¡Por fin bajan a Cristiano Ronaldo de su pedestal! Ange Postecoglou demostró pasta de técnico de élite con una valiente sustitución de la superestrella de Al-Nassr
«Este es probablemente mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular», dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista con Vogue a principios de este mes. «Tengo mi futuro completamente planificado».
Menos mal que lo tiene, porque no hay garantías de que seguir más allá del final de la temporada 2026-27 vaya a ser una opción viable para el jugador de 41 años.
El nuevo técnico del Al-Nassr, Ange Postecoglou, hizo lo impensable el martes al tratar a Ronaldo como a cualquier otro jugador. Tomó la valiente decisión de sustituir al icono portugués al descanso cuando el Al-Nassr perdía 2-0 en casa del Al-Ettifaq y estaba con un hombre menos después de la temprana tarjeta roja al portero Bento.
El campeón saudí protagonizó después una increíble remontada en la segunda parte para ganar 3-2, con Sadio Mane marcando el gol decisivo en el tiempo añadido y desatando escenas de celebración descontrolada que continuaron tras el pitido final. Ronaldo decidió no formar parte de ellas y, al hacerlo, acaparó los titulares por delante de sus compañeros, pero eso no cambia el hecho de que Postecoglou tomó la decisión correcta. Fue reconfortante ver cómo al mayor quejica del fútbol por fin le bajaban los humos.
La reputación de Postecoglou sufrió un duro golpe tras sus miserables 39 días al frente del Nottingham Forest, pero acaba de recordarle a todo el mundo su élite como entrenador. Si Ronaldo quiere despedirse por todo lo alto, puede que tenga que cambiar el hábito de toda una vida y convertirse en un auténtico jugador de equipo, porque ahora trabaja para un entrenador que no dudará en poner al club por delante del cinco veces ganador del Balón de Oro.
Cambio de estatus
Nadie está diciendo que Ronaldo no le sirva al Al-Nassr, más bien al contrario. Ha sido su máximo goleador en cada una de las tres últimas temporadas, ganó dos veces la Bota de Oro de la Saudi Pro League y sus goles fueron esenciales para su conquista del título la pasada temporada.
El instinto depredador de un delantero es lo último que se pierde, y Ronaldo volvió a demostrar que lo mantiene intacto con un precioso giro y definición en el segundo partido del Al-Nassr en la nueva temporada de liga, una victoria por 4-0 en casa del Al-Riyadh. Sin embargo, los días en los que Ronaldo destacaba como el mejor jugador sobre el césped quedaron atrás hace mucho tiempo.
Erik ten Hag fue el primero en reconocer de verdad su pérdida de facultades, sentando en el banquillo a la leyenda del Manchester United durante su desafortunada segunda etapa en Old Trafford, y el exseleccionador de Portugal Fernando Santos hizo lo mismo en el Mundial de 2022. Pero Ronaldo recibió una tregua después de ese torneo por parte del sucesor de Santos, Roberto Martinez, y su llegada como agente libre al Al-Nassr le permitió recuperar también el estatus de 'número uno' a nivel de clubes.
Rudi Garcia, Luis Castro, Stefano Pioli y Jorge Jesus, entre otros, también alimentaron el ego de Ronaldo en el Al-Awwal Park. Ha sido el centro de atención durante los últimos cuatro años en el Al-Nassr, algo lógico dado el contrato récord que le ofreció el club, pero eso ha contribuido a una falta de regularidad en el equipo.
Si quiere dar continuidad a su éxito liguero de 2025-26 y lanzar un asalto serio a la Liga de Campeones Élite de la AFC, el Al-Nassr no puede seguir dependiendo de Ronaldo como protagonista indiscutible en todos y cada uno de los partidos. Las implacables decisiones de Postecoglou contra el Al-Ettifaq sugieren que es plenamente consciente de ello, y debe mantener esa postura inflexible ante la inevitable presión interna y externa.
