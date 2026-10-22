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Matildas WSL 1:1Getty/GOAL

Por qué la WSL inglesa se ha convertido en un «segundo hogar» para el talento australiano y cómo ha ayudado a las Matildas a alcanzar nuevas cotas

Desde Sam Kerr, Steph Catley y Alanna Kennedy hasta Mary Fowler, Ellie Carpenter y Kyra Cooney-Cross, la máxima categoría del fútbol inglés se ha convertido en los últimos años en la liga preferida de los grandes talentos de Australia.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Cuesta creer que hace solo siete años no hubiera ninguna australiana en la Women’s Super League. Hoy, la competición cuenta con muchas de las grandes estrellas de las Matildas, como Ellie Carpenter, Steph Catley y Mary Fowler. Australia es, además, uno de los países con mayor representación en la historia de la WSL: jugadoras como Sam Kerr, Katrina Gorry y Mackenzie Arnold también han pasado largas etapas en Inglaterra.

    Hay tantas australianas en la liga que Jack Sharkey, responsable de rendimiento físico de la selección, tiene su base en Inglaterra. «Por desgracia, a mí me ha tocado la peor parte con el traslado», bromea, después de que Emily Husband, miembro inglés del cuerpo técnico que ejerce de asistente de las Matildas, haya dedicado un par de minutos a elogiar ante GOAL el estilo de vida en Australia.

    Pero no siempre ha sido así. Años atrás, la NWSL, la máxima categoría femenina de Estados Unidos, era la liga extranjera preferida de las internacionales australianas, entre otras cosas porque su calendario encajaba bien con el de la A-League en Australia. En el Mundial de 2019, 13 de las 23 integrantes de la convocatoria jugaban en Estados Unidos.

    Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar después de aquel torneo. Kerr fichó por el Chelsea unos meses más tarde y, al año siguiente, otras jugadoras fundamentales como Catley, Arnold, Caitlin Foord y Alanna Kennedy llegaron a Inglaterra. Ahora hay australianas no solo en toda la WSL, sino también en la segunda categoría del fútbol femenino inglés. Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy y Leticia McKenna juegan en la WSL 2 y formaron parte de la convocatoria más reciente de Joe Montemurro.

    Entonces, ¿qué ha llevado a las australianas a marcharse en masa a Inglaterra? ¿Qué impacto ha tenido en las Matildas? ¿Y qué supone para el fútbol femenino en Australia?

  • Dar la vuelta al mundo y regresar

    Alanna Kennedy Sydney FC Women 2018-19
    Getty Images

    Kennedy fue una de las muchas jugadoras de la selección australiana que durante varios años repartieron su tiempo entre Estados Unidos y Australia, algo especialmente habitual antes de la pandemia de la COVID-19.

    Clare Wheeler, centrocampista del Everton e internacional con Australia en 46 ocasiones, tenía solo 15 años cuando dio el salto al primer equipo del Newcastle Jets en la A-League. Ese mismo año nació la NWSL y algunas de las mejores futbolistas australianas se marcharon a Estados Unidos, entre ellas Kerr, Foord, Lisa De Vanna, Kyah Simon y Emily van Egmond.

    Durante los ocho años siguientes, Wheeler observó desde la distancia cómo las grandes estrellas de las Matildas afrontaban un calendario realmente agotador. Jugaban en Estados Unidos aproximadamente de marzo a noviembre y después regresaban a casa para disputar la A-League, entonces conocida como W-League, hasta enero o febrero, según las fechas de la temporada y si su equipo llegaba a la Gran Final. Luego volvían a Estados Unidos para repetir el ciclo.

    «Creo que, para mí, eso probablemente era un obstáculo a la hora de querer hacerlo: ir a Estados Unidos, volver y después jugar en verano. Nunca tenías un descanso entre temporadas», explicó anteriormente a GOAL Wheeler, cuya primera experiencia en el extranjero fue en el Fortuna Hjorring de Dinamarca en 2021. «Obviamente, también tenías partidos internacionales entre medias. Por eso, cuando salí por primera vez, quise venir a Europa para disputar una temporada completa».

    Kennedy, que ahora juega en el London City Lionesses, fue una de las muchas australianas que soportaron ese ciclo incesante. Es fácil entender por qué tantas lo hicieron: les permitía competir en la que entonces era la mejor liga del mundo y, al mismo tiempo, volver a casa para ver a sus amigos y familiares durante unos meses. Sin embargo, como dice la propia Kennedy: «Creo que llegó un momento en que aquello ya no era realmente sostenible».

