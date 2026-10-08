¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Euro 2028 Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Power Rankings de la Eurocopa 2028 demasiado prematuros: España presenta su candidatura mientras Portugal deja atrás la polémica con Cristiano Ronaldo, pero Noruega sufre una llamada de atención tras el Mundial

Puede que el torneo no arranque hasta dentro de casi dos años, pero el parón internacional ampliado ofreció algunas pistas tempranas sobre cómo se perfilan los aspirantes

Tom Maston
Traducido por

  • ¡Enhorabuena, has superado el parón internacional más largo de la historia! Ampliado en una semana para combinar los habituales parones de septiembre y octubre, los equipos de todo el mundo han disputado hasta cuatro partidos cada uno mientras las selecciones nacionales empiezan a dejar atrás el Mundial y entran en un nuevo ciclo de torneos.

    Para los equipos de Europa, ese ciclo culminará con la Eurocopa de 2028, que se celebrará en el Reino Unido e Irlanda, con partidos programados en Inglaterra, Escocia, Gales y Dublín. Ninguno de los coanfitriones se clasificará automáticamente para el torneo, aunque recibirán un trato preferente para darles la mejor oportunidad posible, lo que significa que hay 24 plazas en juego para el sorteo de la fase de grupos.

    La fase de clasificación no comenzará hasta marzo, y los equipos han pasado en su lugar la última quincena, más o menos, disputando partidos de la Liga de Naciones que determinarán su condición de cabezas de serie para el sorteo inicial de la Eurocopa. Y aunque todavía faltan unos 20 meses para que arranque la fase final de la Eurocopa, en esos partidos ya hubo señales de cómo se están perfilando varias selecciones.

    Con eso en mente, aquí en GOAL hemos decidido poner en marcha nuestro Power Ranking de la Eurocopa 2028 utilizando a las 20 selecciones de la UEFA mejor clasificadas en el ranking mundial provisional de la FIFA tras la conclusión del parón internacional...

  • 20. Ucrania

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    Ucrania no logró dar continuidad a una victoria sobre Hungría en sus posteriores partidos de la Nations League

    El mero hecho de que Ucrania siga siendo una aspirante real a clasificarse para los grandes torneos en plena guerra con Rusia es muy admirable, y debería volver a estar en la pelea de cara a 2028, pese a lo que resultó ser un primer parón internacional de la temporada con sensaciones encontradas.

    El gol de Danylo Sikan aseguró una victoria histórica en Hungría en la primera jornada, pero a partir de ahí el equipo de Andrea Maldera solo pudo sumar un único punto con un empate sin goles ante Georgia, antes de sufrir dos derrotas consecutivas como 'local' frente a Irlanda del Norte y Hungría.

    El regreso en el nuevo año tras su lesión del eje creativo Oleksandr Zinchenko ayudará sin duda a sus opciones de clasificarse para la Eurocopa, pero esta última quincena sugiere que tienen muchas cosas por mejorar en los próximos meses.

  • 19. Polonia

    FBL-EUR-NATIONS-POL-ROM
    AFP

    El hat-trick de Robert Lewandowski contra Rumanía fue lo más destacado de un parón decepcionante para Polonia

    Polonia se ha clasificado para cada una de las últimas cinco Eurocopas, pero llega tras no alcanzar la fase final del Mundial por primera vez desde 2014. Robert Lewandowski dejó entrever su retirada de la selección después de la derrota ante Suecia en el play-off de marzo, pero el jugador de 38 años ha prometido seguir adelante durante un ciclo más de torneos.

    Ahora en las filas del Chicago Fire de la MLS, Lewandowski demostró que su olfato goleador sigue tan intacto como siempre con un hat-trick en la goleada por 6-0 a una Rumanía que jugó con 10, pero ese resultó ser el único resultado positivo que Polonia pudo sacar de sus problemas en la Nations League.

    El seleccionador Jan Urban lamentó la falta de opciones ofensivas de su equipo alrededor de Lewandowski, ya que solo sumó un único gol y un solo punto en sus otros tres partidos, después de que a un empate sin goles contra Bosnia y Herzegovina le siguieran una derrota por 3-1 en Suecia y una derrota por 1-0 en el partido de vuelta ante Bosnia.

