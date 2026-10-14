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Women's World Cup Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ranking de favoritas para el Mundial femenino de 2027: La vigente campeona, España, da un golpe sobre la mesa en su doble enfrentamiento con la selección femenina de Estados Unidos, mientras Inglaterra se acerca a sellar su clasificación

Los equipos han estado ocupados asegurando su plaza y preparándose para el torneo de este verano en Brasil, pero ¿quiénes son los principales favoritos para levantar el trofeo?

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Treinta y dos selecciones viajarán a Brasil en el verano de 2027 con un gran sueño: ganar el Mundial femenino. España lo hizo realidad en 2023, al derrotar a Inglaterra en la final, y la Roja será una de las grandes favoritas para volver a triunfar cuando el torneo arranque el 24 de junio en el emblemático Maracaná de Río de Janeiro. Pero ¿cuáles son las mayores amenazas para su corona?

    Por ahora, solo se ha confirmado la participación de 18 de las 32 selecciones, mientras que potencias como Inglaterra, Estados Unidos y Países Bajos aún deben asegurarse una plaza en Brasil. La fase de clasificación ya ha deparado una gran sorpresa: Nigeria, presente en todas las ediciones hasta ahora, se perfila para perderse el Mundial femenino por primera vez en la historia del torneo. Y podría haber más eliminaciones inesperadas antes de que la clasificación concluya en febrero.

    Mientras se resuelven esos procesos, el ranking de favoritas para el Mundial femenino de 2027 de GOAL sumará a las 18 selecciones ya clasificadas las cuatro que figuran entre las diez primeras de la clasificación mundial de la FIFA y aún no tienen plaza. De esas cuatro, Estados Unidos y Canadá conocerán su destino en el Campeonato W de la CONCACAF más adelante este año, mientras que Inglaterra y Suecia esperan superar sin contratiempos la repesca de la UEFA. Su destino se conocerá para diciembre, justo antes del sorteo de la fase de grupos del Mundial.

    Así que, a menos de nueve meses del torneo, ¿qué selecciones parecen representar la mayor amenaza para España como campeona del mundo? ¿Sigue siendo la vigente campeona el equipo a batir de cara al torneo de 2027? ¿O hay otra selección que lleva la delantera?

  • 22. Argelia

    Algeria Women 2026
    Backpagepix

    Argelia debutará en el Mundial femenino de Brasil tras terminar tercera en la Copa Africana de Naciones femenina de 2026

    Argelia, una de las dos selecciones debutantes confirmadas hasta la fecha, disputará por primera vez el Mundial femenino en 2027 tras alcanzar las semifinales de la Copa Africana de Naciones Femenina en una campaña histórica.

    La defensa es uno de los grandes puntos fuertes del equipo y sentó las bases de su camino hasta el tercer puesto en Marruecos. Incluso cuando encaja goles, Argelia mantiene los partidos igualados, por lo que siempre tiene opciones de conseguir un resultado favorable.

    Sin embargo, Argelia necesita ganar experiencia ante rivales de otros continentes antes de llegar a Brasil. Se enfrenta tan a menudo a equipos africanos que cuesta encontrar la última vez que jugó contra uno de fuera del continente. Es posible que no lo haya hecho desde su duelo ante Líbano en el Campeonato Árabe Femenino de 2006. Eso tiene que cambiar antes de su debut en un Mundial.

  • 21. Filipinas

    Philippines Women 2026
    Getty Images

    Tras disputar su primer Mundial femenino en 2023, Filipinas volverá a jugarlo en 2027 después de ganar un partido de repesca contra Uzbekistán.

    Impulsada por la incorporación de muchas futbolistas con doble nacionalidad, Filipinas se clasificó para su primer Mundial femenino en 2023 y lo celebró con una victoria en su debut al imponerse por 1-0 a Nueva Zelanda, una de las anfitrionas. Volver a clasificarse para el torneo ya supone un enorme logro para una selección con tan poca experiencia en este escenario.

