El ranking de esta temporada será un poco diferente: en lugar de ordenar a los 36 equipos del primero al último, seguiremos el modelo de la fase de liga de la competición y clasificaremos a los 24 principales aspirantes, dejando fuera a los otros 12.

Eso no significa que ninguno de esos 12 equipos vaya a clasificarse. Siempre hay alguna sorpresa en las eliminatorias, pero, a nuestro juicio, estos son ahora mismo los que menos opciones tienen de superar la primera ronda y continuar su recorrido europeo.

Algunos ya han cosechado éxitos en la competición esta temporada. Entre ellos está el debutante azerbaiyano Sabah, que venció al Slavia Praga en su primer partido en casa a este nivel. Los dos clubes noruegos también han dejado huella: el Viking empató 3-3 con el Bayern de Múnich y, 24 horas después, el Bodo/Glimt derrotó al Borussia Dortmund. Sin embargo, a todos les queda un largo camino para alcanzar, al menos, la ronda de play-off.

Otros equipos modestos, como el LASK y el Slovan Bratislava, parecen no estar a la altura. También preocupa que ninguno de los dos clubes turcos logre clasificarse, ya que el Galatasaray y el Fenerbahce solo han sumado un punto entre ambos hasta ahora.

Los doce con menos opciones de GOAL: AEK de Atenas, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Praga, Slovan Bratislava y Viking.