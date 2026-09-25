El capitán habitual de la República, Nathan Collins, que actualmente está lesionado, ya dijo en mayo que, aunque el objetivo era que la plantilla se mantuviera unida en este asunto, «si algunos quieren adoptar una postura, no se lo impediremos», y el capitán interino Dara O'Shea reveló antes del choque del jueves con Kosovo que los jugadores mantendrían el viernes una conversación abierta y sincera entre ellos sobre qué medida, si es que toman alguna, adoptar de cara al partido del domingo con Israel.

«Ni siquiera puedo empezar a comprender la presión que están sintiendo en estos momentos», admite Ennis. «Saben la gravedad de la situación y la magnitud del sufrimiento, porque lo que está ocurriendo en Palestina es el genocidio más visto de la historia del mundo. Todos lo estamos viendo desarrollarse en la televisión o en nuestros teléfonos.

«Pero el boicot no debería haber recaído en ellos, y lo que realmente me repugna de la FAI es que no hemos visto ninguna prueba real y concreta de que se vaya a apoyar a los jugadores si se niegan a jugar. ¿Cómo saben si volverán a ser internacionales alguna vez? Es una situación horrible en la que estar.

«No se puede negar que la UEFA se ha lavado completamente las manos con esta situación, lo cual es vergonzoso, pero oímos a la FAI decir: “Ojalá no estuviéramos en esta situación”, así que ¿por qué ha puesto a los jugadores en esa misma situación? Uno de los principios básicos de cualquier organismo deportivo es proteger y apoyar a sus jugadores. Y la FAI no está haciendo eso. Está dejando a estos chicos desamparados, y eso me cuesta mucho digerirlo como exjugador».

A estas alturas, parece que los partidos seguirán adelante, que Irlanda saltará al campo para enfrentarse a Israel, primero en Hungría este fin de semana y después de nuevo en Serbia siete días más tarde. Sin embargo, el centrocampista Jason Knight dijo tras la derrota por 1-0 ante Kosovo que no cree que el partido del domingo deba disputarse, lo que significa que quienes piden un boicot todavía no han perdido la esperanza de que los jugadores tomen una decisión que nunca debería habérseles dejado a ellos.

«La historia se acordará de ellos si no juegan el partido», dice Abed. «Serán alabados como héroes para siempre. La gente se acordará de todos y cada uno de ellos. Pero si juegan, serán considerados cobardes. No intento insultarlos, pero no son niños. Son hombres adultos. Y son inteligentes. Tienen cabeza. Tienen conciencia. Y tienen corazón.

«Mi mensaje para ellos, incluso a estas alturas, es que no es demasiado tarde. Aún están a tiempo de hacer lo correcto, de adoptar una postura, a pesar de las consecuencias.

«No acabéis teniendo que explicar a vuestros propios hijos por qué jugasteis contra un equipo que representa a una nación responsable de la muerte de más de 20.000 niños. Representad a vuestro país, representad a la verdadera Irlanda y su orgullosa historia de resistencia. Rendid homenaje a los más de 1.000 compañeros deportistas que han sido asesinados. Respetadlos y honradlos actuando, sin importar las consecuencias.

«No seáis cómplices. No guardéis silencio. Haced oír vuestra voz. No seáis Ed Sheeran. Sed Macklemore. Sed el Beoga del fútbol. Negaos a jugar».