    ¿Podría dar un paso más que en 2023 y alcanzar las eliminatorias en 2027? Le vendría bien adquirir más experiencia ante las mejores selecciones, como demostró la goleada por 7-0 que sufrió ante Japón en los cuartos de final de la Copa Asiática. Filipinas espera poder programar algunos amistosos útiles antes de viajar a Brasil.

  • 20. Nueva Zelanda

    New Zealand Women 2026
    Getty Images

    Nueva Zelanda hizo historia en el Mundial femenino de 2023 al lograr su primera victoria en el torneo tras derrotar en casa a una selección noruega repleta de estrellas.

    Nueva Zelanda vivió un Mundial femenino histórico en 2023, y no solo por ser coanfitriona. En su sexto torneo y a su 16.º intento, logró por fin su primera victoria en un Mundial al imponerse a Noruega en Auckland en el partido inaugural. Por eso, debió de ser decepcionante no conseguir después salir de un grupo muy igualado y quedarse sin el segundo puesto por la diferencia de goles.

    ¿Qué posibilidades tendrá en 2027? Serán menores, ya que su condición de coanfitriona le permitió disfrutar de un sorteo más favorable para la fase de grupos en 2023. Esta vez se enfrentará a rivales mucho más difíciles, y las recientes goleadas sufridas ante Australia y Estados Unidos no son una buena señal.

    De hecho, Nueva Zelanda solo ha ganado tres de sus 23 partidos contra selecciones ajenas a su confederación desde el Mundial femenino de 2023: venció a Venezuela (42.ª en la clasificación de la FIFA), Costa Rica (43.ª) y Tailandia (49.ª). Necesita plantar cara a equipos mejores que esos para firmar un buen Mundial.

  • 19. Corea del Norte

    North Korea Women 2026
    Getty Images

    Corea del Norte disputará su cuarto Mundial femenino, el primero desde 2011, tras vencer a China Taipéi en una eliminatoria de repesca.

    Corea del Norte es una de las selecciones más fascinantes del Mundial femenino de 2027 por multitud de razones, y quedó encuadrada en uno de los grupos más difíciles de la Copa Asiática de 2026. La derrota ante China y el segundo puesto en el grupo la llevaron a enfrentarse a Australia en cuartos de final, un duelo que puso fin a su torneo.

    Aun así, ambas derrotas fueron por un margen ajustado y el talento joven que está surgiendo en Corea del Norte invita al optimismo. La selección ganó los Mundiales femeninos sub-17 y sub-20 de 2024, además de la Copa Asiática sub-17, y desde entonces ha revalidado los dos títulos sub-17. Algunas de las protagonistas de esos triunfos ya se están abriendo paso en la selección absoluta.

    Con todo, Corea del Norte ya había cosechado éxitos en categorías inferiores, con los títulos de los Mundiales sub-17 y sub-20 de 2016, y esta es su primera clasificación a nivel absoluto desde 2011. Queda por ver qué impacto tendrá esta generación en esta ocasión.

  • 18. China

    China Women 2026
    Getty Images

    Subcampeona en 1999, China solo ha dejado de clasificarse para uno de los nueve Mundiales femeninos anteriores, pero quedó eliminada en la fase de grupos en 2023.

    Es difícil saber qué esperar de China, que quedó eliminada por primera vez en la fase de grupos del último Mundial femenino.

    En noviembre de 2025, China sufrió una goleada por 8-0 ante Inglaterra, pero unos meses después terminó primera de su grupo en la Copa Asiática gracias a una victoria sobre una buena selección de Corea del Norte. En la primera ronda eliminatoria necesitó la prórroga para vencer a China Taipéi, y luego le puso las cosas difíciles a Australia en una semifinal que acabó perdiendo por 2-1.

    Será interesante seguir la evolución del equipo de Ante Milicic de aquí al comienzo del Mundial femenino de 2027. Sin embargo, es difícil sacar muchas conclusiones de algunas de sus victorias recientes, dado el nivel de sus rivales.

