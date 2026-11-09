Conviene dejar claro desde el principio que no hay riesgo de que el New York City FC, ni ningún otro club del CFG, se enfrente a sanciones relacionadas con el caso del Manchester City. Son entidades independientes que operan en jurisdicciones distintas, como ya ha aclarado el comisionado de la MLS, Don Garber.

«La MLS examina cómo actúan los propietarios conforme a nuestras normas aquí, en la Major League Soccer», afirmó el estadounidense en la cumbre Front Office Sport Tuned In del mes pasado. «No nos dedicamos a examinar lo que hacen los propietarios de nuestros equipos en otras ligas y, francamente, no creo que ninguna liga se fije en lo que hacen otros propietarios cuando tienen múltiples inversiones en otros deportes.

»La propiedad de varios equipos es algo con lo que todos convivimos y que gestionamos, y tenemos nuestras propias normas de gobernanza en lo que respecta a su comportamiento».

La preocupación, sin embargo, es que el NYCFC, junto con el resto de sus clubes hermanos, pueda verse perjudicado por las amargas consecuencias de un caso increíblemente polémico que ya ha llevado a figuras destacadas del fútbol inglés a pedir que los propietarios del City sean expulsados del Etihad.

Dado que el Manchester City es el club insignia del grupo, perder el control de su activo más preciado pondría inevitablemente en duda el futuro del mayor proyecto de propiedad de varios clubes, lo que, evidentemente, no sería una buena noticia para el NYCFC. El club se construyó por completo a imagen del City, y eso fue posible porque el CFG pudo crear la franquicia desde cero. A diferencia de todos los demás equipos de esta lista, el NYCFC no existía antes de que el City y los New York Yankees unieran fuerzas para adquirir los derechos de creación del vigésimo club de expansión de la MLS en mayo de 2013.

Aunque ha habido cierto malestar entre la afición desde el debut del equipo en la MLS en 2015, especialmente cuando la llegada de Frank Lampard se retrasó por la prolongación de su estancia en el City, el NYCFC está ya plenamente consolidado en el fútbol estadounidense e incluso ganó la MLS Cup en 2021.

El CFG también ha financiado la construcción de un nuevo estadio, el Etihad Park, cuya inauguración está prevista para el año que viene. Esto significa que la franquicia cuenta con unos cimientos muy sólidos, pase lo que pase en Inglaterra en los próximos meses.

Por supuesto, un eventual cambio de propietarios más adelante podría dar lugar a una transformación radical de la imagen de la franquicia, aunque Garber y otros como él claramente no ven ningún problema con los actuales propietarios ni consideran que exista la posibilidad de que el NYCFC sufra siquiera un daño reputacional.