  • 18. Hungría

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    Dominik Szoboszlai espera liderar a Hungría hacia su cuarta fase final consecutiva de la Eurocopa

    Aunque su espera por una primera aparición en un Mundial desde 1986 va camino de prolongarse hasta una quinta década, Hungría se ha convertido últimamente en un habitual de las clasificaciones para la Eurocopa y debería volver a pelear por una plaza entre los 24 finalistas durante los próximos dos años.

    Una derrota en casa ante Ucrania en su primer encuentro de la Nations League hizo saltar algunas alarmas, especialmente cuando fue seguida por un empate sin goles en Irlanda del Norte. Sin embargo, Hungría fue capaz de reaccionar y cerrar el parón con victorias consecutivas ante Georgia y Ucrania.

    El seleccionador Marco Rossi sigue bajo una intensa presión, pero esas victorias deberían significar al menos que se mantenga en el cargo para los dos últimos partidos del grupo en noviembre.

  • 17. Gales

    Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3
    Getty Images Sport

    La victoria de Gales sobre Noruega fue el momento brillante en una quincena por lo demás olvidable

    Gales cuenta con una de las aficiones más bulliciosas de Europa y, por tanto, la posibilidad de disputar partidos de un torneo en casa es una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para el equipo de Craig Bellamy. Además, tendrá todas las facilidades para clasificarse como uno de los coanfitriones, aunque sigue siendo un proyecto en construcción en la era posterior a Gareth Bale.

    La victoria en casa ante la Noruega cuartofinalista del Mundial mostró de lo que es capaz Gales, especialmente en Cardiff, pero ese resultó ser el único momento positivo del parón para un equipo que no logró sumar ni un punto ni siquiera marcar un gol en sus otros tres partidos.

    La derrota en casa ante Dinamarca, provocada por un error del portero Danny Ward que llevó a Rasmus Hojlund a marcar el penalti de la victoria, fue especialmente dolorosa, y cualquier esperanza de lograr una siembra favorable para la clasificación a la Eurocopa casi con toda seguridad ya ha desaparecido.

  • 16. Turquía

    Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2
    Getty Images Sport

    Arda Guler no pudo inspirar a Turquía para sumar ningún punto en sus cuatro primeros partidos de la Nations League

    Citada de forma constante como una de las tapadas cada vez que se clasifica para un gran torneo, Turquía tendrá que mejorar de forma drástica si quiere merecer esa etiqueta en 2028, visto lo que ha ofrecido en la última quincena. Aún lamiéndose las heridas tras una sorprendente eliminación en la fase de grupos del Mundial, el equipo de Vincenzo Montella no tuvo ninguna opción ante Francia, Italia y Bélgica, encadenando cuatro derrotas consecutivas.

    Turquía encajó 11 goles en esas derrotas, mientras que la ausencia de Kenan Yildiz se notó en ataque, ya que Arda Guler y compañía solo pudieron firmar dos tantos. Se espera que Montella pague el precio de un desastroso 2026 perdiendo su puesto, y su sucesor tendrá una tarea enorme para levantar la moral de una plantilla que actualmente está desmoralizada.

  • 15. Austria

    FBL-EUR-NATIONS-KOS-AUT
    AFP

    Austria terminó invicta el parón internacional, aunque apuró hasta el final para sumar puntos en más de una ocasión

    Con Marko Arnautovic (retirado de la selección), David Alaba (no convocado) y Marcel Sabitzer (reservado) ausentes de la convocatoria de Austria, existía cierta preocupación por que el equipo de Ralf Rangnick pudiera sufrir sin sus líderes más destacados de la última década. Ocho puntos en cuatro partidos, por tanto, fue un balance más que decente.

    Sin embargo, eso no cuenta del todo la historia. Austria estaba empatando con un Israel de 10 jugadores al entrar en el minuto 90 de su primer partido de la Nations League, antes de que dos goles tardíos aseguraran la victoria, mientras que tuvo que remontar en el último cuarto de hora de los partidos a domicilio ante Irlanda y Kosovo para sacar empates.

    Al menos, esas actuaciones finales dejaron ver el carácter que hay dentro de la plantilla de Rangnick mientras empieza a trazar el camino hacia las rondas eliminatorias de un tercer gran torneo consecutivo.

