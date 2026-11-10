«Si nos fijamos en los 11 años transcurridos desde que David Gill y Sir Alex [Ferguson] dejaron sus cargos, ha habido toda una sucesión de entrenadores», dijo Sir Jim Ratcliffe en febrero de 2024, poco después de ponerse al frente de la exitosa adquisición de una participación minoritaria en el Manchester United por parte de INEOS. «Algunos eran muy buenos, pero ninguno ha tenido éxito ni ha durado mucho tiempo. No se puede culpar a todos los entrenadores. La única conclusión es que el entorno en el que trabajaban no funcionaba».

El United ha destituido a tres entrenadores permanentes desde aquella entrevista, y Michael Carrick está destinado a correr la misma suerte que Ruben Amorim y Erik ten Hag tras un desastroso inicio de la temporada 2026-27. La afición nunca se volvió contra Carrick; al contrario, animó al excentrocampista hasta el amargo final, pero no por una fe ciega en sus capacidades como entrenador.

El exentrenador del Middlesbrough no estaba a la altura de las circunstancias, como demuestra que el United ocupa actualmente el 18.º puesto de la Premier League, con una victoria en sus primeros 10 partidos, un inicio tan malo como no se veía desde la temporada 1986-87. Su desastrosa defensa ha encajado ya 19 goles, el tercer peor registro de la competición, y el único partido en el que ha mantenido la portería a cero esta temporada fue ante el Sabah, debutante en la Champions League.

Así que sí, Carrick tiene que irse, pero no es el culpable de esta lamentable situación, y por eso se marchará con su condición de leyenda intacta. El entorno de trabajo perjudicó sin duda al técnico de 45 años: un penoso mercado de fichajes de verano le impidió aprovechar el impulso del tercer puesto conseguido la temporada pasada.

También es cierto que el United debería haber nombrado a un entrenador con más experiencia para intentar dar el siguiente paso. Después de no apostar por la visión de Amorim para alcanzar el éxito y de conceder a Ten Hag una prórroga que no merecía, dar a Carrick un contrato permanente fue otro enorme error de Ratcliffe y la cúpula de INEOS.

El próximo nombramiento tiene que ser el acertado o, de lo contrario, el Manchester United se enfrentará a una amenaza muy real de descenso. Por suerte para la afición del United, todo apunta a que Mauricio Pochettino sustituirá a Carrick, lo que supondría la primera decisión lógica del club para el banquillo en muchos años. De hecho, resulta desconcertante que el argentino no llegara antes a Old Trafford, después de haber sido entrevistado para el puesto en tres ocasiones anteriores, pero más vale tarde que nunca para un United que busca cierta estabilidad.