  • 17. Marruecos

    Ibtissam Jraïdi Zineb Redouani Morocco Women 2026
    Backpagepix

    Marruecos alcanzó los octavos de final en su debut en el Mundial femenino en 2023 y buscará aprovechar esa base en 2027.

    El fútbol femenino ha recibido una gran inversión en Marruecos en los últimos años. Los frutos han sido dos finales consecutivas de la Copa Africana de Naciones, en 2022 y 2024, la primera clasificación de la selección para un Mundial femenino, en 2023, y su llegada a las eliminatorias de ese mismo torneo. Las Leonas del Atlas son ahora uno de los mejores equipos de África y a muchos les habría sorprendido que no se clasificaran para el Mundial femenino de 2027.

    Ahora, Marruecos quiere dar el siguiente paso y competir con más frecuencia contra rivales aún mejores. Algunos de sus amistosos más recientes ante selecciones no africanas generan dudas al respecto. Tras empatar 1-1 con Haití a principios de 2025, el 0-0 frente a Nueva Zelanda justo antes de la Copa Africana de Naciones femenina dejó una sensación decepcionante, al igual que el reciente empate sin goles ante Uzbekistán.

    Hace falta progresar más para subir de nivel y poner realmente en apuros a las selecciones mejor situadas en la clasificación, aunque los avances logrados hasta ahora siguen siendo dignos de elogio. ¿Puede el nuevo seleccionador, Eric Blahic, ayudar a Marruecos a dar ese paso? Sustituyó al exseleccionador de España Jorge Vilda antes del parón internacional de octubre, aunque la federación apenas explicó el motivo.

  • 16. Corea del Sur

    Son Hwa-yeon South Korea Women 2026
    Getty Images

    Corea del Sur disputará en 2027 su cuarto Mundial femenino consecutivo y buscará resarcirse tras caer en la fase de grupos en las dos últimas ediciones.

    Tras quedar eliminada en la fase de grupos de forma consecutiva y sin lograr ninguna victoria, Corea del Sur espera tener una mejor participación en el Mundial femenino de 2027.

    Sus actuaciones en 2026 han dejado buenas sensaciones en ataque: el equipo ha ganado con comodidad a selecciones peor clasificadas en la Copa Asiática y ha empatado 3-3 con Australia en un partido emocionante. Sin embargo, necesita mejorar en defensa, como demuestran no solo ese empate, sino también la derrota por 4-1 ante Japón en semifinales y las abultadas derrotas posteriores en amistosos contra Brasil y Canadá.

    También le vendrá bien enfrentarse a más rivales de otras regiones de aquí al Mundial, ya que, como les ocurre a muchas selecciones asiáticas, el calendario ha llevado últimamente a Corea del Sur a medirse con frecuencia a rivales conocidos de su continente.

  • 15. Malaui

    Malawi Women 2026
    Backpagepix

    Malaui disputará su primer Mundial femenino en 2027 tras alcanzar la final de la Copa Africana de Naciones femenina en su debut en 2026.

    Para los aficionados ocasionales, Malaui puede parecer una participante inesperada en el Mundial femenino. Pero, para quienes siguen el fútbol de cerca, Malaui es la selección que más ganas tienen de ver en Brasil en 2027.

    La razón es que esta selección cuenta con una delantera centro de talla mundial como Temwa Chawinga, estrella del Kansas City Current que ha ganado las dos últimas Botas de Oro y los dos últimos premios a la mejor jugadora de la NWSL, la máxima categoría de Estados Unidos. En la banda juega su hermana mayor, Tabitha, otra delantera con facilidad para marcar que milita en el Lyon, ocho veces campeón de Europa.

    Pero Malaui no es solo una selección con dos figuras destacadas: es un auténtico equipo, como demuestra su llegada a la final de la Copa Africana de Naciones en su debut en el torneo, en 2026. ¿Podrá causar una sensación similar en el Mundial femenino? Será más difícil, pero tiene calidad para poner en apuros a cualquier rival.

