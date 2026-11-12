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Pep Guardiola sería un fichaje bomba para la selección masculina de Estados Unidos, pero U.S. Soccer debería resistirse a la tentación de ir a por otro entrenador estrella

Las credenciales de Pep Guardiola están fuera de toda duda. Pero, con Mauricio Pochettino cada vez más cerca de la salida, la selección masculina de Estados Unidos necesita algo más que otra superestrella para construir su proyecto de cara a 2030.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Las fotos parecían aparecer un día sí y otro no. Ahí estaba Pep Guardiola, paseando por la nieve del Soho con gorro y guantes y, aun así, luciendo un estilo impecable sin aparente esfuerzo. Y ahí estaba de nuevo Guardiola, dando un paseo por Central Park en un día fresco, de la mano de sus hijos. Iba a restaurantes, cafeterías y conciertos.

    En definitiva, parecía pasar el tiempo caminando por Nueva York y haciendo las cosas corrientes que hace cualquiera. No muchos considerarían la ciudad que nunca duerme un lugar donde desconectar y reponer fuerzas. Pero para Guardiola, en 2012, fue un auténtico refugio. El fútbol todavía no era lo bastante popular en Estados Unidos como para que lo reconocieran a cada paso. Thierry Henry rozaba el estrellato por entonces. Pero Guardiola, pese a haber dirigido a uno de los mejores equipos de la era moderna en el Barcelona, paseaba en un relativo anonimato, salvo por alguna que otra foto.

    Solo aquella estancia se ha convertido en el punto de partida de numerosos rumores durante la última década, más o menos. A Pep parecía gustarle mucho Nueva York. Así que, según nos cuentan, ¡tiene que querer dirigir a la selección de Estados Unidos! Pasemos por alto, convenientemente, el enorme salto que hay entre «disfrutar de un lugar durante unos meses» y «querer dirigir a la selección de fútbol de todo el país». Aquella estancia es uno de los pocos argumentos, apenas disimulados, que se esgrimen para sostener que Guardiola debería entrenar algún día a Estados Unidos. El miércoles, la fantasía se acercó a la realidad cuando The Athletic informó de que Guardiola encabeza la lista de candidatos de Estados Unidos para sustituir a Mauricio Pochettino como seleccionador si este se marcha al Manchester United.

    Sin embargo, por muy atractiva que resulte la idea, no sería el camino adecuado para la Federación de Fútbol de Estados Unidos. La brillantez de Guardiola está fuera de toda duda. Lo que merece un examen mucho más detenido es si encaja en el puesto. Con 2030 en el horizonte, la selección de Estados Unidos necesita un entrenador capaz de establecer una identidad clara con poco tiempo de preparación, trabajar con los jugadores disponibles y comprometerse con el proyecto más allá de sus grandes citas. Sería fácil celebrar otra presentación espectacular. Lo difícil es construir algo que perdure después del próximo cambio de entrenador.

  • El coste de otro reinicio

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino parece estar a punto de dejar la selección masculina de Estados Unidos, ya que su llegada al Manchester United está prácticamente cerrada.

    Conviene examinar primero qué quiere ser la selección de Estados Unidos.

    El nombramiento de Pochettino reflejaba ambición. Donantes de renombre aportaron dinero y el técnico cobraba unos 6 millones de dólares al año por dirigir al equipo. En su rueda de prensa de presentación habló de llegar lejos en el Mundial. Un año después, decía creer de verdad que Estados Unidos podía ganarlo. Desde luego, existe una sintonía en todos los niveles. Los principales responsables del fútbol estadounidense coinciden, en general, en que la selección tiene potencial para convertirse en una potencia mundial de este deporte. El nombramiento de Pochettino fue la materialización, tanto financiera como tangible, de esa ambición sin reservas.

    No había nada malo en esa ambición. La contratación de Pochettino indicaba que la Federación de Fútbol de Estados Unidos quería elevar sus expectativas, y su equipo logró la primera victoria del país en una eliminatoria de un Mundial desde 2002. Una posible marcha no borra ese progreso.

    Pero sí deja al descubierto la fragilidad de un proyecto construido en gran medida alrededor de un solo nombramiento. Si Pochettino se marcha al Manchester United tan poco después de ampliar su contrato, la federación volverá a buscar a alguien que lleve adelante sus planes. Eso debería llevarla a examinar seriamente cómo mantener la continuidad del proyecto cuando se vaya su figura más destacada. Limitarse a sustituir a un técnico de renombre por otro dejaría esa pregunta sin respuesta.

  • Trabajar con una plantilla más débil

    Rodri
    Getty Images

    Rodri fue una pieza clave en unas pocas plantillas del Manchester City.

    Y así llegamos a Guardiola, un entrenador ligado, por definición, a la élite del fútbol europeo. Su palmarés es extraordinario. Ningún otro entrenador del fútbol europeo puede igualar sus logros. Cuarenta y un trofeos. Once títulos de liga. Tres Champions League. Se enfrentó como entrenador a Jose Mourinho en Barcelona y ganó. Se enfrentó a Jurgen Klopp cuando este dirigía al Dortmund y al Liverpool, y ganó. Los debates sobre quién es el mejor de todos los tiempos pueden volverse un poco absurdos en este deporte. Pero, si hubiera que elaborar una lista de los mejores entrenadores de fútbol, Guardiola estaría sin duda entre los primeros.

    Los mayores éxitos de Guardiola han llegado con ventajas que el fútbol de selecciones no puede ofrecer: trabajo diario con sus jugadores, plantillas de élite y la posibilidad de fichar para puestos específicos. Su capacidad para mejorar a esos futbolistas forma parte de su grandeza. Pero trasladar ese trabajo a la selección masculina de Estados Unidos exigiría una adaptación considerable.

