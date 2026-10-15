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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ranking de poder de la Champions League 2026-27: ¿Puede alguien frenar al PSG? El vigente campeón lanza un aviso antes del duelo contra el Barcelona y quedan al descubierto las debilidades del Bayern de Múnich

El camino hacia Madrid ya ha comenzado y la fase de liga está en pleno desarrollo, pero ¿qué equipos parecen estar ahora mismo en mejores condiciones para acabar levantando la Copa de Europa?

Tom Maston
Traducido por

  • La Champions League 2026-27 ya está en pleno desarrollo. Los 36 equipos han disputado dos partidos de la fase de liga y la nueva temporada ha arrancado con una lluvia de goles por toda Europa. De hecho, en la segunda jornada el balón acabó en la red una cifra récord de 78 veces en 18 partidos.

    El Paris Saint-Germain defiende el título tras conquistar en mayo su segunda Copa de Europa consecutiva, al derrotar al Arsenal en los penaltis de la final disputada en Budapest. El equipo de Luis Enrique ha estado un escalón por encima del resto durante los últimos 18 meses, aproximadamente, pero es probable que encuentre una dura oposición en su intento de lograr un tercer título seguido.

    Entonces, ¿quién está mejor situado ahora mismo para disputarle al PSG el dominio europeo? La clasificación de favoritos de GOAL seguirá a los aspirantes durante toda la competición y separará a los verdaderos candidatos de quienes solo lo parecen...

    Última actualización: 8 de septiembre de 2026.

  • Fuera, mirando hacia dentro

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    El modesto Viking logró un sorprendente empate ante el Bayern de Múnich en la segunda jornada.

    El ranking de esta temporada será un poco diferente: en lugar de ordenar a los 36 equipos del primero al último, seguiremos el modelo de la fase de liga de la competición y clasificaremos a los 24 principales aspirantes, dejando fuera a los otros 12.

    Eso no significa que ninguno de esos 12 equipos vaya a clasificarse. Siempre hay alguna sorpresa en las eliminatorias, pero, a nuestro juicio, estos son ahora mismo los que menos opciones tienen de superar la primera ronda y continuar su recorrido europeo.

    Algunos ya han cosechado éxitos en la competición esta temporada. Entre ellos está el debutante azerbaiyano Sabah, que venció al Slavia Praga en su primer partido en casa a este nivel. Los dos clubes noruegos también han dejado huella: el Viking empató 3-3 con el Bayern de Múnich y, 24 horas después, el Bodo/Glimt derrotó al Borussia Dortmund. Sin embargo, a todos les queda un largo camino para alcanzar, al menos, la ronda de play-off.

    Otros equipos modestos, como el LASK y el Slovan Bratislava, parecen no estar a la altura. También preocupa que ninguno de los dos clubes turcos logre clasificarse, ya que el Galatasaray y el Fenerbahce solo han sumado un punto entre ambos hasta ahora.

    Los doce con menos opciones de GOAL: AEK de Atenas, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Praga, Slovan Bratislava y Viking.

  • 24. Nápoles ⬇️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Nápoles ya corre el riesgo de quedarse fuera de las eliminatorias por segunda temporada consecutiva

    Dado el pésimo historial de Antonio Conte en competiciones continentales, quizá no debería haber sorprendido que el Nápoles quedara eliminado en la fase de liga la temporada pasada. Aun así, muchos se quedaron atónitos al ver que el entonces campeón de la Serie A no lograba acabar entre los 24 primeros. Conte ya se ha marchado y Massimiliano Allegri ha llegado tras su propia salida del AC Milan.

    Las cosas no han empezado bien para Allegri, que hasta ahora solo ha ganado tres de sus seis partidos de Serie A al frente del equipo. Además, el Nápoles sigue buscando su primer punto en la Champions League tras las derrotas ante el Arsenal y el Villarreal. La segunda es la que más preocupará a Allegri. Aunque el Nápoles cerrará la fase de liga con partidos ante el Sabah y el Viking, primero debe mantenerse cerca de los puestos de clasificación para que esos encuentros tengan importancia.

