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Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

Que el Manchester United permita a Mauricio Pochettino dirigir los últimos partidos de la selección de Estados Unidos demuestra que su directiva aún no entiende hasta qué punto es real el peligro de descenso

La falta de urgencia para que el nuevo entrenador se ponga manos a la obra podría salirle muy cara al Manchester United, que tiene por delante una visita crucial a Anfield tras el parón de selecciones.

James Westwood
Traducido por

  • Por fin, Mauricio Pochettino va a asumir el cargo de entrenador del Manchester United. El técnico argentino ha sido vinculado innumerables veces con un posible fichaje por el club de Old Trafford durante la última década y mantiene una relación amistosa con el mejor entrenador de la historia del club, Sir Alex Ferguson, pero hasta ahora nunca había sido el momento adecuado para que tomara las riendas.

    Lo cierto es que esta vez tampoco es el momento ideal. El United podría haber incorporado a Pochettino sin coste tras el Mundial si no hubiera nombrado entrenador permanente a Michael Carrick, pero el argentino acabó firmando un nuevo contrato con Estados Unidos hasta 2030.

    Ahora el United tendrá que pagar una cuantiosa indemnización de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) para activar la cláusula de salida de Pochettino. Con ello, el gasto del club en contratar y despedir entrenadores desde la marcha de Ferguson alcanzará la asombrosa cifra de 103 millones de libras (137 millones de dólares). Sir Jim Ratcliffe y el equipo de asesores de INEOS en la mitad roja de Mánchester también han tardado demasiado en poner fin a la etapa de Carrick, y su persistente falta de urgencia parece que retrasará la llegada de Pochettino al menos otra semana.

    Da la impresión de que no comprenden lo delicada que es la situación actual del United. El equipo ha caído hasta el 18.º puesto de la Premier League tras ganar solo uno de sus diez primeros partidos de la temporada 2026-27, y cada minuto que pasa sin que los jugadores sigan un nuevo plan aumenta el riesgo, muy real, de descender a la Championship.

  • Ponte serio

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Por ahora, Pochettino seguirá con la selección masculina de Estados Unidos durante el parón internacional de noviembre, en lugar de empezar ya a pensar en el próximo partido del United.

    El United ha alcanzado un acuerdo verbal con Pochettino sobre las condiciones de su incorporación antes de ponerse en contacto con U.S. Soccer para cerrar el fichaje del exentrenador del Chelsea y el Tottenham. Sin embargo, la selección de Estados Unidos y Pochettino siguen trabajando con normalidad de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, que se disputará a doble partido.

    Pochettino ha estado entrenando a los jugadores en el National Training Center, a las afueras de Atlanta, y U.S. Soccer espera que dirija al equipo desde la banda en ambos encuentros. La ida se disputará el sábado en Miami, mientras que la vuelta está prevista para el martes en Cincinnati. Eso significa que Pochettino no podrá viajar a Inglaterra hasta el miércoles 18 de noviembre como muy pronto, lo que probablemente le dejará solo tres días completos para preparar la visita del United a Anfield, donde se enfrentará al Liverpool en la Premier League.

    Pero ¿por qué demonios no exige INEOS que Pochettino se presente de inmediato en Carrington? ¿De verdad no se da cuenta de lo importante que es ese partido? ¿Está realmente dispuesto a darlo ya por otra probable derrota antes de que empiece el trabajo de verdad?

  • «Sin clase»

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick siguió dirigiendo los entrenamientos de la plantilla del Manchester United esta semana, pese a que probablemente sabía que estaba a punto de ser sustituido.

    Es muy posible que Pochettino no tenga más de uno o dos entrenamientos con su nueva plantilla antes del choque contra el Liverpool. Por supuesto, el United aún podría sacar un buen resultado en Anfield y, además, varios jugadores están ahora concentrados con sus selecciones. Aun así, habría tenido todo el sentido que Pochettino pudiera centrarse en la tarea que tiene por delante tan pronto como fuera posible.

    Al menos habría podido transmitir sus ideas básicas y dejar claras las funciones de cada jugador en su sistema. En cambio, Carrick pasó otros dos días dirigiendo los entrenamientos, plenamente consciente de que iban a destituirlo por lo que veía en las noticias o al consultar el móvil. Sería completamente comprensible que el excentrocampista se hubiera limitado a cumplir con su trabajo mientras contenía su enfado, y es probable que la incertidumbre provocara una caída considerable de la intensidad en los entrenamientos.