Jugador diferencial
Ronaldo estaba visiblemente furioso mientras se dirigía al túnel al descanso, después del hundimiento de Al-Nassr en la primera parte ante Al-Ettifaq. Se marchó hecho una furia y gesticuló hacia la grada con los brazos abiertos, como si quisiera decir: «¿Qué más puedo hacer?». Eso es el Cristiano clásico.
Si fuera capaz de hacer una autocrítica mínimamente seria, la frustración consigo mismo debería haber sido su primera reacción. Al dejar el campo con apenas siete toques, un disparo a puerta y tres pases completados en su haber, Ronaldo habría tenido mucha suerte de seguir sobre el césped. Estuvo prácticamente desaparecido, y como resultado Al-Nassr generó poca o ninguna amenaza.
Postecoglou hizo un cambio proactivo al dar entrada a Abdullah Al-Khaibari en el centro del campo y desplazar a Mane a la posición de ‘9’ de Ronaldo. Al-Khaibari le dio a Al-Nassr el equilibrio estructural que le faltaba, y Mane aportó movilidad dinámica y una presión alta que ayudó a forzar errores de Al-Ettifaq.
Mane volvió a meter a Al-Nassr en el partido con una definición fría tras atacar un precioso pase de Joao Felix en el minuto 74, y el defensa Abdulelah Al-Amri remató de cabeza a la red un córner del internacional portugués instantes después para igualar el marcador. En la recta final del partido, habría parecido que era Al-Nassr el que jugaba con un hombre más, tal era su intensidad, y cuando Mane marcó el tercero, nadie podía discutir que no lo merecían.
Fue un momento de triunfo en el que todos deberían haber estado presentes, pero Ronaldo no se quedó en el banquillo para apoyar a su equipo en la segunda parte y, según se informa, abandonó por completo el estadio antes del final del encuentro. Esas no son las acciones de un capitán de verdad: se gana y se pierde juntos.
Ganar a toda costa
«Mi trabajo es intentar ayudar a los jugadores en cada partido con lo que observo», dijo Postecgolou a los medios cuando le preguntaron por su decisión de sustituir a Ronaldo. «Y, a ver, con Cristiano sabemos que no ha jugado mucho al fútbol. Así que, con 10 hombres, tenerle ahí fuera después de 45 minutos... hizo un gran trabajo para nosotros en la primera parte, pero necesitábamos un enfoque diferente en la segunda».
Y añadió: «Creo que hoy hay una historia más importante, y es que los 10 hombres de Al-Nassr estuvieron increíbles. Eso es todo sobre lo que deberíais escribir hoy. Todo lo demás no importa, porque no importa qué equipo [tenemos sobre el campo]. Si ves a 10 hombres en esas condiciones durante tanto tiempo, remontando un 2-0, esa es la única historia».
La realidad es que Ronaldo es siempre la gran historia en Al-Nassr, pero Postecoglou manejó esta situación a la perfección. No alimentó ninguna idea de tensión entre bastidores, protegiendo en el proceso el activo más valioso del club, al tiempo que se aseguró de que los jugadores que ganaron el partido recibieran el mérito que merecían.
Es exactamente el tipo de fuerte gestión de grupo que ha convertido a Postecoglou en una figura tan exitosa y popular en este deporte. Tiene una mentalidad de ganar a cualquier precio y ve a todos en la plantilla como iguales. Por eso Al-Nassr luchó tanto para recuperarse y asegurar su tercera victoria consecutiva de la temporada, y por eso Tottenham, Celtic, Yokohama F. Marinos y Brisbane Roar ganaron grandes títulos bajo las órdenes del técnico australiano.
Si puede ampliar su palmarés en Arabia Saudí y, a más largo plazo, lograr que Ronaldo mantenga los pies en la tierra, Postecoglou volverá a ser un nombre atractivo para los grandes clubes europeos. En el otro lado de la moneda, si Ronaldo no pone de su parte, la parte final de su ilustre carrera será recordada como un capítulo triste y vergonzoso».