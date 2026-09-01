Cuando le preguntan por el Mundial, Richards empieza al instante a hablar de un catálogo de momentos. Estaban los del campo, por supuesto: los sobrevuelos, los goles, las celebraciones. Sin embargo, en los que más ha pensado últimamente son en los de fuera del campo. Esos son los momentos congelados en el tiempo.

«Christian [Pulisic] nos regaló relojes a todos, y lo hicimos fuera», recuerda Richards. «Hicimos un pequeño redoble de tambor, y cada uno subió allí e hizo alguna tontería antes de recibirlo. Todo el mundo recuerda ese momento porque simplemente éramos todos niños otra vez y estábamos disfrutando unos de otros. Había esa energía nerviosa antes de ese primer partido, pero así es esto. »

Richards pasó gran parte de su tiempo libre con Timothy Weah y Mark McKenzie, viendo Pop the Balloon or Find Love, asando nubes de azúcar junto a los braseros que había fuera de sus habitaciones y escuchando música. Esos momentos corrientes les permitieron olvidarse del fútbol, ser ellos mismos y construir una hermandad que Richards cree que durará mucho más allá del torneo.

«Lo principal es que construimos esa hermandad, y nadie nos la podrá quitar nunca», dijo Richards.

El Mundial estuvo a punto de serle arrebatado a Richards. Después de perdérselo en 2022, el defensa sufrió un susto antes del torneo con una lesión de tobillo que, durante unas semanas, hizo que muchos cruzaran los dedos. Durante un tiempo, hubo dudas con respecto al Mundial. ¿Sintió Richards esas dudas en algún momento?

«Diré que sí y no», puede admitir ahora con una sonrisa. «Ya había tenido lesiones de tobillo antes, así que entendía lo que hacía falta para llegar a un nivel en el que pudiera jugar y, en el peor de los casos, iba a tener que tomar un analgésico bastante fuerte. Lo bueno es que al final realmente no tuve que tomar ninguno.

»Para mí, o sea, no importaba lo que hiciera falta. Iba a jugar este Mundial, sobre todo después de haberme perdido el anterior. No había ninguna posibilidad de que me perdiera este torneo».

Richards está pensando más que nunca en cuidarse a sí mismo y a su cuerpo, especialmente después de haber estado tan cerca de perderse un segundo Mundial consecutivo por lesión.

«Lo he dicho yo mismo, pero creo que cuando llegué al Palace no estaba haciendo necesariamente las cosas más profesionales en lo que respecta a la recuperación, la nutrición y cosas así», dice. «A veces las lesiones son inevitables, pero he intentado incorporar cosas fuera del campo que me ayuden dentro del campo.

«De hecho, he estado usando el biosensor de glucosa Stelo, y me ha venido muy bien, por supuesto, para las cosas del campo, pero creo que la mayor diferencia la noto fuera del campo porque van de la mano, y así sabes de nutrición. Creo que he madurado un poco. Ese metabolismo empieza a ralentizarse un poco, ¡ya no soy el mismo niño que era!»

Una vez que este verano terminó de hecho con la derrota de Estados Unidos ante Bélgica, Richards no se quedó dándole vueltas. No permaneció demasiado tiempo en Estados Unidos antes de volver a Londres. Fue un descanso corto, dijo, en gran parte porque sabía cuál podía ser el impacto de uno más largo.

«Volver a casa, comer comida estadounidense», dice entre risas, «puede hacerte algo».

Cuando Richards regresó al Palace, se incorporó a un equipo que ya estaba en pretemporada. También volvió a un equipo al que no le faltaban historias del Mundial que contar. El Palace tuvo a 13 jugadores en el torneo de este verano. Solo cinco equipos en el mundo tuvieron más.

Por ese motivo, hubo un tipo distinto de recibimiento para los veteranos del Mundial de este verano, pero también una sensación de normalidad en un club que ya espera este tipo de logros.

«He sentido, bueno, creo que he sentido, una especie de nueva confianza por parte del equipo», dice. «Hice un buen Mundial, pero creo que todo el mundo estaba viendo a todo el mundo en el Mundial. Ves jugar a tus compañeros, vuelves, y todo el mundo tiene una especie de nuevo respeto por la persona que tiene al lado, que lo hizo bien o simplemente participó en el Mundial».

En general, sin embargo, ha sido un verano de cambios para el Palace. El club ha perdido a algunos jugadores clave. Esos jugadores están trabajando para compenetrarse en estas primeras semanas de la temporada. Antes de que te des cuenta, sin embargo, llegará el próximo parón internacional, y eso hará que Richards vuelva de lleno al modo selección de Estados Unidos.

Cuando eso ocurra, el chip cambiará con una mentalidad diferente, en gran parte gracias a un nuevo compañero en el Palace.

«Creo que la razón por la que se siente un poco más nuevo», dice, «es que ahora tengo aquí conmigo en el Palace a tipos como Zavier».