  • 23. Villarreal ⬆️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Villarreal parece mucho mejor preparado para dar que hablar en la Champions League esta temporada

    El Villarreal fue una de las mayores decepciones de la pasada Champions League: el Submarino Amarillo sumó un solo punto en ocho partidos y terminó penúltimo en la fase liga de 36 equipos. Esta vez, sin embargo, ya está haciendo un papel mucho mejor.

    Aunque perdió ante el Borussia Dortmund en la primera jornada, tuvo mala fortuna al no sacar un empate de Alemania. Después dio continuidad a aquella actuación con una victoria sobre el Napoli en la que el equipo de Inigo Perez mostró una gran definición. Con los partidos ante el Slavia Pragua y el Sabah aún por disputar antes de Navidad, el Villarreal debería llegar al Año Nuevo con opciones de clasificarse.

  • 22. Porto ⬇️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Oporto llegó a la competición con grandes esperanzas, pero ha comenzado su andadura con dos derrotas consecutivas.

    Tras dos años de ausencia, el Porto regresa a la Champions League después de que el equipo de Francesco Farioli conquistara la Liga Portugal la pasada temporada. El técnico italiano convirtió al Porto en uno de los equipos más difíciles de batir de Europa desde que asumió el cargo en el verano de 2025, pero aún tiene trabajo por delante si quiere dejar huella en la competición continental esta vez.

    Aunque la derrota ante el Manchester City en la primera jornada era previsible, a Farioli le frustrará que su equipo desaprovechara una ventaja en la segunda parte ante el Real Betis y acabara perdiendo 3-2 en España. Por eso, sus próximos partidos en casa contra el PSV y el Nápoles ya parecen dos encuentros que debe ganar.

  • 21. PSV ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El PSV habría esperado sumar más de un solo punto en sus dos primeros partidos.

    Pese a golear al Napoli y al Liverpool durante la fase de liga de la temporada pasada, el PSV no logró clasificarse para las eliminatorias. Tras sumar solo un punto en sus dos primeros partidos, ya se teme que la historia se repita para el campeón neerlandés en 2025-26.

    Después de empatar en casa con el Shakhtar Donetsk, cayó por la mínima ante el RB Leipzig en un partido en el que el penalti fallado por Ivan Perisic acabó costándole caro al equipo de Peter Bosz. Sobre el papel, el PSV tiene uno de los calendarios más asequibles de la fase de liga, pero debe empezar a aprovechar cuanto antes el sorteo favorable que le ha tocado.

  • 20. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Leipzig se repuso de la derrota en Como en la primera jornada y venció al PSV en su siguiente partido.

    Después de quedarse sin disputar competiciones europeas la pasada temporada, el Leipzig ha regresado a la máxima competición continental tras acabar tercero en la Bundesliga. Sin embargo, su vuelta a la Champions League comenzó de forma bochornosa: cayó goleado ante el debutante Como en su primer partido europeo de la campaña.

    Por suerte para el entrenador Martin Demichelis, el conjunto alemán logró recuperarse y conseguir una ajustada victoria ante el PSV gracias a un gol de Brajan Gruda en la segunda parte. Con el Real Madrid y el Manchester City como próximos rivales en Europa, ese triunfo era muy necesario para mantener alta la moral en el Red Bull Arena.

  • 19. Shakhtar Donetsk ⬆️

    FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-AEK
    AFP

    Arda Turan ha llevado al Shakhtar a una victoria y un empate en sus dos primeros partidos de la fase de liga.

    Poco se esperaba del Shakhtar Donetsk en su regreso a la Champions League, ya que el equipo ucraniano sigue sin tener una sede fija debido a la invasión rusa de su país. El conjunto de Arda Turan ha elegido Stamford Bridge como sede para sus partidos europeos esta temporada y estrenó su nueva casa en el oeste de Londres con una victoria ante el AEK de Atenas el miércoles.

    Ese triunfo llegó después de un empate más que meritorio a domicilio ante el PSV. Con los partidos contra el Slovan Bratislava y el Fenerbahce aún pendientes, los cuatro puntos que ya suma el Shakhtar le dan una excelente base para buscar el pase a las eliminatorias.

  • 18. Club Brujas ⬆️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Nicolo Tresoldi se dio a conocer en el panorama europeo con un triplete que sirvió para derrotar al Inter en San Siro.

