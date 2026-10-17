Desde que On anunció su gran expansión en el mundo del fútbol, no ha habido eventos ostentosos ni lanzamientos de botas por todo lo alto con su nueva imagen de marca. En su lugar, la firma ha apostado por la sencillez y ha generado una gran expectación al rodear de misterio su próximo producto.

Primero llegó una sesión de fotos con Mbappe, su director de fútbol y leyenda del Arsenal Henry, el icono del tenis Roger Federer y la sensación del Barcelona Sydney Schertenleib, pero sin botas y en el poco glamuroso laboratorio donde se fabrican y prueban. Ahora, On nos ha llevado entre bastidores para mostrarnos el proceso de desarrollo.

Antes, quizá solo se veía una bota en desarrollo sobre el césped de entrenamiento, lejos de los focos y las cámaras, pero On ha cambiado eso. Mbappe ya ha jugado y marcado con botas On desde que dejó oficialmente Nike en septiembre: anotó con Francia durante el parón internacional y con el Real Madrid ante la Roma en la Champions League. Sin embargo, el diseño completamente blanco y con apenas distintivos de On que hemos visto en sus pies no es el producto definitivo.

El fabricante suizo sigue describiéndolo como un «prototipo», algo que se refleja en que las botas que llevó el francés con su selección tenían el número de serie «ON-DCPT-KM010», mientras que a su regreso a la competición de clubes jugó con las «ON-DCPT-KM210». On está rompiendo con lo establecido y nos permite presenciar el diseño de las botas ante nuestros propios ojos.