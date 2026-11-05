La Champions League 2026-27 ya está en pleno desarrollo: los 36 equipos han llegado al ecuador de la fase liga y los goles han abundado por toda Europa en el arranque de la nueva temporada.
El Paris Saint-Germain defiende el título después de conquistar su segunda Copa de Europa consecutiva el pasado mayo, cuando derrotó al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en Budapest. El equipo de Luis Enrique ha estado a otro nivel durante los últimos 18 meses aproximadamente, pero probablemente se enfrentará a una dura competencia en su intento de lograr un tercer título seguido.
Así pues, ¿quién está mejor situado en este momento para disputarle al PSG la supremacía europea? El ranking de poder de GOAL seguirá a los aspirantes durante toda la competición y distinguirá a los verdaderos candidatos de quienes no lo son...
Actualización anterior: 15 de octubre de 2026.