    El Club Brujas se ha clasificado para las eliminatorias en cada uno de los dos primeros años del nuevo formato de la Champions League y confiará en lograrlo por tercera vez consecutiva tras reponerse de la derrota ante el Aston Villa en la primera jornada y ganar un partido trepidante contra el Inter en San Siro.

    Nicolo Tresoldi, aficionado del AC Milan desde niño, acaparó los titulares con un triplete, mientras que la velocidad y la habilidad del extremo Carlos Forbs causaron todo tipo de problemas a la defensa del Inter. Con un calendario relativamente asequible por delante, el conjunto belga ya tiene motivos para confiar en acabar entre los 24 primeros.

  • 17. Stuttgart ⬆️

    SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Deniz Undav marcó y el Stuttgart sumó en Bratislava su segunda victoria en dos partidos.

    Sebastian Hoeness sigue obrando maravillas con el Stuttgart, al que ha llevado de disputar la promoción de permanencia de la Bundesliga a clasificarse dos veces para la Champions League en tres temporadas. Deniz Undav se ha convertido en el referente del equipo en ataque, mientras que Angelo Stiller y Jamie Leweling, que juegan por detrás de él, despiertan el interés de los clubes más grandes de Europa.

    Esta temporada, el Stuttgart cuenta a su favor con el calendario más asequible de los 36 equipos clasificados, según Opta, y ha aprovechado ese cómodo comienzo para derrotar tanto al Viking como al Slovan Bratislava. El Atlético de Madrid y el Inter plantearán pruebas más exigentes antes de que termine noviembre, pero el equipo de Hoeness ya tiene al alcance de la mano un puesto en las eliminatorias.

  • 16. Real Betis ⬆️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Isco marcó el gol de la victoria del Betis, que remontó para vencer al Porto en la segunda jornada.

    De vuelta en la Champions League por primera vez en más de 20 años, el Real Betis terminó quinto en LaLiga la pasada temporada y sigue consolidándose como un rival a tener en cuenta en España bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

    También se ha hecho notar en Europa desde el principio, con dos victorias consecutivas por 3-2 ante el Lille y el Oporto que le sitúan de lleno en la lucha no solo por una plaza en la fase eliminatoria, sino incluso por el pase directo a octavos de final. Tendrá que mantener ese impulso en sus próximos cuatro partidos, ya que no querrá llegar a los dos últimos, contra el Arsenal y el Bayern de Múnich, necesitado de puntos para asegurar la clasificación.

  • 15. Como ⬇️

    Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Como volvió a la realidad en el campo del Feyenoord tras su fantástico inicio en la competición.

    El Como puede ser un debutante en la Champions League que ni siquiera jugaba en la máxima categoría hace tres años, pero no está en la competición para ser un mero comparsa. El sorprendente equipo de la Serie A ha demostrado en las dos últimas temporadas que sabe derrotar a los grandes clubes de Italia, y el conjunto de Cesc Fabregas se ha centrado ahora en vencer a algunos de los mejores equipos de Europa.

    Comenzó su campaña continental a lo grande, con una goleada al RB Leipzig en la primera jornada, pero la derrota del miércoles ante el Feyenoord supuso un duro baño de realidad para Fabregas y su talentosa plantilla. El Manchester United es su próximo rival, y una victoria ante el equipo inglés dejaría al debutante en una posición muy favorable para clasificarse, dado que aún debe enfrentarse al Lens y al AEK Atenas antes de que termine noviembre.

  • 14. Sporting CP ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-SPORTING
    AFP

    El Sporting ha firmado un inicio perfecto en su intento de alcanzar las rondas eliminatorias por tercera temporada consecutiva.

    El Sporting empieza a ser un habitual de la Champions League. La temporada pasada llegó hasta cuartos de final tras acabar contra pronóstico entre los ocho primeros de la fase de liga y protagonizar una remontada épica para eliminar al Bodo/Glimt en octavos.

    Rui Borges, el artífice de aquella trayectoria, sigue al frente del equipo y vuelve a hacer de las suyas: el Sporting figura entre los equipos que han ganado sus dos primeros partidos de Champions League, ante el Galatasaray y el Lens. Con el LASK y el Shakhtar Donetsk como próximos rivales, el conjunto lisboeta podría estar a las puertas de asegurarse un puesto entre los ocho primeros mucho antes de enfrentarse al Barcelona y al Manchester City en enero.

