Aunque Olise renuncia año tras año a posibles ingresos millonarios por patrocinio, hasta ahora nunca ha explicado públicamente por qué ha decidido seguir un camino distinto al de la mayoría de los futbolistas profesionales. Una fuente de su entorno declaró a principios de año a L'Equipe que la idea de firmar un contrato de patrocinio de botas «no le interesa en absoluto». Esto apunta a que Olise valora, por encima de todo, su independencia y quiere seguir decidiendo por sí mismo qué botas utiliza.

Es precisamente esa actitud la que, a ojos de los expertos en marketing deportivo, lo convierte en una figura singular. «Creo que eso es exactamente lo que hace interesante a Olise», declaró en verano a The Athletic Misha Sher, experto en marketing deportivo. «Está claro que valora el rendimiento por encima de cualquier otra cosa, en un mundo en el que todo el mundo parece tener un precio». Sher no cree necesariamente que Olise busque con ello moldear deliberadamente su imagen de marca. Más bien, considera que esa actitud forma parte de su personalidad.

Al mismo tiempo, su marcado deseo de individualidad podría desempeñar un papel decisivo. «Puede que alguien que da tanta importancia a su autonomía como él tenga poco interés en ser un deportista más bajo contrato con una de las grandes marcas», explicó Sher. Es cierto que los jugadores de este nivel ya ganan sumas considerables. Aun así, resulta sumamente inusual renunciar de forma consciente a un contrato en este ámbito y a los ingresos que conlleva.

Tim Stedman, vicepresidente de estrategia y marketing de deportistas en SportFive, también ve en la actitud de Olise una clara muestra de su independencia. «Que Olise no sienta esa necesidad habla bien de él», afirmó. Es posible que el francés no quiera ni la atención ni la presencia comercial que conllevaría ese contrato. También cabe la posibilidad de que prefiera mantenerse al margen del revuelo publicitario, proteger su vida privada y concentrarse por completo en su carrera deportiva.