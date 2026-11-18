Mauricio Pochettino se despidió como seleccionador masculino de Estados Unidos con una victoria por 2-0 ante Haití. Subió a un avión privado en Cincinnati, todavía vestido con ropa de Nike que lucía el escudo de la federación estadounidense de fútbol. Menos de 12 horas después del pitido final, el miércoles bajó de un coche en Carrington, la ciudad deportiva del Manchester United. Llevaba un chándal de adidas con el escudo del club en el pecho.

Así quedó por fin completado el cambio. Pochettino ha llegado a Manchester después de una larga espera.

Hay que decir que llega en un momento difícil. Para cuando el equipo juegue contra el Liverpool el domingo, podría encontrarse último en la Premier League. Además, le espera Anfield. Sale de una situación complicada para entrar en otra todavía más exigente.

Sin embargo, en el fondo, esto es lo que quería Pochettino. Eso mismo le dijo hace apenas unas semanas a Pep Guardiola, su rival desde hace mucho tiempo. Por casualidad, ambos asistieron en el Yankee Stadium a un partido entre el New York City FC y el New York Red Bulls. Guardiola, que acababa de dejar el Manchester City por sentirse agotado y se encontraba sin trabajo, le hizo a Pochettino la gran pregunta: ¿lo echas de menos?

«Me dijo: “¿No quieres volver a la Premier League?”», contó Pochettino a los periodistas en el hotel de la selección masculina de Estados Unidos en Cincinnati, el día antes de su vuelo. «Le dije: “No, estoy contento aquí”. “Sí, pero ¿no echas de menos el día a día?”. Y le respondí: “Un poco”».

Y añadió: «Es parte de lo que echo un poco de menos. Echo de menos hacer algo aquí cada día».

Por eso Pochettino cambió un puesto cómodo en la selección masculina de Estados Unidos por el más incómodo de este deporte, en el Manchester United: lo echaba de menos. El trabajo diario, los altibajos, el sentido de propósito que aporta vivir bajo la lupa. Era feliz con la selección, pero, a estas alturas de su carrera, Pochettino no necesita estar cómodo; necesita un reto.

El Manchester United es quizá el club más grande del mundo y, antes incluso de su llegada, Pochettino ya empezó a afrontar ese reto. Dice estar más preparado que nunca y listo para trabajar.

Sin embargo, este trabajo le pondrá a prueba de maneras que no lo hicieron el Tottenham, el Chelsea, el PSG ni la selección masculina de Estados Unidos. Old Trafford ha acabado con todos los que han llegado desde la retirada de sir Alex Ferguson. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag, Ruben Amorim y Michael Carrick tenían perfiles distintos, pero todos acabaron igual: despedidos.

Pero Pochettino cree que esta vez puede ser diferente. Por eso se lanzó a aprovechar una oportunidad ante la que ningún otro entrenador ha encontrado la solución.

«Es cierto que, cuando surge una posibilidad como la del United, dices: “Sí, quiero eso”», afirmó. «Quiero volver a demostrar lo que valgo».