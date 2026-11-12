Por fin, Mauricio Pochettino va a asumir el cargo de entrenador del Manchester United. El técnico argentino ha sido vinculado innumerables veces con un posible fichaje por el club de Old Trafford durante la última década y mantiene una relación amistosa con el mejor entrenador de la historia del club, Sir Alex Ferguson, pero hasta ahora nunca había sido el momento adecuado para que tomara las riendas.

Lo cierto es que esta vez tampoco es el momento ideal. El United podría haber incorporado a Pochettino sin coste tras el Mundial si no hubiera nombrado entrenador permanente a Michael Carrick, pero el argentino acabó firmando un nuevo contrato con Estados Unidos hasta 2030.

Ahora el United tendrá que pagar una cuantiosa indemnización de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) para activar la cláusula de salida de Pochettino. Con ello, el gasto del club en contratar y despedir entrenadores desde la marcha de Ferguson alcanzará la asombrosa cifra de 103 millones de libras (137 millones de dólares). Sir Jim Ratcliffe y el equipo de asesores de INEOS en la mitad roja de Mánchester también han tardado demasiado en poner fin a la etapa de Carrick, y su persistente falta de urgencia parece que retrasará la llegada de Pochettino al menos otra semana.

Da la impresión de que no comprenden lo delicada que es la situación actual del United. El equipo ha caído hasta el 18.º puesto de la Premier League tras ganar solo uno de sus diez primeros partidos de la temporada 2026-27, y cada minuto que pasa sin que los jugadores sigan un nuevo plan aumenta el riesgo, muy real, de descender a la Championship.