La Champions League 2026-27 ya está en pleno desarrollo. Los 36 equipos han disputado dos partidos de la fase de liga y la nueva temporada ha arrancado con una lluvia de goles por toda Europa. De hecho, en la segunda jornada el balón acabó en la red una cifra récord de 78 veces en 18 partidos.
El Paris Saint-Germain defiende el título tras conquistar en mayo su segunda Copa de Europa consecutiva, al derrotar al Arsenal en los penaltis de la final disputada en Budapest. El equipo de Luis Enrique ha estado un escalón por encima del resto durante los últimos 18 meses, aproximadamente, pero es probable que encuentre una dura oposición en su intento de lograr un tercer título seguido.
Entonces, ¿quién está mejor situado ahora mismo para disputarle al PSG el dominio europeo? La clasificación de favoritos de GOAL seguirá a los aspirantes durante toda la competición y separará a los verdaderos candidatos de quienes solo lo parecen...
Última actualización: 8 de septiembre de 2026.