El 7 de octubre, Sasho Cirovski tenía motivos para celebrar.

El entrenador del equipo masculino de fútbol de Maryland había logrado una victoria que podía dejar huella mucho más allá de College Park, donde ha ganado tres campeonatos nacionales. Había contribuido a conseguir la aprobación de una propuesta capaz de transformar de raíz el fútbol universitario masculino. Menos de un mes después, aquel avance está en peligro. Y, para Cirovski, hay mucho más en juego que un cambio de calendario.

Cirovski fue uno de los principales impulsores y artífices de una reforma del fútbol universitario masculino que repartiría la temporada de la División I, disputada tradicionalmente en otoño y con el campeonato en diciembre, entre dos semestres del curso académico. Él y varios entrenadores de los programas más exitosos de la División I llevaban años reclamando un cambio de esa magnitud. En octubre, tras varios intentos fallidos, parecía que la propuesta por fin había salido adelante, con el firme respaldo de U.S. Soccer.

Sin embargo, en las últimas semanas, una iniciativa de última hora para revocar el plan ha llevado aquel avance al borde del fracaso. La aprobación de octubre estaba sujeta a un plazo de 30 días durante el cual los centros de la División I con derecho a voto, incluidos los que no cuentan con equipo de fútbol masculino, podían votar en contra del cambio. Para la tarde del jueves se había alcanzado el umbral de 241 votos necesario para revocar la propuesta, según ha podido saber GOAL. La NCAA confirmó el viernes por la tarde que la propuesta había sido revocada. Fuentes indicaron a GOAL que 247 universidades votaron a favor de revocarla.

Sus defensores sostienen que el fútbol universitario necesita entrar en una nueva era para mantener su relevancia y ofrecer un mejor apoyo a los deportistas universitarios. Pero la propuesta ha encontrado resistencia durante todo el proceso. Entre las objeciones planteadas anteriormente figuraban la duración de la temporada y las normas de elegibilidad, mientras que el Gabinete de la División I de la NCAA también cuestionó sus posibles efectos en los estudios.

Para Cirovski, sin embargo, lo más preocupante es el panorama general. Cree que el fútbol universitario masculino tiene dificultades para seguir el ritmo del fútbol estadounidense y que mantener el modelo actual supone el riesgo de quedarse aún más atrás. Un cambio que él y otros partidarios consideran esencial podría ahora no llegar a producirse. Un futuro que parecía al alcance se presenta extraordinariamente incierto.

«Creo que todo seguirá igual, lo que significa que no habrá crecimiento, como no lo ha habido en los últimos 40 años, que seguiremos siendo irrelevantes pese a nuestros campeonatos nacionales y que continuaremos dependiendo cada vez más de jugadores de otros países porque los jugadores nacionales seguirán optando por no ir a la universidad», declaró Cirovski a GOAL.

NOTA: Esta noticia se ha actualizado para reflejar la revocación oficial del modelo de dos semestres para el fútbol masculino de la NCAA