  • 13. Roma ⬇️

    FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRID
    AFP

    Unos diez últimos minutos desastrosos le salieron caros a la Roma en su derrota ante el Real Madrid

    La Roma vuelve a la Champions League por primera vez desde la temporada 2018-19. Gian Piero Gasperini ha obrado maravillas para devolver al equipo su condición de una de las grandes potencias del fútbol italiano. Bajo las órdenes del antiguo entrenador del Atalanta, el club de la capital se ha convertido en un rival muy difícil de batir y parecía encaminado a lograr una victoria de prestigio en la segunda jornada: ganaba 3-1 al Real Madrid al entrar en los últimos diez minutos.

    Sin embargo, unos cambios desconcertantes llevaron al equipo local a encajar tres goles en los últimos minutos en el Estadio Olímpico. Así, se quedó con solo un punto en sus dos primeros partidos, tras haber empatado ante el Fenerbahce. No obstante, el encuentro en casa contra el Slovan Bratislava debería ofrecer a Gasperini y a sus jugadores la oportunidad perfecta para reaccionar a la primera.

  • 12. Borussia Dortmund ⬇️

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMEN
    AFP

    El buen inicio de temporada del Dortmund se frenó en seco con la derrota en el campo del Bodo/Glimt.

    El Borussia Dortmund se ganó la fama de ser la gran escuela de talentos del fútbol europeo cuando jugadores como Erling Haaland, Jude Bellingham y Achraf Hakimi pasaron por el club antes de convertirse en superestrellas, pero en los últimos años han escaseado los futbolistas de élite salidos de sus filas. Por eso, el gigante de la Bundesliga apostó por la juventud durante el verano, y Niko Kovac cuenta ahora con una plantilla de potencial casi ilimitado.

    Ese potencial le ha permitido firmar un buen inicio de temporada en la Bundesliga, pero su campaña en la Champions League ya se ha complicado tras caer ante el Bodo/Glimt en el círculo polar ártico. En el lado positivo, ya suma una victoria frente al Villarreal, mientras que el encuentro de la tercera jornada contra el Sabah le brinda una oportunidad ideal para volver a ganar.

  • 11. Manchester United ⬇️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTD
    AFP

    La falta de acierto del Manchester United de cara a portería le salió cara en su derrota ante el Atlético de Madrid.

    Michael Carrick llevó al Manchester United de vuelta a la Champions League durante su destacada etapa como entrenador interino en la segunda mitad de la pasada temporada, pero su inicio como técnico permanente no ha salido del todo según lo previsto: el equipo solo ha ganado dos de sus nueve primeros partidos de la temporada entre todas las competiciones.

    Una de esas victorias llegó en la Champions League, cuando goleó en Old Trafford al Sabah, debutante en la competición. Sin embargo, la posterior derrota ante el Atlético de Madrid dejó al descubierto la falta de pegada y de experiencia al máximo nivel de la plantilla del United. Ahora le esperan dos partidos complicados ante el Como y la Roma, aunque está por ver si Carrick seguirá al frente del equipo cuando llegue el segundo de esos encuentros contra rivales italianos.

  • 10. Inter ⬇️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Inter ha comenzado su nueva campaña en la Champions League con dos derrotas consecutivas.

    El Inter fue quizá el equipo que más decepcionó en la Champions League de la temporada pasada: el finalista derrotado de 2025 cayó en la ronda de play-offs tras perder tanto en casa como fuera ante el Bodo/Glimt. Cristian Chivu logró dejar atrás aquella decepción y conquistar un doblete nacional al término de su primer año al frente, pero en Europa las cosas aún no han mejorado.

    Opta situó al Inter como el equipo con el segundo calendario más asequible de los 36 participantes en la fase de liga. Sin embargo, tras caer por la mínima ante el Real Madrid en la primera jornada, perdió 4-3 en casa contra el Club Brugge y quedó en la zona baja de la clasificación. Aún tiene tiempo para enderezar su campaña, pero ya resulta, como mínimo, dudoso que pueda volver a llegar lejos.

  • 9. Aston Villa ⬆️

    Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Aston Villa vuelve a hacer gala de sus credenciales europeas bajo la dirección de Unai Emery.

