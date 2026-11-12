Pep Guardiola sería un fichaje bomba para la selección masculina de Estados Unidos, pero U.S. Soccer debería resistirse a la tentación de ir a por otro entrenador estrella

Las fotos parecían aparecer un día sí y otro no. Ahí estaba Pep Guardiola, paseando por la nieve del Soho con gorro y guantes y, aun así, luciendo un estilo impecable sin aparente esfuerzo. Y ahí estaba de nuevo Guardiola, dando un paseo por Central Park en un día fresco, de la mano de sus hijos. Iba a restaurantes, cafeterías y conciertos.

En definitiva, parecía pasar el tiempo caminando por Nueva York y haciendo las cosas corrientes que hace cualquiera. No muchos considerarían la ciudad que nunca duerme un lugar donde desconectar y reponer fuerzas. Pero para Guardiola, en 2012, fue un auténtico refugio. El fútbol todavía no era lo bastante popular en Estados Unidos como para que lo reconocieran a cada paso. Thierry Henry rozaba el estrellato por entonces. Pero Guardiola, pese a haber dirigido a uno de los mejores equipos de la era moderna en el Barcelona, paseaba en un relativo anonimato, salvo por alguna que otra foto.

Solo aquella estancia se ha convertido en el punto de partida de numerosos rumores durante la última década, más o menos. A Pep parecía gustarle mucho Nueva York. Así que, según nos cuentan, ¡tiene que querer dirigir a la selección de Estados Unidos! Pasemos por alto, convenientemente, el enorme salto que hay entre «disfrutar de un lugar durante unos meses» y «querer dirigir a la selección de fútbol de todo el país». Aquella estancia es uno de los pocos argumentos, apenas disimulados, que se esgrimen para sostener que Guardiola debería entrenar algún día a Estados Unidos. El miércoles, la fantasía se acercó a la realidad cuando The Athletic informó de que Guardiola encabeza la lista de candidatos de Estados Unidos para sustituir a Mauricio Pochettino como seleccionador si este se marcha al Manchester United.

Sin embargo, por muy atractiva que resulte la idea, no sería el camino adecuado para la Federación de Fútbol de Estados Unidos. La brillantez de Guardiola está fuera de toda duda. Lo que merece un examen mucho más detenido es si encaja en el puesto. Con 2030 en el horizonte, la selección de Estados Unidos necesita un entrenador capaz de establecer una identidad clara con poco tiempo de preparación, trabajar con los jugadores disponibles y comprometerse con el proyecto más allá de sus grandes citas. Sería fácil celebrar otra presentación espectacular. Lo difícil es construir algo que perdure después del próximo cambio de entrenador.