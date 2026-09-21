¿Pueden las jóvenes promesas del Barcelona seguir siendo una potencia en la Liga de Campeones femenina tras las importantes salidas del verano?
Por estas fechas del año pasado, las dudas en torno al Barcelona eran generalizadas. En medio de las limitaciones financieras, el Barça perdió mucho más de lo que ganó en el mercado de fichajes de verano, lo que le dejó con pocos efectivos y más dependiente que quizá nunca del último talento salido de La Masia. Pero al final los escépticos quedaron en evidencia, ya que el Barça arrasó con todo para conquistar el póker de títulos, incluida la Liga de Campeones. Entonces, ¿es una insensatez que esos escépticos hayan vuelto esta temporada?
El Barça ha sufrido un mercado de fichajes veraniego aún más doloroso esta vez, en el que Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle y Salma Paralluelo se han marchado. Lo positivo es que esta vez ha habido más llegadas. Se pagó una cantidad importante para incorporar a Kerolin desde el Manchester City, mientras que la canterana de La Masia Martina Fernandez ha regresado desde el Everton y otra joven defensa muy prometedora, Renee van Asten, ha llegado procedente del Ajax.
Pero la profundidad de esta plantilla sigue pareciendo increíblemente corta, especialmente con Aitana Bonmati entre varias ausencias por lesión en las primeras semanas de la temporada. Es probable que la tres veces ganadora del Balón de Oro se pierda el inicio de la defensa del título del Barça en la Liga de Campeones, que comienza el miércoles contra el Paris FC.
Todo ello significa que la dependencia de las jóvenes jugadoras de este equipo probablemente será aún mayor en esta ocasión. ¿Volverá a ser eso una receta para el éxito y hará quedar en ridículo a los escépticos? ¿O esta temporada todo le pasará factura al Barça?
Calidad de talla mundial
El choque del Barça con el Atlético de Madrid del penúltimo fin de semana es un gran punto de partida a la hora de analizar el estado de las campeonas de Europa esta temporada. A la lista de lesionadas para ese partido, junto a Bonmatí, se sumaban Van Asten, la defensa internacional española Irene Paredes y la gran revelación de la pasada temporada, Clara Serrajordi, mientras que Laia Aleixandri también seguía recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida el pasado febrero.
Con Aicha Camara y Carla Julia también ausentes con España en el Mundial sub-20 femenino, al Barça le quedó solo una jugadora sénior de campo en el banquillo, mientras eso obligaba a Patri Guijarro, quizá la mejor centrocampista defensiva del mundo, a jugar como central y a Sydney Schertenleib, la creativa delantera suiza, a actuar como lateral derecha.
Y, aun así, ante uno de los mejores equipos de la Liga F, que acabó quinto la pasada temporada y alcanzó la fase eliminatoria de la Liga de Campeones femenina, el Barça dominó igualmente y se llevó una victoria por 4-2.
Eso se debe a que, incluso con algunas salidas importantes este verano y esas ausencias, este sigue siendo un equipo que cuenta con jugadoras como Guijarro, Esmee Brugts, Caroline Graham Hansen, Cata Coll, Ewa Pajor y Claudia Pina, todas ellas incluidas en la lista de nominadas al Balón de Oro 2026.
Entre las que no optan al premio, mientras tanto, están Kerolin, una pieza clave y desequilibrante para el Manchester City en su título de la Women's Super League la pasada temporada, además de tres de los mejores talentos jóvenes de ataque del planeta en Schertenleib, Vicky Lopez y Kika Nazareth.
Como ya ocurrió el año pasado, incluso cuando llegan las lesiones e incluso cuando se marchan jugadoras clave, sigue habiendo talento suficiente en esta plantilla del Barça como para formar uno de los mejores onces iniciales del mundo.
Gran papel para una joven promesa
Para que este equipo siga siendo un serio aspirante a la Champions League esta temporada, el talento joven tiene ahora que dar un paso al frente de nuevo para complementar el núcleo de ese once.
