El problema es que eso dio pie a intentos de imitación en todo el continente y, a su vez, acabó con esos espíritus libres que pueden aportar tanta alegría.
Ojalá veamos ahora a más de ellos volver a primera línea. El electrizante estado de forma de Cherki deja claro que el fútbol es mejor cuando se presenta como una forma de arte, en lugar de como un proceso mecánico. A pesar de lo que Guardiola pueda creer, todavía es posible ser un artista del espectáculo y un jugador de equipo.