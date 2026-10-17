En su primera incursión en el diseño de botas de fútbol, On no sigue los cauces habituales. Es cierto que la marca suiza de ropa deportiva, dispuesta a desafiar a las grandes firmas del sector, ha fichado a una auténtica superestrella como Kylian Mbappe para ser la imagen de su oferta futbolística y cuenta entre bastidores con su legendario compatriota Thierry Henry, pero todavía no sabemos exactamente cómo será su primera bota.
Al parecer, es algo deliberado. Después de sacudir un sector extremadamente competitivo con el fichaje de uno de los mejores jugadores del planeta, On antepone la innovación a todo lo demás mientras redefine la manera de presentar las botas: realiza pruebas en tiempo real e invita a todo el mundo a echar un vistazo entre bastidores.