  • 14. Argentina

    Maria Bonsegundo Argentina Women 2026
    Getty Images

    Argentina ha disputado cuatro Mundiales femeninos, pero nunca ha superado la fase de grupos.

    En el último Mundial femenino, el grupo de Argentina quedó completamente abierto, pero fue Sudáfrica quien lo aprovechó para pasar por primera vez a las eliminatorias, mientras que la Albiceleste terminó última con un solo punto. Y, mientras las sudamericanas aún se recuperaban del golpe, la goleada por 8-0 que sufrieron ante Japón en un amistoso disputado apenas unas semanas después del torneo no debió de mejorar el ánimo.

    Desde entonces, sin embargo, Argentina ha dado pasos muy alentadores. Acabó segunda en la fase de clasificación para este torneo, a solo dos puntos de Colombia, cuartofinalista del Mundial femenino de 2023, y sin perder ningún partido. Los amistosos ante rivales de primer nivel como Estados Unidos, Canadá y Australia sin duda le han ayudado, y su trayectoria en la Copa América de 2025 solo se detuvo con una derrota ante Colombia en la tanda de penaltis de las semifinales.

    Aún tiene margen de mejora, como demostraron sus tres derrotas en tres partidos en la SheBelieves Cup de marzo, pero Argentina está reduciendo la distancia.

  • 13. Camerún

    Cameroon WAFCON trophy 2026
    Backpagepix

    Camerún ganó la Copa Africana de Naciones femenina por primera vez en 2026 y espera aprovechar ese impulso de cara al Mundial.

    Tras alcanzar las eliminatorias en sus dos primeros Mundiales femeninos, en 2015 y 2019, Camerún se quedó fuera de la cita de 2023. Sin embargo, la selección camerunesa regresará con fuerza en 2027 y llegará a Brasil como campeona de África.

    Pocos habrían pronosticado ese desenlace. Valentine Nguele llevaba solo seis semanas al frente del equipo cuando llegó la Copa Africana de Naciones femenina, y su rendimiento no siempre convenció en la fase de grupos. Pero la manera en que Camerún afrontó las eliminatorias fue perfecta para un torneo de estas características: no encajó ningún gol y se proclamó campeona tras eliminar a Nigeria, vigente campeona, a Marruecos, país anfitrión, y a una selección de Malawi con un ataque de talla mundial.

    ¿Qué podría lograr Nguele con este equipo si tuviera más tiempo para preparar un torneo? Cabe esperar que solo vaya a mejor.

  • 12. Suecia

    Sweden Women 2026
    Getty Images

    Suecia ha alcanzado las semifinales en tres de las últimas cuatro ediciones del Mundial, aunque todavía tiene que clasificarse para el torneo de 2027.

    Suecia suele ser una de las selecciones más fiables del fútbol femenino a la hora de lograr los resultados que se esperan de ella, pero las cosas se han complicado desde que Tony Gustavsson asumió el cargo tras la Eurocopa 2025.

    Perder ante España en su primer partido no era motivo de vergüenza, aunque sí llamó la atención la contundencia del 4-0. El extécnico de Australia tuvo que esperar hasta marzo para conseguir su primera victoria al frente del equipo, en Italia y en un partido de clasificación para el Mundial, un resultado realmente alentador. Sin embargo, después llegó una sola victoria en los cinco encuentros restantes, lo que condenó a Suecia a terminar tercera en un grupo que, hay que reconocerlo, era complicado y en el que también estaban Dinamarca y Serbia.

    Seguiría siendo una auténtica sorpresa que Suecia no lograse clasificarse para Brasil a través de la repesca, como pone de relieve su victoria ante Lituania por un marcador global de 15-0 esta semana. Aun así, el equipo tendrá que mejorar bajo las órdenes de Gustavsson si quiere mantener su excelente trayectoria en los Mundiales: la selección sueca ha alcanzado las semifinales en tres de las últimas cuatro ediciones.

