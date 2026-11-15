Christian Pulisic regresó a la selección de Estados Unidos con un doblete en la victoria por 6-0 del equipo de Mauricio Pochettino ante Haití este sábado en el Nu Stadium, gracias a cinco goles en la segunda parte.
El gol de Auston Trusty en el minuto 10 marcó la diferencia al descanso, aunque Haití amenazó con empatar y obligó a Diego Kochen a realizar una parada importante. Estados Unidos se distanció tras el descanso: Julian Hall amplió la ventaja antes de que Pulisic marcara dos goles en rápida sucesión. Weston McKennie y el suplente Folarin Balogun completaron la goleada.
El resultado deja a Estados Unidos con una sólida ventaja de cara al partido de vuelta del martes en Cincinnati, el último de Pochettino al frente del equipo antes de su marcha al Manchester United.