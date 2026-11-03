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Pronóstico de la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos: ¿Regresan Christian Pulisic y Folarin Balogun? ¿Entrará Cavan Sullivan en la lista para los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Haití?

GOAL pronostica la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos para los cuartos de final de la Liga de Naciones de noviembre.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • La primera concentración tras el Mundial abrió una nueva era para la selección masculina de Estados Unidos en septiembre. Esta trae algo distinto: partidos oficiales. Y no solo los partidos van en serio; las historias que los rodean, también.

    Con la Liga de Naciones de la Concacaf cada vez más cerca, Estados Unidos volverá a reunirse pronto para disputar sus últimos partidos oficiales de 2026. Su rival será Haití y, si gana la eliminatoria a doble partido que se disputará en el sur de Florida y Cincinnati, regresará a las semifinales de la competición.

    Muchos integrantes de la selección estadounidense ya han vivido esta situación, pero otros muchos no. El seleccionador Mauricio Pochettino amplió el abanico de jugadores en la última concentración y dio entrada a una nueva generación que pronto podría hacerse habitual. Aun así, hay factores externos que influyen en la elección de la convocatoria, ya que la selección sub-23 de Estados Unidos también se reunirá para disputar dos partidos en Europa. Eso significa que algunas jóvenes promesas no estarán en este grupo. Otras, sin embargo, han demostrado que están preparadas para codearse con los mejores.

    Entonces, ¿a quién podría elegir Pochettino? GOAL analiza una posible convocatoria de 23 jugadores...

  • PORTEROS

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    ¿Es Kochen el portero del futuro o del presente?

    Chris Brady, Matt Freese, Diego Kochen

    Con opciones: Brian Schwake, Matt Turner

    La composición de esta posición depende en gran medida de una pregunta: ¿cree Pochettino que Kochen está preparado para jugar estos partidos? Si la respuesta es sí, tendrá un sitio. Si es no, tiene mucho sentido enviarlo con la sub-23 para que sume minutos allí. Dada su actuación ante México, apostamos por que la respuesta sea o, como mínimo, quizá, lo que llevaría al cuerpo técnico a observarlo más de cerca.

    En cuanto a las otras dos plazas, una probablemente será para Freese por su experiencia, lo que dejaría a Schwake y Brady luchando por la última. Está muy igualado. Brady tiene más experiencia con la selección de Estados Unidos, mientras que Schwake rindió mejor en la última concentración. Si Kochen entra, nos inclinamos por Freese para que tenga a su alrededor a alguien con más experiencia.

  • DEFENSAS

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    Icon Sportswire

    Chris Richards, Alex Freeman y Sergino Dest parecen tener asegurada su plaza mientras Mauricio Pochettino valora las opciones defensivas que le quedan para la próxima concentración de la selección de Estados Unidos.

    Sergino Dest, Alex Freeman, George Campbell, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Tim Weah

    En la pelea: Max Arfsten, Cameron Carter-Vickers, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Frankie Westfield

    Hay jugadores cuya presencia en la convocatoria se da prácticamente por hecha. Richards, Freeman y Dest, por ejemplo, tienen el nombre escrito con rotulador permanente. El estado de forma de Scally es demasiado bueno para pasarlo por alto. Hay competencia por los puestos de central, pero Campbell, McKenzie y Trusty parecen inclusiones lógicas.

    La parte interesante, por tanto, está en los más jóvenes de este grupo. Pierre y Miller son los dos nombres más interesantes, pero, dadas las opciones que tienen por delante en sus puestos, cuesta imaginar que dispongan de minutos de verdad en esta concentración. Ambos serían fundamentales para la sub-23, así que la decisión parece sencilla.

    Una de las decisiones más difíciles, sin embargo, está en los laterales. Weah juega de carrilero en su club y sería interesante ver si Pochettino lo utiliza en esa posición. También podría volver a convocar a Arfsten, pese a que todavía no se ha consolidado del todo en el Middlesbrough. En cualquier caso, estamos hilando fino: con Robinson y Freeman en el grupo, esos puestos parecen bastante definidos para esta concentración.

  • CENTROCAMPISTAS

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Adams es el capitán designado de la selección de Estados Unidos y uno de los pocos que tienen asegurada la convocatoria.

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Malik Tillman

    También en liza: Johnny Cardoso, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Yunus Musah

    El centro del campo es quizá la demarcación más difícil de definir por la cantidad de opciones disponibles. Prueba de ello es que se han quedado fuera Morris y McGlynn, dos de los mejores centrocampistas de la Championship; Tessmann, que juega habitualmente en uno de los clubes más importantes de la Ligue 1; y Cardoso, titular ocasional en el Atlético de Madrid.

    La ausencia más difícil de justificar aquí es la de Musah. La última concentración sugirió que Pochettino todavía está tratando de encontrarle un sitio, ya que el centrocampista tuvo pocas oportunidades como número 8. Sus actuaciones en el AC Milan le mantienen firmemente entre los candidatos, pero, con tanta competencia en el centro del campo, las dudas sobre su papel le dejan justo fuera de esta proyección.

    En cuanto a los jóvenes, Mehmeti es el nombre más evidente al que seguir. Sin embargo, dados los jugadores que tiene por delante, resulta difícil imaginarlo como titular en esta concentración, lo que le convierte en un claro candidato para la sub-23.

    Otro aspecto a tener en cuenta es la reciente lesión de McKennie, que podría abrirle la puerta a otro de los candidatos.

  • DELANTEROS

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    Crystal Pix

    Christian Pulisic y Folarin Balogun podrían liderar un ataque joven de la selección de Estados Unidos ante Haití, con Cavan Sullivan y Julian Hall entre los talentos emergentes que aspiran a hacerse con un puesto.

    Mathis Albert, Folarin Balogun, Justin Ellis, Julian Hall, Christian Pulisic, Cavan Sullivan

    Entre los candidatos: Brenden Aaronson, Cole Campbell, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Alex Zendejas

    Los dos atacantes más destacados de la selección de Estados Unidos, Pulisic y Balogun, están de vuelta y rodeados de caras nuevas. Por eso, el jugador del AC Milan y el delantero del Monaco son más importantes que nunca para que estas dos generaciones se unan y formen un conjunto cohesionado.

    En cuanto a quienes los rodean, el talento de Albert, Ellis, Hall y Sullivan es innegable, y todos se han ganado un puesto entre los candidatos. Una situación interesante a seguir será la de Pepi, que acaba de regresar de una lesión. En esta proyección, y en línea con algunas decisiones anteriores de Pochettino, quizá sea más valioso que Pepi recupere la forma física en el PSV. Por eso Ellis está aquí y no con la sub-23.

    En general, esta concentración nos permitirá conocer mejor a los recién llegados, sobre todo a los que ocupan posiciones de ataque.