  • 11. Australia

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Semifinalista del Mundial de 2023 y finalista de la Copa Asiática de 2026, la selección australiana, liderada por Sam Kerr, buscará aprovechar en Brasil lo conseguido en esos torneos.

    Desde que Australia alcanzó las semifinales del Mundial femenino de 2023, han cambiado muchas cosas. Un año después, una decepcionante eliminación en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos puso fin a la etapa de Tony Gustavsson como seleccionador. Después, Tom Sermanni asumió el cargo de forma interina durante nueve meses, hasta el nombramiento de Joe Montemurro en junio de 2025.

    El retraso en encontrar un nuevo seleccionador permanente hizo que Australia llegara a la Copa Asiática de marzo con menos tiempo de trabajo junto a Montemurro del que le habría gustado. Por eso, fue positivo que alcanzara la final y que, una vez allí, solo perdiera por la mínima ante Japón.

    Con todo, está claro que una plantilla con estrellas como Sam Kerr, Ellie Carpenter y Steph Catley aún tiene más potencial por explotar. La esperanza es que Montemurro tenga tiempo para conseguirlo antes de que llegue el torneo de Brasil.

  • 10. Canadá

    Kailen Sheridan Sydney Collins Canada Women 2026
    Getty Images

    Canadá cayó por sorpresa en la fase de grupos del último Mundial, pero mostró una mejor imagen en los Juegos Olímpicos de 2024.

    Canadá tendrá la oportunidad de clasificarse para el Mundial en noviembre. Una victoria ante Panamá en el Campeonato W de la Concacaf confirmaría su presencia en Brasil. Canadá partirá como clara favorita en ese partido.

    ¿Qué amenaza supondrá en el Mundial si consigue la victoria? Es difícil calibrarlo, ya que Canadá solo ha disputado amistosos desde su perjudicial campaña olímpica de 2024, eclipsada por un escándalo de espionaje y la suspensión de quien entonces era su seleccionadora, Bev Priestman.

    Casey Stoney, con pasado en el Manchester United y el San Diego Wave, ha logrado algunos resultados y actuaciones alentadores desde que asumió el cargo en enero de 2025. Sin embargo, preocupa que solo dos de sus nueve victorias hasta la fecha hayan sido ante selecciones situadas entre las 20 primeras del ranking. Canadá también ha perdido seis de sus siete enfrentamientos con selecciones situadas entre las 10 primeras. La única excepción fue un empate esta semana ante Dinamarca, que la derrotó unos días después.

    Parte de ello se produjo durante un comprensible periodo de pruebas, mientras Stoney conoce mejor los recursos de los que dispone en su primer trabajo en el fútbol internacional absoluto. Sin embargo, hay problemas claros en este equipo que deben resolverse, especialmente la falta de equilibrio en el centro del campo, que parece afectar a su solidez defensiva. Será especialmente interesante ver cómo se desarrollan los próximos meses de preparación.

  • 9. Dinamarca

    Pernille Harder Denmark Women 2026
    Getty Images

    Tras una decepcionante Eurocopa 2025 en la que no sumó ningún punto, la selección de Dinamarca liderada por Pernille Harder reaccionó bien en la fase de clasificación para el Mundial y acabó primera en un grupo complicado

    ¿Puede Dinamarca ser una potencia en el Mundial femenino de 2027? Han pasado casi diez años desde que la selección escandinava dio que hablar en un gran torneo al alcanzar la final de la Eurocopa de 2017. Sus eliminaciones en la fase de grupos de los campeonatos continentales de 2022 y, especialmente, de 2025 fueron preocupantes. Esta plantilla, liderada por la jugadora de talla mundial Pernille Harder, es capaz de mucho más.

