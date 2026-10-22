Por qué la WSL inglesa se ha convertido en un «segundo hogar» para el talento australiano y cómo ha ayudado a las Matildas a alcanzar nuevas cotas

Clare Wheeler, centrocampista del Everton e internacional con Australia en 46 ocasiones, tenía solo 15 años cuando dio el salto al primer equipo del Newcastle Jets en la A-League. Ese mismo año nació la NWSL y algunas de las mejores futbolistas australianas se marcharon a Estados Unidos, entre ellas Kerr, Foord, Lisa De Vanna, Kyah Simon y Emily van Egmond.

Durante los ocho años siguientes, Wheeler observó desde la distancia cómo las grandes estrellas de las Matildas afrontaban un calendario realmente agotador. Jugaban en Estados Unidos aproximadamente de marzo a noviembre y después regresaban a casa para disputar la A-League, entonces conocida como W-League, hasta enero o febrero, según las fechas de la temporada y si su equipo llegaba a la Gran Final. Luego volvían a Estados Unidos para repetir el ciclo.

«Creo que, para mí, eso probablemente era un obstáculo a la hora de querer hacerlo: ir a Estados Unidos, volver y después jugar en verano. Nunca tenías un descanso entre temporadas», explicó anteriormente a GOAL Wheeler, cuya primera experiencia en el extranjero fue en el Fortuna Hjorring de Dinamarca en 2021. «Obviamente, también tenías partidos internacionales entre medias. Por eso, cuando salí por primera vez, quise venir a Europa para disputar una temporada completa».

Kennedy, que ahora juega en el London City Lionesses, fue una de las muchas australianas que soportaron ese ciclo incesante. Es fácil entender por qué tantas lo hicieron: les permitía competir en la que entonces era la mejor liga del mundo y, al mismo tiempo, volver a casa para ver a sus amigos y familiares durante unos meses. Sin embargo, como dice la propia Kennedy: «Creo que llegó un momento en que aquello ya no era realmente sostenible».

La A-League estaba creciendo y ahora tiene una temporada el doble de larga, mientras que la exigencia física para las jugadoras ya era enorme. No sorprende que la mayoría acabara buscando, como explica Kennedy, «una situación en la que pudieras descansar en algún momento».

«Sin duda, hay momentos en las concentraciones en los que miras a tu alrededor y todo el mundo parece agotado», dijo Catley en 2020, después de fichar por el Arsenal y romper ese ciclo en su caso. «Viajar constantemente desde Estados Unidos y no tener nunca un descanso entre temporadas acaba pasándote factura.

«Creo que eso ha sido un problema para nosotras en los grandes torneos», añadió. «Hemos llegado con la plantilla al completo y luego algunas jugadoras han empezado a tener problemas físicos bastante rápido. Aunque en el pasado pareciera algo menor, creo que en los últimos años nos ha acabado pasando factura a nosotras y a nuestros cuerpos».