    La A-League estaba creciendo y ahora tiene una temporada el doble de larga, mientras que la exigencia física para las jugadoras ya era enorme. No sorprende que la mayoría acabara buscando, como explica Kennedy, «una situación en la que pudieras descansar en algún momento».

    «Sin duda, hay momentos en las concentraciones en los que miras a tu alrededor y todo el mundo parece agotado», dijo Catley en 2020, después de fichar por el Arsenal y romper ese ciclo en su caso. «Viajar constantemente desde Estados Unidos y no tener nunca un descanso entre temporadas acaba pasándote factura.

    «Creo que eso ha sido un problema para nosotras en los grandes torneos», añadió. «Hemos llegado con la plantilla al completo y luego algunas jugadoras han empezado a tener problemas físicos bastante rápido. Aunque en el pasado pareciera algo menor, creo que en los últimos años nos ha acabado pasando factura a nosotras y a nuestros cuerpos».

  • «Un hogar lejos de casa»

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    Muchas internacionales australianas empezaron a llegar en masa a la WSL tras el Mundial femenino de 2019, con el sonado fichaje de Kerr por el Chelsea como uno de los primeros de aquella oleada.

    Con la A-League todavía en desarrollo, las futbolistas que quisieran romper ese ciclo sin dejar de competir al máximo nivel podían quedarse en la NWSL o marcharse a una liga europea. ¿Por qué, entonces, tantas eligieron Inglaterra?

    Para empezar, la temporada 2020 de la NWSL no se disputó íntegramente debido a la pandemia de Covid-19, mientras que la campaña 2020-21 de la WSL sí se jugó. Muchas estadounidenses aprovecharon la oportunidad para conocer durante un breve periodo la liga inglesa, al igual que varias australianas.

    Para quienes habían pasado tiempo en Estados Unidos, la WSL ofrecía una experiencia diferente y un nuevo reto. Además, en opinión de Catley por aquel entonces, la calidad de la liga había crecido hasta estar «a la altura de la estadounidense», por lo que merecía la pena dar ese paso. Ese crecimiento no ha hecho más que continuar en los seis años transcurridos desde que fichó por el Arsenal, hasta el punto de que, para muchos, la competición es ahora la mejor liga del mundo.

    Buena parte de ello tiene que ver con su profesionalización, un aspecto que Fowler, que llegó al Manchester City en 2022, quería aprovechar. «Creo que Inglaterra es un muy buen ejemplo de cómo hacer bien las cosas en el fútbol femenino», explicó a GOAL. «Los salarios de las jugadoras son buenos, nuestros equipos tienen buena cobertura mediática y la competición avanza de una manera que también permite a las jugadoras respaldar ese progreso y sentir que tenemos voz.

    »No creo que ocurra lo mismo en otras ligas. En Australia no es así. Creo que quienes quieren progresar en sus carreras buscan ir a ligas en las que las cosas avanzan. Para mí, Inglaterra tiene la mejor liga del mundo».

    Para algunas, también hay motivos culturales. Kennedy ha alternado entre la WSL y la NWSL durante la última década, pero ha pasado la mayor parte de los últimos seis años en Inglaterra. «Creo que se parece mucho a Australia, al menos la gente; quizá no tanto el clima», dice entre risas. «Pero la gente es bastante parecida, bastante relajada, así que en Inglaterra me siento más como en casa. Me encanta estar aquí».

    También ayuda que haya tantas australianas en una liga disputada en un país pequeño y, por tanto, fácil de recorrer, especialmente cuando estás a unos 16.000 kilómetros de casa. «Tiendes a unirte un poco más a las demás porque estás muy lejos de casa», señaló Wheeler.

    «Siempre ayuda tener cerca a muchas de tus amigas íntimas o a gente que conoces muy bien», coincide Kennedy. «Es algo que también disfruto».

  • Grandes beneficios

    Ellie Carpenter Alanna Kennedy Caitlin Foord Australia Women 2026
    Getty Images

    Las dos mejores actuaciones de la historia de las Matildas en grandes torneos internacionales se han producido en los últimos años: en los Juegos Olímpicos de 2021 y en el Mundial de 2023.

    Ese éxodo masivo de jugadoras de las Matildas a Inglaterra, pero también al resto de Europa, ha tenido un efecto positivo en la selección. Mientras que antes algunas quizá se habrían quedado en casa para jugar en la A-League, con el paso de los años cada vez más futbolistas se han marchado al extranjero. Allí han conocido otras formas de jugar al fútbol, entrenar y trabajar en entornos de gran nivel, experiencias que las han hecho mejores jugadoras y, por tanto, han contribuido a mejorar a la selección de Australia.