  • 14. Suecia

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROU
    AFP

    Viktor Gyokeres envió un mensaje a Mikel Arteta con su exhibición goleadora con Suecia

    Después de mostrar algunas señales alentadoras en el Mundial, ahora se espera que Suecia dé un paso adelante bajo la dirección de Graham Potter, y la Nations League ofreció más motivos para la esperanza de cara a los dos próximos años, ya que el conjunto escandinavo sumó 10 puntos en sus cuatro partidos.

    Viktor Gyokeres fue la gran estrella, ya que dejó atrás su falta de minutos en el Arsenal marcando en cada uno de los partidos de Suecia durante la quincena. Aunque perdió a su compañero de ataque, Alexander Isak, después de que el jugador del Liverpool sufriera una lesión en la victoria sobre Rumanía en la primera jornada, Gyokeres no mostró signos de falta de ritmo y asumió con entusiasmo el papel de principal referente.

    Con el que probablemente fuera su desplazamiento más complicado de la campaña, a Bosnia y Herzegovina, ya superado, el equipo de Potter debería confiar en acabar primero de su grupo en noviembre.

  • 13. Croacia

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Luka Modric ha optado por continuar con su carrera con Croacia pese a que cumplirá 41 años en septiembre

    Tras la salida de Zlatko Dalic después del Mundial, Croacia ha devuelto a Slaven Bilic al banquillo de la selección, pero el regreso del exentrenador del West Ham podría haber ido bastante mejor tras una quincena aleccionadora.

    Aunque Croacia ganó su primer partido de la Nations League en Chequia, luego cayó por 4-1 en España antes de encajar siete en una noche humillante ante Inglaterra. Un parón decepcionante terminó con otra derrota contra España, esta vez en casa, y ya hay dudas sobre la lógica de seguir utilizando en el centro del campo a Luka Modric, de 41 años.

    Croacia parece atrapada entre dos épocas en estos momentos, y Bilic puede verse obligado a tomar algunas decisiones difíciles si quiere que se la considere una amenaza cuando llegue la Eurocopa.

  • 12. Grecia

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    Grecia dejó claro de lo que es capaz su nueva «generación dorada» durante el parón

    Actualmente en el puesto 20 entre las selecciones europeas según la FIFA, se espera que Grecia ascienda en esa clasificación durante los próximos dos años en medio de las conversaciones sobre una nueva «generación dorada» para los campeones de la Eurocopa 2004.

    El llamativo fichaje veraniego del Arsenal Christos Tzolis, el joven cerebro del Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas y el prometedor adolescente del Brighton Charalampos Kostoulas están entre aquellos sobre los que hay grandes esperanzas, y Grecia demostró por qué durante un inicio invicto de su campaña en la Nations League.

    El resultado más impresionante fue, sin duda, su victoria por 1-0 en Alemania, con la que aguó el regreso a casa de Jurgen Klopp, y posteriormente lo refrendó con empates en casa ante Países Bajos y Alemania. Si a eso se le suma una victoria a domicilio en Serbia, Grecia ha dejado claro que es una selección a tener muy en cuenta en los próximos ciclos de torneos.

  • 11. Dinamarca

    FBL-NATIONS-WAL-DEN
    AFP

    Rasmus Hojlund marcó tres goles durante la desigual serie de resultados de Dinamarca en la Nations League

    El hecho de que Dinamarca no lograra clasificarse para el Mundial provocó que se quedara fuera de un gran torneo por primera vez en una década, pero sigue teniendo talento suficiente como para que clasificarse para la Eurocopa 2028 esté perfectamente a su alcance en el próximo año o así.

    Aunque ya no es la potencia que fue cuando alcanzó las semifinales del torneo de 2021, el conjunto danés todavía puede competir de tú a tú con los mejores y tuvo mala suerte al caer derrotado ante Portugal, después de haber igualado dos veces el partido en Copenhague. Ese resultado llegó una semana después de otro duelo trepidante, esta vez contra Noruega, en el que el equipo de Brian Riemer remontó un 2-0 para empatar antes de perder por 3-2.

    Sin embargo, no todo fueron malas noticias, ya que el campeón de la Eurocopa de 1992 sí logró ganar los dos partidos a Gales, mientras que la forma de Rasmus Hojlund, que marcó en tres de los encuentros, fue alentadora.

