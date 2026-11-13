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Portugal Cristiano Ronaldo retirement GFX 1:1GOAL

Por qué a Portugal le costará más sustituir a Cristiano Ronaldo fuera del campo que dentro de él

Es fácil entender por qué la retirada del fútbol internacional de la superestrella ha sido calificada de «tragedia» económica para la federación de fútbol de su país.

Mark Doyle
Traducido por

  • Cristiano Ronaldo siempre había insistido en que haría lo correcto para Portugal cuando llegara el momento de retirarse de la selección. «Si siento que ya no aporto nada, seré el primero en marcharme», afirmó en febrero de 2024. «No será una decisión difícil de tomar». Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

    Ronaldo fue sencillamente incapaz de dar el paso, algo que no sorprendió en absoluto a quienes le conocían personalmente. «No creo que sea capaz de hacerlo», declaró su excompañero en el Manchester United Gary Neville a The Overlap apenas seis meses después, tras la decepcionante Eurocopa de Ronaldo en Alemania. «A veces el jugador sabe cuándo debe dejarlo, pero hay otros que no y necesitan que alguien se lo diga».

    Ronaldo pertenecía claramente al segundo grupo, pero Neville se preguntaba: «¿Quién se lo va a decir?».

    A decir verdad, aunque Jorge Jesus nunca ha tenido mucha paciencia con quienes no están a la altura, no parecía la persona indicada para apartar de la selección a la gran estrella de Portugal. Ronaldo había apoyado el nombramiento de Jesus como seleccionador de Portugal e incluso había descrito públicamente al técnico de 72 años como «la elección acertada» para sustituir a Roberto Martinez. Y ya se ha demostrado que tenía razón, aunque no por los motivos que imaginaba.

    Pese a incluir al jugador de 41 años en su proyecto, Jesus se negó a convertirlo en su eje. Ronaldo afirmó que se habían incumplido promesas y que existían acuerdos sobre cuándo y dónde jugaría, y durante cuánto tiempo. Sin embargo, Jesus, como cualquier buen entrenador, tomó todas sus decisiones sobre alineaciones y sustituciones en función de cada partido, aunque eso supusiera dejar al máximo goleador del país en el banquillo durante los 90 minutos.

    En un comunicado de casi 2.000 palabras, Ronaldo acusó a su entrenador de adoptar una «actitud de superioridad» antes de dictar tanto las condiciones de su posterior suspensión por abandonar la concentración de la selección antes del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca del mes pasado como las de su eventual retirada. Sin embargo, Ronaldo acabó forzando demasiado la situación y tuvo que ceder: se vio obligado a poner fin a su carrera internacional en plena temporada de clubes.

    Aun así, pese al daño causado a su propio legado, por no hablar del rendimiento de Portugal en sus tres últimos torneos internacionales, se echará de menos a Ronaldo. Como señaló la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), su influencia hacía tiempo que iba «mucho más allá de las cuatro líneas del terreno de juego».

  • El MVP de Portugal

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    La selección portuguesa nunca había ganado un gran título internacional antes de la llegada de Ronaldo.

    Según Ronaldo, estaba dispuesto a retirarse de la selección inmediatamente después del Mundial de este año, pero el presidente de la FPF, Pedro Proenca, le convenció de que no lo hiciera durante el vuelo de regreso de la selección desde Estados Unidos. Para ser justos, suena perfectamente plausible.

    Después de que los jugadores de Portugal pasaran un tercer gran torneo consecutivo intentando, sin éxito, sostener a un delantero centro sin movilidad, estaba claro que Ronaldo se había convertido en una carga insoportable, aunque solo desde el punto de vista deportivo. En el plano económico, el ganador de cinco Balones de Oro seguía valiendo su peso en oro para la federación, y aún más.

    De hecho, resulta revelador que, al expresar el mes pasado durante un acto de la FPF su deseo de que Ronaldo siguiera jugando con su país, Proenca se refiriera al delantero del Al-Nassr como «el mayor activo» que había producido jamás el fútbol portugués. Aunque la elección de la palabra «activo» no fuera deliberada, era sin duda acertada: Ronaldo claramente ya no merecía un puesto en el once inicial de Portugal, pero seguía siendo su jugador más valioso en un sentido muy real.

  • «El efecto Ronaldo»

    FBL-EURO-2024-POR-TRAINING
    AFP

    Muchos aficionados jóvenes ya no siguen a un club de fútbol concreto, sino a las grandes estrellas.

    Ronaldo es, sin duda, una industria en sí mismo, una marca de mil millones de dólares a la que incluso un club tan famoso como la Juventus fichó principalmente para aumentar su atractivo comercial y sus cifras en las redes sociales. Y funcionó. En las 24 horas posteriores a la oficialización de su traspaso a Turín en 2018, entre el 10 y el 11 de julio, la Juve ganó 2,2 millones de seguidores más en internet.

