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Inter Miami 1-1GOAL

Que tiemblen los rivales del Inter Miami en la MLS Cup: Lionel Messi entra en una fase «temible» en lo que podría ser su último baile junto a Luis Suarez

El argentino está jugando a uno de sus mejores niveles en el momento oportuno para el Inter Miami, que podría proclamarse campeón de copa por segundo año consecutivo.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Es difícil saber si Lionel Messi tuvo suerte o no. Pero probablemente ahí esté la clave. Cuando se elevó entre dos defensas de New England Revolution para tocar un balón suelto que giraba tentadoramente en el aire, parecía que Messi intentaba dejárselo a sí mismo. Tenía pinta de ser uno de esos momentos que llevan su sello. Un destello de genialidad. El toque que nadie más había visto.

    Pero el balón salió hacia atrás tras rozar la cabeza del argentino y cayó a los pies de German Berterame, que saltó y lo remató de cabeza a la red. Esa «asistencia» puso el 1-1 en el duelo de la Conferencia Este entre Miami y New England. Un segundo tanto maravilloso, esta vez una especie de gol, dio al Inter Miami la victoria.

    Y así hemos entrado en lo que solo puede describirse como «momentos que dan miedo». Hay ocasiones en las que Messi supera los límites humanos del fútbol, en las que este maravilloso argentino se transforma y alcanza cotas de magia que no se pueden explicar racionalmente ni comprender con facilidad. Ahí está el gol contra el Real Madrid, cuando una sencilla cesión de Sergio Busquets se convirtió en una carrera en zigzag en la que superó a cinco de los mejores defensores del planeta. Y está la asistencia contra Países Bajos, cuando Messi dio un pase que ni siquiera él, literalmente, vio.

    Ahora es distinto. Este es un Messi que se esfuerza al máximo. Un jugador que presiona, corre y se empeña en ganar. Su capacidad física ha menguado. Sus piernas ya no se mueven tanto. Bienvenidos a Leo con el freno de mano quitado, a ese momento en el que todos los defectos de este equipo se olvidan gracias a la magia de un futbolista magistral.

  • Sigue siendo una maravilla estadística

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Las cifras de Messi no han sido tan impresionantes como las del año pasado, pero sigue siendo el jugador de ataque más efectivo de la MLS.

    Esto no quiere decir que la temporada de Messi hasta ahora haya sido mala. Su campaña de 2025 fue la mejor de la historia de la MLS, con mucha diferencia. Estableció nuevos récords de la liga en participaciones en goles, goles por cada 90 minutos y partidos en los que marcó más de un gol. En 43 partidos entre todas las competiciones, Messi participó en 69 goles.

    2026 ha sido un año más complicado. Las cifras siguen siendo impresionantes: 42 participaciones en goles en 30 partidos. Pero también ha tenido que afrontar dificultades. El Mundial fue un torneo exigente para Messi tanto física como emocionalmente, hasta el punto de que se retiró de la selección argentina después de que su equipo cayera ante España en la final. Vivió el duelo por la muerte de su padre de forma bastante pública, algo que no conviene analizar en exceso, pero que sin duda constituye una adversidad fuera del campo capaz de afectar a su rendimiento. Además, por sorprendente que parezca, tiene 39 años.

    En ese contexto, lo que está haciendo resulta aún más impresionante. Es cierto que sus cifras han «bajado», pero promediar 1,4 participaciones en goles por partido a su edad, en cualquier liga, es extraordinario.

  • Un mes inmenso

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    La tendencia de Messi a marcar en los últimos minutos ha sido decisiva para el buen momento reciente de Miami.

    Pero quizá lo más inquietante de todo esto, al menos para el resto de la MLS, es cómo ha marcado goles Messi durante el último mes. Algunos equipos, desde luego, han encontrado la manera de frenarlo un poco. El Cincinnati no le permitió ni un solo remate a puerta, algo que, sí, es todo un logro, en el empate 2-2 del 28 de octubre.

    Por lo demás, ha quedado clara la capacidad de Messi para aparecer en el momento decisivo. Últimamente se repite una tendencia: marca en las segundas partes. Lo hizo tras el descanso contra New England, Atlanta y DC United. Este deporte suele ser complejo, con sistemas ofensivos, movimientos de los jugadores y combinaciones técnicas que dan forma a un equipo completo. Pero a veces también puede ser aterradoramente simple: Messi aparece cuando más importa.