    Pero, con Jakob Michelsen al frente del equipo como nuevo seleccionador, Dinamarca ha reaccionado bien a aquella decepción: se ha hecho con el primer puesto de su grupo de clasificación para el Mundial y con la única plaza directa, por delante de Suecia, Italia y Serbia. Lograrlo sin perder ningún partido fue especialmente impresionante.

    Ahora, Dinamarca tiene libertad para organizar los amistosos que mejor le sirvan para preparar el Mundial. Conseguir una victoria y un empate ante Canadá esta semana fue meritorio, y un enfrentamiento con Zambia en diciembre nos dirá aún más sobre esta selección. Las primeras señales son muy prometedoras.

  • 8. Colombia

    Colombia Women 2026
    Getty Images

    Colombia firmó una trayectoria mágica hasta los cuartos de final del Mundial femenino de 2023, donde Inglaterra la eliminó por un ajustado marcador.

    Colombia se perfila como una de las posibles sorpresas del Mundial femenino de 2027 y habrá quien espere verla en cuartos de final, pese a que no alcanzó esa ronda por primera vez hasta 2023.

    Además de sus actuaciones en el último Mundial, Las Chicas Superpoderosas han disputado en los últimos años dos finales de la Copa América muy igualadas contra Brasil: perdieron 1-0 en 2022 y solo cayeron en los penaltis en 2025. También dejaron buenos momentos en los Juegos Olímpicos de 2024, con un emocionante partido contra Francia que terminó 3-2 antes de llevar a España a los penaltis en cuartos de final.

    La disponibilidad de Mayra Ramirez será clave. La estrella del Chelsea se perdió toda la temporada 2025-26 por lesión y aún no ha jugado con el club en la presente campaña. En cualquier caso, Colombia cuenta con mucha calidad en su plantilla, con Linda Caicedo, del Real Madrid, como figura de referencia.

  • 7. Francia

    France Women 2026
    Getty Images

    La eterna selección que se queda a las puertas en el fútbol femenino internacional, pero ¿podría 2027 ser el año de Francia?

    Cuando el nuevo seleccionador de Francia, Laurent Bonadei, tomó algunas decisiones importantes y sorprendentes para confeccionar la convocatoria de cara a la Eurocopa 2025, sobre todo la de dejar fuera a la emblemática Wendie Renard, citó a Albert Einstein para explicar su razonamiento. «La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente», afirmó. «Quiero resultados diferentes para este equipo, así que he optado por una convocatoria diferente».

    No funcionó. Francia volvió a ofrecer una buena imagen, pero acabó haciendo lo de siempre en el fútbol femenino: quedarse corta cuando más importaba. Una derrota en la tanda de penaltis ante una Alemania con diez jugadoras puso fin a su participación en cuartos de final. Así, Francia sigue habiendo alcanzado las semifinales en solo tres de los 16 grandes torneos que ha disputado.

    ¿Será distinto en 2027? Francia volvió a quedarse corta ante Alemania en las semifinales de la Liga de Naciones tras la Eurocopa, pero después terminó primera de su grupo de clasificación para el Mundial por delante de Países Bajos. Puede jugar de forma brillante cuando tiene el día, pero cuesta confiar en que lo haga en las últimas rondas de un gran torneo hasta que lo demuestre.

  • 6. Brasil

    Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: Final
    Getty Images Sport

    Brasil, país anfitrión, espera llegar más lejos que nunca en el que probablemente también sea el último gran torneo de la emblemática Marta.

    ¿Será por fin el año de Brasil? Tras una desastrosa eliminación en la fase de grupos del último Mundial, la selección brasileña llega al torneo muy revitalizada, como demuestran su llegada a la final olímpica y la conquista de otra Copa América.

    Arthur Elias, nombrado tras los fracasos de 2023, ha desempeñado un papel clave en esa recuperación y ha llevado al equipo a vencer a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, Francia y España en los últimos tres años. Brasil cuenta con un equipo dinámico y con puntos fuertes en todas las zonas del campo. Puede poner en apuros a cualquier rival y resulta especialmente peligroso en las transiciones, algo útil dado que muchos de sus rivales quieren tener el balón.

