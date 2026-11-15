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Haiti v United States - CONCACAF Nations League QuarterfinalGetty Images Sport

Notas de los jugadores de Estados Unidos ante Haití: Christian Pulisic y Julian Hall brillan en una aplastante goleada por seis goles

Christian Pulisic marcó dos goles y Julian Hall prolongó su buen comienzo en el fútbol de selecciones en la victoria por 6-0 de Estados Unidos ante Haití en Miami.

Staff Writer
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  • Christian Pulisic regresó a la selección de Estados Unidos con un doblete en la victoria por 6-0 del equipo de Mauricio Pochettino ante Haití este sábado en el Nu Stadium, gracias a cinco goles en la segunda parte.

    El gol de Auston Trusty en el minuto 10 marcó la diferencia al descanso, aunque Haití amenazó con empatar y obligó a Diego Kochen a realizar una parada importante. Estados Unidos se distanció tras el descanso: Julian Hall amplió la ventaja antes de que Pulisic marcara dos goles en rápida sucesión. Weston McKennie y el suplente Folarin Balogun completaron la goleada.

    El resultado deja a Estados Unidos con una sólida ventaja de cara al partido de vuelta del martes en Cincinnati, el último de Pochettino al frente del equipo antes de su marcha al Manchester United.

  • Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Trusty abrió el marcador en un partido en el que la selección masculina de Estados Unidos marcó seis goles ante Haití y mantuvo la portería a cero.

    Diego Kochen - 7/10

    Realizó una parada importante en la primera parte ante Danley Jean Jacques cuando Estados Unidos solo ganaba por un gol. Una decisión por fuera de juego le salvó tras un error de cálculo en la segunda mitad. Terminó con la portería a cero, aunque también dejó muestras de que el joven guardameta aún tiene aspectos que mejorar.

    Auston Trusty - 8/10

    Abrió el marcador con una buena definición en el segundo palo tras una falta lanzada por Sebastian Berhalter. El gol tempranero y la portería a cero hicieron que fuera una noche productiva para el defensa del Celtic.

    Chris Richards - 7/10

    Un error al comienzo del partido obligó a Kochen a intervenir. Más tarde, realizó un bloqueo decisivo para impedir el gol de Lenny Joseph cuando Haití apretaba antes del descanso. Ayudó a mantener la portería a cero, aunque la defensa de Estados Unidos tuvo momentos en los que mostró aspectos que corregir.

    Antonee Robinson - 8/10

    Puso el centro para el gol de Hall, que dio a Estados Unidos el tanto que necesitaba en la segunda parte. Vio una tarjeta pronto, pero disputó el partido completo y su aportación ofensiva ayudó a convertir una ventaja mínima en una cómoda.

    Alex Freeman - 7/10

    Sumó una asistencia con el pase para el segundo gol de Pulisic, que el delantero marcó desde fuera del área. Los dos laterales de Estados Unidos contribuyeron a los goles, y Freeman puso su granito de arena cuando el partido se abrió tras el descanso.

  • Centrocampo

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Los lanzamientos de Berhalter a balón parado siguen siendo un recurso de valor incalculable para la selección masculina de Estados Unidos.

    Tyler Adams - 7/10

    Ejerció de capitán y aportó presencia física en el centro del campo. También probó fortuna antes del descanso con un disparo por encima del larguero mientras Estados Unidos buscaba su segundo gol.

    Sebastian Berhalter - 6/10

    Su lanzamiento de falta propició el primer gol de Trusty y recordó pronto su importancia a balón parado. Vio una tarjeta amarilla antes del descanso y fue sustituido en el minuto 66, después de dar la asistencia con la que Estados Unidos abrió el marcador.

  • Delanteros

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic celebró su regreso a la selección de Estados Unidos con dos goles en rápida sucesión, que ayudaron al equipo estadounidense a hacerse con el control de su partido de cuartos de final.

    Weston McKennie - 8/10

    Celebró con un gol su primera aparición con la selección de Estados Unidos desde el Mundial: remató de cabeza un envío de Tillman para marcar el quinto tanto en el minuto 68. Su peligro en el área dio a Estados Unidos otra vía para llegar al gol antes de ser sustituido en los últimos minutos.

    Malik Tillman - 9/10

    Terminó con dos asistencias: sirvió el balón a McKennie para el quinto gol y después habilitó a Balogun para el sexto. Contribuyó tanto a balón parado como en jugada, y ayudó a Estados Unidos a convertir una ventaja cómoda en una goleada.

    Christian Pulisic - 9/10

    Provocó y transformó un penalti en el minuto 62 y, un minuto después, marcó desde fuera del área. Dos goles decisivos en su primera aparición con la selección desde el Mundial. El segundo puso a Estados Unidos 4-0 por delante y dejó a Haití ante una última media hora muy larga.

    Julian Hall - 8/10

    Prolongó su impresionante inicio en el fútbol internacional con su cuarto gol en cinco partidos, al rematar un centro de Robinson para doblar la ventaja. Un inteligente taconazo suyo también ayudó a crear la jugada que acabó con Pulisic provocando un penalti. Otra actuación productiva antes de ser sustituido en el minuto 66.

  • Suplentes y entrenador

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Folarin Balogun salió desde el banquillo para cerrar el marcador en el penúltimo partido de Mauricio Pochettino al frente de la selección masculina de Estados Unidos.

    Folarin Balogun - 7/10

    Entró en el minuto 66 y cerró el marcador en el 82 al rematar un pase de Tillman. Antes le habían anulado un gol, pero dejó su huella en el partido con el sexto tanto de Estados Unidos.

    Bryan Reynolds - 6/10

    Entró junto a Balogun en el minuto 66, cuando Estados Unidos ya ganaba 4-0. Disputó el tramo final, en el que su equipo marcó otros dos goles y mantuvo la portería a cero.

    Adri Mehmeti - 6/10

    Participó en el último gol poco después de entrar en el minuto 81: recuperó el balón antes de que Tillman asistiera a Balogun. Una aparición breve con una contribución tangible al marcador.

    Mathis Albert - 6/10

    Sustituyó a Pulisic en el minuto 81, con el resultado ya decidido. Tuvo poco tiempo para influir en el partido.

    Justin Ellis - Sin calificar

    Sustituyó a Tillman en el minuto 86. No tuvo tiempo suficiente para hacer una valoración significativa.

    Mauricio Pochettino - 9/10

    Su decisión de dar entrada a Hall en el once inicial se vio recompensada con un gol, mientras que Balogun también marcó tras salir desde el banquillo. Los cinco goles de la segunda parte dieron a Pochettino una victoria contundente en su penúltimo partido al frente del equipo y una amplia ventaja de cara a su despedida en Cincinnati.