  • 10. Italia

    Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4
    Getty Images Sport

    Italia se repuso de la derrota ante Bélgica para sumar siete puntos en sus tres partidos restantes

    ¿Quién sabe qué esperar ahora mismo de Italia? El seleccionador campeón de la Eurocopa, Roberto Mancini, ha vuelto al cargo después del tercer fracaso consecutivo de la Azzurra para clasificarse para el Mundial, y ha llevado a cabo un relevo generacional, apostando por una nueva hornada de jugadores jóvenes.

    Y aunque el regreso de Mancini no empezó de la mejor manera, ya que su equipo sufrió una derrota en casa por 0-2 ante Bélgica, se repuso de forma impresionante, derrotando a Turquía tanto en casa como fuera y sumando un punto más que meritorio a domicilio en Francia.

    Michael Kayode, Pio Esposito y Alessandro Romano estuvieron entre los que más destacaron en esta renovada Italia, y cómo encajen juntos será una de las tramas más interesantes que seguir en la previa de la Eurocopa.

  • 9. Bélgica

    SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEY
    AFP

    Kevin De Bruyne volvió a ser el de antes durante la victoria de Bélgica sobre Turquía

    Bélgica se abrió paso hasta los cuartos de final del Mundial antes de caer ante España, lo que permitió al nuevo seleccionador, Mark van Bommel, presentarse a un grupo que mantiene la esperanza de competir en futuros torneos pese a que la mayoría de la ‘Generación Dorada’ del país ya se ha retirado.

    Uno de los llamados a liderar esta nueva era del fútbol belga es el extremo del Paris Saint-Germain Mika Godts, y fue la gran figura cuando Van Bommel inició su etapa con una victoria por 2-0 en Italia. Sin embargo, todavía quedan algunos integrantes de la vieja guardia, y Kevin De Bruyne firmó una actuación magistral para derrotar a Turquía.

    Pero al final fue un parón de dos victorias y dos derrotas para Bélgica, que sufrió por partida doble las irrupciones finales de Michael Olise ante Francia. El jugador del Bayern de Múnich marcó un golazo decisivo en el minuto 88 del duelo en Bruselas antes de firmar un doblete y asistir en un tanto de Desire Doue, en una remontada del equipo de Zinedine Zidane, que marcó cuatro veces en 13 minutos para darle la vuelta al partido y ganar en París. Así pues, Bélgica todavía tiene terreno por recortar si quiere plantar cara de verdad a las grandes selecciones europeas en 2028.

  • 8. Noruega

    Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2
    Getty Images Sport

    Erling Haaland solo pudo inspirar a Noruega a una victoria durante una decepcionante quincena

    Una de las historias más positivas del Mundial, Noruega cumplió con su condición de tapada en Norteamérica, con Erling Haaland guiando a la nación escandinava hasta sus primeros cuartos de final en el torneo. Tras ese recorrido, y la impresionante fase de clasificación que lo precedió, se habría perdonado a los aficionados por presentar al equipo de Stale Solbakken como un serio aspirante a la gloria en la Eurocopa de 2028.

    Sin embargo, Haaland y compañía han vuelto bruscamente a la realidad en las dos últimas semanas. Aunque un doblete de la máquina de hacer goles del Manchester City aseguró una victoria por 3-2 sobre Dinamarca en la primera jornada de la Nations League, eso solo fue el preludio de tres derrotas, ya que las caídas en casa y fuera ante Portugal enmarcaron una actuación enormemente desalentadora en Gales.

    Se puede disculpar a Noruega por estar sufriendo la resaca posterior al Mundial, y desde luego es mejor que pierda partidos ahora y no en la fase de clasificación, mientras aspira a asegurar una plaza en la que sería solo su segunda Eurocopa y la primera desde 2000.

  • 7. Suiza

    FBL-EUR-NATIONS-SWI-SLO
    AFP

    Suiza se sobrepuso a una ola de polémica para firmar un pleno de victorias en la Nations League

    Cuartofinalista en cada una de las dos últimas Eurocopas, así como en el Mundial de 2026, ya no sorprende que Suiza firme un gran recorrido en un torneo, y todo apunta a que volverá a demostrar de cara a 2028 que es una de las selecciones más fiables del continente.

