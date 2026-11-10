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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

Que el Manchester United por fin contratara a Mauricio Pochettino para sustituir a Michael Carrick sería su primera decisión acertada sobre el banquillo en años

El actual seleccionador de Estados Unidos es el principal candidato para asumir el mando en Old Trafford y la elevada indemnización que supondría ficharlo merecería la pena.

James Westwood
Traducido por

  • «Si nos fijamos en los 11 años transcurridos desde que David Gill y Sir Alex [Ferguson] dejaron sus cargos, ha habido toda una sucesión de entrenadores», dijo Sir Jim Ratcliffe en febrero de 2024, poco después de ponerse al frente de la exitosa adquisición de una participación minoritaria en el Manchester United por parte de INEOS. «Algunos eran muy buenos, pero ninguno ha tenido éxito ni ha durado mucho tiempo. No se puede culpar a todos los entrenadores. La única conclusión es que el entorno en el que trabajaban no funcionaba».

    El United ha destituido a tres entrenadores permanentes desde aquella entrevista, y Michael Carrick está destinado a correr la misma suerte que Ruben Amorim y Erik ten Hag tras un desastroso inicio de la temporada 2026-27. La afición nunca se volvió contra Carrick; al contrario, animó al excentrocampista hasta el amargo final, pero no por una fe ciega en sus capacidades como entrenador.

    El exentrenador del Middlesbrough no estaba a la altura de las circunstancias, como demuestra que el United ocupa actualmente el 18.º puesto de la Premier League, con una victoria en sus primeros 10 partidos, un inicio tan malo como no se veía desde la temporada 1986-87. Su desastrosa defensa ha encajado ya 19 goles, el tercer peor registro de la competición, y el único partido en el que ha mantenido la portería a cero esta temporada fue ante el Sabah, debutante en la Champions League.

    Así que sí, Carrick tiene que irse, pero no es el culpable de esta lamentable situación, y por eso se marchará con su condición de leyenda intacta. El entorno de trabajo perjudicó sin duda al técnico de 45 años: un penoso mercado de fichajes de verano le impidió aprovechar el impulso del tercer puesto conseguido la temporada pasada.

    También es cierto que el United debería haber nombrado a un entrenador con más experiencia para intentar dar el siguiente paso. Después de no apostar por la visión de Amorim para alcanzar el éxito y de conceder a Ten Hag una prórroga que no merecía, dar a Carrick un contrato permanente fue otro enorme error de Ratcliffe y la cúpula de INEOS.

    El próximo nombramiento tiene que ser el acertado o, de lo contrario, el Manchester United se enfrentará a una amenaza muy real de descenso. Por suerte para la afición del United, todo apunta a que Mauricio Pochettino sustituirá a Carrick, lo que supondría la primera decisión lógica del club para el banquillo en muchos años. De hecho, resulta desconcertante que el argentino no llegara antes a Old Trafford, después de haber sido entrevistado para el puesto en tres ocasiones anteriores, pero más vale tarde que nunca para un United que busca cierta estabilidad.

  • Opción destacada

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino no es el único entrenador que barajan los dirigentes del Manchester United, pero es el mejor preparado para impulsar un cambio inmediato y significativo.

    El United también ha sido relacionado insistentemente con Eddie Howe y Julian Nagelsmann, ambos disponibles tras dejar sus respectivos cargos en el Newcastle y la selección de Alemania en verano. A principios de este mes se informó de que Howe era el «candidato preferido» de Jason Wilcox para suceder a Carrick, algo que debería haber hecho saltar las alarmas de inmediato.

    Desde su incorporación como director deportivo, Wilcox ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en su criterio. Ha implantado un absurdo plan de fichajes de tres niveles que ha dejado al Manchester United más rezagado que nunca. Howe hizo un buen trabajo en sus anteriores etapas en el Newcastle y el Bournemouth, pero su estilo como entrenador de equipos modestos no encaja en una potencia mundial como el United.

    Nagelsmann, por su parte, fracasó estrepitosamente con Alemania y, en sus 19 meses al frente del Bayern de Múnich, solo consiguió un título de la Bundesliga que se esperaba que ganara. Su capacidad para gestionar el vestuario también ha recibido críticas frecuentes, mientras que algunos le han acusado de emplear tácticas demasiado complicadas.

    El United tendrá que pagar 10 millones de dólares (7,5 millones de libras) para activar la cláusula de salida del contrato de Pochettino con la selección masculina de Estados Unidos, pero el argentino no llega con ningún otro lastre. Tiene la personalidad y los conocimientos necesarios para dar un impulso inmediato al vestuario y dirigir un proyecto con verdadero recorrido.

  • El apoyo de Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Los rumores que vinculan a Pochettino con el Manchester United llevan circulando casi una década, alimentados por su relación con el mejor entrenador de la historia del club.