    El director ejecutivo del United, Omar Berrada, y el director de fútbol, Jason Wilcox, se reunieron el miércoles con Ratcliffe en Mónaco para analizar el inicio de temporada de pesadilla del club. Carrick fue informado finalmente de su salida el jueves por la mañana. Cabe suponer que habría preferido una breve videollamada a esa lenta agonía. Su excompañero en el United Gary Neville describió acertadamente la gestión de la situación por parte de INEOS como «torpe» y «carente de clase» en el pódcast «Stick to Football».

    «No puedes dejar a alguien en vilo durante 48 horas solo porque vivas en Mónaco», añadió Neville.

  • Con tres semanas de retraso

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    Hacía tiempo que estaba claro que el United iba en caída libre con Carrick al mando, pero se le dio más tiempo para «darle la vuelta a la situación».

    INEOS debería haber rescindido el contrato de dos años de Carrick hace tres semanas, después de que el United perdiera 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford. Ya entonces era evidente que la temporada estaba cayendo en el ridículo y, aun así, Carrick recibió una prórroga que no benefició a nadie.

    Las actuaciones mejoraron ligeramente a partir de entonces. El United perdió 2-0 ante el Chelsea, antes de remontar para imponerse 3-2 a la Roma en la Champions League y empatar 4-4 en un caótico partido contra el Aston Villa. Hubo pruebas suficientes de que los jugadores luchaban por Carrick, pero no de que él hubiera encontrado la manera de tapar los enormes agujeros defensivos que han convertido al United en el tercer peor equipo de la Premier League en defensa.

    Pochettino no es un mago capaz de arreglarlo por arte de magia, pero habría organizado mejor al equipo al sustituir la «presión a medias» de Carrick por la presión alta e intensa que le caracteriza. Así, el United podría haber sumado entre cuatro y seis puntos en esos partidos contra el Chelsea y el Aston Villa, en lugar de uno, y haberse ahorrado la vergüenza de pasar dos semanas en puestos de descenso.

    Toda la responsabilidad recae en Ratcliffe, Berrada y Wilcox. Desde la adquisición de una participación minoritaria por parte de INEOS, lo único que ha hecho bien ese trío ha sido perder el tiempo. El caso Carrick recuerda a cómo mantuvieron durante demasiado tiempo una confianza ciega en Erik ten Hag.

  • «Un p*to desastre»

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino necesitará garantías en materia de fichajes si quiere tener alguna posibilidad real de enderezar pronto el rumbo del Manchester United.

    Cabe suponer que Pochettino también habrá pedido garantías antes de firmar con el United, en particular sobre cuánto control tendrá en los fichajes y de qué fondos dispondrá para ellos. Hasta ahora, INEOS ha dado a los entrenadores un presupuesto limitado para tratar de gestionar las abrumadoras deudas acumuladas por los Glazers como propietarios mayoritarios, mientras Wilcox ha puesto en marcha un plan en tres fases.

    El ataque se renovó en el mercado de verano de 2025 antes de que la atención se desplazara al centro del campo en el último mercado. La defensa, por su parte, debía reforzarse al término de la temporada actual. Sin embargo, para todos salvo para Wilcox era dolorosamente evidente que la zaga del United necesitaba una intervención urgente, y Carrick pagó el precio de la ineptitud de su superior.

    Pochettino necesita refuerzos en enero si quiere salvar la temporada. Sin ellos, puede aportar estabilidad, pero no lograr la clasificación para una competición europea.

    «Si yo fuera Mauricio Pochettino ahora, me cubriría las espaldas todo lo posible», añadió Neville. «Él lo hará con una indemnización. Así que debe incluirla en su contrato. Pero, además, necesita dos defensas en enero... Tiene que exigir que se le garantice un presupuesto mínimo el próximo verano. Tiene que exigir también un presupuesto para después. Tienen que concedérselo o no debería aceptar el puesto».

    Neville concluyó que el United es hoy «un p*to desastre», y es imposible llevarle la contraria. El nombramiento de Pochettino es una decisión brillante y es el entrenador más cualificado que ha llegado a Old Trafford desde Jose Mourinho, pero la torpe directiva ya le ha puesto trabas y no tendrá un camino fácil bajo su supervisión.