    El Aston Villa vivió un verano de grandes cambios: seis titulares de la final de la Europa League en la que se proclamó campeón abandonaron el club. Unai Emery afronta así una temporada que probablemente será de transición, con el objetivo de construir un nuevo equipo formado en su mayor parte por fichajes. Al técnico español tampoco le ayudó que algunas de las nuevas incorporaciones llegaran lesionadas, pero el equipo parece estar tomando impulso, aunque más tarde de lo esperado.

    En la Champions League, desde luego, las cosas difícilmente podrían haber ido mejor. El equipo de Emery siguió su victoria a domicilio ante el Club Brujas con una goleada por 6-0 al Fenerbahce. También confiará en sumar tres victorias en tres partidos cuando reciba al Viking en su próximo encuentro, antes de viajar al Camp Nou para enfrentarse al Barcelona a finales de noviembre.

  • 8. Atlético de Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Atlético se repuso de su derrota ante el Liverpool al vencer al Manchester United en el Metripolitano.

    Contra todo pronóstico, el Atlético de Madrid luchó hasta alcanzar las semifinales de la Champions League la temporada pasada, antes de caer por un estrecho margen ante el Arsenal. Diego Simeone confiará en que su equipo pueda volver a llegar lejos esta vez, aunque perdió en Anfield en la primera jornada.

    El Atleti reaccionó de forma convincente y venció al Manchester United en su segundo partido. Aunque a principios de noviembre le espera un duelo contra el Bayern de Múnich, el resto de sus encuentros parecen asequibles, por lo que debería tener a su alcance una plaza de clasificación directa para octavos de final cuando llegue enero.

  • 7. Liverpool ⬆️

    LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Bradley Barcola arrancó con fuerza su etapa en el Liverpool con un triplete en la victoria ante el LASK.

    Pese a llegar una ronda más lejos que en la temporada 2024-25, el Liverpool dio sin duda un paso atrás en su nivel de juego en la Champions League la pasada campaña, antes de caer eliminado ante el PSG por segunda edición consecutiva. La esperanza es que Andoni Iraola devuelva a Anfield un fútbol ofensivo y atractivo tras sustituir a Arne Slot al frente del equipo, pero hasta ahora las mejoras han sido escasas.

    Con todo, el Liverpool suma dos victorias en sus dos partidos de Champions League: primero remontó para vencer al Atlético de Madrid en Anfield y después marcó seis goles en Austria para derrotar al LASK. Bradley Barcola aprovechó ese encuentro para dar impulso a su etapa en el Liverpool con un triplete y, con uno de los calendarios más asequibles a su favor, el equipo de Iraola ya debería confiar en acabar entre los ocho primeros.

  • 6. Manchester City ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El doblete de Erling Haaland en la segunda parte no fue suficiente para evitar la derrota del Manchester City ante el PSG.

    Quizá no haya ningún equipo más desesperado por ganar la Champions League esta temporada que el Manchester City. Ante la probable imposición de una dura sanción por parte de la Premier League por incumplir sus normas financieras, la única esperanza realista del equipo de Enzo Maresca para mantener su lugar entre la élite europea es ganar la máxima competición continental.

    Con esto en mente, la derrota del miércoles ante el PSG recordó el nivel que debe alcanzar cuanto antes este renovado City si quiere llegar lejos en la competición. Desde luego, su actuación en la segunda parte ofrece motivos para confiar en que puede plantar cara a los mejores equipos de Europa, y será interesante ver cómo le va ante el Barcelona a principios de diciembre.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Antonio Rudiger culminó una remontada épica del Madrid en casa de la Roma en la segunda jornada.

    El Real Madrid ha quedado muy por debajo de las expectativas en la Champions League durante las dos últimas temporadas y ahora ha recurrido a Jose Mourinho con la intención de volver a conquistar títulos, tanto nacionales como europeos, para el Bernabéu. Sin embargo, el técnico portugués ya está bajo presión tras un inicio de campaña marcado por actuaciones irregulares.

    Todo apuntaba a que esa presión iba a alcanzar su punto máximo el miércoles, cuando el Madrid se vio 3-1 por detrás ante la Roma. Sin embargo, los blancos marcaron tres goles en los últimos 10 minutos para convertir una derrota casi segura en victoria y sumar su segundo triunfo en dos partidos de Champions League, tras imponerse anteriormente al Inter. Aun así, el equipo de Mourinho necesita mejorar mucho si aspira a llegar, como mínimo, a semifinales.