    Pochettino fue señalado como la primera opción del United tras el despido de Jose Mourinho en diciembre de 2018, pero finalmente Ole Gunnar Solskjaer asumió el cargo. En la primavera de 2022, el exentrenador del Tottenham compitió directamente con Ten Hag por el puesto y el neerlandés acabó siendo considerado la mejor opción para una reconstrucción a largo plazo. Dos años después, el United volvió a evaluar a Pochettino tras su salida del Chelsea, pero inexplicablemente mantuvo a Ten Hag.

    Si se tiene en cuenta que Ten Hag fue responsable de fichar a jugadores como Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee y Lisandro Martinez, y que el United nunca tuvo una identidad de juego clara durante los dos años y medio en los que estuvo al frente del equipo, parece acertado afirmar que ahora estaría en una situación mucho mejor si Pochettino hubiera sido elegido.

    El Tottenham, que llevaba años sin cumplir las expectativas, se convirtió en un aspirante serio a ganar la Premier League bajo la dirección de Pochettino. También parecía encaminado a causar un impacto similar en el Chelsea antes de que su etapa allí terminara injustamente antes de tiempo. Además, llevó al Southampton al octavo puesto en la temporada 2013-14, su mejor resultado en 11 años, y dejó una profunda impresión en Ferguson antes de que este se retirara.

    El United ganó al Southampton por 2-1 en enero de 2013, 12 días después de la llegada de Pochettino, y Ferguson describió al Southampton como «el mejor equipo que ha jugado en Old Trafford esta temporada». Tres años después, hacia el final de la segunda temporada de Pochettino en el Tottenham, Ferguson lo calificó de «el mejor entrenador de la Premier League» y añadió: «Nunca lo ves alterado y la forma en que juega su equipo demuestra el trabajo que está haciendo».

    Después, ambos cenaron en Londres cuando Louis van Gaal estaba a punto de ser destituido en Old Trafford. Al final, el United eligió a Mourinho para dirigir al equipo, pero desde entonces el nombre de Pochettino está vinculado al club. «Siempre recordaré todos y cada uno de los detalles de esas horas de conversación», recordó Pochettino en su libro ‘Brave New World’. «Fue un sueño hecho realidad».

    Según informaciones, Ferguson apoyó a Pochettino para hacerse cargo del United en 2022, y su aprecio por el técnico de 54 años no ha decaído. Pochettino tampoco ha ocultado su relación no oficial con el Manchester United y ha reconocido que siente que todavía le queda trabajo por hacer en la Premier League.

    «El United siempre ha mostrado interés. Pero nunca se ha dado realmente la situación ideal para que yo lo dirija», declaró FourFourTwo en mayo. «Siempre he dicho que estuve muy cerca de ganar la Premier League y la Champions League, y que quiero intentarlo de nuevo. Me gustaría formar parte de un proyecto con la ambición de ganar ambas».

  • Desaprovechando su talento

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    El argentino firmó recientemente un nuevo contrato con U.S. Soccer, pero está claro que, en el fondo, sigue siendo un entrenador de club.

    Pochettino hizo esas declaraciones antes del Mundial de 2026, que no salió según lo previsto para Estados Unidos como anfitrión. Tras superar con facilidad la fase de grupos y eliminar a Bosnia y Herzegovina en la primera ronda eliminatoria, Estados Unidos cayó ante Bélgica por un humillante 4-1 en octavos de final.

    El nivel de juego había mejorado, sin duda, y los jugadores habían asumido la idea de presión alta de Pochettino, pero Estados Unidos volvió a quedarse corto cuando más importaba. Podría argumentarse que Pochettino tuvo suerte de recibir una oferta de renovación tras el torneo, porque la plantilla tenía talento suficiente para hacerlo mejor.

    Sin ofertas firmes de grandes clubes europeos, Pochettino firmó para otro ciclo de cuatro años. Pero seguramente le resultará demasiado tentadora la oportunidad de volver al máximo nivel del fútbol de clubes, ya que numerosos medios han informado de que está muy dispuesto a fichar por el Manchester United. Para un entrenador joven con grandes ambiciones, el talento de Pochettino está, en cierto modo, desaprovechado en Estados Unidos, que aún está lejos de competir con las mejores selecciones por los títulos más importantes y difícilmente contribuirá a engrandecer su legado.

    En cambio, reflotar al Manchester United marcaría su carrera y podría situar a Pochettino entre los entrenadores de élite, junto a Pep Guardiola y Luis Enrique. La escasez de títulos le ha impedido acercarse hasta ahora a ese nivel, ya que sus triunfos en la Ligue 1 y la Copa de Francia con el Paris Saint-Germain no tienen demasiado peso dada la hegemonía del club en el fútbol francés.

    Es, evidentemente, un riesgo enorme por el caos que ha envuelto al Manchester United en la era posterior a Ferguson, pero Pochettino tiene las cualidades necesarias para triunfar en Old Trafford. Su primera misión sería, sencillamente, aportar regularidad y un estilo reconocible, como hizo en el Tottenham. Si después le dieran libertad para moldear la plantilla a su gusto, todo sería posible. Aunque ese «si» es mucho suponer...