    Estados Unidos cuenta con futbolistas de talento. También tiene un grupo definido de jugadores seleccionables y poco tiempo para trabajar juntos. Guardiola tendría que partir de esas condiciones, simplificar cuando fuera necesario y adaptar sus ideas a la plantilla.

    Tyler Adams no es Rodri. Esa comparación, por sí sola, no descarta a Guardiola, pero ilustra el reto. No habría un mercado de fichajes al que acudir para cubrir una carencia y dispondría de muchas menos sesiones de entrenamiento para enseñar las alternativas. Esa es la razón de más peso para cuestionar si encajaría.

  • ¿Quiere emprender otro proyecto?

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    Guardiola dejó claro que se había quedado sin fuerzas durante sus últimos días en el Manchester City.

    También hay preguntas más personales que plantearse sobre el propio Guardiola. Como dejó claro en entrevistas y en el revelador documental A Beautiful Obsession, las exigencias del puesto en el Manchester City le habían pasado factura. Se marchó porque necesitaba un descanso, y sus reflexiones apenas daban a entender que estuviera deseando embarcarse de inmediato en otro proyecto.

    «Será difícil volver. Necesito renovar muchas cosas», dijo en el documental.

    Esas palabras deberían hacer reflexionar a U.S. Soccer. El fútbol de selecciones tiene otro ritmo, con menos partidos y menos trabajo diario sobre el terreno de juego. Quizá eso ayudaría a Guardiola a recuperar las ganas. Pero la federación apostaría a que un cambio de escenario pudiera devolverle una energía sobre la que él mismo había expresado dudas abiertamente.

    Y eso importa para una selección que aspira a convertirse en una verdadera candidata al título. La USMNT necesita a un entrenador con ganas de entregarse a los próximos cuatro años, definir una identidad y sacar el máximo partido a una generación emergente. El talento táctico de Guardiola sería un activo enorme. Que esté preparado para asumir esa responsabilidad es mucho menos seguro.

    Su decisión de apartarse merece comprensión y empatía. Pero también hay que valorar con claridad qué necesita ahora Estados Unidos. Apostar por un entrenador que ha hablado con tanta franqueza de su necesidad de descansar supondría un riesgo considerable al comienzo de otro ciclo mundialista.

  • ¿Una estrella más grande que la selección masculina de Estados Unidos?

    Guardiola
    Getty Images

    Guardiola es una marca de enorme proyección mundial, algo que debe tenerse en cuenta al valorar su candidatura para la selección masculina de Estados Unidos.

    Luego está la cuestión de la fama.

    En 2012, Guardiola quizá podía pasear por Nueva York con relativo anonimato. Pero ahora ya no es así. En la presentación de una equipación del Manchester City en 2025, poco antes del Mundial de Clubes, el español se vio rodeado de aficionados deseosos de conseguir un autógrafo. Su City acaparaba la atención en horario de máxima audiencia y Guardiola era el centro del proyecto, tan reconocible como los jugadores que seguían sus instrucciones.

    En pocas palabras, Guardiola llegaría con una fama mundial mayor que la de la selección de la que se haría cargo. Su llegada sería todo un acontecimiento. Pero, como ocurrió con el fichaje de Messi por el PSG, la expectación vendría acompañada de unas expectativas que el nombramiento por sí solo no podría satisfacer. De repente, una mejora constante podría parecer insuficiente. Cualquier resultado que no fuera llegar lejos en los grandes torneos podría considerarse un fracaso, por mucho que el equipo hubiera progresado realmente.

    Es una situación incómoda para un proyecto que todavía intenta hacerse un hueco entre los mejores del mundo. La presencia de Guardiola elevaría las expectativas de inmediato. Elevar el nivel del equipo llevaría bastante más tiempo.

    Hasta el mejor entrenador necesita una estructura adecuada a su alrededor. El éxito del PSG tras la marcha de Messi ha puesto de relieve el valor de una identidad colectiva clara. La España de Vicente del Bosque, por su parte, demostró cómo un seleccionador podía dirigir a un equipo repleto de estrellas dentro de una estructura de selección que funcionaba. Ninguno de los dos ejemplos ofrece una fórmula que Estados Unidos pueda copiar sin más, pero ambos subrayan la importancia del conjunto del proyecto.

    Guardiola se convertiría inevitablemente en el rostro del fútbol estadounidense. El peligro es que U.S. Soccer confunda contar con ese rostro con tener todo lo demás a punto.

  • ¿Es posible romper una tendencia?

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    Scaloni llevó a Argentina a años de éxitos tras una etapa sin triunfos

    Hay otras formas de construir una selección exitosa. España ascendió a Luis de la Fuente desde sus categorías inferiores. Argentina recurrió a Lionel Scaloni, que había formado parte del cuerpo técnico de su selección. Ninguno llegó con el prestigio de Guardiola como entrenador.

    Sus resultados son difíciles de ignorar. Scaloni ganó el Mundial de 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. De la Fuente sumó el Mundial de 2026 a su triunfo en la Eurocopa de 2024. Ambos construyeron equipos exitosos gracias a su conocimiento de los jugadores y a una idea clara de cómo sacar lo mejor de ellos.

    Es una lección útil, aunque no garantiza que apostar por alguien de dentro vaya a funcionar en Estados Unidos. El próximo seleccionador debe ser elegido por la solidez con la que sus métodos, ambiciones y compromiso se ajusten al puesto.

    Presentar a Guardiola sería un golpe de efecto extraordinario. Pero, con cuatro años por delante para preparar 2030, U.S. Soccer debe mirar más allá del nombre más importante disponible. El próximo nombramiento debe dar al proyecto un rumbo que pueda mantener.