    Además, ya no hay ninguna jugadora atrapada en aquel ciclo incesante de disputar temporadas consecutivas en Estados Unidos y en casa, lo que reduce el agotamiento y el riesgo de lesión de los que Catley había hablado anteriormente.

    «No quieres estar enviando activamente a las jugadoras al extranjero», admite Husband, asistente técnico de las Matildas, «pero, si eso va a ayudar a acelerar su desarrollo, es lo mejor para sus carreras y, a su vez, para que nuestra selección cuente con jugadoras aún mejores. Tienen competiciones extraordinarias [en las que jugar]. No creo que haya un torneo mejor que la UEFA Champions League».

    En 2021, en los Juegos Olímpicos aplazados, Australia alcanzó las semifinales y firmó su mejor actuación hasta entonces en un gran torneo internacional. De las 22 jugadoras convocadas para los Juegos, 18 jugaban en Europa, ocho de ellas en Inglaterra. En 2023, en el Mundial disputado en casa, las Matildas igualaron ese logro en un torneo histórico para el fútbol femenino en Australia. De las 23 integrantes de la plantilla, 19 jugaban en Europa y 11 de ellas en la WSL.

    «Cuando llegamos a la selección, tenemos muchas jugadoras de gran calidad y, sin duda, nos ayuda estar en entornos de alto nivel y entrenar cada día rodeadas de buenas futbolistas», considera Fowler. «También influye la calidad del cuerpo técnico: estar cerca de profesionales con un gran conocimiento del fútbol ayuda a las jugadoras a crecer y progresar en sus carreras».

  • Desafíos físicos y logísticos

    Mary Fowler Man City Women FA Cup 2025-26
    Getty Images

    Fowler es una de las 12 Matildas que juegan en la WSL, a las que se suman otras cuatro en la WSL 2, por lo que no sorprende que Football Australia tenga personal de rendimiento deportivo en Inglaterra.

    También hay que reconocer la labor del personal que acompaña a estas jugadoras y se asegura de que estén en las mejores condiciones para rendir, pese a las exigencias que conlleva ser australiana y jugar en el extranjero.

    Cada año, FIFPRO investiga la carga de trabajo de los futbolistas y publica una lista de quienes más viajan. En su informe más reciente, correspondiente a la temporada 2024-25, las cuatro futbolistas que más viajaron eran australianas.

    «Por desgracia, no podemos cambiar dónde está Australia», dijo Wheeler. «Sería estupendo si pudiéramos», añade Husband entre risas. «La acercaría a Europa, siempre que pudiéramos conservar nuestro clima».

    Eso sí, se está haciendo todo lo posible para ayudar. Sharkey, responsable de rendimiento físico de las Matildas, tiene su base en Inglaterra «porque es fácil comunicarse con los clubes y las jugadoras» por la ubicación y la diferencia horaria. Mantener una buena relación con los clubes es fundamental para proteger y ayudar a las jugadoras. «Creamos un entorno en el que trabajamos juntos para apoyar a ambas partes, entendemos cuáles son nuestros objetivos y nos aseguramos de no poner a la jugadora en medio ni generar conflictos», afirma.

    Además, están todos los procedimientos que se aplican cuando una jugadora viaja. «Probablemente seamos expertos en gestionar los desplazamientos», dice Sharkey, que trabaja con las Matildas por segunda vez. «Les damos unas mallas para viajar hechas a medida a partir de imágenes en 3D de la parte inferior del cuerpo, para asegurarnos de que ejerzan la presión adecuada durante el trayecto. [Luego está] procurar que estén expuestas a la luz y a la oscuridad a su llegada, determinar cuándo deben tomar cafeína, cuándo deben estar activas y cuándo deben tomar melatonina. Intentamos incorporar todos estos aspectos a la atención que reciben cuando llegan [a la concentración]».

    Nada de esto sería posible sin la importante financiación y el apoyo que Football Australia brinda a los departamentos de rendimiento y medicina. Sharkey también destaca el departamento de investigación e innovación, así como la sólida red de ciencias del deporte de Australia, que proporciona «las últimas innovaciones y orientaciones».

  • Buscando soluciones

    Australia Women 2026
    Getty Images

    La concentración de Australia en octubre se celebró en Europa e incluyó un partido contra Alemania en Karlsruhe y otro frente a Haití en Francia.

    Y aunque no es posible trasladar Australia de un sitio a otro, la federación ha empezado recientemente a cambiar de ubicación las concentraciones de las Matildas. No es lo ideal: el sueño sería disputar el mayor número posible de partidos en casa, ante una afición que las adora y las apoya con pasión. Pero pasar algunos parones de selecciones en Europa, como hizo el equipo en octubre, ayuda a reducir los desplazamientos. Además, concentraciones como la más reciente, celebrada en Alemania y Francia, son una decisión acertada si se tiene en cuenta el calendario de las Matildas para 2027, que incluye eliminatorias de clasificación olímpica que deben disputarse en Asia y Australia.

