Power rankings de la Champions League 2026-27: ¿Pueden Barcelona, Bayern de Múnich o Arsenal evitar que el PSG logre un histórico tricampeonato?

Las ligas nacionales ya están en marcha, el mercado de fichajes está cerrado y ahora es el momento de que el himno más famoso del fútbol vuelva a desatar la locura en los estadios de toda Europa. La Champions League 2026-27 arranca el martes, con 36 equipos listos una vez más para medirse a lo mejor que puede ofrecer el continente.

El Paris Saint-Germain es el vigente campeón después de conquistar una segunda Copa de Europa consecutiva el pasado mes de mayo, al derrotar al Arsenal en los penaltis en la final de Budapest. El equipo de Luis Enrique ha estado a un nivel muy superior durante los últimos 18 meses aproximadamente, pero tras un verano agitado de nuevos fichajes y cambios de entrenador, es probable que tenga una dura competencia en su intento de lograr un tercer título seguido.

Pero, ¿quién está mejor posicionado para desafiar al PSG por la supremacía europea? El ranking de poder de GOAL estará aquí durante toda la competición para seguir la pista a los aspirantes, al tiempo que separa a los verdaderos candidatos de los que no lo son...