En cierto modo, el dominio de Brasil en la Libertadores es perfectamente lógico. El país tiene unos 214 millones de habitantes, casi tantos como el resto de Sudamérica en conjunto (226 millones), y también cuenta con una de las diez mayores economías del mundo.

Sin embargo, en la competición continental, Brasil rindió sistemáticamente por debajo de lo que cabía esperar. Logró una impresionante racha de seis títulos en ocho años durante la década de 1990 y ganó cuatro seguidos entre 2010 y 2013, pero, en general, no consiguió convertir sus claras ventajas demográficas y económicas en un éxito sostenido. Hasta ahora.

Los clubes brasileños no solo han ganado las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores: con la presencia de Palmeiras en el partido del sábado en Uruguay, también han ocupado 13 de las últimas 16 plazas de finalista. ¿A qué se debe? Básicamente, al dinero, porque el fútbol brasileño está en pleno auge.

Durante el mercado de fichajes de invierno de 2026, solo los clubes de la Premier League gastaron más que los brasileños. Algo que habría resultado impensable durante la pandemia, cuando quedó claro que muchos equipos de la máxima categoría del país estaban fuertemente endeudados.

Como respuesta, el Gobierno aprobó una ley que permitía a los clubes convertirse en entidades mercantiles conocidas como «Sociedade Anonima do Futebol» (SAF), lo que abrió la puerta a un enorme aumento de la inversión externa.

Botafogo fue uno de los varios clubes que abandonaron el modelo de asociación deportiva formada por socios. Su afición salió a celebrarlo a las calles cuando Eagle Football Holdings, la empresa de John Textor, adquirió el club en febrero de 2022. Su entusiasmo estaba justificado: dos años después volvió a celebrar la primera Copa Libertadores de su equipo.

Textor fue muy claro al afirmar que veía Brasil como un mercado relativamente poco explotado por los inversores, así que no sorprendió que el City Football Group (CFG), el mayor exponente actual de la multipropiedad de clubes en el fútbol, se hiciera con Bahia en 2023.

«En Brasil, el fútbol es el deporte número uno, pero no está desarrollado como debería desde el punto de vista económico», declaró entonces Ferran Soriano, responsable del CFG. «Hoy, la Premier League es lo que es por cómo se estructuró. Dependerá de nosotros y de los demás clubes brasileños hacer crecer el campeonato en general. El potencial es espectacular. Es la mayor fuente de talento del mundo».

Desde luego, esa afirmación es difícil de discutir.