    Al ser el anfitrión y no tener que disputar una fase de clasificación, Brasil y Elias han tenido mucho tiempo para preparar un verano que será muy importante y que, con algunos ajustes, podría culminar en la gloria. Brasil es uno de los aspirantes al título.

  • 5. Alemania

    Lea Schuller Germany women 2026
    Getty Images

    Alemania cayó eliminada en la fase de grupos del Mundial femenino de 2023 en una de las mayores sorpresas de la historia del torneo. ¿Logrará resarcirse en 2027?

    No es habitual que Alemania llegue a un Mundial como una de las «tapadas», pero tras la decepción de quedar eliminada en la fase de grupos en 2023, quizá lo sea en 2027.

    Con todo, el trabajo realizado bajo la dirección de Christian Wuck en los dos últimos años, sumado a la conquista del bronce olímpico con Horst Hrubesch como seleccionador interino antes de su llegada, ha devuelto a Alemania a la élite, aunque todavía sin conquistar ningún título.

    Alemania alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2025 el año pasado, donde solo España pudo derrotarla en la prórroga. Unos meses después llegó a la final de la Liga de Naciones, en la que España volvió a imponerse tras un empate sin goles en el partido de ida. Después, se hizo con autoridad con el primer puesto de su grupo de clasificación para el Mundial.

    Será muy interesante ver cómo le va a este equipo en la preparación para el torneo de 2027. Si Alemania continúa por este prometedor camino, tiene opciones reales de pelear por el título. La victoria ante Japón esta semana no hizo más que reforzar esa impresión.

  • 4. Japón

    Japan Women's Asian Cup trophy 2026
    Getty Images

    Japón ganó la Copa Asiática en marzo de 2026 y, después, de forma bastante sorprendente, decidió cambiar de entrenador y sustituir a Nils Nielsen por Michihisa Kano.

    En los prolegómenos del Mundial masculino de 2026, se habló mucho de Japón como posible sorpresa. De cara al Mundial femenino de 2027, Japón debería ser considerada una auténtica candidata al título.

    Japón ha tenido un año, ciertamente, extraño. Tras ganar la Copa Asiática en marzo, la federación decidió prescindir de su seleccionador, Nils Nielsen, y acabó sustituyéndolo por Michihisa Kano, que formaba parte del cuerpo técnico de Nielsen y asumió el cargo de forma interina tras su marcha. Eso garantiza al menos cierta continuidad al equipo, aunque el proceso haya resultado algo desconcertante por momentos.

    Lo que no ha cambiado, sin embargo, es la calidad de esta plantilla. Con una centrocampista de auténtica talla mundial como Yui Hasegawa, una jugadora que ha ganado cinco veces la Champions League como Saki Kumagai y jóvenes promesas como Manaka Matsukubo, Aoba Fujino y Maika Hamano, Japón tiene más experiencia que en el Mundial femenino de 2023, en el que derrotó por 4-0 en la fase de grupos a España, que acabaría proclamándose campeona. Esa experiencia puede ayudarle a dar otro paso adelante en 2027.

  • 3. Estados Unidos

    Lindsey Heaps USWNT 2026
    Getty Images

    El Mundial femenino de 2023 fue decepcionante para Estados Unidos, pero la selección se repuso bajo la dirección de Emma Hayes y ganó el oro olímpico un año después.

    Estados Unidos es otra selección que aún no se ha clasificado para el Mundial femenino de 2027, pero pocos apostarían en su contra: necesita vencer a El Salvador en noviembre para asegurar su plaza en Brasil.

    El equipo de Emma Hayes llegará además a Sudamérica como uno de los grandes favoritos, después de que la exentrenadora del Chelsea comenzara su etapa con la conquista del oro olímpico en 2024, apenas 12 meses después de su peor Mundial femenino de la historia.

