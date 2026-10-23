«Nunca he sido tan optimista»: El cambio de imagen de la USL refleja la confianza de los propietarios en el sistema de ascensos y descensos, pero los estadios y la expansión siguen siendo obstáculos

El martes 20 de octubre, exactamente al mediodía, apareció en las redes sociales.
El vídeo dura exactamente un minuto y 33 segundos y muestra cómo será la USL en adelante. Todo lo que se había rumoreado, publicado o confirmado quedaba reunido en él. Sí, la competición se dividirá en tres divisiones. Sí, la USL implantará los ascensos y descensos, un sistema del que las ligas de fútbol estadounidenses se han mantenido hasta ahora firmemente alejadas. Y sí, la máxima categoría se llamará «USL Premier».
También apareció el logotipo, de líneas angulosas y completamente azul y blanco. Según la liga, el motivo de una escalera refuerza la idea del sistema de ascensos y descensos. Llegará en 2028.
En definitiva, es ahora cuando todo empieza a parecer real. También supone, en cierto modo, un punto de no retorno. La USL va a hacerlo. La marca está ahí para demostrarlo.
«Soy tan optimista al respecto como siempre lo he sido», declaró Dan Rutstein, presidente del Orange County SC, a GOAL. «Parece increíblemente real y, gracias a Ted Lasso y Wrexham, hay mucha gente en este país que entiende el concepto de ascensos y descensos. Hablas con los patrocinadores y también les entusiasma. Y está el hecho de que podría haber partidos en los que haya mucho en juego y partidos con consecuencias hasta mucho más avanzada la temporada».