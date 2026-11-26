«Se me acabó el contrato en Yeovil. Sinceramente, durante los últimos seis u ocho meses de aquel segundo año allí no estaba disfrutando nada. Entiendo la política del fútbol y todo eso, pero yo era un chaval en mi primer año como profesional y no jugaba. ¡A veces viajaba para ni siquiera sentarme en el banquillo, sino quedarme en la grada! Pensé: “No quiero seguir aquí”. Sabía que no me renovarían. En aquel momento me alegré porque no quería quedarme. Aunque el equipo estuviera en League Two, no quería seguir. Después pensé: “Vale, solo tengo 18 años. Intentaré encontrar un club con equipo de reservas”. El Yeovil solo tenía equipos juveniles, así que, después de los 18, o jugabas en el primer equipo o no jugabas. No había un sub-21.

»Estuve a prueba en el Barnsley y el Burton Albion. Ninguno me ofreció un sitio en su equipo de reservas. Acabé bajando al fútbol no profesional en Inglaterra. Pensé que, literalmente, no tenía otra opción. Jugué en una liga que creo que entonces estaba por debajo de la Conference North. Sería el tercer escalón de la pirámide no profesional. Soy un centrocampista bajito, ¡así que el balón me pasaba constantemente por encima de la cabeza! En ese momento ya no disfrutaba jugando al fútbol. Aquella forma de jugar no encajaba con la mía. Entonces un entrenador de Nueva Zelanda preguntó por mí al responsable de captación del Burton Albion, que nos puso en contacto.

»Al principio, no fui a Nueva Zelanda realmente para jugar al fútbol. Fui porque necesitaba decidir qué iba a hacer. Si no iba a jugar al fútbol, si no disfrutaba haciéndolo, ¿a qué me dedicaría? Así que fui allí. Viajé un poco y después volví a entrenar con un equipo local. De ahí pasé a la Liga Nacional de Nueva Zelanda. Para mí se trataba de recuperar el placer de jugar. Si no lo conseguía, no iba a obligarme a seguir.

»Volví a disfrutar y pensé: “Vale, está claro que esto es lo que quiero hacer”. La cuestión entonces era cómo volver a jugar a tiempo completo. Hablé con varias personas allí. Uno de los chicos me puso en contacto con su agente, que trabaja en Canadá y sigue siendo mi agente hoy. Yo quería saber si podía llegar a la CPL, porque era una nueva liga profesional. Era a tiempo completo y aún estaba desarrollándose. Pero la manera en que promocionan a los jugadores te ofrece, si lo haces bien, un buen escaparate para ir a otro sitio. Intenté llegar desde Nueva Zelanda para la temporada 2020. Mi agente enviaba vídeos míos. Creo que habló con tres clubes de la CPL. Todos respondieron algo así como: “No valoramos mucho la liga neozelandesa, no es profesional y no buscamos jugadores allí”. Eso fue a mediados o finales de 2019. Yo quería ir para la temporada 2020, así que pensé: “Vale, lo olvidaré. No va a pasar, pero al menos lo he intentado”.

»Entonces decidí pasar de Nueva Zelanda a Australia a principios de 2020. Estaba disfrutando del fútbol, la NPL australiana es mejor que la liga neozelandesa y allí se puede ganar más dinero. Llegué a comienzos de 2020. Estaba jugando y, por supuesto, fue el año de la COVID. ¡Ni siquiera aplazaron la temporada: la cancelaron directamente! En aquel momento, Nueva Zelanda y Australia eran los países con las restricciones más estrictas del mundo frente a la COVID. Estábamos todos confinados, la temporada se había cancelado y no se hablaba de reanudarla. Pensé: “Voy a volver al Reino Unido, a casa de mis padres, esperaré a que esto se calme un poco y veré qué pasa”.

»Regresé al Reino Unido a mediados de 2020 y acabé fichando por otro equipo del tercer escalón, el Nuneaton Borough. Jugué allí un tiempo y después recibí una oferta para disputar la primera división de Islandia a principios de 2021. Me interesaba porque era a tiempo completo. Pero no era profesional. Era más bien entrenar tres o cuatro tardes por semana. Está considerada una liga profesional, pero su estructura sigue siendo parecida a la del fútbol no profesional inglés. Probablemente, todos los demás jugadores trabajan durante el día. Estaba decidido a ir porque no tenía nada más.

»Y entonces, dos o tres días después de la Navidad de 2020, Pa-Modou Kah, el entrenador del Pacific, que ahora entrena en la USL Championship, llamó a mi agente. Le dijo: “Mira, he visto sus vídeos”. No me enteré hasta más tarde, pero, cuando llegué, me contó que mi agente le había enviado un vídeo de 10 minutos con mis mejores jugadas. Solo vio los primeros 30 segundos: me llegó el balón, hice un amago con el hombro y recorté a un rival, y decidió que me quería. Era lo que yo había querido para 2020. Le dije a mi agente: “Ni preguntes”. En ese momento me daba igual que el contrato fuera de un año o de cinco, que el sueldo fuera bueno o malo. Solo dije: “Consígueme un salario, alojamiento y llévame allí”. Sabía que, una vez allí, jugaría a tiempo completo, como profesional, y que lo haría bien. Así fue como se desarrolló todo, desde Nueva Zelanda hasta la CPL».