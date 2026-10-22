Por qué la WSL inglesa se ha convertido en un «segundo hogar» para el talento australiano y cómo ha ayudado a las Matildas a alcanzar nuevas cotas

Cuesta creer que hace solo siete años no hubiera ninguna australiana en la Women’s Super League. Hoy, la competición cuenta con muchas de las grandes estrellas de las Matildas, como Ellie Carpenter, Steph Catley y Mary Fowler. Australia es, además, uno de los países con mayor representación en la historia de la WSL: jugadoras como Sam Kerr, Katrina Gorry y Mackenzie Arnold también han pasado largas etapas en Inglaterra.
Hay tantas australianas en la liga que Jack Sharkey, responsable de rendimiento físico de la selección, tiene su base en Inglaterra. «Por desgracia, a mí me ha tocado la peor parte con el traslado», bromea, después de que Emily Husband, miembro inglés del cuerpo técnico que ejerce de asistente de las Matildas, haya dedicado un par de minutos a elogiar ante GOAL el estilo de vida en Australia.
Pero no siempre ha sido así. Años atrás, la NWSL, la máxima categoría femenina de Estados Unidos, era la liga extranjera preferida de las internacionales australianas, entre otras cosas porque su calendario encajaba bien con el de la A-League en Australia. En el Mundial de 2019, 13 de las 23 integrantes de la convocatoria jugaban en Estados Unidos.
Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar después de aquel torneo. Kerr fichó por el Chelsea unos meses más tarde y, al año siguiente, otras jugadoras fundamentales como Catley, Arnold, Caitlin Foord y Alanna Kennedy llegaron a Inglaterra. Ahora hay australianas no solo en toda la WSL, sino también en la segunda categoría del fútbol femenino inglés. Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy y Leticia McKenna juegan en la WSL 2 y formaron parte de la convocatoria más reciente de Joe Montemurro.
Entonces, ¿qué ha llevado a las australianas a marcharse en masa a Inglaterra? ¿Qué impacto ha tenido en las Matildas? ¿Y qué supone para el fútbol femenino en Australia?