    Hubo bastante más que una nube de polémica proyectando una sombra sobre esta concentración de Suiza, ya que tanto Granit Xhaka como Breel Embolo fueron excluidos tras falsificar documentos de vacunación contra la Covid-19, pero los jugadores que siguieron en el equipo no parecieron verse demasiado afectados por el drama y ganaron los cuatro partidos, marcando 11 goles y encajando solo uno.

    Como selección mejor clasificada del segundo nivel de la Liga de las Naciones, sería justo señalar el nivel de los rivales de Suiza, Escocia, Eslovenia y Macedonia del Norte, al comparar sus resultados con los de otras selecciones. Sin embargo, no hay duda de que el equipo de Murat Yakin ha cobrado un impulso importante en esta última quincena.

  • 6. Países Bajos

    Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1
    Getty Images Sport

    Tras dos victorias y dos empates, Países Bajos ocupa el primer puesto de su grupo de la Liga de Naciones

    Países Bajos espera dejar atrás su bochornosa eliminación en dieciseisavos de final del Mundial tras nombrar a la leyenda del Barcelona Xavi para pilotar una transición de vuelta al «fútbol total» que anhelan los aficionados de la Oranje. Y aunque la reimplantación de ese estilo de juego sigue siendo un trabajo en progreso, el combinado neerlandés pudo disfrutar de un inicio invicto en su campaña de la Nations League.

    Las victorias en casa y fuera ante Serbia se mezclaron con empates frente a Alemania y Grecia, ambos logrados gracias a goles del empate en los últimos compases de Cody Gakpo y Tijjani Reijnders, respectivamente. También fue una quincena para el recuerdo para el delantero del AZ Mexx Meerdink, hasta entonces sin internacionalidades, cuyo doblete dio los tres puntos en Belgrado después de entrar en el equipo a raíz de la lesión sufrida por Brian Brobbey.

    Con Virgil van Dijk, que alcanzó su partido internacional número 100 durante este parón, todavía como capitán del equipo, y con jóvenes talentosos como Meerdink y Ruben van Bommel dejando su huella, los neerlandeses deberían estar sin duda entre los aspirantes cuando llegue la Eurocopa de 2028.

  • 5. Alemania

    Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    Jürgen Klopp no tuvo todo a su favor en sus primeros partidos al frente de Alemania

    Entre la pléyade de entrenadores de renombre que dieron sus primeros pasos en el fútbol de selecciones durante las últimas semanas, ninguno afrontó tanta expectación en su debut en la banda como Jürgen Klopp con Alemania. Reclamado para reactivar a un equipo que no ha logrado alcanzar los octavos de final en ninguno de los tres últimos Mundiales, el historial de Klopp hace que se espere que enderece el rumbo de Alemania, y rápido.

    Sin embargo, siempre iba a ser difícil valorar adecuadamente los primeros cuatro partidos de Klopp al frente, después de que el exentrenador del Liverpool optara por convocar a un grupo de 44 jugadores, que posteriormente dividió en dos bloques para que cada uno disputara dos encuentros. Así, varios futbolistas estaban dando sus primeros pasos con la selección, por lo que los resultados y las actuaciones fueron, quizá de forma comprensible, irregulares.

    Solo un gol del empate de Países Bajos en el tiempo añadido evitó que Klopp saboreara la victoria en su primer partido, pero su debut en casa terminó con una sorprendente derrota ante Grecia. Después llegó un cómodo triunfo sobre Serbia, antes de que la pausa concluyera con un empate sin goles en Tesalónica, dejando a Alemania con cinco puntos en cuatro partidos. Teniendo en cuenta que Klopp todavía no ha elegido lo que considera su equipo más fuerte, no es una mala base desde la que trabajar.

  • 4. Portugal

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos demostró ser más que capaz de sustituir a Cristiano Ronaldo en punta con Portugal

    Cuatro partidos, cuatro victorias y una monumental rabieta del futbolista más famoso del planeta; la primera quincena de Jorge Jesus al frente de la selección de Portugal no estuvo exenta de drama, pero el nuevo técnico debe de estar encantado con lo que produjo su equipo en su intento por resarcirse de un Mundial decepcionante.

    Portugal se deshizo de Gales, Noruega (dos veces) y Dinamarca durante el parón internacional, con Joao Felix y Goncalo Ramos brillando ambos en ataque y marcando tres goles cada uno. Sin embargo, el elefante en la habitación es, por supuesto, la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración a mitad de camino después de quedarse sin jugar en la primera victoria ante Noruega.

