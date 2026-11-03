Moyes no tenía la trayectoria ni la experiencia necesarias para acometer una profunda renovación en uno de los clubes más grandes del mundo, aunque tampoco se ayudó a sí mismo. El escocés decidió prescindir primero del cuerpo técnico de Ferguson, que incluía a entrenadores respetados como Mike Phelan y Rene Meulensteen, quienes podrían haberle ayudado a entender mejor la cultura del club. En su lugar, se llevó del Everton a sus hombres de confianza Steve Round, Jimmy Lumsden y Chris Woods.

El Manchester United intentó fichar a jugadores como Cesc Fabregas, Toni Kroos y Gareth Bale, pero Moyes no tenía ni de lejos la misma capacidad de atracción que Ferguson. Al final tuvo que conformarse con Marouane Fellaini, otro de sus colaboradores en el Everton, como fichaje estrella de su primer mercado. El United firmaría después su peor inicio de temporada liguera desde la 1989-90, y pronto surgieron informaciones que apuntaban a que los jugadores se estaban rebelando contra los métodos de Moyes.

Tras perder 2-0 ante el Everton en abril, Moyes fue destituido y el United acabó en su posición más baja de la era Premier League: séptimo. El primer nombramiento tras Ferguson era el más importante para evitar que bajara el nivel, y el club se equivocó. Jose Mourinho ha afirmado desde entonces que le ofrecieron el puesto antes que a Moyes, pero que lo rechazó por sus vínculos emocionales con el Chelsea. Era el ganador habitual que necesitaba el United; Moyes nunca iba a estar a la altura.

Después de terminar a 22 puntos del campeón, el Manchester City, y a 16 de los cuatro primeros, se abrió una enorme brecha entre el United y sus principales rivales. El sucesor de Moyes, Louis van Gaal, intentó reducirla haciendo que el equipo se centrara en dominar la posesión, pero eso solo volvió su juego aún más lento e ineficaz. El neerlandés duró apenas dos temporadas y se despidió con un título de la FA Cup que no impidió que Woodward y compañía decidieran sustituirlo por Mourinho.

El técnico portugués llegó cuatro años tarde, pero aun así condujo al club a un doblete de Europa League y Copa de la Liga en su primer año, además de acabar segundo en la Premier League en la temporada 2017-18. Después, sin embargo, todo se vino abajo de forma espectacular y Mourinho fue destituido tras enfrentarse públicamente a varios jugadores.

Luego llegó el experimento de Ole Gunnar Solskjaer. Los dirigentes del United esperaban que el nombramiento de una leyenda del club uniera a jugadores y aficionados, y así fue durante un tiempo. Solskjaer también llevó al equipo al segundo puesto de la liga y recuperó el entretenido estilo de juego al contraataque que prefería Ferguson. Sin embargo, el noruego no logró conquistar ningún título antes de perder el puesto tras un comienzo desastroso de la temporada 2021-22.

Ralf Rangnick, el «padrino» del gegenpressing, no consiguió enderezar el rumbo como técnico interino y dijo a los periodistas que el United necesitaba una «operación a corazón abierto» para volver a ser una gran potencia. Se confió en Erik ten Hag para llevarla a cabo, pero malgastó por completo un presupuesto de 617 millones de libras para fichajes durante sus dos años y medio en Old Trafford.

El United había caído hasta el 14.º puesto cuando Ten Hag fue finalmente destituido, y los títulos de la FA Cup y la Copa de la Liga que consiguió no sirvieron para ocultar sus fracasos. A Ruben Amorim solo se le dieron después 14 meses para arreglar el desastre que había dejado Ten Hag, un plazo sencillamente insuficiente. Intentó, de forma encomiable, acabar con la cultura tóxica entre los jugadores que se había extendido por el club y devolver al United una identidad de juego definida, pero la directiva abandonó el proyecto cuando Amorim se opuso a sus injerencias.

Carrick será el próximo en engrosar la lista de entrenadores caídos; la única incógnita es cuándo será destituido. Al igual que Solskjaer, levantó inicialmente el ánimo en Old Trafford y devolvió al club a la Champions League, pero el deterioro es tan profundo que nunca puede ocultarse durante mucho tiempo.