El 7 de octubre, Sasho Cirovski estaba de celebración.

El entrenador del equipo masculino de fútbol de Maryland había logrado una victoria con potencial para dejar huella mucho más allá de College Park, donde ha ganado tres campeonatos nacionales. Había contribuido a que se aprobara una propuesta capaz de transformar la estructura misma del fútbol universitario masculino. Menos de un mes después, aquel avance está en peligro. Y para Cirovski hay mucho más en juego que un cambio de calendario.

Cirovski fue uno de los principales defensores y artífices de una reforma del fútbol universitario masculino que repartiría la temporada de la División I, disputada tradicionalmente en otoño y con el campeonato en diciembre, entre dos semestres del curso académico. Él y varios entrenadores de los programas más exitosos de la División I llevan años reclamando un cambio de esa magnitud. Y en octubre, tras varios intentos fallidos, parecía que la propuesta por fin había salido adelante, con el firme respaldo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Sin embargo, en las últimas semanas, una iniciativa de última hora para revocar el plan ha llevado aquel avance al borde del fracaso. La aprobación de octubre estaba sujeta a un plazo de 30 días durante el cual las universidades con derecho a voto de la División I, incluidas las que no tienen equipo de fútbol masculino, podían votar en contra del cambio. Para el jueves por la noche ya se había alcanzado el umbral de 241 votos necesario para revocar la propuesta, según la información de GOAL. La NCAA confirmó el viernes por la noche que la propuesta había sido revocada. Fuentes dijeron a GOAL que 247 universidades votaron a favor de revocarla.

Sus defensores sostienen que el fútbol universitario necesita entrar en una nueva era para seguir siendo relevante y apoyar mejor a los estudiantes deportistas. Pero la propuesta ha encontrado resistencia durante todo el proceso. Entre las objeciones iniciales figuraban la duración de la temporada y las normas de elegibilidad, mientras que el Gabinete de la División I de la NCAA también cuestionó su posible repercusión en los estudios.

Para Cirovski, sin embargo, la situación en su conjunto es más preocupante. Cree que al fútbol universitario masculino le cuesta seguir el ritmo de la evolución del fútbol en Estados Unidos y que mantener el modelo actual podría dejarlo aún más atrás. Un cambio que él y otros partidarios consideran esencial podría ahora no llegar a producirse. Un futuro que parecía al alcance de la mano se presenta ahora sumamente incierto.

«Creo que todo va a seguir igual: ningún crecimiento en los últimos 40 años, ninguna relevancia pese a nuestros campeonatos nacionales, y seguiremos dependiendo cada vez más de jugadores internacionales porque los jugadores del país van a seguir renunciando a pasar por la universidad», declaró Cirovski a GOAL.

NOTA: Esta noticia se ha actualizado para reflejar la revocación oficial del modelo de dos semestres para el fútbol masculino de la NCAA