  • 4. Bayern de Múnich ⬇️

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    La expulsión de Michael Olise le salió cara al Bayern, que se dejó puntos contra todo pronóstico en su visita al Viking.

    A medida que avanzaba la Champions League de la temporada pasada, el Bayern de Múnich se convirtió en el favorito de muchos aficionados, pero acabó cayendo ante el PSG tras una de las grandes semifinales de la historia de la competición. Liderado por su arrollador trío atacante formado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Diaz, el gigante de la Bundesliga había superado hasta entonces a todos sus rivales, incluido el Real Madrid en cuartos de final.

    Esta vez las cosas no han terminado de funcionar igual, como demostró la incapacidad del Bayern para vencer al Viking en la segunda jornada. El equipo de Vincent Kompany remontó un 2-0 en contra y se puso por delante en la segunda parte, pero la expulsión de Olise lo dejó con diez jugadores y acabó encajando el gol del empate en el último minuto ante el modesto conjunto noruego.

    Además, Olise se perderá por esa expulsión el duelo de la tercera jornada contra el Arsenal, un partido que promete servir para medir el nivel de ambos equipos.

  • 3. Arsenal ⬆️

    Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Arsenal no ha mostrado su mejor versión en sus dos primeros partidos, pero ha cumplido en ambos.

    Tras caer en la final de mayo, es probable que esta temporada la determinación del Arsenal por conquistar por fin su primera Copa de Europa alcance su punto álgido, especialmente si, como se espera, se distancia claramente de sus rivales en la lucha por el título de la Premier League una vez se confirmen las sanciones al Manchester City. Mikel Arteta cuenta, desde luego, con una defensa y un centro del campo capaces de llegar hasta el final, pero siguen existiendo dudas sobre la capacidad goleadora del ataque del Arsenal después de que el club no lograra fichar a un delantero de renombre durante el verano.

    El primer objetivo del Arsenal es repetir su fase de liga perfecta de 2025-26. Por ahora suma dos victorias en dos partidos, pese a no haber mostrado su mejor versión ni ante el Nápoles ni ante el Lille. La próxima cita del equipo de Mikel Arteta es una visita al Bayern de Múnich, en la que buscará dar un golpe sobre la mesa en Baviera.

  • 2. Barcelona ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONA
    AFP

    Lamine Yamal mostró su mejor versión en la victoria del Barcelona con remontada ante el Galatasaray

    Han pasado ya 11 años desde la última vez que el Barcelona ganó la Champions League, pero existe la sensación de que, si algún equipo puede destronar al PSG esta temporada, es el de Hansi Flick. Los azulgranas han dominado las dos últimas temporadas de LaLiga bajo las órdenes del técnico alemán, pero en Europa no han logrado llegar tan lejos, en parte por su línea defensiva adelantada y los espacios que deja su centro del campo.

    Existe la convicción de que el fichaje de Rodri cambiará las cosas en ese aspecto: nadie en el mundo corta los contraataques mejor que el capitán de España. Lamine Yamal y Raphinha, por su parte, han comenzado la nueva temporada en plena forma de cara a puerta. El primero dio dos asistencias espectaculares en la victoria ante el Galatasaray en la segunda jornada. Con el PSG como próximo rival, el Barça afronta la prueba definitiva.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El vigente campeón de Europa por segundo año consecutivo dio una exhibición en la primera parte de su victoria ante el Manchester City.

    Ganador de la Champions League en las dos últimas temporadas, el PSG buscará su tercer título consecutivo en 2026-27 con el objetivo de convertirse en el primer equipo que no sea el Real Madrid en levantar la Copa de Europa tres veces seguidas. Los primeros indicios son prometedores: tras golear al Slovan Bratislava, logró una victoria de autoridad a domicilio ante el Manchester City.

    El equipo de Luis Enrique deslumbró al adelantarse por 3-0 en la primera mitad. Aunque el City le planteó muchos más problemas tras el descanso, el campeón francés resistió para imponerse por 4-2. Su próximo rival será el Barcelona, en un partido que podría ser un anticipo de la final.