    Aquella fue la última competición oficial que disputó Estados Unidos. El próximo Campeonato W de la CONCACAF, que determina la clasificación para el Mundial, podría suponer un reto con mayor presión que los numerosos amistosos disputados durante los dos últimos años. En esos partidos no oficiales, Estados Unidos ha ofrecido en general una buena imagen y ha vencido a Países Bajos, Brasil, Canadá, Italia, Colombia y Japón, demostrando por qué debe figurar entre las principales candidatas a ganar el Mundial femenino de 2027.

    Sin embargo, los dos partidos contra España de la última semana (una derrota y un empate) pusieron de manifiesto algunas de las debilidades y los aspectos en los que Hayes debe centrarse si Estados Unidos quiere ganar este torneo. Lo positivo es que ahora tiene tiempo de sobra para corregir esos problemas.

  • 2. Inglaterra

    Georgia Stanway England Women 2026
    Getty Images

    Inglaterra llegó a la final del Mundial femenino de 2023 y espera dar un paso más en 2027, aunque todavía tiene que clasificarse para el torneo.

    Inglaterra es otra de las selecciones de esta clasificación que aún no se ha clasificado para el Mundial, pero figura en ella por estar entre las diez primeras de la clasificación mundial de la FIFA. Sería una auténtica sorpresa que no consiguiera su billete a Brasil. Esta semana dio un paso más hacia ese objetivo con una contundente victoria por 8-1 en el marcador global ante Grecia.

    Que el equipo de Sarina Wiegman tenga que disputar la repesca es una de las razones por las que no parte como principal favorito para ganar el Mundial, pese a haber sido subcampeón en 2023 y a haber derrotado a España, que lo había vencido en aquella final, para conquistar la Eurocopa 2025 el año pasado.

    Inglaterra podría haberse asegurado el primer puesto de su grupo de clasificación con un empate ante la Roja en junio, pero acabó sufriendo una decepcionante derrota por 4-0 que puso de manifiesto problemas importantes que deberá resolver si quiere proclamarse campeona del mundo en 2027.

    Aun así, Inglaterra es una de las mejores selecciones del mundo, cuenta con una plantilla repleta de talento y ha demostrado que sabe alcanzar sus objetivos en los momentos de máxima presión. De hecho, España solo ha perdido tres partidos desde los Juegos Olímpicos de 2024 y los tres han sido contra Inglaterra. La selección inglesa es una firme candidata al título, y su historial ante la Roja es otra razón de peso para situarla entre las favoritas para ganar el Mundial, aunque todavía no se haya clasificado.

  • 1. España

    Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025
    Getty Images

    España, vigente campeona del mundo, finalista de la Eurocopa 2025 y ganadora de la Liga de Naciones en diciembre, es la favorita para volver a triunfar en 2027.

    A medida que se acerca el Mundial femenino de 2027, las vigentes campeonas siguen siendo el equipo a batir.

    Hay motivos para pensar que España puede ser derrotada. En el último Mundial, Japón la goleó por 4-0 en la fase de grupos. Después, una decepcionante campaña olímpica sin medallas en 2024 dio paso a una derrota ante Inglaterra en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa 2025.

    Sonia Bermudez fue nombrada nueva seleccionadora de España tras aquel duro golpe, aunque siguen existiendo dudas sobre su calidad como entrenadora. Sin embargo, la exdelantera del Barcelona ha respondido a algunas de ellas al llevar a su equipo al título de la Liga de Naciones y al primer puesto de un grupo de clasificación para el Mundial en el que figuraba Inglaterra.

    La goleada por 4-0 a Inglaterra el pasado junio fue el ejemplo perfecto de por qué España sigue siendo la gran favorita de cara al Mundial femenino de 2027. La victoria de esta semana ante Estados Unidos, lograda pese a las ausencias de jugadoras clave como Aitana Bonmati, Mapi Leon y Claudia Pina, reforzó aún más esa condición de favorita. Es una plantilla muy completa a la que será difícil frenar.