    Teniendo en cuenta lo que Ronaldo ha, o no ha, producido en los tres últimos grandes torneos, resulta difícil imaginar que Portugal no vaya a tener más opciones de triunfar en la Eurocopa sin el cinco veces ganador del Balón de Oro en sus filas. Es cierto que podría regresar al grupo mucho antes del verano de 2028, pero, si damos por hecho que Ronaldo no formará parte de la convocatoria dentro de 20 meses, entonces Portugal acaba de convertirse en una amenaza real.

  • 3. Inglaterra

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Los jugadores de ataque de Inglaterra dejaron algunos momentos apasionantes durante sus cuatro partidos de la Nations League

    Todas las miradas estaban puestas en Thomas Tuchel, que buscaba apaciguar a los aficionados de Inglaterra que consideraban que él era el culpable de la derrota en semifinales del Mundial, y aunque su campaña en la Nations League no empezó de la mejor manera, hubo muchas cosas positivas en las actuaciones de una de las coanfitrionas de la Eurocopa 2028 a lo largo del parón.

    La derrota ante España fue seguida por victorias en casa y fuera contra Chequia y por la goleada por 7-0 a Croacia, que mostró exactamente de lo que son capaces los jugadores de ataque de Inglaterra. A pesar de fallar un penalti crucial contra España, Harry Kane marcó en cada partido, con seis goles en total, mientras que Anthony Gordon y Jude Bellingham también llamaron la atención en múltiples ocasiones.

    También hubo señales alentadoras de jugadores como Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall y Alex Scott después de sus regresos a la selección tras el Mundial. Además, hay que tener en cuenta que Declan Rice no estuvo en la concentración, por lo que Inglaterra vuelve a ilusionarse con poner fin a más de 60 años de sufrimiento.

  • 2. Francia

    TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BEL
    AFP

    Michael Olise fue uno de los jugadores más destacados de todo el parón internacional

    Después de años esperando a que Didier Deschamps se hiciera a un lado, la era de Zinedine Zidane por fin ha comenzado en Francia, y las primeras sensaciones han sido relativamente positivas.

    Francia arrancó su campaña en la Liga de Naciones con una victoria por 1-0 sobre Turquía, aunque el resultado quedó empañado por la lesión de Kylian Mbappe, autor del gol, capitán y gran talismán del equipo, que le dejó fuera de los tres partidos restantes. Por fortuna para Zidane, Michael Olise ha sido capaz de asumir con creces ese protagonismo.

    El centrocampista del Bayern de Múnich marcó cuatro goles y dio dos asistencias a lo largo del parón internacional, incluido un impresionante tanto de la victoria en los últimos minutos en Bélgica, el gol inicial en un empate con Italia y dos dianas para sentenciar la remontada ante Bélgica el lunes.

    La continua irrupción de Olise como uno de los jugadores de ataque de élite del fútbol mundial ha añadido una dimensión extra a una delantera francesa ya repleta de talento, y será tarea de Zidane asegurarse de que haya el equilibrio suficiente entre esos jugadores y la solidez defensiva del equipo para que pueda triunfar en los próximos torneos.

  • 1. España

    Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    España no mostró señales de resaca del Mundial, con Lamine Yamal liderando desde el frente

    Vigente campeona de Europa y ahora también del mundo, España llegará casi con toda seguridad a la fase final de 2028 como la selección a batir, especialmente porque varios de sus jugadores clave aún no han alcanzado su techo en términos de edad.

    Uno de esos jugadores es, por supuesto, Lamine Yamal, que trasladó su gran inicio de temporada a nivel de clubes al escenario internacional al inaugurar el marcador en cada uno de los tres primeros partidos de España, incluida su llamativa victoria en Wembley ante Inglaterra. La Roja refrendó después ese rendimiento al ganar a Croacia tanto en casa como fuera, además de vencer a Chequia para asegurar un arranque perfecto en su campaña de la Nations League.

    Mikel Merino volvió a aparecer con momentos decisivos de cara a portería para el equipo de Luis de la Fuente, mientras que Pedri reaccionó de forma impresionante tras ser descartado en el Mundial. Ahora mismo, muy pocas cosas parecen capaces de frenar a España.