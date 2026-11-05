La clasificación de los favoritos de esta temporada tendrá un aspecto algo distinto. En lugar de ordenar a los 36 equipos del primero al último, seguiremos el formato de la fase liga de la competición y clasificaremos a los 24 principales aspirantes. Los otros 12 quedarán fuera.

Eso no significa que ninguno de estos 12 equipos vaya a pasar de ronda, ya que siempre hay alguna sorpresa en las eliminatorias. Sin embargo, a nuestro juicio, son los que menos probabilidades tienen ahora mismo de superar la primera ronda y continuar su trayectoria europea.

Entre ellos hay equipos que ya han logrado buenos resultados en la competición esta temporada, como el modesto Viking noruego, que dio continuidad a su meritorio empate ante el Bayern Múnich con una victoria sobre el Sabah en la cuarta jornada. El AEK de Atenas, por su parte, puso contra las cuerdas al Real Madrid antes de caer por 3-2, mientras que el Bodo/Glimt sigue rindiendo por encima de lo esperado.

El panorama es menos alentador para el Nápoles y el PSV. Ambos corren un serio riesgo de quedarse fuera de las eliminatorias por segunda temporada consecutiva tras ganar solo uno de sus cuatro primeros partidos.

Los doce condenados de GOAL: AEK de Atenas, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Nápoles (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia de Praga, Slovan Bratislava, Viking.