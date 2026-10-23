«Nunca he sido tan optimista»: El cambio de imagen de la USL refleja la confianza de los propietarios en el sistema de ascensos y descensos, pero los estadios y la expansión siguen siendo obstáculos

Sin embargo, si hace casi dos años todo esto parecía un tanto improvisado, ahora la estrategia está mucho más definida. El 13 de febrero de 2025 se anunció por primera vez que la USL pondría en marcha una liga masculina de fútbol de División 1. Por entonces, los propietarios y las partes interesadas apenas recibieron aviso previo. Se convocó apresuradamente una reunión un miércoles por la tarde. Los propietarios, los CSO y las partes interesadas no sabían prácticamente nada. La USL les comunicó oficialmente, con menos de 24 horas de antelación, que intentaría transformar por completo el fútbol de máximo nivel en Estados Unidos.

En aquel momento predominaba el escepticismo, cuando no la incredulidad, según contaron a GOAL varias fuentes de la liga. Algunos propietarios se sintieron traicionados. Otros estaban sencillamente conmocionados. Algunos pensaban en privado que, aunque la intención fuera buena, la logística era demasiado complicada para llevarlo a cabo. Había mucho que asimilar y solo un día para hacerlo.

Ahora, en cambio, las cosas están mucho más claras. Si el anuncio de 2025 fue precipitado y audaz, la presentación de la marca fue más meditada y transparente. Los clubes supieron con semanas de antelación cómo sería la marca, según confirmaron varias fuentes. La propia liga mantuvo largas conversaciones con los propietarios y los aficionados para dar forma a algo que, a su juicio, representara mejor el futuro de la USL, según confirmó una persona portavoz. SPARK, una agencia de relaciones públicas, ayudó a definir el posicionamiento de la marca.

Después, la marca se presentó íntegramente a los propietarios, que pudieron debatir los detalles antes de su lanzamiento. Puede que esto parezca lo mínimo exigible, pero desde luego supone un cambio en la forma de proceder. La liga subrayó que el carácter deliberado de la marca forma parte de un cambio más amplio en la organización.

Los clubes también estuvieron de acuerdo.

«Hay personas que han dedicado tiempo a estudiar de verdad cómo hacer crecer la marca, a elaborar una planificación conceptual y a convertirla en planes prácticos. Para mí, eso crea ahora un sistema piramidal similar al que conoce el resto del mundo», afirmó James O'Connor, presidente del Louisville City.