    Como explicó a GOAL Marco Bellinazzo, autor especializado en finanzas del fútbol: «El efecto Ronaldo es muy real. Está a la vista de todos. Para crecer comercialmente a escala internacional, necesitas un icono mundial como Cristiano Ronaldo, que resulta muy útil para generar nuevos acuerdos, especialmente en Norteamérica y Asia».

    Por ejemplo, seis meses después de su llegada al Allianz Stadium, la Juventus firmó con adidas, su proveedor de equipaciones, un nuevo acuerdo de patrocinio de siete años por 357 millones de euros (308 millones de libras/395 millones de dólares), el doble del valor del contrato anterior. Luego, en noviembre de 2019, el club amplió su acuerdo con JEEP, patrocinador de su camiseta, por 42 millones de euros (36,2 millones de libras/46,4 millones de dólares), 25 millones de euros más que el acuerdo anterior.

    En definitiva, en la era de los influencers, conviene contar con el más influyente de todos. Al fin y al cabo, incluso otros futbolistas siguen los pasos de Ronaldo: nombres como Karim Benzema y Neymar se unieron a él en la liga saudí en 2022, unos seis meses después de su sorprendente fichaje por el Al-Nassr.

    Como es lógico, Portugal se benefició enormemente de tener durante dos décadas como imagen de su selección a quien posiblemente sea el rostro más famoso del planeta. «Puede que suene un poco duro, pero, desde el punto de vista de la marca, Ronaldo es incomparablemente más grande que toda la selección portuguesa y muchas otras juntas», declaró el experto en marketing deportivo Daniel Sa a la agencia de noticias Lusa después del Mundial.

    «Será una tragedia cuando se vaya, porque la gente aún no comprende la atención mediática que se perderá. Caeremos en picado. Él es quien les ha permitido firmar numerosos contratos y ganar mucho dinero durante más de 20 años».

    En ese sentido, Ronaldo es prácticamente insustituible. «Él solo es una plataforma de comunicación global», declaró Sa a EFE tras el anuncio de su retirada. «Así que Portugal no solo pierde a un jugador extraordinario. También pierde al mayor altavoz internacional de la marca Portugal».

  • ¿Ramos está listo para dar un paso al frente?

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos ya ha tenido un comienzo prometedor al frente del ataque de Portugal

    Por extraño que parezca, es probable que a Portugal le resulte más fácil llenar el enorme vacío que deja Ronaldo sobre el terreno de juego. Puede que estemos hablando del máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones, pero los primeros indicios, aunque todavía muy tempranos, apuntan a que Portugal no tendrá problemas para marcar goles sin él.

    Está claro que Goncalo Ramos no es Ronaldo, pero desde que firmó un triplete al ocupar el puesto del excapitán en la victoria sobre Suiza en el Mundial de 2022, ha demostrado que, como mínimo, es capaz de liderar el ataque de Portugal con resultados notables.

    Es cierto que, dada la polémica salida de Ronaldo, la presión sobre el delantero del AC Milan será ahora inmensa. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en él antes de los partidos del mes pasado contra Dinamarca y Noruega, y Ramos marcó en ambos. Así, sumó tres goles en tres titularidades consecutivas y cuatro en sus últimos cinco partidos con su selección, lo que deja aún más en evidencia que solo disputara 34 minutos en el Mundial mientras Ronaldo volvía a ser incapaz de justificar su condición de delantero centro titular de Portugal.

    En cierto modo, sin embargo, no se trata tanto de cuántos goles marque Ramos como de lo bien que lidere el ataque. Por eso, cuando se pidió a los lectores del diario portugués A Bola que eligieran su alineación titular preferida para el partido del mes pasado contra Gales, escogieron a Ramos por delante de Ronaldo.

    ¿Por qué? Porque incluso una afición eternamente agradecida a Ronaldo por todo lo que ha hecho por su país acepta que durante demasiado tiempo se antepusieron los intereses de un jugador a las necesidades de todo un equipo. Eso dejó a los talentosos jugadores de banda y a los excelentes centrocampistas de Portugal sin un delantero centro con la movilidad y la energía que exige el fútbol moderno para ayudarles a desarrollar todo su potencial como unidad ofensiva.

    No hay ninguna garantía de que la nueva «generación de oro» de Portugal gane un gran título en los próximos años, pero está claro que ahora tiene más posibilidades de lograrlo con un delantero de veintitantos años que con uno de cuarenta y pocos.

    Desde luego, la contribución de Ronaldo al fútbol portugués no debe, ni puede, minimizarse jamás. Hicieron historia juntos. Se echarán de menos sus goles y también su capacidad de atracción. Es poco probable que Portugal vuelva a gozar de tanta popularidad como con Ronaldo, o que vuelva a ser tan rentable, pero, aunque su retirada sin duda debilitará la marca, el equipo ya parece más fuerte.