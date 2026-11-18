Y ahora empieza la temporada de verdad. Hay que reconocer que la estructura de la MLS es peculiar. Consta de dos partes diferenciadas. La primera sigue el modelo europeo tradicional: una temporada de liga al término de la cual se proclama un campeón de liga, por así decirlo.

Luego está la otra parte: un sistema de playoffs que se retoca constantemente y con el que casi nadie queda satisfecho. A ellos llegan 18 equipos que, de una forma u otra, creen tener opciones de ganar la MLS Cup. El favorito más claro es Nashville, que, según las estadísticas, ha sido hasta ahora el mejor equipo de la historia de la MLS esta temporada. Pero de Miami se espera que lo gane todo, aunque solo sea por ese tal Messi.

¿Y los demás? Hay de todo. Vancouver Whitecaps es un equipo excelente, pero el Oeste tampoco lo ha puesto demasiado a prueba. También hay un nutrido grupo de equipos con grandes nombres que confían en que alguno de ellos aparezca y marque la diferencia. Una buena racha puede separar la gloria en la MLS Cup de una eliminación temprana. La competición promete, y GOAL ha agrupado a los equipos por niveles según sus opciones antes de los playoffs...