    También ocurrió en el Mundial. Argentina ya no tenía el talento ni el ímpetu que la habían llevado al Mundial de 2022. El mismo grupo de jugadores tenía cuatro años más y también había perdido algo de brillo. Messi ejerció de héroe una y otra vez: dio dos asistencias para derrotar a Inglaterra en semifinales, marcó contra Egipto en octavos de final y, antes de eso, vio puerta para superar a Cabo Verde.

  • ¿Se repetirá lo del año pasado?

    FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZUL
    AFP

    Miami ha mostrado muchas de las mismas carencias bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Kily Gonzalez.

    Todo esto ocurre en un momento en el que Miami, como equipo de fútbol, muestra carencias evidentes. Es un conjunto con dificultades y muchos puntos débiles.

    La posición de central sigue siendo un problema. No hay una idea clara para ninguno de los dos laterales. Y, aunque Messi ha mostrado algo más de esfuerzo y energía en la presión, sigue siendo demasiado fácil superar las líneas del equipo. Miami ocupa el 18.º puesto de la liga en goles encajados por cada 90 minutos, una cifra difícilmente propia de un campeón de copa. También es 23.º en entradas realizadas, 24.º en xG en contra y 29.º en despejes efectivos, aunque esta última cifra puede estar condicionada por su tendencia a salir jugando desde atrás en lugar de despejar en largo. Al mismo tiempo, sus cifras ofensivas son de élite. Ningún equipo de la MLS ha marcado más goles. Tampoco ninguno ha realizado más disparos a puerta. Resulta desconcertante que esté tan desequilibrado.

    Encaja goles absurdos. Sus jugadores no corren lo suficiente. Casemiro, el gran fichaje para el centro del campo, ha jugado de central. Esa es la poca confianza que el nuevo entrenador, Kily Gonzalez, tiene en sus opciones actuales.

    Pero esta situación resulta familiar. El año pasado, Miami se encontraba en una situación inquietantemente parecida. Es cierto que la plantilla era algo distinta: Sergio Busquets y Jordi Alba aún rendían a un alto nivel. Pero algunos de los mismos problemas persistían. No era un equipo completo. El entonces entrenador, Javier Mascherano, hizo ajustes, pero le costó encontrar el equilibrio adecuado, incluso mientras su equipo avanzaba hacia la conquista de la MLS Cup. Entonces, como ahora, todas las principales estadísticas defensivas, entradas realizadas, xG en contra y goles encajados, lo situaban en la mitad inferior de la liga. Terminó tercero en la Conferencia Este y, de no ser por un repunte en el tramo final, podría haber perdido el factor campo desde la primera ronda de los playoffs. Cualquiera

    Y entonces apareció Messi. En seis partidos de playoffs, participó en 15 goles. Miami marcó 20 tantos en su camino hacia el título. Messi intervino en todos menos cinco.

  • ¿Otros candidatos?

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi y el Inter Miami se enfrentan a un rival difícil: Nashville SC

    Este año, sin embargo, la oposición parece más dura, especialmente en la Conferencia Este. Es fácil pasarlo por alto entre todo el ruido que rodea al Inter Miami, pero el Nashville SC ha firmado la campaña más exitosa de la historia de la temporada regular de la MLS. Si puntúa este fin de semana ante el FC Cincinnati, establecerá un nuevo récord de puntos. También podría batir los récords de victorias, diferencia de goles y porterías a cero. Solo ha perdido tres veces en la MLS esta temporada y sigue invicto en casa. Difícilmente podría tocarle un rival más complicado en su intento de ganar la MLS Cup por segundo año consecutivo.

    Pero es en situaciones como estas, especialmente en los playoffs, cuando el Inter Miami suele sacar resultados. El año pasado tampoco partía como favorito. Incluso en la final de la MLS Cup, cuando el Inter Miami había arrasado en el Este, había posibilidades reales de que Vancouver le ganara.

    Además, hay una mayor sensación de urgencia. Messi puede haber firmado un nuevo contrato para quedarse en Miami al menos otros 18 meses, pero ha dejado entrever que quizá no siga mucho más tiempo en el fútbol. Cuándo se retirará sigue siendo una incógnita. Luis Suarez, por su parte, parece poco probable que continúe el año que viene pese a su inesperado resurgir esta temporada. Con el futuro de ambos astros en el aire, esta podría ser la última oportunidad de estos compañeros de equipo desde hace muchos años para levantar juntos la MLS Cup.

    Si nos atenemos a la clasificación, hay varios equipos por delante del Inter Miami. Pero, como ha demostrado la historia, quizá sea precisamente por eso por lo que Messi lo lleve a conquistar la MLS Cup.