    Las concentraciones en Europa son beneficiosas por varios motivos, y uno de los principales es el tiempo. Todas las jugadoras llegaron a la concentración de octubre el lunes, por lo que el martes ya podían entrenarse sobre el césped. Si aquella concentración se hubiera celebrado en Australia, probablemente habrían aterrizado el martes por la noche y no habrían podido entrenarse hasta el jueves, seguramente, antes de un partido que a menudo se disputa el viernes.

    «Ya sabes cómo somos quienes entrenamos equipos. Cuanto más tiempo pasamos con las jugadoras y más oportunidades tenemos de trabajar con ellas, más felices somos; cuanto menos tiempo y menos oportunidades tenemos, peor humor se nos pone», dice Husband entre risas. «Para nosotros, venir a Europa tiene la ventaja añadida de permitirnos hacer dos, tres o cuatro sesiones más durante un parón de selecciones».

  • Consecuencias en casa

    Holly McNamara Everton signing 2026
    Everton FC

    Varias promesas de la A-League dieron el salto al extranjero por primera vez en 2026, entre ellas Holly McNamara, ganadora de la Bota de Oro en dos temporadas consecutivas, que fichó por el Everton.

    También crece el número de jugadoras que se benefician de esas concentraciones en Europa. Solo dos integrantes de la convocatoria de octubre tuvieron que afrontar el largo vuelo desde Australia. Esto se debe a que cada vez más estrellas de la A-League dan el salto al extranjero: Apostolakis, Murphy, McKenna, Tori Tumeth, Leah Davidson, Hana Lowry y Holly McNamara, todas ellas incluidas en la última convocatoria de Montemurro, salieron del país por primera vez en 2026.

    Aunque esta tendencia ha sido, en general, positiva para la selección, ha tenido un efecto negativo en la A-League. Ya no están las Matildas ni las estrellas internacionales que, cuando era habitual jugar tanto en Estados Unidos como en Australia, no solo elevaban el nivel de la competición, sino que también le daban más visibilidad y atraían a más aficionados.

    Todo esto ocurre, además, en medio de un conflicto salarial entre las A-Leagues, tanto la masculina como la femenina, y sus futbolistas. La estrella del Chelsea Carpenter calificó la situación de «decepcionante» cuando regresó a Australia durante la gira de pretemporada del equipo hace unos meses. «Tenemos que invertir más», dijo a los periodistas.

    Puede que a la A-League le resulte difícil competir con la WSL, la NWSL y otras grandes ligas femeninas, pero sigue teniendo un papel fundamental en la formación de la próxima generación de las Matildas. Todas las jugadoras de la selección han pasado por esa vía, y garantizar que siga siendo sólida debería ser una prioridad.

    «Lo más importante y lo mejor de la A-League es que tenemos jugadoras de entre 16 y 23 o 24 años que disputan una cantidad increíble de minutos en categoría sénior», señala Husband. Es importante que eso siga siendo así y, por tanto, también lo es resolver los problemas pendientes.

  • Mejorar la selección nacional

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Carpenter espera que algún día la A-League tenga la capacidad económica para permitir que algunas jugadoras de la selección australiana regresen a casa.

    Al hablar de la disputa salarial en agosto, Carpenter expresó su deseo de que, en el futuro, cuando su increíble carrera se acerque a su final, pueda regresar a Australia para ponerle el broche. «Ojalá eso cambie y, dentro de cinco a ocho años, esté aquí jugando en esta liga y terminando mi carrera en Australia», dijo. «Espero que sea posible y que pronto veamos volver aquí a más Matildas».

    Por ahora, sin embargo, la futbolista de 26 años está en Inglaterra mostrando el talento de talla mundial que posee, al igual que muchas de sus compañeras de selección, entre ellas numerosas jóvenes promesas que aspiran a seguir sus pasos y convertirse en pilares de las Matildas.

    «Creo que de ahí vienen su ambición y sus ganas de progresar, de estar rodeadas de jugadoras que están en grandes clubes», dice Kennedy sobre la generación que acabará tomando el relevo de ella, Kerr, Foord, Catley y las distintas veteranas que se han convertido en ídolos en Australia. «Luego surge la inquietud de pensar: “Ah, quizá yo también quiera intentarlo”. Y, antes de que te des cuenta, ellas también están en un avión rumbo al otro lado del mundo, que es justo lo que necesitamos para mejorar como selección».