Eso empieza con jugadoras como Schertenleib, Lopez y Kika. Llevan un tiempo formando parte del primer equipo, pero ahora tienen la oportunidad de dar un salto adelante y convertirse en pilares clave. Todas tienen el talento para hacerlo y poco a poco han ido acumulando la experiencia necesaria para seguir impulsando su crecimiento, tanto con el Barça como con sus selecciones.
Después, se pedirá al talento emergente de La Masia, quizá la mejor cantera del fútbol femenino, que complete la plantilla del primer equipo. Gracias al dominio implacable del Barça en la Liga F, el entrenador Pere Romeu puede rotar e introducir de forma gradual a algunas de esas jugadoras de la cantera en los partidos nacionales. El club también ha demostrado que, si esas futbolistas aprovechan sus oportunidades, serán recompensadas.
Serrajordi fue el ejemplo más destacado el año pasado. Después de debutar al final de la temporada 2024-25, fue una integrante habitual del primer equipo y, cuando brilló en sus oportunidades en la Liga F, su peso fue creciendo hasta permitirle convertirse en una presencia más regular en la Champions League. Para cuando llegó la final europea en mayo, la joven de 18 años se había ganado un puesto en el once y rindió de forma brillante en la concluyente victoria por 4-0 sobre el Lyon.
No fue la única, además. Camara y Julia, ambas con España en el Mundial sub-20 hasta finales de este mes, también fueron titulares en bastantes partidos de la Liga F, y ellas también buscarán dar pasos adelante este año.
La próxima generación de La Masia
¿Quiénes son las jugadoras que podrían seguir entonces a Serrajordi, Camara y Julia dando el salto desde La Masia? Otras nueve canteranas ya han estado involucradas con el primer equipo en el arranque de la temporada, entre ellas Lua Arufe, la jugadora de 18 años que ya ha sido titular en dos partidos de la Liga F.
También hay otros tres talentos ilusionantes que están con la selección española en el Mundial sub-20, entre ellas Julia Torres, la prometedora defensa central que el Barça fichó este verano procedente del Sevilla; Noa Jimenez, otra joven defensa muy prometedora que acordó una ampliación de contrato el año pasado; y Rosalia Dominiguez, la delantera de 17 años que está generando una gran expectación en Catalunya.
También están Liv Pennock y Giulia Galli, las dos adolescentes que llegaron al Barça este verano procedentes del Twente y la Roma, respectivamente. Ambas brillaron en grandes torneos de categorías inferiores y, aunque empezarán en el filial del Barça, son firmes candidatas a dar el siguiente paso y dejar su huella pronto en el primer equipo.
Fe interna inquebrantable
No solo se ha pedido a las jugadoras jóvenes que den un paso al frente. La salida de Putellas dejó un vacío de liderazgo, y será Guijarro quien ahora capitanee a este equipo hacia lo que parece una nueva era. Sin embargo, el mensaje desde dentro es que, aunque se hayan marchado algunas caras importantes, en cierto modo nada ha cambiado.
«Una de las cosas que me molesta es [la idea de] que, por los cambios, el Barcelona ya no es el Barcelona y no vamos a llegar a la final como hacíamos antes», dijo Kika a The Straits Times este verano. «Eso es triste e injusto. Las que seguimos aquí somos importantes, tenemos valor y somos capaces de hacer lo que hicieron las otras en los últimos años, de una manera diferente».
Guijarro transmitió un mensaje parecido cuando habló a los presentes en el Estadi Johan Cruyff en agosto, dirigiéndose a ellos por primera vez como la nueva capitana del Barça. «Estamos trabajando duro para competir por todos los títulos esta temporada», declaró.
Todo esto provoca una sensación de déjà vu. El año pasado, se dio por descartado al Barcelona por salidas importantes, la falta de profundidad de plantilla y la dependencia de jugadoras jóvenes talentosas pero sin experiencia. Pero la convicción interna era enorme, y quedó justificada cuando arrasaron con todo a su paso, perdiendo una vez en todas las competiciones mientras llevaban a Catalunya, una vez más, los títulos de la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Liga de Campeones.
Incluso después de otro verano difícil, con salidas todavía más importantes, seguramente sería una insensatez descartar otra vez las opciones del Barça de desafiar a quienes dudan de ellas.