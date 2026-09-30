'The Damned United' no es un documental. La exactitud de la historia contada por David Peace en su novela superventas es discutida por varios de sus protagonistas reales. Pero hay una cosa en la que prácticamente todo el mundo está de acuerdo: en julio de 1974, durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento como nuevo entrenador del Leeds United, Brian Clough realmente se plantó delante de un grupo de jugadores de un talento indiscutible pero con fama de agresivos y les dijo que podían tirar todas sus medallas a la basura porque no habían ganado ninguna limpiamente. "Lo habéis conseguido todo haciendo trampas, maldita sea", declara de forma tan tristemente célebre el Clough de Michael Sheehan en la versión cinematográfica del libro superventas, aludiendo al estilo de juego presuntamente "sucio" del Leeds, más que a cualquier nivel de corrupción por su parte.

Probablemente ya hayas vuelto a ver ese clip circulando por las redes sociales, aunque ahora en relación con el Manchester City, que ha sido declarado culpable de todos los cargos presentados contra él por infringir las normas financieras de la Premier League. Puede que incluso te lo hayan enviado en un grupo de WhatsApp, porque la "diversión" ya ha empezado de verdad. Todo el mundo se ha subido ya al tren de las bromas, porque la máquina de los memes ya funciona a toda velocidad y las aficiones rivales se están burlando sin piedad del Manchester City.

Pero esto no es motivo de risa. Al contrario, se trata de un asunto serio, que alterará por completo el futuro del fútbol inglés al reescribir su pasado. Porque, aunque la Premier League ha logrado una victoria rotunda sobre el Manchester City, difícilmente se sentirá como un triunfo digno de celebración, dado que la propia competición que organiza ha quedado despojada de toda credibilidad.