  • Se impone la contención

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, director deportivo del Manchester United, socavó tanto a Amorim como a Carrick y debe ser obligado a dar un paso atrás

    Sería sorprendente que Pochettino fichase por el Manchester United en las mismas condiciones que Carrick y Amorim, quienes cedieron a Wilcox la última palabra en materia de fichajes. Eso no puede volver a ocurrir, y Pochettino también necesita garantías de que el club no seguirá siendo tan restrictivo con el gasto.

    El técnico argentino tuvo un conocido enfrentamiento con Daniel Levy, expresidente del Tottenham, por su cautelosa política de fichajes, y le instó a «comportarse como un gran club» si quería tener alguna posibilidad de ganar títulos. El United debe hacer eso ahora si quiere tener alguna posibilidad de volver a situarse entre los seis primeros.

    Sumido en deudas por culpa de la familia Glazer, el Manchester United opera con un presupuesto limitado, pero puede obtener fondos adicionales mediante la venta de jugadores. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte y Zirkzee podrían, y deberían, entrar en la lista de transferibles en enero, tras llevar demasiado tiempo sin aportar nada.

    También hay que utilizar con mucho más cuidado los recursos disponibles: el United tiró 50 millones de libras al fichar a Andrey Santos del Chelsea; el estado físico de Carlos Baleba le ha fallado desde su traspaso procedente del Brighton por 70 millones de libras, lo que refleja una falta de diligencia en las comprobaciones previas; y Youri Tielemans, por quien pagó 35 millones de libras, parece haber dejado atrás sus mejores años a los 29. Todos ellos son fichajes de Wilcox, que el año pasado también desafió a Amorim para impulsar la contratación por 74 millones de libras de Benjamin Sesko, lastrado por las lesiones, en lugar de la de Ollie Watkins.

    Wilcox también interfirió en la estrategia del equipo cuando Amorim estaba en el club y debe ser despojado de su poder o, mejor aún, apartado por completo. Si Carrick debe asumir la responsabilidad por la pésima trayectoria del United, también debe hacerlo el exextremo del Leeds, que solo acumulaba un año de experiencia como director de fútbol en el Southampton cuando INEOS lo llevó a Old Trafford.

    En el fútbol actual no es realista conceder la misma autonomía incondicional de la que disfrutó Ferguson, pero Ratcliffe tendrá que confiar en Pochettino para que ejerza como entrenador y mánager.

  • Restaurar los valores

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    La trayectoria de Pochettino en el desarrollo de jugadores y su estilo de juego ofensivo lo convierten en el hombre ideal para revitalizar a los futbolistas del Manchester United que no han dado la talla.

    Pochettino superó las expectativas en todos sus anteriores trabajos en la Premier League, incluso en el Chelsea, al que llevó al sexto puesto y devolvió a las competiciones europeas tras hacerse cargo de una plantilla que había terminado duodécima la temporada anterior. Bajo su dirección, el Chelsea también llegó a la final de la Carabao Cup y a las semifinales de la FA Cup, mientras que Cole Palmer se convirtió en una estrella.

    Es otra razón por la que Pochettino encaja a la perfección en el Manchester United, cuyo historial reciente en el desarrollo de jóvenes jugadores ha sido pésimo. Harry Kane, Son Heung-min y Dele Alli formaron uno de los tríos más efectivos de la Premier League durante su etapa en el Tottenham, y en el Southampton impulsó la progresión de Luke Shaw cuando tenía 17 años.

    «Sabe hacerte sentir bien y trata de sacar lo mejor de ti», declaró Palmer a la BBC en 2024. Eso también se aplica a jugadores consolidados: Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher y Marc Cucurella alcanzaron un nuevo nivel bajo su dirección.

    El United puede haber encontrado al mentor perfecto para promesas como Kobbie Mainoo, Leny Yoro y Ayden Heaven, y para atacantes cuya aportación decisiva ha sido desesperantemente irregular, como Mateus Cunha y Amad Diallo. Aún más importante, Pochettino aportará la estructura táctica que tanta falta hace.

    Sus equipos defienden como un bloque: un jugador presiona al rival que lleva el balón mientras los demás cierran las líneas de pase. Este planteamiento exige una disciplina estricta, pero puede ayudar mucho a disimular las carencias individuales en defensa. En marcado contraste, el paciente sistema de «presión a medias» de Carrick solo daba a los jugadores una excusa para bajar la intensidad.

    En ataque, Pochettino prefiere un 4-2-3-1 o un 4-3-3 fluido que se apoya en los laterales para dar amplitud al campo, mientras los extremos actúan más bien como dos mediapuntas. Eso debería ayudar mucho a Cunha, Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu a rendir al máximo. Su objetivo final es generar superioridad en el centro del campo y buscar pases directos que rompan la defensa, dando prioridad a un estilo agresivo y que tome la iniciativa por encima de la circulación metódica del balón.

    A corto plazo, el fútbol de alta intensidad es la única manera de que el United vuelva a ganar partidos, y está en consonancia con los valores históricos del club. Si alguien puede poner en forma a este lamentable grupo, ese es Pochettino. Si le dejan trabajar a su manera, quizá también sea quien rompa por fin el ciclo de fracasos.